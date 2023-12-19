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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 47, 19 декабря / Какова цена прокурорской принципиальности?
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№47, 19 декабря 2023 года.

Какова цена прокурорской принципиальности?

Какова цена прокурорской принципиальности?

В предыдущем номере читатели газеты узнали, как прокуратура Тувы в очень сходных ситуациях поступает с точностью до наоборот. Казалось бы, что тут необычного? Директор ООО «Энергострой» депутат (теперь уже бывший) городского хурала представителей от партии «Единая Россия» по договорённости с главой правительства, руководителем регионального отделения этой же партии Шолбаном Кара-оолом, не имея государственного заказа на строительство инженерных сетей по ул. Дружбы в г. Кызыле, в обход антимонопольных процедур каким-то таинственным образом у кого-то получает проектно-сметную документацию. И начинает без оформления разрешительных документов строительство внутриквартальных сетей водопровода, канализации и отопления.

Всё происходит на глазах потенциальных конкурентов, которые достоверно знают, что это незаконно и против интересов как вероятных конкурентов, так и бюджета, поскольку в подобных случаях проведение аукционных процедур подразумевает победителя, который предложит лучшие условия – меньшую стоимость и более сжатые сроки строительства. Таким образом, законное проведение аукциона направлено на экономию бюджетных расходов, что идёт на пользу государству и обществу.

В самый разгар этого подозрительного строительства антимонопольная служба Тувы при проведении проверки устанавливает, что строительство инженерных сетей ведётся в обход действующих норм, без надлежащего оформления государственного заказа, без получения документации, в отсутствие разрешения на производство работ и без установления стоимости строительства, которое должно финансироваться из бюджета со счетов в Казначействе. УФАС составляет отчёт и передаёт итоги проверки в правительство РТ и прокуратуру для надлежащего реагирования.

Глава правительства Кара-оол на это представление по понятным причинам не реагирует. Со слов Крапивина, он дал ему указание продолжать работу, обещая своё покровительство в случае «непредвиденных обстоятельств». Прокурор республики Боровков некоторое время находится в очевидном замешательстве, поскольку или знает достоверно, от кого исходила инициатива самостроя, либо просто догадывается, откуда «дует ветер».

А тем временем ГКУ РТ «Госстройзаказ» получает указание «сверху» оформить задним числом документы по государственному контракту на строительство инженерных сетей стоимостью в 68 млн. с ООО «Энергострой». И госзаказ оформляется по стартовой цене, хотя к тому времени строительные работы уже закончены.

Однако после публикаций в СМИ и звонка из ФСБ Боровков прерывает скандально затянувшиеся раздумья и даёт-таки указание на подготовку и подачу искового заявления в Арбитражный суд Тувы. И после начинается судебная тяжба, которая затягивается при согласии сторон на долгие месяцы. Хотя там, по сути, и рассматривать было нечего: нарушения закона с обеих сторон – ГКУ РТ «Госстройзаказ» и ООО «Энергострой» – по проведению задним числом фиктивного аукциона с единственным участником были налицо.

При этом прокуратура Тувы «случайно» забыла обратиться в суд с ходатайством о наложении обеспечительных мер в отношении ООО «Энергострой», чтобы заблокировать перечисление денежных средств по самовольному строительству. Хотя, конечно, какая «случайность» может управлять прокуратурой в борьбе с преступностью? Однако ГКУ РТ «Госстройзаказ» и Казначейство, исполняя волю главы правительства и «случайную оплошность» прокурора, решительно и смело перечисляет на счета ООО «Энергострой» за строительство сетей те самые 68 млн. рублей по госзаказу, оспоренному прокуратурой.

Отец и сын Крапивины ликовали! Один из них даже публично поблагодарил главу за оказанное содействие в обходе препятствий со стороны прокуратуры Тувы. Об этом тут же стало известному широкому кругу лиц. И прокурору Боровкову тут же поступила корреспонденция, уведомляющая его о странном бездействии возглавляемого им надзорного органа, наводящем на мысли о коррупции.

