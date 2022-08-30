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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 14, 30 августа / Кому достаются деньги, выделенные на развитие сельского хозяйства?
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№14, 30 августа 2022 года.
    Факты, аналитика, суждения
Кому достаются деньги, выделенные на развитие сельского хозяйства?

Кому достаются деньги, выделенные на развитие сельского хозяйства?

Прокурору Республики Тыва
С.Н. Дябкину

ЗАПРОС

Уважаемый Сергей Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» №13 на стр. 13 в рубрике «Перекрёсток мнений» опубликованы отклики читателей на статью «Тува осенняя: что день грядущий нам готовит?», в которой, в частности, сообщается, что «в республике не прекращаются пересуды по поводу превращения бывшего водителя Ховалыга безземельного Чульдума в почётного сельхозпередовика. А также выделения под разным видом многомиллионных субсидий аффилированным с ним выгодополучателям, типа СПОК «Дурген», КФК ИП Мартна, ИП КФК «Чульдум» и т.д. Только за полгода эти «передовики сельского хозяйства», у которых на деле ни кола, ни двора, ни пахотных земель, ни тучных молочных стад, умудрились получить от государства под развитие молочного производства и мелиорацию почти 90 млн. рублей». При этом авторы предполагают, что выделение данных бюджетных средств хозяйствам, не имеющим достаточного количества скота, скорее всего, преследует цель «отмывания через Чульдума бюджетных денег, полученных республикой для реализации ИПСЭР».

Кроме этого, читатели обращают внимание на выделение в июне 2022 года субсидии в размере «более 7 млн. рублей ИП ГКФК Бавуу Алдын-оолу Михайловичу по приказу министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Тыва №100-ОД от 17 июня 2022 года». У него «на тот момент были долги по налогам», и выделять ему субсидии Минсельхоз не имел права. В публикации сообщается: «Если Бавуу не имел права на получение субсидии, а министр подписал приказ, то у него состав – превышение полномочий». Это фактически является сообщением о совершении преступления.

Также в публикации сообщается, что «одновременно с Бавуу деньги получил Желтухин – 67 млн. рублей. И сразу купил новую Infiniti». К тому же авторы сообщают: «Мы живём в районе 45 магазина – у него там стоит павильон под названием «Лавка фермера». Якобы овощи там с его подсобного хозяйства. Но это только «якобы»... На самом деле он закупает всю продукцию у торговцев овощей на базе». «В лавке его ничего нет из «огорода». Вот, например, самый простой овощ – кабачок. Сейчас пора сбора кабачков, и все знают, как выглядит домашний кабачок и привозной. В его лавке продается привозной. Ещё лук. Это вообще, вы можете себе представить, как можно летом подморозить лук? Я лично не могу, а у Желтухина он почему-то подмороженный. И не только лук. Зимой все овощи – подмороженные. Картошка тоже засаянская. ... у него все овощи привозные с базы, а собственной продукции у него в лавке нет. Хотя весной были как-то огурцы с его парника по цене 200 рублей за килограмм. Правда, в других магазинах продавались привозные огурцы в 2 раза дешевле. Так что проще привозных купить». Таким образом, читатели полагают, что Желтухин на самом деле занимается не столько выращиванием культур, сколько спекуляцией китайской продукцией.

Учитывая вышесказанное, прошу провести проверку указанной публикации на соответствие. При этом обратить внимание на обоснованность выделения бюджетных средств Бавуу Алдын-оолу Михайловичу по приказу №100-ОД от 17 июня 2022 года, у которого «на тот момент были долги по налогам», и Желтухину, который получает субсидии на выращивание культур, занимаясь при этом перепродажей продукции, закупленной за пределами Тувы.

О результатах проверки и принятых мерах прошу сообщить по адресу: г.Кызыл, ул. Интернациональная, 115, тел. 66-7-66.

Копию публикации в газете со статьёй прилагаю.

С уважением, гл.редактор Л.Ф. Петров

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Комментариев: 2
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