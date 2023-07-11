Как гнилая система ломает судьбу человека

Публикация о тяжёлом наследии для Тувы от деятельности Шолбана Кара-оола и Каадыр-оола Бичелдея получила большую почту. Люди интересуются: за что нам такое наказание? Но, я думаю, размышлять следует не об этом, а о том, как выходить из такого щекотливого положения. Да, действительно, когда за несколько месяцев сообщается о групповом изнасиловании 10-летнего мальчика девятиклассниками этой же школы в маленьком селе на юге республики, потом об убийстве среди бела дня 23-летней девушки возле здания правительства Тувы, а следом – о попытке ограбления на ступеньках МВД, то невольно на ум приходит мысль, что мир сошёл с ума.

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОЕ ВЫВЕДЕНИЕ НЕГОДЯЕВ И ПРОХОДИМЦЕВ

Но случилось это не вчера. И даже не год назад. Тувинское общество начало движение к этому с того момента, когда заместитель главы правительства Тувы Шолбан Кара-оол после принятия на грудь горячительного на дне рождения своего дружка мясного воротилы хозяина мясокомбината «Урянхай» Шолбан-оола Иргита в компании замминистра внутренних дел Республики Тыва Байкары и начальника республиканской наркодури Пиренгиле покалечили за здорово живёшь охранника боулинг-клуба «Страйк» Иванова. И не ответили за это по закону. Были элементарно отпущены прокуратурой восвояси, хотя она не имела на то права, поскольку примирение невозможно при тяжких последствиях. Мало того, Шолбан Кара-оол вскоре пошёл на повышение и при поддержке Кремля занял кресло главы республики, а Шолбан-оол Иргит стал его первым заместителем. Правда, вскоре был обвинён в мошенничестве и был вынужден подать в отставку.

После этого криминальный глава республики 14 лет просидел в этом кресле, разваливая экономику региона, доводя «до ручки» уровень бедности населения и криминализируя общественную и экономическую жизнь республики. Пользуясь своим служебным положением, Кара-оол сколачивал вокруг себя группировку людей, в которых был уверен, что они готовы по его указанию выполнять любое, самое заведомо преступное распоряжение. Таким людям с низкой социальной ответственностью он давал высокий статус, который они использовали для личного обогащения себя и главы. И началась растащиловка всего и вся, что плохо лежало.

Для примера: одному известному в обществе человеку он предложил должность министра строительства. А тот посоветовался на сей предмет со знающими людьми. И получил поразительный по своей сути ответ, что такого Кара-оол не сделает никогда. А предложение это формальное, для отвода глаз. Поскольку ему в правительстве нужны не честные порядочные профессионалы, а исключительно жулики, которые ставят личное обогащение выше принципов и морали. Этого человека он не может назначить министром по одной простой причине, что тот не согласится воровать. Кстати, так оно и случилось.

Так Шолбан Кара-оол 14 лет вёл селекционный отбор негодяев и проходимцев, которые по его указанию день за днём, месяц за месяцем и год за годом потрошили республиканский бюджет, разлагая тувинское общество и коррумпируя правоохранительную систему и суды, которые засорялись людьми «без тормозов». Конечно, не обошлось и без редких изменений в этих правилах, когда обстоятельства заставляли Кара-оола поступиться такими принципами. Но они случались настолько редко, что об этом не стоит и напоминать. Видимая сторона результата этого процесса – беспримерное обнищание большей части населения Тувы до такой степени, что Тува по уровню бедности заняла в Российской Федерации первое место, о чём было публично доложено зампредом правительства России Голиковой.

БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ: ГЛАВНОЕ, НЕ ПОСАДИТЬ ОРГАНИЗАТОРОВ

Но ведь воровать бесконечно – тоже дело опасное. Даже у самых отмороженных правоохранителей, в конце концов, может кончиться терпение. Ведь и у них имеется вышестоящее начальство, которому нужны реальные результаты борьбы с криминалом. Вот оно и закончилось у прокурора Гринёва, который столкнулся с ситуацией, когда бюджетные деньги растворяются в карманах нечистоплотных бизнесменов и коррумпированных чиновников, а жилья для переселения граждан как не было, так и нет. И начались «посадки». Только по программе переселения граждан из ветхого и аварийного жилья было возбуждено не менее 58 уголовных дел по статьям «превышение полномочий» и «мошенничество». Некоторые из них рассмотрены, и приговоры по ним вступили в законную силу. Другие подходят к завершению в настоящее время.

Итоги рассмотрения дел, как правило, печальные. Самое громкое дело по этой части – это привлечение за взятку в 32 млн. рублей министра строительства В.Сата, которого суд приговорил к восьми годам колонии и огромному многомиллионному штрафу. Участь экс-министра была печальной: он скоропостижно скончался, не отсидев всего положенного срока. Хотя, скорее всего, он к этой взятке и отношения-то не имел. Украли другие, в том числе проходимец Лэндел, которые почему-то по делу прошли в качестве свидетелей.

Однако за кадром оставался ответ на простой вопрос: в чьих карманов «осели» эти бюджетные миллионы? Предъявить претензии главе республики Кара-оолу у правоохранителей не хватило духу. Хотя все, хорошо знающие Шолбана Кара-оола и порядки, которые он навёл в правительстве, не сомневались, что, скорее всего, эти 32 млн. рублей нашли своё упокоение в его необъятных карманах. Или на крайний случай в карманах из числа его братьев. Поскольку у него был принцип: ни одной копейки мимо кассы!

Кстати, аналогичная судьба ожидала и одного предпринимателя – Леонида Доржу, который вёл дела с братом главы Лёней, отстёгивая ему определённые суммы. Но тот даже до суда не дожил – также скоропостижно скончался. Следователи, в страхе получить взрывоопасные показания, даже отказались брать показания у него перед смертью, поскольку он, понимая, что жить ему осталось немного, собирался дать правдивые показания на семейку Кара-оолов. Тогда Леонид записал свои показания и заверил их у нотариуса. Показания весьма поучительные. А сам ушёл в мир иной со спокойной душой без камня на сердце.

РЕДКИЕ ПОБЕДЫ ЗДРАВОМЫСЛИЯ

При этом власть придумала относительно безопасный способ коррупции. Они собирали со строителей деньги, пока те могли нести их. А затем, когда деньги у подрядчика заканчивались, обедневшего строителя просто сдавали правоохранителям, обвиняя в мошенничестве. И тогда правоохранительная система радостно подхватывала жертву, сажала её в СИЗО, откуда дорога либо в суд и на зону, либо на кладбище. Кара-оол уже давно «никто», однако этот криминальный конвейер до сих пор работает без осечек.

Следует отметить: редким предпринимателям удавалось вырваться из цепких лап мародёров в погонах. Помнится, был в республике такой строитель – директор ООО «Титан» Эдуард Бабкин. Его тоже в ряду других привлекли к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ, хотя он свой объект – жилой многоквартирный дом – закончил и сдал заказчику. Но упёртый прокурор Боровков, следуя «советам» Кара-оола, всё равно довёл дело до суда. Правда, на этот раз случилась осечка – повесить на него судимость не удалось, поскольку судья городского суда Ооржак, несмотря на давление учитывая все обстоятельства, набралась принципиальности и оправдала строителя. Верховный суд её поддержал. Но результат всё же был: в результате прокурорского давления ООО «Титан» обанкротился и прекратил свою деятельность. А Бабкин от греха подальше переехал в другой регион и теперь строит уже там.

Точно также правительство в содружестве с прокуратурой обанкротили ООО «Вертикаль» предпринимателя Микава, ООО «Технологии автономных систем» строителя Зяблицева и другие ранее такие успешные строительные компании, приглашённые в Туву для реализации программы переселения.

