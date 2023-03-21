Алчность и национализм в одном флаконе

Многие помнят классическую фразу Михаила Булгакова из романа «Мастер и Маргарита»: «Люди как люди. Любят деньги, но ведь это всегда было. Обыкновенные люди. Квартирный вопрос только испортил их...». Кто-то может подумать, что эта фраза только о москвичах 30-х годов и их скверных характерах. Отнюдь. Это не только о москвичах, но и в целом о нашем народе. И не только о квадратных метрах жилой площади. Но и в общем о недвижимости, у которой есть определённая цена.

ДЕНЬГИ ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС – ВАЖНЕЕ БУДУЩЕГО

90-е годы постсоветской России известны тем, что в угоду сиюминутным желаниям денежных мешков ликвидировалось и распродавалось всё: от памятников истории до военных академий, включая научно-исследовательские институты. Все предприятия и организации, чья недвижимость находилась в центре Москвы и других городов, варварски расхищались.

Типичный случай – история разрушения ЗИЛа – завода по производству автомобилей и холодильников. Завод просуществовал с 1916 года и полностью закрылся в 2020 году. Огромная территория в центре Москвы активно застраивается. Есть подобный случай и в Кызыле. Был такой банк – «Тувакредит». В прошлом – «Промстройбанк». Шолбан Кара-оол, устроившись в кресло главы республики, первым делом пристроил банк в руки заезжих чеченцев. Прошло совсем немного лет, как у банка была отозвана лицензия за операции по финансированию террористов. По окончании процедуры банкротства здание банка в центре Кызыла перешло в надёжные руки друзей Кара-оола. Подобные случаи – совсем не редкость. И вот – новый пример похожего подхода к собственности.

Институт «Тувагражданпроект» – ведущее предприятие по проектированию в Туве. Это по его чертежам были построены Кызыл, Шагонар, Ак-Довурак и Хову-Аксы. За ним – славная история современной Тувы. Предприятие поистине уникальное. Его вклад в развитие современной республики сложно переоценить. Здесь за многие годы собран уникальный коллектив проектировщиков самых разных направлений. Институт имеет все необходимые для успешной работы лицензии и разрешения. Единственное, чего не хватало институту в последние 15 лет – это внимания местных властей.

Создавалось впечатление, что Кара-оол и его команда во главе с Брокертом поставили перед собой задачу уничтожения института. Для этого правительство очень неаккуратно рассчитывалось с институтом за его работу и никогда не позволяло пользоваться правительственными грантами. А когда появлялась возможность, отдавало предпочтение в проектировании сомнительным проходимцам типа Пережегина. Даже проект генеральной застройки поручили не нашим проектировщикам, а ООО «Водный мир». Поэтому у столицы до сих пор нет актуального Генплана.

Виной тому две основные причины: во-первых, в институте десятилетиями складывался интернациональный коллектив, в котором русские составляли устойчивое большинство. Во-вторых, здание института находится в центре Кызыла на пересечении улиц Красных партизан и Тувинских добровольцев возле обелиска «Центр Азии». Поэтому на институт и обращалось особое внимание как на объект вожделения. Но Кара-оолу добить институт так и не удалось – 7 апреля 2021 года президент Путин неожиданно для всех досрочно освободил «уважаемого Шолбана Валерьевича» от занимаемой должности.

Впрочем, на судьбе института это уже не могло сказаться: его финансовое положение было безнадёжным. А денег в бюджете на его поддержание никак не находилось. Институт тихо плыл по течению без руля и ветрил.

И тут вдруг нашёлся спаситель, который протянул коллективу руку помощи. Этим благодетелем оказался владелец Общества с ограниченной ответственностью «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «Олчей» Кысыгбай Оскал-оол Иванович. В коллективе смену владельца института восприняли хоть и настороженно, но с надеждой. Оскал-оол Иванович – человек в республике известный, ближайший соратник Шолбана Кара-оола. Говорят, что раньше он был его кошельком. Сегодняшнее ориентирование на власть Кысыгбая достоверно неизвестно. Но для многих преемственность Ховалыга от Кара-оола сомнений не вызывает. В общем, смену хозяина института все восприняли спокойно. И стали ожидать перемен. И они настали! Правда, совсем не такие, какими они виделись работникам института.

ГНИЛОЙ ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

Следует отметить, что сам Кысыгбай никогда строителем не был. А уж что касается проектирования, то он в этой части полный профан. Одни про него говорят, что он проявил себя тем, что чистил ковры богатым чиновникам и бизнесменам, другие вспоминают, что он вообще-то спортсмен. Кто-то вспомнил, что он когда-то неудачно занимался лесопилением. Но все в один голос говорят, что из него строитель, как из крокодила космонавт. К тому же разбирается он в строительных чертежах не больше, чем свинья в апельсинах. Вообще он, как говорят, главным образом отличается страстью к деньгам и вообще большой авантюрист и проходимец.

