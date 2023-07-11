    Свежий анекдот

Задание по языку для 2 класса: Вставьте пропущенные слова: «Какая ... (кто?) завела нас в этот ... (какой?) лес?»

* * *

– Что бы вы поменяли, если бы смогли вернуться в прошлое?– Рубли на доллары.

* * *

По опросам, 30% населения до сих пор поддерживают «вагнера», 55% – против и 15% не определились. То есть, 30% можно посадить по «закону» о «дискредитации российской армии», 55% можно посадить по «закону» о «дискредитации ЧВК», и 15% – по обоим статьям.