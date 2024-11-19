Кто наживается на земельных проблемах тувинцев?

У многих в памяти публикации в «РИСКе» о злосчастной судьбе Евгении Хертек и Аллы Донгур-оол. А также о Сергее Соболеве. Все они погорели на торговле земельными участками. Невольно вспоминается Михаил Булгаков с его опусом о жителях Москвы: «Обыкновенные люди... квартирный вопрос только испортил их...». Перефразируя эти крылатые слова, скажу: тувинцев тоже испортил земельный вопрос.

И это удивительно, учитывая, что в суровой Сибири на территории, в которой могли спокойно разместиться такие государства, как Португалия, Чехия, Голландия и Люксембург вместе взятые, и где проживает чуть более 300 тыс. человек, нарастает ажиотаж вокруг земельного вопроса. Это в то время, когда российское государство гектарами бесплатно раздаёт земли на Дальнем Востоке, где плотность населения такая же, как в Туве. У многих складывается впечатление, что дефицит земельных участков под индивидуальное жилищное строительство в Туве при наличии огромных неосвоенных земель, пригодных для этих целей, искусственно и преднамеренно создаётся чиновниками с корыстными целями для извлечения нетрудовых доходов.

На эту проблему можно смотреть по-разному. С одной стороны, время порождает рыночные отношения, которые и формируют цену на тот или иной товар. В том числе и на землю. С другой стороны, дефицит порождает ажиотажный спрос, который формирует на спекулятивном рынке дикие, ничем не объяснимые цены. К примеру, не так давно прокурор г. Кызыла обязал Минземимущество объявить аукцион на заключение договора долгосрочной аренды на семь соток земли в районе Вавилинского затона, не так давно присоединенного к Кызылу. Результат всех ошеломил: только за право заключения договора аренды (!) победитель аукциона обязался заплатить более 3 млн. рублей. А ведь после этого он ещё должен выкупить земельный участок, чтобы оформить его в собственность! Так что участок в небольшие семь соток в 14 км от центра Кызыла обойдётся ему где-то под 5(!) млн. рублей. Да и этот случай – результат принуждения чиновников со стороны прокурора города.

Ну, неужели это – экономически обоснованная стоимость земли в Туве? Конечно, нет. Просто чиновники целенаправленно создали такие условия, что иначе приобрести законно и без переплат землю под индивидуальное строительство жилья в Туве (и особенно – в столице) стало практически невозможно. И люди вынуждены идти к земельным жучкам типа Евгении Хертек, чтобы приобрести себе клочок земли под жилищное строительство. Но и это не гарантирует, что построенный на такой земле дом будет надлежащим образом зарегистрирован. А его владелец получит у государства все необходимые документы, подтверждающие право собственности. Например, вышеупомянутая Хертек «продавала» земельные участки, оформляя это договорами займа или на проведение кадастровых работ, поскольку у неё никаких законных прав на эти земельные участки никогда не было. Почти точно так же не принадлежащей ему землёй приторговывал и москвич Соболев. Теперь все эти сделки оспариваются прокурором в суде. И вероятный результат этих судебных тяжб, как Вы понимаете, заранее известен – строения будут признаны самостроем и непременно снесены.

Однако люди покупают земельные участки не столько потому, что у них нет другого выхода. Часто они осознают сомнительность сделок по купле-продаже земли, но, тем не менее, идут на риск, поскольку эта земля «продаётся», как правило за треть или четверть от её реальной стоимости. Они надеются потом с помощью новых денег легализовать свой самострой. При этом следует иметь в виду, что у большинства желающих самостоятельно построить себе жильё личных средств для этого нет – ведь не все же в Туве берут взятки или торгуют наркотиками. Многие идут в банк и берут кредиты на строительство под низкий процент. Но когда дом построен, у них начинаются новые проблемы, о которых они и не догадывались. Поскольку не могут в срок, указанный в кредитном договоре, представить банку все необходимые документы, тот автоматически изменяет им процентную ставку по кредиту до уровня общего кредитования на это время. Сейчас это – порядка 25%. И будет пересчитывать, пока заёмщик не узаконит своё жильё и не представит банку все необходимые документы. Фактически это означает потерю жилья как такового с земельным участком, потому что на них, как выясняется, заёмщик не имел прав. Кроме того, такой «хозяин» вряд ли решит вопрос с подключением своего дома к электроснабжению, водоснабжению и центральному отоплению.

Казалось бы, кому какое дело до того, оформлено жильё у гражданина, или нет? Живёт себе, пускай и живёт дальше, хоть и без света, воды и тепла. Но это только на первый взгляд. Необустроенный гражданин, официально не привязанный к своему жилью, для государства и общества весьма опасен. Приведу пример. Есть такое государство – Киргизия. Кстати, очень родственное для тувинцев. Так вот там вокруг столицы Бишкека со временем образовался так называемый «саманный пояс» из построенных времянок, размещающихся на захваченной земле. Ни для кого не секрет, что в Киргизии редко какая власть держится до конца своего конституционного срока. Эти власти сметаются возмущённой толпой с регулярностью в 5-7 лет. И знаете, кто является движущей силой этих революций? Вы угадали – эти самые жители «саманного пояса» Бишкека. Эта голыдьба легка на подъём и всегда готова за малые деньги (а порой и бесплатно) пошуметь, зарезать десяток-другой милиционеров или чиновников и, получив своё, угомонится до новых неспокойных времён.

Так вот, в настоящее время в пригородах города Кызыла формируются точно такие же очаги социальной напряжённости, которые рано или поздно (скорее – рано) могут привести к протестным акциям. Многочисленные группы граждан не могут оформить право собственности на возведённые ими жилые дома даже тогда, когда они официально являются собственниками, поскольку строительство производилось на землях сельскохозяйственного назначения. То есть на землях, не предназначенных для жилищного строительства.

Вышеуказанная ситуация сложилась в связи с тем, что банки заключали с заёмщиками целевые кредитные договора на строительство жилья на земельных участках, на которых в соответствии с законодательством запрещено, либо имеются существенные ограничения по строительству объектов капстроительства. А орган госрегистрации прав на недвижимое имущество, в лице Управления Росреестра тем не менее производил регистрацию сделок со спорными земельными участками. Таким образом, заёмщики были введены в заблуждение, так как ошибочно полагали, что строительство жилья является законным, поскольку сделка с земельным участком одобрена, профинансирована банком и осуществлена госрегистрация перехода права.

Следует отметить, что перечисление заёмных средств осуществлялось банком только после государственной регистрации сделки по купле-продаже земельных участков. Таким образом, банки и заёмщики возлагали ответственность за легитимность сделки на орган государственной регистрации прав на недвижимое имущество. То есть, на Росреестр. Однако известны случаи, когда регистраторы Управления Росреестра по Туве при регистрации спорных сделок, руководствовались не требованиями законодательства, а личной заинтересованностью. В связи с этим они не проводили надлежащую проверку документов с целью получения выгоды в виде земельных участков для последующей перепродажи.

При этом в ходе судебных разбирательств нередки случаи выявления неоднократной продажи регистраторами спорных земельных участков. Уже стало традицией, что при регистрации сомнительных сделок часть земельных участков выкупается по символической цене самими регистраторами, что получило клеймо «Пашты булгаан кижи – амзаар», что дословно переводится «Кто в котле варит – должен часть съесть».

Продолжение следует.

Семён Сучков-Задиристый