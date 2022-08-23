    Коротко

Тува заняла последнее место в России по количеству аварий на дороге

Эксперты РИА «Новости» составили рейтинг аварийности на дорогах России за первые шесть месяцев текущего года. Тува заняла 85 место из 85 возможных. На 100 тысяч автомобилей в регионе с января по июнь произошло 240 ДТП. Причем это на 11,6% меньше, чем годом ранее. На 100 тысяч жителей Тувы за полгода пришлось 93,2 пострадавших в ДТП (в том числе раненые и погибшие).

Для сравнения наша соседка Хакасия заняла 26 место. На 100 тысяч автомобилей в республике с января по июнь пришлось 81,8 ДТП (+5,8% по сравнению с прошлым годом). На 100 тысяч жителей Хакасии за полгода пришлось 51,5 пострадавших в ДТП.

Лучшими в рейтинге аварийности стали Республика Чечня, Ямало-Ненецкий автономный округ и Томская область. А самыми худшими кроме Тувы стали Амурская область, Карачаево-Черкесия и республика Алтай. Отметим, что данных по отдельным городам эксперты не приводят.

Всего в стране за полгода количество аварий, в которых пострадали люди, снизилось на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Число самих пострадавших также уменьшилось: погибших – на 3,1%, раненых – на 7,2%.

Более 70% убитых в России женщин погибли от домашнего насилия

Во время пандемии более 70% убитых в России женщин погибли от домашнего насилия, следует из данных консорциума женских НКО.

Исследование судебных решений показало, что за два коронавирусных года в России доля убитых женщин в ситуации домашнего и партнерского насилия значительно выросла по сравнению с предыдущими годами. В 2020 году она составила 70,9%, а в 2021 году – 71,7%. В 2020 и 2021 году значительно вырос уровень партнерского насилия. Из общего числа погибших от домашнего насилия 92,5% и 92,8% соответственно были убиты партнерами. Остальные – родственниками.

За 2020-2021 годы уровень убитых в результате домашнего насилия женщин во время пандемии увеличился с 66 до 71%. При этом с 2011 по 2019 год чуть больше половины всех убитых женщин погибли от рук партнера. В 2020 и 2021 году – две трети.

«Полученные данные подтверждают гипотезу о том, что режим самоизоляции спровоцировал в первую очередь всплеск партнерского насилия», – отмечают эксперты.

При этом кроме роста убийства женщин во время пандемии женщины и девочки продолжали сталкиваться со всеми видами насилия: с психологическим, сексуализированным, физическим и экономическим.

В Сибири из запланированной 31 школы в этом году построили две

В Сибири в 2022 году планировали построить 31 школу, но построили только две – в Новосибирской и Томской областях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу полпреда президента в СФО.

Власти также пытаются достроить две школы, которые должны были быть готовы еще в прошлом году. Одна из них в селе Усть-Кокса Республики Алтай на 275 мест, вторая – в деревне Грановщина Иркутской области на 725 мест. В пресс-службе говорят, что эти школы «на особом контроле».

Ещё семь школ в «высокой степени строительной готовности» – три в Кемеровской области, по одной в Алтайском, Красноярском краях, Иркутской и Новосибирской областях.

Отставание по срокам объясняют ростом цен на стройматериалы из-за зарубежных санкций.

В Туву возвращается обязательный масочный режим

В Туве указом главы республики возвращается обязательный масочный режим в закрытых помещениях, а также в местах массового пребывания людей на улице. Об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Требование будет действовать до особого распоряжения.

Кроме того, жителей призвали соблюдать социальную дистанцию, чаще мыть руки, соблюдать режим проветривания, использовать бактерицидные лампы и так далее.

«В настоящее время продолжают функционировать кабинеты вакцинации в медицинских организациях республики, пять мобильных прививочных пунктов в Кызыле и Ак-Довураке», – добавили в ведомстве.

Бурятия выделит более 2 млн. рублей на финансирование авиарейса из Улан-Удэ в Кызыл

Минтранс Бурятии подготовил проект распоряжения на софинансирование полётов авиакомпании «КрасАвиа» по маршруту Улан-Удэ – Кызыл. Выделение средств из республиканского бюджета планируется на 2022 год в сумме 2,1 млн. рублей. В рамках распоряжения будет выполнено 32 рейса с частотой 1 рейс в неделю.

Зампред Правительства Евгений Луковников отметил важность полетов: «Социальным результатом реализации повышения доступности авиаперелетов для граждан Сибири и Дальнего Востока является сокращение затрат времени пассажиров на перемещения. И это возможно сделать только за счет расширения перевозок воздушным транспортом и улучшения транспортной доступности минуя Московский авиационный узел».

Напомним, в мае этого года «КрасАвиа» запустила прямой рейс между Тувой и Бурятией. Первый прямой рейс прибыл в столицу Бурятии Улан-Удэ из столицы Тувы Кызыла 26 мая. Самолет прибыл в Бурятию со стопроцентной загрузкой.