Нужно отметить, что реакция прокурора была молниеносной – он тут же уточнил исковые требования по иску, потребовав взыскать с ООО «Энергострой» полученные им по фиктивному договору подряда 68 млн. бюджетных рублей. Но вот, казалось бы, теперь можно было, наконец, успокоиться – прокурор Боровков исполнил свой долг и всё сделал строго в соответствии с действующим законодательством. Скептики были посрамлены – Боровков оказался совсем не таким коррумпированным, как о нём думали!

Однако реальность оказалась гораздо сложнее. А дело в том, что прокурор РТ А.Н. Боровков оказался генералом с двойным дном. Сначала он, исполняя долг, потребовал взыскать незаконно полученные ООО «Энергострой» бюджетные деньги, а за полчаса до вынесения вердикта суда взял, да и отозвал своё требование! Вот после этого и попробуй докажи, что прокурор республики – честнейший человек. И взяток – не берёт!

Суду деваться было некуда, и он признал заключённый задним числом по преступному сговору договор подряда на строительство инженерных сетей по ул. Дружбы в г. Кызыле недействительным. Но, ввиду отказа прокурора от взыскания с ООО «Энергострой» в пользу бюджета Тувы 68 млн. рублей, полученных преступным путём, взыскивать эти деньги не стал. Говорят, когда Боровкову и его первому заместителю Дябкину, в сферу деятельности которого тогда входили полномочия по гражданским делам, сообщили о состоявшемся судебном решении, они долго хохотали, потирая руки.

Но самое главное случилось потом, когда на понятное возмущение общественности из прокуратуры пришёл ответ, в котором сообщалось, что в соответствии с законом «о прокуратуре РФ», «прокурор самостоятельно определяет предмет проверки, а также объём и вид требований...». И никто не вправе его за это осуждать.

В принципе, наверное, с таким подходом можно было бы согласиться, если принять на веру, что все прокуроры – честнейшие люди, которые в своей деятельности руководствуются исключительно общественными интересами и не стремятся извлекать из службы личные выгоды. Но такое вряд ли можно сказать о бывшем прокуроре республики А.Н. Боровкове и нынешнем прокуроре С.Н. Дябкине. И вот почему.

Кызылским городским судом и апелляционной коллегией Верховного суда Тувы было рассмотрено уголовное дело в отношении бывшего директора ГКУ РТ «Госстройзаказ» Д. Монгуша и директора ООО «Мегастрой» Д. Марукяна. Если не вдаваться в детали, то суть вопроса следующая. Гастарбайтер из Красноярска некто директор ООО «Компас» Михалёв, пользуясь неформальными взаимоотношениями с главой республики Кара-оолом, получил в республике два объекта капитального строительства. Ими были капитальный ремонт Дома Народного Творчества (ДНТ) и строительство спорткомплекса в селе Сарыг-Сеп. При этом Михалёв ремонт ДНТ выполнил и даже перевыполнил на сумму в 28 млн. рублей. А вот справиться со строительством спорткомплекса он не смог. В связи с чем руководство ГКУ РТ «Госстройзаказ» уговорило директора ООО «Мегастрой» Марукяна построить этот объект на субподряде. И Марукян с поставленной задачей справился – спорткомплекс был построен качественно и в срок. Однако с расчётом за выполненные работы получилась заминка – Михалёв недоплатил Марукяну 21 млн. рублей, хотя сам за объект все деньги получил сполна.

Поскольку Марукяна просили построить спорткомплекс большие начальники, он обратился к ним с претензией насчёт оплаты «Мегастрою» за выполнение работы в полном объёме. Те пошли к Кара-оолу. И он нашёл-таки выход – распорядился провести тендер на те 28 млн. рублей, на которые ООО «Компас» перевыполнил объёмы СМР по ДНТ. Затем подготовить исполнительную документацию и получить 28 млн. рублей, из которых 21 млн. направить на погашение задолженности ООО «Компас» Михалёва перед ООО «Мегастрой» Марукяна.

