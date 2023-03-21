    Коротко

В двух городах Тувы заменят 32 км проблемных коммунальных сетей... через год

Власти Республики Тыва направят на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства 616 млн. рублей. Как сообщил в своем Telegram-канале глава региона Владислав Ховалыг, на эти средства до конца 2024 года проложат 32 км коммунальных сетей в Кызыле и Шагонаре.

«МинЖКХ [Тувы] разработана региональная программа модернизации, получено ее одобрение в Москве. 616 млн. рублей защищены на реализацию ее первого этапа. Это значит, что до конца 2024 года мы построим 32 км новых инженерных сетей – пока только в Кызыле и Шагонаре, на наиболее проблемных участках, где чаще всего случаются аварии», – написал Ховалыг.

Он отметил, что программа модернизации будет действовать на протяжении 10 лет, сейчас специалисты прорабатывают следующие ее этапы. «Результаты этой масштабной работы, заключающейся в существенном повышении качества и надежности предоставляемых коммунальных услуг, жители Тувы ощутят уже в следующем году, когда мы полностью завершим работы первого этапа», – заявил глава региона.

Песков сообщил, что Путин категорически отказывается ехать Гаагу

Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента России Владимира Путина. Соответствующий пресс-релиз размещен на сайте суда.

Путина подозревают в незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию. Как пояснили в суде, есть «разумные основания» полагать, что Путин несет личную ответственность за это.

Преступления, которые вменяют Путину, предположительно совершались как минимум с 24 февраля 2022 года, отмечает суд.

Аналогичный ордер на арест выдан в отношении уполномоченной по правам ребенка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой.

Россия не признает Международный уголовный суд (МУС) в Гааге и его юрисдикцию, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В целом не устаем вспоминать, что на протяжении многого количества лет ни какие-либо международные судейские органы, даже те, которые мы не признаем, ни другие члены международного сообщества не удосужились обращать внимание на разрушение гражданской инфраструктуры, на убийства гражданских людей, которые украинские националисты устраивали на Донбассе», – добавил представитель Кремля.

С 1 апреля 2023 в РФ начнётся новый набор контрактников в армию

Для этого Министерство обороны разослало в регионы разнарядки с указанием числа людей, с которыми должны быть подписаны соответствующие документы. Сразу несколько региональных СМИ публикуют общую цифру контрактников, которыми, по планам Минобороны, необходимо пополнить войска – 400 тысяч.

Утверждается, что основная часть работы ляжет на сотрудников военных комиссариатов, а в конечном итоге отвечать за выполнение плана будут губернаторы.

Сообщается также, что жителям регионов вновь начали вручать повестки в военкоматы – как это было в сентябре прошлого года после объявленной Владимиром Путиным так называемой «частичной мобилизации». Власти утверждают, что это делается «исключительно для актуализации данных воинского учета».

Путин подписал закон о наказании до 7 лет колонии за «дискредитацию» всех участников СВО в Украине, в том числе наёмников «ЧВК Вагнера»

Законопроект вносит поправки в уже существующую статью про «фейки» про российскую армию (207.3 УК). Раньше от «фейков» закон защищал только кадровых военных и мобилизованных, но в нем ничего не говорилось о добровольческих формированиях и ЧВК.

Максимальное наказание по первой части этой статьи увеличивается теперь с трех лет колонии до пяти. Максимальное наказание по второй и третьей части не меняется – 10 и 15 лет колонии соответственно.

Внесены поправки и в закон о «дискредитации» армии России. Статьи 20.3.3 КоАП и 280.3 УК будут учитывать «дискредитацию» не только военнослужащих, но и добровольцев и других участников войны.

Максимальное наказание по статье 280.3 УК в новой версии закона составит до семи лет лишения свободы (ранее было пять).

Индия решила не нарушать ценовой потолок на российскую нефть

Индия присоединяется к потолку цен на российскую нефть в $60, введённого в декабре странами G7, – сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники.

И хотя высокопоставленные лица не делали никаких официальных заявлений насчёт санкций и потолка цен, индийские власти непублично попросили банки и трейдеров придерживаться ограничений, – говорят инсайдеры.

Переговоры проходили в кулуарах саммита Министров иностранных дел стран G20 на прошлой неделе в Нью-Дели, и, как сообщается, их участники остались довольны результатами.

Индийские банки опасаются дополнительных финансовых проверок в связи с санкциями против России, что могло бы снизить нефтяные потоки в страну, поэтому Индия намеревается соблюдать потолок.

Справедливости ради стоит отметить, что Индия и так закупает Urals у России значительно ниже потолка. В декабре Reuters писал, что некоторые партии отправлялись в Индию по $32-35 за баррель.

Казахстан ужесточает претензии к «Роскосмосу»

В Казахстане арестовано имущество главного оператора российских космодромов – «Центра по эксплуатации наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Как сообщила Русская службы издания The Moscow Times, формальным поводом для ареста стала задолженность на 13,5 млрд. тенге, или 2 млрд. рублей перед компанией «Байтерек» (АО «Совместное казахстанско-российское предприятие «Байтерек»). Задолженность возникла в связи с работами по оценке влияния на окружающую среду ракеты-носителя «Союз-5».

Служба приставов Республики Казахстан запретила Центру эксплуатации выводить материальные ценности и активы из страны, а ее руководителю запрещено покидать территорию республики до окончания следственных действий, пишет KZ24.

2022 год стал самым карательным в истории УК России

В 2022 году в Уголовный кодекс России внесли рекордное количество поправок и нововведений, он стал самым репрессивным за всю современную историю РФ.

