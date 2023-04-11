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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 14, 11 апреля / Тёмные делишки Кысыгбая
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№14, 11 апреля 2023 года.
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Тёмные делишки Кысыгбая

Тёмные делишки Кысыгбая

Уважаемая газета! Прочитала Вашу статью про Кысыгбая, который умудрился купить проектный институт «Тувагражданпроект». Считаю, что эта сделка, по которой авторитетный институт перешёл в руки проходимца-авантюриста, должна стать предметом расследования компетентных органов.

Дело в том, что Кысыгбай купил институт на бюджетные деньги, выделенные на строительство Онкологии. Там ему было выделено 28 млн., из которых 20 млн. он потратил на институт. Но это – только часть криминальной истории. Если Вы копнёте глубже и обратите внимание на схему ПРАВИТЕЛЬСТВО – МИНСТРОЙ – ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ – ГОСЭКСПЕРТИЗА – СЕМЬЯ КЫСЫГБАЙ, то без труда увидите, что у Оскал-оола Кысыгбая никакого приличного образования нет. Во всех его делах командует его ненормальная жена Долана, которая назначила директором «Тувагражданпроекта» своего давнишнего партнёра Чижикова. Ранее он работал снабженцем в МЧС и заместителем министра строительства РТ. Там же у Кысыгбая работала Чаш-оол Чечена Николаевна, которая в настоящее время возглавляет Госэкспертизу в Туве. К тому же в настоящее время жена Чижикова трудится в Госэкспертизе у Чаш-оол. Она проверяет сметы ПСД.

К примеру, в настоящее время предприятие Кысыгбай «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «Олчей» возводит две школы. Насколько мне известно, сейчас ведётся работа по увеличению сметной стоимости строительства школ сразу на 750 млн. рублей каждая. Сметные расчёты под руководством Чаш-оол готовит жена Чижикова. Затем расчёты утвердит Чаш-оол, и они пойдут в министерство к Хунай-оолу, который быстро спустит смету в Госстройзаказ. Вот и всё – дружная компания Кысыгбай – Чаш-оол – Чижиковых при содействии зампреда правительства Брокерта и министра Хунай-оол влёгкую, не напрягаясь, «заработают» полтора миллиарда бюджетных рублей. Чем не бизнес?

А вообще-то, Вы обратитесь к партнёрам Кысыгбая, которых он «обул». Узнаете много интересного, уверяю Вас. Где Кысыгбай – там тёмные делишки, горе, слёзы и несчастья. Будь он проклят!

Я работаю в одной из указанных в письме структур, поэтому подпишусь не своей фамилией.

Ч. Ондар

(прочитано 629 раз)

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Комментариев: 2
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