И у них, по идее, всё должно было получиться, если бы Михалёв вдруг не отказался от реализации плана Кара-оола. А он именно так и поступил – документы на участие в тендере задним числом он не подал. Зато каким-то странным образом «подсуетился» директор ООО «Энергострой» Крапивин – и стал единственным участником тендера на работы, которые уже ранее исполнены! И он этот тендер с блеском выиграл! И получил 28 млн. рублей, при этом не ударив и палец о палец, если не считать подачи заявки на тендер!

А затем всё пошло кувырком. Отдавать деньги ни Михалёву, ни Марукяну Крапивин не собирался. А когда в итоге его «прижали», потребовал для перечисления фирму, имеющую НДС. Но и «Компас», и «Мегастрой» находились на упрощённой системе налогообложения. Тогда решили провести перечисление на счёт ООО «АВК-строй», перед которым у ООО «Мегастрой» имелась задолженность за строительные материалы, потраченные при строительстве спорткомплекса в с. Сарыг-Сеп. Правда, Крапивин и тут решил «навариться». И перечислил «АВК-строй» только 7 млн. из 28.

Таким образом, в ходе реализации договорённостей с Кара-оолом ущерб был нанесён только ООО «Мегастрой» Марукяна, которое в итоге недополучило за выполненные работы 14 млн. рублей.

Тем не менее, прокуратура во всём обвинила именно директора ООО «Мегастрой» Марукяна. Его вопреки реальным объективным обстоятельствам обвинили в том, что он похитил у государства 7 715 тыс. рублей. И дополнительно повесили ему штраф в полмиллиона рублей. Хотя это у него украли 14 млн. рублей, а он сам ни у кого ничего не похищал. Вот такая вот прокурорская метаморфоза...

Как видим, в обоих случаях заключение договоров состоялось задним числом. Только в первом случае Крапивин заключал сделку по сговору в ущерб общественным интересам, а во втором он же заключал такую же противоправную сделку, но явно себе не в ущерб. Однако если в первом случае Крапивин отделался лёгким испугом и остался при деньгах, то во втором случае за него на нары отправили руководителей ГКУ Монгуша и ООО «Мегастрой» Марукяна, взыскав с них немалые деньги. Первого суд приговорил к 8 годам строгого режима, а второго – к 4 годам. И это, кстати, при том, что и спорткомплекс в с.Сарыг-Сеп, и ремонт ДНТ были выполнены в полном объёме.

Судите сами: если в первом случае прокурор Боровков был прав, отказавшись от взыскания денег по недействительному договору, поскольку сети на самом деле были построены, то как прокурор Дябкин смог настаивать на тюремном сроке и взыскании миллионов с Марукяна, если тот объект построил? Да и не он участвовал в фиктивных торгах на ранее выполненные работы, а всё тот же Крапивин... Тут уж, как говорится, или крестик сними, или трусы надень. Если в первом случае прокуратура посчитала, что имеет место спор хозяйствующих субъектов – ООО «Энергострой» и правительство, то почему в такой же ситуации с Марукяном прокурор решил, что им совершено уголовно-наказуемое деяние?

Как-то не верится, что у прокурора Дябкина имелась личная неприязнь к Марукяну, когда он поддерживал обвинение. Скорее, имело место лишь стремление подтянуть показатели работы прокуратуры и отчитаться о выполненной работе. Но как при этом Крапивин, – единственный, кто получил от этой аферы выгоду, «отскочил» от ответственности, превратившись в уголовном деле в свидетеля?! Ну, где тут вы видите законность и прокурорскую принципиальность?

Я ещё вернусь к этой теме и расскажу, как прокурор Дябкин освободил Крапивина от ответственности за незаконный захват земельного участка по ул. Ленина в Кызыле для строительства коммерческого жилья. Там тоже прокуратура Тувы выглядит несолидно.

Кондрат Пчёлкин

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