Госдума России в 2022 году приняла 653 законопроекта, это рекорд за все время ее существования. Большая часть проектов затрагивала карательное законодательство. Изменения касались прежде всего преступлений против общественного порядка, безопасности и основ государственного строя. «Команда против пыток» отметила, что это означает прямую зависимость между ужесточением законодательства и сокращением свобод и прав граждан.

За 25 лет, что существует действующий Уголовный кодекс РФ, количество статьей в нем увеличилось с 256 до 391. Новые статьи начали добавлять в 2010-е годы, но рекордным стал 2022 год – в УК добавили 19 статьей. Половина из них наказывает за преступления против конституционного строя. 16 из 19 статей были связаны с военными действиями в Украине.

Речь идет не только о добавлении статей, но и о поправках в уже существующие. Статьи о превышении должностных полномочий и принуждении к даче показаний были дополнены упоминанием и определением пыток, в статью о госизмене добавили «переход на сторону противника», несколько статей были расширены упоминанием о мобилизации.

Другой пример – после поправок 2022 года санкция за диверсию не поменялась – от 15 до 20 лет или пожизненное лишение свободы. Но при этом был расширен список запретных действий (были введены статьи 281.1, 281.2, 281.3).

Также, например, была изменена норма об оскорблении чувств верующих (статья 148 УК). Раньше за ее нарушение нельзя было получить лишение свободы, после 2022 года – можно.

Всего в УК за прошлый год добавили 85 новых составов преступлений. Это календарный максимум за всю историю существования уголовного закона. Текст УК в 2022 году увеличился на 9,2% по сравнению с предыдущим годом. Текст «карательной» части кодекса стал в 2,6 раза больше, чем изначальная версия 1997 года.

Евгения Ройзмана арестовали на 14 суток по делу о демонстрации символики команды Навального

Суд в Екатеринбурге назначил бывшему мэру города Евгению Ройзману (признан российскими властями иностранным агентом) административный арест сроком 14 суток.

Как сообщает Itʼs My City, Ройзмана признали виновным по статье о публичной демонстрации экстремистской символики из-за того, что в паблике «Евгений Ройзман» во «ВКонтакте» репостнули видео команды политика Алексея Навального с символикой Фонда борьбы с коррупцией, запрещенного в России.

Евгений Ройзман после задержания утром 16 марта сообщил журналистам, что «за всю свою жизнь ни разу «ВКонтакте» не открывал».

В августе 2022 года Евгения Ройзмана задержали по уголовному делу о «дискредитации» российской армии. Суд назначил ему меру пресечения в виде запрета определенных действий, не став отправлять его под арест. Ройзману запретили посещать публичные места и пользоваться интернетом.

На жителя Рязанской области завели уголовное дело о «дискредитации» армии из-за анекдота про отступление из Херсона

Против жителя города Касимов в Рязанской области Василия Большакова возбудили уголовное дело по статье о повторной «дискредитации» российской армии (статья 280.3 УК РФ) из-за анекдота, опубликованного во «ВКонтакте». Об этом сообщил его адвокат Андрей Курятников.

Большакову грозит до трех лет лишения свободы. Анекдот, который стал поводом для дела, Большаков опубликовал 9 ноября 2022 года – в тот день, когда министр обороны России Сергей Шойгу поручил отвести войска с правобережья Днепра в Херсонской области, где расположен Херсон.

Уголовнику в Туве добавили ещё срок за то, что он уголовник

В Кызыле суд назначил четыре года строгого режима колонии местному жителю по статье об участии в экстремистском движении «Арестанское уголовное единство» (АУЕ), сообщает прокуратура Тувы.

По версии суда, в феврале 2022 года 36-летний мужчина отбывал срок в колонии-поселении, где являлся последователем движения «Арестанское уголовное единство». Отбывая наказание, он «совершил активные действия, направленные на пропаганду запрещенного движения». Уголовным делом занималось региональное управление ФСБ. Как именно осужденный пропагандировал «АУЕ» – прокуратура не уточняет.

В июле 2022 сотрудники ФСБ Тувы задержали предполагаемого организатора и 14 участников движения «АУЕ», признанного в России экстремистским. Часть задержанных находилась на свободе, остальные – отбывали тюремные сроки. По версии спецслужбы, участники группы «пропагандировали криминальные традиции, асоциальное поведение, престижность совершения преступлений», а также помогали передавать в тюрьмы запрещенные предметы и собирали деньги в специальную преступную кассу – «общак».

С 2021 года в России стали чаще появляться уголовные дела за якобы пропаганду субкультуры арестантов, так называемое «движение АУЕ». Причем «ячейки» экстремистской группировки следователи находят прямо в СИЗО или колонии, а доказательствами в деле служат показания сокамерников и некие записки, «пропагандирующие правила жизни и поведения приверженцев «АУЕ». Правозащитники считают, что такие обвинения чаще всего выдвигают против задержанных, сфальсифицированные дела которых «разваливаются» из-за недостатка улик.

Самарского депутата, посмотревшего обращение Путина с лапшой на ушах, оштрафовали на 150 тысяч рублей по статье о дискредитации армии

Новокуйбышевский суд признал депутата Самарской думы от КПРФ Михаила Абдалкина виновным по части 1 статьи 20.3.3 КоАП.

21 февраля 2022 года Абдалкин выложил ролик, на котором слушает послание Владимира Путина Федеральному собранию с лапшой на ушах. После этого на коммуниста написал донос депутат Госдумы Александр Хинштейн.