Что же до строительства, то в этой части Кысыгбай особенно проявил себя на возведении детского сада в Шагонаре. Сооружение строилось по инициативе Кара-оола воровским способом, по так называемому криминальному Инвестиционному Соглашению с правительством. Такие соглашения были придуманы для того, чтобы обойти конкурентные процедуры и отдать объект не тому, кто предложит государству лучшие условия, а тому, кто согласится дать на лапу Кара-оолу большую мзду. По инициативе антимонопольного ведомства практика таких соглашений была признана прокуратурой не соответствующей действующему законодательству и прекращена.

При этом никаких технических или интеллектуальных возможностей строить у Кысыгбая тогда не было. Поэтому он там и гвоздя не забил – всё делали субподрядчики ИП Сычкова и ООО «Юность». А вклад самого Кысыгбая состоял лишь в том, что он нагрел субподрядчиков – вместо 360 млн. рублей заплатил за работу только 280 млн. Так что «субчикам», чтобы закончить строительство, пришлось распродавать свою технику.

Потом было строительство школы №17, которое закончилось грандиозным судебным процессом. Кстати, это был не единственный случай, когда в судебной инстанции были оспорены незаконные действия Кысыгбая. Так, к примеру, Арбитражный суд Республики Тыва и апелляционная инстанция 20 сентября 2021 года по заявлению прокуратуры Республики Тыва признали незаконной (ничтожной) сделку ООО «Олчей» по приобретению земельного участка по ул. Бай-Хаакской в г. Кызыле.

Но вернёмся к самому Оскал-оолу Ивановичу Кысыгбаю. Не обременённый никакими специальными познаниями в строительстве, сей прохвост благодаря коррупционным связям с чиновниками правительства без проблем (но, наверное, за приличные взятки) получает правительственные государственные заказы на строительство социально значимых объектов. К примеру, в настоящее время он строит сразу две школы. При этом сам Оскал-оол Иванович никогда никаких решений самостоятельно не принимает. Это за него делает его супруга Долана Александровна. Единственно, где он имеет право голоса, так это при строительстве собственного коттеджа в Кызыле в природоохранной зоне протоки реки Енисей. Кстати, полагаю, что прокуратуре г. Кызыла будет любопытно узнать, как ему достались земельный участок и разрешение на строительство, ведь в этой зоне любое строительство запрещено.

ПОСЛЕ КЫСЫГБАЯ ХОТЬ ПОТОП?

Однако что же случилось с проектным институтом после того, как его приобрёл Кысыгбай? Он расцвёл, как мимоза, как и обещал новый хозяин? Да нет, ничего похожего. Судя по всему, институту осталось существовать недолго. Судите сами. Как только сделка состоялась, супруга Кысыгбая пришла туда, собрала коллектив, в котором подавляющее большинство составляют русские специалисты, и сообщила, что они все должны срочно подать заявления об увольнении «по собственному желанию» и немедленно покинуть институт, поскольку он в их услугах больше не нуждается. В том числе и тех, кто в это время находился в отпуске или на больничном. Причём всё это она произнесла в непререкаемом тоне, давая понять, что со строптивыми разговор будет коротким.

Но на этом самодеятельность новой фурии не закончилась. Она распорядилась расторгнуть все контракты с русскими предпринимателями, произнеся: ничего личного – просто бизнес.

Совершенно очевидно, что Кысыгбай никогда не собирался заниматься проектированием. Он покупал не проектный институт с его лицензиями и разрешениями на проектные работы, а здание, в котором находится институт. Там он, скорее всего, откроет очередной Универсам. Удивляет другое: неужели правительству и, в первую очередь, зампреду Брокерту всё равно, что будет со старейшим ОАО «Проектный Институт гражданского строительства, планировки и застройки городов и посёлков республики Тыва»?

Неужели они живут одним днём? Или Кысыгбай заплатил им так щедро, что они решили закрыть глаза на это безобразие? Ведь проектный институт – это не просто люди за кульманами и компьютерами. Это без преувеличения можно сказать – инвестиционное будущее республики. Если мы хотим знать, каким будет наша столица и другие населённые пункты республики, без своего республиканского проектного института нам не обойтись.

А с другой стороны, в институте работает в основном русский коллектив. Значит, его ликвидация – это очередной удар по русской диаспоре в Туве. И действия Кысыгбая носят откровенно нацистский характер. Президент Путин пошёл на серьёзное решение, разворачивая специальную операцию в Украине, чтобы защитить там интересы русского мира. А тут, на российской земле какой-то строитель-русофоб организовал геноцид русских – и его никто не одёрнул? Неужели такое возможно?

Наверное, правительству пора разобраться, кто у нас и как в республике захватывает собственность, кто у нас социально ориентированный бизнесмен, а кто просто нацист-хапуга. А без этого нам ни в какой Украине победы не достичь. Надеюсь, Федеральная служба безопасности и прокуратура даст правовую оценку деятельности Кысыгбая и его чересчур активной супруги. Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин