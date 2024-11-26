    Коротко

В правительстве предложили заставить россиян работать сверхурочно из-за дефицита рабочих рук

В России необходимо снять ограничения на сверхурочную работу из-за острого дефицита кадров, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«Вы знаете, у нас сейчас 120 часов [в год сверхурочной работы разрешено]. При этом люди хотят работать больше, предприятия готовы больше платить», – сказал Решетников на съезде министров экономики субъектов РФ (цитата по ТАСС).

По его словам, правительство готовит предложение по снятию ограничений на сверхурочную работу и собирается договориться о конкретных условиях с профсоюзами. После этого в Госдуму будет направлен законопроект с поправками к Трудовому кодексу.

Также Решетников предложил снять «излишние ограничения» на работу женщин, молодежи и старшего поколения. «В целом вовлечение и молодежи, и старшего поколения – это ресурс для рынка труда, особенно учитывая принятые решения по индексации пенсий работающим пенсионерам. Это большой ресурс для нашей экономики», – отметил глава Минэкономразвития.

Дефицит медиков в Сибири приблизился к 30%

В Сибирском федеральном округе не хватает 27% медицинских работников, заявил красноярский омбудсмен, сопредседатель Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека Марк Денисов. Хуже ситуация только в регионах Южного федерального округа, где дефицит составляет 28%.

В среднем по России, по данным Денисова, не хватает 25,7% специалистов. В ближайшие пять-семь лет дефицит кадров в медицине достигнет 40-50%, прогнозирует он.

«Кадровая проблема является системной проблемой для всего российского здравоохранения <...>. Корпус российских медиков стремительно стареет, ядро его до настоящего времени составляли врачи, получившие свои дипломы еще в советское время, в среднем по стране порядка 26% врачей старше 55 лет, – отметил омбудсмен на заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека, посвященном здравоохранению (цитата по ТАСС). – Следует учитывать, что есть много медицинских специальностей с повышенной вредностью, где на пенсию уходят намного раньше. Значительная часть медиков – это женщины, они также выходят на пенсию раньше – все это означает, что в ближайшие пять-семь лет дефицит врачей может достигнуть 40-45%».

Среди основных причин кризиса Денисов назвал отток кадров в регионы с более привлекательными условиями труда, «нарастание процента медработников пенсионного и предпенсионного возраста без соответствующего замещения новыми кадрами» и отказ выпускников медицинских вузов от исполнения обязательств по договорам целевого назначения.

Уполномоченный по правам человек считает, что власти могли ввести обязательную отработку от трёх до пяти лет для выпускников медвузов, учившихся на бюджете. Он также предложил выдавать российское гражданство иностранным медикам, «подтвердившим соответствие квалификации российским требованиям» и проработавшим в РФ более пяти лет.

В Туве открыли штрафплощадку для животных

Пункт временного содержания животных построен вблизи поста полиции «Шивилиг». На выбранном участке происходят ДТП с участием сельхозживотных, а также на посту «Шивилиг» проверяют документацию ввозимых и вывозимых животных.

В пункте построена тёплая зимняя кошара, загоны для кормления сельхоз животных, полностью огорожена сплошным забором, внутри пункта пробурена скважина, подготовлен корм для сельхозживотных. Есть эстакада и раскол для сельхозживотных.

Пункт временного содержания животных будет функционировать по типу штрафплощадки. Хозяева должны будут оплачивать содержание и уход своего скота.

Правительство предложило выдавать чиновникам льготную ипотеку под 12%

Минфин предложил установить фиксированную ставку по ипотеке для молодых чиновников на уровне 12%, говорится в проекте поправок постановления правительства, на который обратил внимание Frank Media.

Согласно проекту постановления, разницу между льготной ставкой и ключевой будет компенсировать бюджет. Новые условия программы распространяются на правоотношения, возникшие с 15 июля 2024 года – начала льготной ипотеки. Это обеспечит «равные условия для гражданских служащих», отмечается в пояснительной записке.

По действующим условиям государство компенсирует чиновникам четверть от ключевой ставки, то есть при ставке 21% выплачивается 5,25%. По новым правилам компенсация составит 9%. Если ключевая ставка опустится ниже 12%, компенсация прекратится, а средства будут направлены на погашение основного долга. Это должно обеспечить стабильные условия, независимо от колебаний ставки.

На этом фоне Сбербанк с 22 октября повысил ставки по рыночной ипотеке на 3 процентных пункта: минимальная ставка на новостройки выросла до 24,9%, а на вторичную недвижимость – до 24,6%. При этом минимальный первоначальный взнос по семейной ипотеке был повышен до 50,1%.