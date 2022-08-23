Выборная кампания подбирает мошенников

Пока на украинском фронте продолжаются затишье и позиционная борьба на фоне точечных ударов украинских беспилотников по объектам в Крыму, в России начался период предвыборной агитации. В Туве, как известно, 11 сентября должны состояться выборы депутатов Кызылского городского Хурала и довыборы депутатов Верховного Хурала по двум округам. Про избирательную кампанию на довыборах в парламент ничего не слышно. Оно и понятно: эти два представителя народа никаких изменений в политической жизни республики не внесут. И потому никакого интереса к ним, избранным за год до смены всего депутатского состава, априори нет. Что же до выборов городских депутатов, то на сегодняшний день выборную кампанию ведёт только «Единая Россия».

СЕРЫЕ КАНДИДАТЫ НА СЕРОМ ФОНЕ ВЫБОРНОЙ КАМПАНИИ

Судя по всему, правящей партии на этих выборах даже махинации мошенников Фортуны и фальшивые бюллетени Ощепковой не пригодятся. И дело даже не в том, что другие партии фактически не имеют финансирования для ведения политической борьбы. Списки кандидатов, отобранные для борьбы за депутатские мандаты, настолько слабы, что вряд ли кто из них сможет просто обратить на себя внимание избирателей. Похоже, разговоры о том, что все кандидаты первоначально ещё до выдвижения прошли через сито отбора у супруги главы республики и в Канцелярии правительства, имеют под собой основания. По большей части списки кандидатов от иных партий заполнены людьми бесцветными или с откровенно криминальным прошлым для того, чтобы они в принципе не могли создавать конкуренцию выдвиженцам от партии жуликов и воров. В большинстве своём списки возглавляются людьми, либо совсем неизвестными, либо с откровенными изъянами.

Например, мало кто будет утверждать, что кандидаты от КПРФ смогут как-то повлиять на ход избирательной кампании, учитывая что их лидер Тамоев не только не русский или тувинец, но и житель другого региона. Этому политическому гастарбайтеру в принципе нет дела до того, чем закончатся выборы в Кызыле. К тому же за последние годы Тамоев так почистил ряды членов КПРФ в Туве, что там не осталось ни одного приличного человека с хорошей репутацией. Кроме того, в руководстве партии в Москве, видимо, хорошо осознают, что под руководством политика с Кавказа их региональное отделение обречено на неудачу, а деньги, которые будут выделены на пропаганду идей марксизма-ленинизма, будут, скорее всего, разворованы.

Кампания эсеров в Туве проходит на фоне деградации всей партии, которой для спасения положения в Государственной Думе пришлось сливаться с другими партиями. К тому же Миронов уже много лет не финансирует выборные кампании в Туве. Так что ожидать какой-либо активизации политической деятельности от его представителей в республике не приходится. За последние годы в руководстве регионального отделения партии происходили частые перемены, пока руководителем не стал Ренат Ооржак, до этого попробовавший свои организаторские способности в целом ряде других политических партий. В конце концов, этот политик-многостаночник осел в партии Миронова, тем самым обрекая её региональное отделение в Туве на беспросветное прозябание.

ЛДПР: РЫБА НАЧАЛА ГНИТЬ БЕЗ ГОЛОВЫ

Среди соколов Жириновского также не замечается никакого оживления. После смерти лидера партии в ней начались кадровые перестановки, которые значительно ослабили партию. Лидерство в партии депутата Государственной Думы Леонида Слуцкого не является настолько безоговорочным и безапелляционным в сравнении с тем, какую роль играл в ней Владимир Вольфович Жириновский, который умело и решительно вёл партию за собой.

Краткосрочный визит в Туву партийного бюрократа Ерохина наглядно показал, что в партии начался активный процесс разложения. Судорожные кадровые перемены в руководстве региональным отделением партии в Туве – это не случайность, а скорее закономерность. Смена лидера тувинских либерал-демократов с красноярского гастарбайтера на тувинскую авантюристку, которая начала свою организационную деятельность с фальсификации партийных документов, указывает на то, что в целом новое руководство партии не вникает в расстановку политических сил в регионах. Скорее всего, в Москве после смерти В.Жириновского Тувой вообще никто не занимается, и работа регионального отделения пущена на самотёк.

