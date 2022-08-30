    Перекрёсток мнений

Аноним, 24-08-2022 #1[ru]

На деньги, которые Путин за полгода потратил на СВО, можно было бы модернизировать всю изношенную систему ЖКХ в России. Вместо этого Путин дополнительно выделяет 500 млрд. рублей оборонным заводам.

Аноним, 24-08-2022 #2[ru]

Единственный, кто отменяет «нашу культуру» – это Путин, который к этой самой культуре не имеет никакого отношения. Вся его братия всю историю России только и делала, что сажала, убивала и выдавливала из страны самых выдающихся людей, которыми теперь гордится Россия. Вот если Путин нажмет «красную кнопку», тогда точно культуру России отменят. Причем так, что даже памяти от неё не останется...

Аноним, 24-08-2022 #4[ru]

«историю делают люди». Всё верно. И Путин, начав спецоперацию в Украине, оставил в ней свой след.

Аноним, 24-08-2022 #6[ru]

История – такая вещь... Она никого не забывает, как бы её не переписывали.

Аноним, 24-08-2022 #1[ru]

Старый анекдот о главном: Кызылская ТЭЦ: «Горячей воды не будет 10 дней!» Мэрия Кызыла: «Горячей воды не будет 7 дней!» Народ: «Ура! Ура! Победа!» Как сделать людям хорошо? Сначала сделать плохо, а потом – как было. Простая предвыборная тактика.

Аноним, 24-08-2022 #3[ru]

Смешно наблюдать, когда наша пропаганда рассказывает о «замерзающих европейцах» без НАШЕГО ГАЗА. Какие европейцы, если в Туве этот «наш газ» и в глаза не видели. А всякие миллеры объясняют нам, что отапливать Туву трубопроводным газом невыгодно. Но люди это спокойно хавают и продолжают гордиться великой родиной. И не просто гордиться, но и едут в Украину, чтобы там «героически» погибнуть...

Аноним, 24-08-2022 #4[ru]

Армия вместо Киева за 3 дня взяла Ройзмана за 3 часа! Какая страна, такие и победы...

Аноним, 24-08-2022 #5[ru]

«Когда ж вы, суки, наворуетесь?» – задали вопрос. Богусов, Доржу, Чульдум и Крапивин, «когда»?

Аноним, 24-08-2022 #6[ru]

Это вы лучше спросите у Ховалыга, который продолжает дело Кара-оола.

Аноним, 24-08-2022 #3[ru]

Спектакль школьного кружка самодеятельности. Все понимают, что эти «выборы» не имеют ничего общего с настоящими выборами. Все партии и их кандидаты играют роли, создавая видимость какой-то борьбы. За три дня «единого дня голосования» можно нарисовать всё, что угодно. И никакие наблюдатели, даже если бы они были, ничего бы не заметили. Почитайте расследование Медузы (СМИ признано российскими властями иностранным агентом), если кто-то не верит: она получила уникальный видеоархив с выборов 2021 года. На них вбросили до 17 миллионов голосов... Там и про Туву вспомнили – один из самых аномальных регионов, где вообще не подделывают какую-то часть голосов, а просто и незатейливо рисуют протоколы с нуля без всякого учета накиданных в урну бумажек.

Аноним, 24-08-2022 #4[ru]

Семёныч, поздравляю! Лихо вы отделали эту свиньеподобную сестру Богусова Почекутову. Только одно замечание: на первой странице в шарже она выглядит гораздо симпатичнее, чем в жизни. В реальности её рожа – это просто свиное рыло.

Аноним, 24-08-2022 #5[ru]

Я не понял: Семёныч что, не знает, что у Богусова имеется судимость? Или намеренно придержал информацию? На всякий случай сообщаю: 3 июня 2009 года приговором Кызылского городского суда Богусов С.В. был признан виновным по ч.1 ст. 176 УК РФ к 3 годам лишения свободы условно за получение кредита в Россельхозбанке путём предоставления банку заведомо подложных документов.