ПЕРВЫЕ – ВОРУЮТ, ВТОРЫЕ – СИДЯТ, ТРЕТЬИ – ПОЛУЧАЮТ «ЗВЁЗДЫ»

Не стоит забывать, что при этом именно в недрах самого правительства разрабатывались и внедрялись в жизнь преступные схемы строительства. К примеру, приглашали того или иного подрядчика в Минстрой и предлагали ему построить многоквартирный дом. Но госзаказ заключали не на строительство, а на продажу готовых квартир. А потом, в случае чего, прокуроры обвиняли подрядчика в мошенничестве. Не чиновников, навязывавших эти госконтракты, не их руководителя Шолбана Кара-оола, а руководителей подрядных организаций. Потом они в случае чего ничего не могли добиться в судах, поскольку у них в договорах была указана купля-продажа готовых квартир, а не строительство нового жилого дома. И тут, как всегда, дьявол кроется в деталях. К примеру, при строительстве заказчик должен выдерживать сроки предоставления земельного участка, подготовки инженерных сетей и финансирования в соответствии с формами КС-2 и КС-3. А в случае купли-продажи квартир заказчик уже ни за что подобное не отвечает.

Но, в конце концов, и этой лавочке пришёл конец. Правда, многих директоров компаний привлекли к ответственности и осудили. Хотя любому понятно, что в подобном случае речь должна идти о гражданско-правовых отношениях, а не об уголовно-наказуемых. Но что нашим прокурорам закон? Как скажут в правительстве, так они и поступят.

СХЕМЫ ДЛЯ УДОБСТВА РАЗВОРОВЫВАНИЯ БЮДЖЕТА

Впрочем, для того, чтобы собирать со строителей мзду, нужно, во-первых, соблюдение одного условия – заказчик и подрядчик должны знать, что тот или иной объект достанется конкретному строителю, с которым имеется «железная» договорённость на откат. А если начинать конкурсные процедуры, то возникает неопределённость – а вдруг кто-то другой «опустит» цену ниже запланированной? Тогда договорённости – конец. Подряд возьмёт строитель, который никому ничего не обещал. Его, конечно, потом можно будет и замордовать... Но на это потребует время, а деньги начальству «наверх» нужно нести сейчас. Как говаривал прокурор Кизикин, в Туве деньги воруют «на входе», а не «на выходе», как в остальной России.

А для того чтобы не соблюдать конкурсные процедуры, команда Кара-оола (скорее всего, всё тот же проходимец Иргит) придумала новую «фишку» – заключать с подрядчиками некие Концессионные Соглашения. И представлять дело таким образом, как будто правительство и подрядчик заключили договор, по которому будет построен объект, который Заказчик и Подрядчик после ввода в строй будут эксплуатировать совместно, извлекая из этого прибыль. И стали штамповать эти Концессионные Соглашения почём зря. На любые объекты. К примеру, на строительство пристроек к детским садам или Дворец Молодёжи. Как будто строители и власть всерьёз собираются совместно эксплуатировать эти объекты, деля доходы в какой-то пропорции.

Подобная схема хорошо работает в тишине, но дело получило огласку, местный УФАС провёл проверки и «лавочку прикрыл», доведя до сведения прокурора сведения о мошеннических действиях чиновников. И тут даже Боровков, который вообще не отличался ни принципиальностью, ни тягой к законности, возмутился и предупредил Кара-оола, что если эта практика продолжится, привлечёт чиновников к уголовной ответственности.

Этот пример интересен тем, что, к примеру, по поводу строительства Дворца Молодёжи правоохранители работают до сих пор, хотя объект давно сдан в эксплуатацию. А в Арбитражном суде Тувы рассматривается иск строителей к Минкульту о взыскании 50 млн. рублей, недополученных по Концессионному Соглашению. Только уголовное дело возбуждено не в отношении Кара-оола и его чиновников, а в отношении строителей... Во истину чудны дела твои, Господи!

Затем на счастье чиновников случились сначала пандемия, а затем СВО, именно это позволило и далее обходить антимонопольное законодательство России, раздавая подряды по своему усмотрению и продолжая собирать со строителей мзду.

ЗА ПРИКАЗЫ КОРРУМПИРОВАННОГО НАЧАЛЬНИКА ОТВЕЧАЮТ ЕГО ПОДЧИНЁННЫЕ

Но следует иметь в виду, что случай с министром Сатом, закончившийся летальным исходом – это, похоже, типичная судьба чиновников правительства Кара-оола. Министры строительства и руководители ГКУ «Госстройзаказ» и УКСа почти все, хотя и с разными результатами, прошли через процедуру привлечения к уголовной ответственности. И это, несмотря на то, что и в прокуратуре, и следствии отлично понимают, что они были лишь исполнителями воли Шолбана Кара-оола. Потому часто переступали закон только из чувства чинопочитания и для сохранения за собой должности. Понятно и то, кто был главным выгодоприобретателем всех этих афер.

