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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 27, 11 июля / Свежий анекдот
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№27, 11 июля 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотЗадание по языку для 2 класса: Вставьте пропущенные слова: «Какая ... (кто?) завела нас в этот ... (какой?) лес?»

* * *

– Что бы вы поменяли, если бы смогли вернуться в прошлое?
– Рубли на доллары.

* * *

По опросам, 30% населения до сих пор поддерживают «вагнера», 55% – против и 15% не определились. То есть, 30% можно посадить по «закону» о «дискредитации российской армии», 55% можно посадить по «закону» о «дискредитации ЧВК», и 15% – по обоим статьям.

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