Аноним, 24-08-2022 #6[ru]

Известные в Туве проходимцы Якушев, Шан-оол, Богусов и Подосёнова промышляли на ниве мошенничества. Якушев и Богусов официально были признаны судом мошенниками, но отделались условными сроками. Шан-оол от суда сбежал и затихарился в Мадагаскаре. Подосёнова выкрутилась и обретается в Красноярске. Богусов похерил информацию о своей судимости в учетах МВД и пытается пролезть в мэры Кызыла.

Аноним, 24-08-2022 #7[ru]

Когда у Богусова в счёт погашения долга перед банком изымали имущество, то забрать удалось только 4 ружья, диван, печь СВЧ, утюг и чайник. Читайте решение Кызылского городского суда от 19 февраля 2013 года: в удовлетворении иска Богусова к УФСС отказать. Признать договор дарения оружия (ИЖ-79, Вепрь-308, и ТОЗ-78 и ИЖ-81) отцу недействительным.

Аноним, 24-08-2022 #8[ru]

Когда к Богусову пришли приставы изымать имущество, то он заявил, что оружие это не его, поскольку он ранее подарил всё оружие своему отцу. Однако судья Иргин Н.Б. признал сделку по дарению фиктивной.

Аноним, 24-08-2022 #9[ru]

Богусов и Ховалыг организовали «Богусовтаптар» и вместе шельмуют население республики, перепродавая землю под ИЖС. Семёныч, раскрути «Богусовтаптар»!

Аноним, 24-08-2022 #10[ru]

Заметьте, куда едет глава республики Ховалыг, там непременно появляется «Богусов в кустах» и глава района просит у Ховалыга протянуть линию или пробурить скважину. И тут, откуда ни возьмись, из тени появляется Богусов, и Ховалыг тут же ему поручает это исполнить. Вот так, без конкурса или аукциона. Так, по случаю. Ещё один вариант «Богусовтаптара».

Аноним, 24-08-2022 #11[ru]

У Богусова и Ховалыга дружба родилась давно – когда Ховалыг ещё был мэром Кызыла. Богусов – очень ценный для Ховалыга кадр. Он регулярно получает деньги из ИПСЭР. Однако ни его, ни Ховалыга за ж... почему-то не взяли.

Аноним, 24-08-2022 #12[ru]

Богусов, по некоторым сведениям, стукачок при МВД. Поэтому из ИЦ МВД вымарали информацию о его судимости. Семёныч, откопай всю правду про этого негодяя мошенника Богусова и опубликуй в газете! Пусть люди знают правду!

Аноним, 24-08-2022 #13[ru]

Неужели после всего этого за Почекутову кто-то пойдёт голосовать?

Аноним, 25-08-2022 #15[ru]

Политического веса этот Монге никакого не имеет. Так, для затычки дырки используется. Нигде не пригодился – ни в кожууне ни в правительстве, нигде и никому не нужен зять Бичелдея.

Аноним, 25-08-2022 #21[ru]

№13, Фортуна «нарисует» хоть кому, лишь бы команда сверху была. Все эти выборы – полный фарс!

Аноним, 26-08-2022 #23[ru]

Продукция Тунева – полное гавно. Зачем было отдавать молокозавод и выделять миллионы денег этому мошеннику?

Аноним, 27-08-2022 #24[ru]

Мало того, что Тунев травит технарем население Тувы, так он ещё умудряется за деньги ИПСЭР выпускать дрянную дешёвую продукцию, продавая ее в тридорого. Крайне неприятный и невероятно жадный человек.

Аноним, 27-08-2022 #25[ru]

Похоже, никто и никогда не узнаёт историю выделенных миллиардов по ИПСЭР. Они растеклись по карманам друзей КШВ – в знак лояльности и преданности.

Аноним, 27-08-2022 #26[ru]

Мёд у Тунева самый нечестный. Там один сплошной разведённый сахар. Он скупает все по дешевке и бухает туда сахар. А потом продаёт все это в пять раз дороже.

Аноним, 28-08-2022 #27[ru]

Мерзавец тунёв – спонсор для «выборов». Поэтому и неприкасаемый. Вас сначала на деньги разводят, а потом на эти, ваши, как бы деньги, на выборах лапшу вешают всякие хованыки. Одна шайка-лейка. А электорат-лохи это ВЫ.