Как известно, ЛДПР в Туве показала феноменальный результат на предыдущих выборах в Верховный Хурал Тувы. В связи с массовыми махинациями конторы Фортуны ЛДПР получила в парламенте только два места, хотя по сведениям авторитетных источников команда Ооржака набрала на выборах около 47% голосов избирателей. С тех пор много воды утекло. После того, как курировавший Туву депутат Государственной Думы РФ С.Натаров объявил о необходимости «влить» Туву в состав Красноярского края, отношение избирателей к партии кардинально изменилось. Причём как со стороны тувинцев, так и русских. Для всех очевидно, что, как только Тува утратит статус самостоятельного региона, резко уменьшится федеральное финансирование региона, а следом наступит запустение. В таких условиях ещё больше усилится отток русскоязычного населения из республики. Мало того, усилится миграция из Тувы и квалифицированных кадров из числа тувинцев, что мы уже наблюдаем, хотя и не в катастрофических размерах.

Кстати, предложение о понижении статуса республики было активно поддержано красноярцем Поповым, который в то время возглавлял РО ЛДПР. Это в конечном итоге и сгубило его партийную карьеру – проживающие в Туве члены ЛДПР выступили категорически против такого руководителя. И центральный аппарат вынужден был пойти рядовым членам партии навстречу. Но было поздно. Поскольку партия официально не отреклась от заявления Натарова, её ряды был вынужден покинуть самый яркий представитель ЛДПР в Туве Андриан Ооржак, за которым ушло много его единомышленников.

В результате в региональном отделении образовался вакуум активности, и «выплыла» сомнительная фигура Арланмай, ранее не замеченной в партийных пристрастиях. В этом плане примечательно, что даже во время выдвижения кандидатов и начала агитации Туву не посетил депутат Государственной Думы, курирующий регион, Алексей Диденко. Да и вообще, после того, как депутат Натаров, ранее курировавший Туву, оказался в СИЗО по обвинению в мошенничестве путём хищения бюджетных средств, ни один депутат от ЛДПР больше в Туве почему-то не появлялся. А новый лидер регионального отделения Арланмай известна не столько своей политической деятельностью, сколько в качестве сомнительного чиновника, погрязшего в земельных аферах.

О том, насколько безответственно региональное отделение подходит к выборной кампании, говорит тот факт, что в разгар кампании РО съехало с занимаемого им помещения и растворилось на просторах Тувы.

ПОЧЁМ МЕСТО ДЕПУТАТА ДЛЯ СОЛИДНОГО КОРРУПЦИОНЕРА?

Впрочем, невзирая на отсутствие федерального финансирования кампании, деньги на выборах в РО должны быть, поскольку с приходом нового руководства широко развернулась кампания по продаже мест в списках ЛДПР, о чём ранее ничего известно не было. Так, к примеру, кандидатом от ЛДПР по первому избирательному округу оказалась также не имеющая отношения к партии некто Наталья Почекутова. Личность просто легендарная. Нет, она не космонавт, не мать-героиня и даже не народный избранник какого-либо представительного органа. Нет, она всего лишь родная сестра бывшего бригадира ОПГ Дидим-оола, которого в 90-е было принято называть «Героем». Банда в основном занималась рэкетом, но не гнушалась убийствами и торговлей технарём. Когда Героя убили, Сергей Богусов попал в разработку ФСБ. Но почему-то отделался лёгким испугом. Его кореша тогда судачили, что он стал сексотом, и вскоре выпал из обоймы банды, которая без своего лидера постепенно утратила свои лидирующие позиции в республике, а вскоре и вовсе прекратила своё существование. Но, как предполагают злые языки, Богусов за эти годы сумел сколотить приличное состояние, которое позволило ему приобрести технику, с ее помощью он сумел захватить в Туве рынок бурения и производства работ по электрификации.

Но не это стало главным источником доходов бывшего бомбилы. С приходом во власть в республике Шолбана Кара-оола в специфике деятельности Богусова появилась новая фишка, которую теперь в Туве называют «Богусовтаптар». А фактически эта деятельность состоит в том, что ему удаётся с помощью коррупционных связей в правительстве по дешёвке или совсем даром приобретать земельные наделы, которые он затем размежёвывает на маленькие участки под строительство частных домов и продаёт по цене, в 20 раз превышающую ту, по которой он её первоначально приобретает.

Читатель, наверное, спросит: а причём тут Почекутова? Сестра за брата не отвечает... И будет прав. Только в нашем случае Богусов, уже однажды столкнувшийся с Уголовным Кодексом, действует не сам, не напрямую, а через сестру. И получается так, что Богусов по своим коррупционным связям получает лакомый кусок земли, размежёвывает его на мелкие части и переводит в статус ИЖС. А продаёт эти участки уже не он, а его сестра Наталья Викторовна Почекутова, которая официально числится дежурной на «Водоканале», но с 4 октября 2019 года одновременно является владельцем и директором ООО «Сибирьэнерго», интересы которого по доверенности представляет тот самый хорошо всем известный Сергей Викторович Богусов. Более известный как хозяин ООО «Бастион».