Пошёл в бизнес: Преподаватель тувинского техникума попался с наркотиками

На днях в Туве, в окрестностях города Чадана сотрудники полиции остановили на дороге для проверки автомобиль «Фольксваген Пассат». Водитель иномарки, увидев полицейских, выбросил из машины свою куртку. В её кармане стражи порядка нашли пакеты с гашишом. Общий вес наркотика составил 41,32 грамма.

Задержанным оказался 31-летний мастер производственного обучения тувинского технологического техникума в Чадане. Ранее мужчина не был судим. Он признался, что собрал гашиш для личного употребления.

По факту незаконного оборота наркотиков возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Республике Тыве.

В первом полугодии поставки телефонов в Россию упали на 38%

В первом полугодии 2022 года в Россию поставили 9,9 миллиона мобильных телефонов, что на 38% меньше, чем за первое полугодие 2021 года. Об этом, как сообщает «Коммерсант», говорится в отчете аналитического центра GSGroup.

В отчете сказано, что сильнее всего сократились поставки недорогих телефонов стоимостью до 10 тысяч рублей, которые упали на 56%, до 2,7 миллиона штук. Поставки телефонов среднего ценового сегмента (10-30 тысяч рублей) сократились на 24%, до 5,5 миллиона штук. Импорт дорогих устройств снизился на 38%, до 1,6 миллиона штук.

По оценке аналитиков, на недорогие телефоны пришлось 27% всех поставок (год назад – 38%), на устройства среднего сегмента – 56% (ранее 46%), а доля дорогих телефонов осталась на уровне 17%.

В GSGroup связали резкое снижение поставок недорогих телефонов с тем, что из России ушел южнокорейский Samsung, на который приходилась треть сегмента, а также решением китайских Xiaomiи Realme, которые почти вдвое сократили поставки недорогих моделей.

Авиакомпании России просят легализовать «каннибализацию» самолётов

Российские авиакомпании попросили министерство транспорта разрешить им законно переставлять компоненты с одних самолётов на другие для поддержания исправности парка в условиях санкций. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на письмо президента Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Владимира Тасуна.

Сегодня такую перестановку запчастей самолётов ограничивают федеральные авиационные правила. В частности, они не предусматривают возможности снятия исправного компонента и его последующую установку на другой самолёт. По словам автора письма, это идет вразрез с общемировой практикой и не дает возможности гибко управлять исправностью парка самолётов.

В Ассоциации также предлагают разрешить переставлять комплектующие между самолётами разных авиакомпаний.

В пресс-службе Минтранса подтвердили «Известиям», что ведомство разрабатывает поправки в нормативные правовые акты для поддержания летной годности гражданских воздушных судов.

Половина авиадиспетчеров в России отправлена в частичный простой

Около половины работающих в России авиадиспетчеров находятся сейчас в частичном простое. Это примерно 15 тысяч человек. Об этом в письме в Генеральную прокуратуру заявил президент Федерального профсоюза авиадиспетчеров (ФПАД) Сергей Ковалев, пишут «Ведомости».

Профсоюз просит проверить подведомственную министерству транспорта «Госкорпорацию по организации воздушного движения», которая, по его мнению, сокращает персонал и вводит простой или неполное рабочее время для экономии фонда оплаты труда.

Однако в Генпрокуратуре пока не видят оснований для проверки. Ранее то же самое профсоюзу заявили в ФСБ.

По информации профсоюза авиадиспетчеров, «Госкорпорация по организации воздушного движения» испытывает трудности с начала пандемии коронавируса, когда она потеряла до 60 процентов доходов из-за снижения авиаперевозок.

Афганистан оплатит российскую нефть сухофруктами и «лекарственными травами». Ассортимент ввозимых наркотиков расширяется

Афганистан готов рассчитываться за российские нефтепродукты едой и лекарственными травами, заявил глава минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи госагентству РИА Новости.

«Сейчас мы можем предоставить России какие-то свои полезные ископаемые в обмен на импорт из России, в том числе на продукты и энергоресурсы из России, – утверждает Азизи. – Помимо этого у нас есть, например, сухофрукты, изюм и лекарственные травы, Афганистан исторически поставлял большие объемы изюма в Россию. Мы можем поставить в Россию сотни тонн такой продукции. Например, на лекарственные травы цены сейчас очень высоки, а Россия нуждается в таком сырье для медицины».

На этом фоне глава МВД РФ Владимир Колокольцев отчитался, что поток наркотиков из Афганистана не ослабевает и даже становится разнообразнее. «Несмотря на декларативные заявления властей, не ослабевает поток наркотиков из Афганистана. Причем «ассортимент» расширяется за счет метамфетамина и марихуаны», – цитирует его «Интерфакс».

Колокольцев призвал возобновить операцию «Паутина».