Могу привести один простой пример – это организация работ по ликвидации последствий землетрясения в 2011 году. Правительство РФ выделило деньги на эти работы. Главы местных органов власти представили дефектные ведомости, по которым было необходимо провести ремонты. В министерстве на их основе составили сметы и отправили в Москву для защиты объёмов финансирования. Но там сметы забраковали, объяснив, что побелка и замена линолеума не подлежит оплате по статье «ликвидация последствий ЧС». И предложили перечень работ, которые могут быть оплачены из бюджета.

Тогда Кара-оол велел переделать сметы на объёмы работ таким образом, чтобы они подлежали оплате по статье «ЧС». Хотя в их производстве не было нужды. Кара-оол распорядился: «осметить» как требуют в Москве, но провести те работы, на которые укажут главы районов. То есть, делать одно, а оплачивать совсем другое. Послушные исполнители всё сделали, как велел Кара-оол. Однако недолго музыка играла. Пришла проверка и всё выявила. Появились новые уголовные дела, в том числе и в отношении начальника УКСа. При этом Кара-оол и на следствии и в суде отказался от своих указаний. В итоге строители и чиновники рангом пониже оказались на скамье подсудимых со всеми вытекающими последствиями...

Одно такое дело, по-моему, ещё сейчас рассматривается в суде. Спрогнозировать его результат очень сложно. Судя по некоторым приговорам, сверху спущена команда карать всех подряд безбожно... При этом судебная махина «давит» на подсудимых без разбору, невзирая на то, закончен ли объект строительства или является брошенным недостроем. Правда, до некоторых пор жестоких приговоров не было – судьи тоже люди. Они понимают, что чиновники и подрядчики не от хорошей жизни идут на поводу у республиканского начальства. Ведь за ними – простые люди, которым нужны рабочие места.

МУТНЫЕ СХЕМЫ ОПЛАТЫ ПОД ГАРАНТИИ КАРА-ООЛА

Но и в этой части, похоже, наметились угрожающие тенденции. Недавно в Кызылском городском суде рассматривалось одно такое уголовное дело. Фигуранты – руководитель ГКУ «Госстройзаказ» и директор подрядной организации ООО «Мегастрой». Ситуация следующая: ООО «Компас», директором которого являлся некий гастарбайтер из Красноярска Михалёв, вошёл в доверие к самому Шолбану Кара-оолу и получил в Туве сразу два подряда: по строительству спортивного комплекса в Сарыг-Сепе и капитальному ремонту здания Дома Народного Творчества (ДНТ).

По второму объекту он работы исполнил с большим запасом, ему остались должны по дополнительным работам 30 млн. рублей. А вот со спорткомплексом у него дела не заладились. Не хватило сил и пришлось нанимать шабашников, которые запороли фундамент. Тогда власти предложили Михалёву заключить договор субподряда с ООО «Мегастрой», которое к тому времени зарекомендовало себя как дисциплинированный качественный подрядчик по многим объектам. Так ООО «Мегастрой» стал субподрядчиком у ООО «Компас» по строительству спорткомплекса в Сарыг-Сепе.

Нужно отметить, что работы были выполнены качественно и в оговоренные сроки. Но произошла заминка с расчётами – у Михалёва не хватило средств, чтобы рассчитаться, поскольку ранее он по предложению Кара-оола приобрёл и запустил в озеро Чагытай каких-то мальков ценных рыб. Всё это стоило немалых денег. В связи с этой ситуацией у Кара-оола прошло совещание, на котором решили, что Михалёву дополнительно изыщут 30 млн. рублей по ДНТ, из которых он рассчитается с Марукяном. Но для этого «Госстройзаказу» было поручено провести мнимый тендер на ранее выполненные Михалёвым объёмы по ДНТ, победителем которого он и должен был стать. А из полученных средств Михалёв должен был рассчитаться с Марукяном.

