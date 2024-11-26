Кто наживается на земельных проблемах тувинцев – 2

В предыдущем номере я остановился на проблемах, связанных с использованием земли в Туве. В том числе заострил внимание на системных коррупционных проблемах регистрирующего органа, затрудняющих доступ населения к земельным участкам, на которых они намерены построить себе жильё. Заодно коснулся темы формирования в пригороде Кызыла очагов социальной напряжённости, которые в недалёком будущем могут привести к протестным акциям отчаявшихся людей. В связи с этим очень полезно знать, почему и как действия органов власти республики осложняют проблему решения простыми людьми их жилищной проблемы.

Итак, по порядку. Что нужно рядовому гражданину, чтобы построить свой дом на земле? Да, правильно, земельный участок, пригодный для этого. Как этот участок можно получить? По общему правилу – обратившись в муниципалитет. Но только не в Туве, поскольку у нас это право узурпировала республиканская власть, используя просроченное решение о передаче прав на землю Министерству земельных и имущественных дел РТ. Его срок действия давно закончился, а землёй в Кызыле вместо мэрии до сих пор при бездействии прокурора Дябкина распоряжается Минземимущество. Поэтому обращаться за землёй к мэру нет никакого смысла. А обращаться в Минземимущество – это всё равно, что бросать дерьмо на вентилятор. Кроме отрицательных эмоций – ничего существенного.

Но и это – только часть проблемы. Чтобы построить дом, нужна не просто земля, а земля, предназначенная для индивидуального жилищного строительства – ИЖС. А таковой в столице почти нет. Зато в Кызыле и вокруг города полно земель сельскохозяйственного и производственного назначения. Но на ней строить жильё запрещено. Необходимо сначала перевести землю под ИЖС, а уже потом строиться. А перевод назначения земель – прерогатива местных хуралов. В Кызыле это – Городской Хурал. Однако в нём без взятки подобный вопрос не решить ни в жизнь. По слухам, зампред хурала Лопсан такие вопросы решает либо за большие деньги, либо по указанию зампреда правительства Чюдюка, к которому тоже на кривой кобыле не подъедешь. Но, как говорят весьма осведомлённые товарищи, если с заявлением приходит тувинец, то для него существует почти что узаконенная такса, а если русский – то эта такса увеличивается в 3-5 раз. И, как утверждают знающие люди, сбить цену вопроса ни у Лопсана, ни у Чюдюка не получается.

В общем, для того, чтобы стать владельцем земли тувинской, претенденту необходим немалый стартовый капитал. Или доступ к власти, как у негодяя Тунёва, который по некоторым сведениям завладел 700(!) земельными участками. Правда, сельскохозяйственного назначения, на которых коттеджа не построишь. Или другого хозяина, владеющего земельными участками в районе Сукпака и продающего их по бросовой цене в 350 тыс. рублей за 10 соток. Всего в окрестностях столицы, пос. Каа-Хем и Сукпак уже нарезано более 10 тыс. земельных участков сельскохозяйственного назначения, которые мошенники при попустительстве правоохранительных органов выставляют на продажу, хорошо осознавая, что строить на них жильё запрещено законом. А можно только сеять и собирать бахчевые, морковку, картошку, капусту и лук.

Таким образом, мошенниками при попустительстве властей фактически создаются новые населённые пункты, в которых отсутствует элементарная инфраструктура: электричество, дороги, общественный транспорт, школы, детсады, медицинские учреждения. По итогу в пригородах города Кызыла сформировались многочисленные группы граждан, которые не могут оформить право собственности на возведённые жилые дома, поскольку строительство производилось на землях сельскохозяйственного назначения.

При этом многие использовали заемные средства по программе строительной ипотеки, по условиям которой, если заёмщик в установленный срок не зарегистрирует и не оформит в залог банку построенное жильё, ежемесячный платеж увеличивается в несколько раз. Таким образом, заёмщики были введены в заблуждение, так как ошибочно полагали, что строительство жилья является законным поскольку, сделка с земельным участком одобрена, профинансирована банком и осуществлена государственная регистрация перехода права собственности.

Хотя и тут нарушений – хоть отбавляй. К примеру, как выяснилось в ходе расследования уголовного дела Сорунзан А.А., документы для регистрации земельных участков были направлены одному регистратору, а запись в ЕГРН внёс другой регистратор. В другом случае выборочно регистрировались жилые дома на полевых участках для личного подсобного хозяйства (например 17:05:1702001:1853), что противоречит нормам действующего законодательства.

Но на этом проблемы будущего домовладельца не заканчиваются. Для освоения участка ему необходимы электричество, централизованное тепло, водопровод и канализация. Если свет ещё как-то провести силами гражданина возможно, то с остальными благами цивилизации в Туве огромная проблема. И ни правительство Тувы, ни Минстрой этой проблемой не озабочены. Складывается впечатление, что они о ней даже как бы не знают и не ведают. В республике это явление получило определение: ложная урбанизация – разновидность урбанизации, при которой бурный рост численности городского населения не сопровождается соразмерным развитием городской инфраструктуры, способной обеспечить надлежащий уровень жизни новых горожан и вовлечение их в городскую культурно-экономическую среду. Понятие возникло во второй половине XX века в ходе взрывного роста городской массы населения в странах Латинской Америки, Азии и Африки при довольно слабом росте их экономики и недостаточном количестве рабочих мест в городах.

Быстрый рост городского населения Кызыла происходит как за счёт массового переселения сельских жителей, так и за счёт демографического взрыва вследствие социальных мер государства по увеличению рождаемости. В итоге без должного государственного регулирования Кызыл обрастает поясом нищеты и трущоб, в которых высокий уровень преступности и питательная среда для различного рода неформальных и экстремистских течений. Как результат, у нас не селяне превращаются в горожан, а столица республики становится большой деревней.

Напомню, что знаменитые «фавелы» Рио-де-Жанейро появились, когда на холмах рядом со столицей поселились солдаты, вернувшиеся с войны, которым негде было жить. Впоследствии в этих районах зародились крупнейшие наркокартели и экстремистские революционные течения. У нас происходит что-то похожее. Власти взяли на себя обязательства обеспечить всех участников СВО земельными участками под строительство жилья. Но даже для них подготовить земельные участки и распределить между участниками СВО команда Ховалыга не в состоянии. А ренту с этой бездеятельности власти снимают такие проходимцы, как Хертек и Тунёв.

Кстати говоря, по некоторым сведениям, на СВО в Украине воюют до 10 тыс. жителей Тувы. И подавляющее число из них наверняка хотели бы получить земельный участок и построить свой дом. Но чтобы решить эту проблему, для начала прокуратура обязана провести ревизию способа овладения этими земельными участками, многие из которых, как в случае с Тунёвым, вполне могут оказаться криминальными. А затем начать процедуру возвращения этих земель в муниципальную собственность с последующим их обустройством современными инженерными сетями: электричеством, теплом, водопроводом и канализацией. А также социальной городской инфраструктурой – дорогами, школами, детсадами, медицинскими учреждениями и общественным транспортом.

Более подробно на этой теме я остановлюсь позднее.

Семён Сучков-Задиристый