Аноним, 26-08-2022 #1[ru]

«Преподаватель тувинского техникума попался с наркотиками» – видимо, решил подзаработать в обход черных братьев – вот и попался. Делиться надо в наше непростое время! Тем более на пятки высокодоходному бизнесу наступает Афганистан со своими «лекарственными травами». Конкуренты! Наверное, поэтому Карла бегает по лесу и нервно колотится об деревья... «Что ж ты так убиваешься? Ты ж так не убьешься! Головой надо с разбегу!»

Аноним, 24-08-2022 #1[ru]

Как же достала всех уже эта циничная мерзкая личность Брокерт. Пустой, бесполезный, лживый, трусливый, пустобрёх. И болтун. Гнать его в шею, тунеядца.

Аноним, 24-08-2022 #2[ru]

Голый изворотливый как уж, переобувается на ходу при любой власти. Этакий чемодан с двойным дном.

Аноним, 25-08-2022 #3[ru]

Зачем Правительство тратит деньги на этого бесполезного Брокерта, отправляя его в командировки в Москву? От него нет никакого толка и пользы! Этот бездельник только селфи делает с девочками и отлично развлекается там. Да и считает, как всегда, всех дураками!..

Аноним, 25-08-2022 #4[ru]

А что за история Брокерта и молоденькой девушки-сироты, после которой его начали называть голым в правительстве?

Аноним, 25-08-2022 #5[ru]

Семёныч, проведите срочно расследования по похождениям этого героя-любовника! А то совсем уже моральный образ тувинского чиновника упал ниже некуда.

Аноним, 26-08-2022 #6[ru]

Брокерт теперь покровительствует Сафрину, обеспечив его работой по строительству школы на 825 мест в пгт. Каа-Хем.

Аноним, 26-08-2022 #7[ru]

Выборы пройдут, и сразу закончатся всякие радужные обещания о дешевом угле, газе и дровах. Долгими холодными зимними ночами жителей Тувы будет согревать лишь мысль, что гейропейцы без нашего газа будут тоже мерзнуть.

Аноним, 24-08-2022 #5[ru]

Буддист Оюн Санчаа Салимович, который не видит ничего странного в том, чтобы поехать в другую страну с оружием в руках и убивать там людей...

Но тут и другое интересно. Солдату – 25 лет. У него «белый» военный билет непригодного к службе. Он не служил срочную, не проходил какого-либо военного обучения. Но, когда на фронте кончилось пушечное мясо, начали брать и таких – быстренько прошел медосмотр – «годен», посадили в разваливающийся БТР и послали в самую мясорубку без всякого особого плана и подготовки. Единственный план – это, похоже, вызвать огонь на себя, чтобы своей нелепой смертью обнаружить позиции противника. Чтобы потом можно было их накрыть артиллерией. И сколько в результате осталось в живых из их взвода? Только этот Оюн?

Аноним, 24-08-2022 #7[ru]

Никто не верит в то, что Дугину кому-то нужно было убивать. Она не была опасна ни для кого. Скорее всего, это работа спецслужб.

Аноним, 24-08-2022 #8[ru]

Да пусть они лишают нас всех прав на поездки в Европу. Нам от этого ни холодно, ни жарко. Нам теперь точно не на что ездить за границу.

Аноним, 24-08-2022 #9[ru]

А те, кто так много наворовали, что у них ещё остались деньги на туризм и учёбу, пусть посидят на родине вместе с нами. Должен же кто-то страдать за эту спецоперацию, кроме солдат и офицеров?

Аноним, 26-08-2022 #10[ru]

До 24 февраля у России были все шансы сохранить Крым в своём составе. Санкции, наложенные мировым сообществом из-за Крыма, были просто никчёмные и ни на что не влияли. Если бы ещё убрались с Донбасса, то вся эта история со временем стала бы просто «историей». Ни о каком вооружённом освобождении Крыма речи быть не могло. Теперь же ситуация поменялась кардинально. Санкции, введённые после 24 февраля, не просто болезненные для России. Они превратят и без того технологически отсталое государство с неэффективной экономикой в огромный кусок депрессивной территории. Пока они действуют, ни о какой нормальной жизни и развитии страны и общества речи быть не может. И, очевидно, что действовать они будут до полного возврата Украине всех, международно-признанных территорий, включая Крым.