Но тут всё пошло на перекос. Михалёв почему-то не подал документы на этот тендер. И его «выиграло» ООО «Энергострой», которое никакого отношения не имело к ДНТ. В общем, заказ достался известной всем по мошенническим схемам с договорными госзаказами совсем «левой» конторе ООО «Энергострой» с авантюристами отцом и сыном Крапивиными. Но работы-то уже выполнены! Поэтому снова в кабинете высокого начальства договорились, что Крапивин получит деньги за мнимый заказ и перечислит их Марукяну, которому должен Михалёв и который, собственно, эти работы и выполнил ранее. Однако Михалёв куда-то пропал и на телефонные звонки не отвечал.

Было известно, что подобные госзаказы «задним числом» к тому времени нашим правительством широко практиковались и считались некой нормой «договорных отношений». И гарантом таким сомнительных сделок являлся сам Кара-оол. К примеру, точно так отец и сын Крапивины построили инженерные сети в Кызыле стоимостью в 68 млн. рублей по устному сговору лично с Кара-оолом, что выявила проверка УФАС. А потом задним числом был проведён «аукцион», в котором «победило» ООО «Энергострой». А когда разразился скандал, никто иной как сам прокурор Боровков «прикрыл» Крапивиных, отозвав иск о взыскании с ООО «Энергострой» незаконно полученных по признанному ничтожным договору подряда.

Так что и путь, по которому был проведён задним числом тендер по ДНТ, легко укладывается в схему, одобренную главой республики. И являлась тогда делом привычным. Но когда дело дошло до расчётов, Крапивин заупрямился. Стал настаивать на перечислении денег фирме, состоящей на обычной системе налогообложения с НДС. Марукян пошёл и на это. Тогда Крапивин перечислил ему 7 млн. рублей. Тут внезапно появляется Михалёв. И начинается буза.

В результате этого Марукяна обвиняют в хищении 7 млн. рублей. Но не у Михалёва, а почему-то у государства... Понимаете, да? Ему Михалёв был должен 30 млн. рублей по работам на Спорткомплексе, за Михалёва 7 млн. ему перечисляет Крапивин, а в итоге Марукян, которому Михалёв оставался должен ещё 23 млн., оказался под уголовным преследованием. Вот такая «картина маслом», как в том сериале. Просто театр абсурда.

ЖЕСТОКИЙ ПРИГОВОР НИ ЗА ЧТО

Но развязка наступила хоть и не быстрая, но неожиданная. Судья Кызылского городского суда В.Кызыл-оол, особо не вдаваясь в детали финансового размена, не стал заморачиваться и припаял обоим фигурантам такие сроки, какие просил прокурор. Он приговорил начальника ГКУ «Госстройзаказ» Д.Монгуша, который обеспечил сдачу в эксплуатацию как ДНТ, так и Спорткомплекса, к реальным восьми (!) годам колонии, а директора ООО «Мегастрой» Д.Марукяна, который и без того «угорел» на 23 млн., – к четырём годам колонии общего режима. Да ещё влепил по 500 тыс. штрафа каждому.

А ведь вся эта «каша» варилась не в «Госстройзаказе» и даже не в министерстве: всем распоряжался тандем Кара-оол – Иргит. И проходимца гастарбайтера из Красноярска Михалёва подбирали там же. Таким образом, судья Кызыл-оол влепил двум фигурантам в сумме сроков на 12 (!) лет, хотя они не только никого не убили и не ограбили, они даже не присвоили ни одной копейки: ни у государства, ни у какого-то определённого человека.

Но на этот раз я не столько о судебной системе, которая порой, не разбирая, ломает судьбы ни в чём не повинных людей. Зная судью, вынесшего такой странный, откровенно несправедливый, кровожадный и очень жёсткий приговор, думаю, что он это сделал не со зла. Просто поддался давлению «сверху». И чтобы ни с кем не ссориться, вынес приговор, соответствующий тому, что с него требовали. Так бывает, когда судья – человек по своей сути безразличный к тому, чем он занимается.

Слава богу, приговор этот не окончательный и будет рассмотрен апелляционной инстанцией. Надеемся, его пересмотрят. Но осадок остался. Кстати, кому интересно, этого судью в Кызылский городской суд пристроил ни кто иной, как сам Шолбан Кара-оол. И вот – такой рецидив... Ну как он мог ему отказать?

Кондрат Пчёлкин