Впрочем, на самом деле Богусов уже официально не имеет никакого отношения к «Бастиону», хотя фактически всем там распоряжается. В Госналогслужбе с 24 января 2019 года владельцем и директором числится некто Роман Сергеевич Тырычев, по внешнему виду очень напоминающий качка-бандита из 90‑х. Этот зитц-председатель, урождённый с.Ермаковское Красноярского края, в случае чего и будет отвечать за действия Богусова.

Кстати, до 4 ноября 2019 года владельцем и директором «Сибирьэнерго» являлся Почекутов. А до него им числился Богусов. Кстати, как и ООО «Бастион». А ещё ранее, с 18 сентября 2006 года тот же Богусов являлся учредителем и директором ООО «Энергостройсервис», зарегистрированного в с.Филимоново Красноярского края.

Теперь вернёмся к личности Натальи Почекутовой. Оказывается, она трудится не только на ниве водо-канализационной деятельности и снабжает население светом, возглавляя ООО «Сибирьэнерго». Ей этого мало, и она с 21 июня 2022 года возглавляет ООО «Чойган», которое создано на паритетных началах с ГУП «Теплосеть сервис», руководит которым Владимир Александрович Фунтиков – ещё один из кандидатов в депутаты Кызылского городского хурала, только от «Единой России». Но если у ГУПа в уставном капитале «Чойгана» скромные 30%, то у Почекутовой – все оставшиеся 70%. А занимается данное предприятие разведением лесов, выращиванием овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур. Но главное занятие – выращивание грибов и трюфелей.

Сразу возникает вопрос: какое отношение сторож на очистных сооружениях имеет к выращиванию трюфелей и грибов? Зачем это Почекутовой? Как говорят знающие люди, она гриба-то от трюфеля точно не отличает. Но ещё больший вопрос, зачем ГУПу «Теплосеть сервис» участие в разведении грибов? На этот вопрос может ответить разве что учредитель ГУПа – министр жилищно-коммунального хозяйства РТ Мынын-оол. Наверное, поэтому в республике никак не продвинется ни мусорная реформа, ни газификация: министру просто некогда этим заниматься. А когда Почекутова развернётся и займётся разведением грибов, и они вместе с трюфелями завалят мировой рынок своей продукцией, министр, видимо, переквалифицируется в торговца глобального масштаба и превратится в трюфельного олигарха.

ПОКА КОШКИ СПЯТ – МЫШИ ТАНЦУЮТ

По этому поводу можно много смеяться. Однако, скорее всего, придётся плакать. Такой халатный подход к государственной собственности и бюджетным деньгам возможен только при попустительстве прокуратуры, ФСБ и МВД. Не видеть очевидного обмана общественности, не замечать, как ГУП «Центр организации дорожного движения» на неизвестно откуда взявшиеся в бюджете «лишние» десятки миллионов покупает имущество птицефабрики с целью разорения птицеводства в республике и организации на его площадях «Богусовтаптар». Не замечать участие министерства и другого ГУПа – «Теплосеть сервис» в создании предприятия по выращиванию грибов. Такое возможно только при целевом коллективном ослеплении.

Я не хочу ничего писать про Почекутову, которая с трудом окончила среднюю школу, и об её брате Богусове, который, кажется, и среднее образование не осилил, не стану спрашивать, зачем Фунтикову эти грибы и депутатство – пусть о них беспокоятся избиратели. Хотя, конечно, очень странно слышать, что сторож на водо-канализационном предприятии одновременно в перерывах по охране государственного имущества является учредителем и директором сразу двух предприятий с многомиллионными оборотами. Причём, одно из них должно выращивать грибы, а другое давать свет. А если ещё учесть, что в свободное от непосильного труда сразу на трёх предприятиях время она успевает торговать земельными участками, которые приобрёл по мутной схеме её брат, то многое становится очевидным. Или Наталья Почекутова – зитц-председатель, ожидающая сурового приговора суда, или действительно гениальная махинаторша, умеющая совмещать работу на трёх предприятиях, из которых в двух она числится директором, с торговлей земельными участками, и у неё ещё останется время для исполнения депутатской повинности в решении проблем избирателей первого избирательного округа г.Кызыла.

В общем, я попытался крупными мазками осветить ход избирательной кампании в Кызыле. В следующих номерах я постараюсь подробнее остановиться на всех партиях и кандидатах. Особенное внимание постараюсь уделить кандидатам от «Единой России» и «Новых людей».

До встречи.

Кондрат Пчёлкин