«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 123
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 30
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 17, 12 июля / Органы не ошибаются? Даже если в деле задница Кара-оола?
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№17, 12 июля 2022 года.
    О главном начистоту

Органы не ошибаются? Даже если в деле задница Кара-оола?

Органы не ошибаются? Даже если в деле задница Кара-оола?

Если тебе чего-то очень хочется и если у тебя есть деньги, ты пойдёшь и купишь, так ведь? И никакого в этом нет подвоха. А тем паче преступления. Вот и я об этом. Но несколько дней назад за это вот самое невинное действие Кызылский городской суд отправил на нары на целых четыре года, можно прямо сказать, почти невинного человека. И даже больше скажу: суд отправил этого без вины виноватого, ну, назову его, к примеру, Сылдыс. Так вот этого Сылдыса держат теперь в СИЗО и стращают, чтобы он не вздумал апелляцию подавать. А апелляции боятся, так как дело шито белыми нитками.

Ладно, так-то мне этого Сылдыса даже, можно сказать, почти и не жаль. Мне за законы российские обидно – жалко смотреть, как над ним измываются.

А дело было как? А дело было так.

Сылдыс, виновность которого ещё как бы окончательно не установлена и который пока как бы невиновен, работал себе на автобазе и возил на джипе начальство. И надо же – случилось у него желание купить эту машину. Вот и пошёл он к начальнику автобазы и про своё желание рассказал. Начальник оказался человеком на редкость добрым и отзывчивым. И продал ему машину по заранее оговорённой цене. А что такого? Просто и начальники бывают понимающими и добрыми людьми. Сылдыс быстренько деньги внёс и побежал в ГАИ регистрировать машину. И там начальство оказалось чутким и щедрым. Так что ему машину без всяких проволочек оформили в собственность и выдали госномера. Как известно, аппетит приходит во время еды. В общем, Сылдыс присмотрелся и заметил в автобазе ещё один похожий джип. И очень он ему понравился. Даже больше, чем первый. И он опять шасть к начальнику, и говорит: не губи меня, дорогой начальник. Очень хочется ещё одну машину! Так хочется, что кушать не могу! А начальник снова проявил добросердечие к водиле и поинтересовался: а почём? В общем, в цене сошлись. Даже без участия Минземимущества Тувы, которое, собственно, и является хозяином этого автомобиля, поскольку эта автобаза – государственная.

И всё бы хорошо, однако и в бочке мёда бывает ложка дёгтя. Начальство в республике поменялось. И как-то совсем некстати вдруг зашевелись правоохранители. И пришли к Сылдысу с вопросами: с чего это ты, друг, взялся коллекционировать казённое добро? И зачем твоей заднице враз два джипа? И как ты собираешься на них ездить? Хорошо хоть про деньги не спросили. Мол, откуда у тебя такие миллионы? Сылдыс толком объяснить свои желания не смог и как результат – возбудилось уголовное дело по ст. 159 УК РФ «мошенничество». По этой статье же ему присудили целых четыре года тюремного срока с конфискацией автомобилей и оплатой штрафа. Вот и пришлось Сылдысу сменить гражданскую одежду на чёрную робу зека.

И он задумался: то ли обжаловать приговор, то ли согласиться с ним от греха подальше?

А проблема в том, что если почти невиновный Сылдыс не захочет мотать срок, то ему придётся назвать самое страшное сейчас уже почти секретное имя в его жизни. Мне не страшно, и я его назову – Шолбан Валерьевич Кара-оол. Да-да, тот самый Кара-оол, который ранее 14 лет наводил ужас на всех жителей республики, а теперь протирает штаны девятым заместителем спикера Госдумы Володина. Почему? А тут всё просто: наш незатейливый Сылдыс как раз и возил в этом джипе задницу Кара-оола.

Ну а теперь, когда я раскрыла эту страшную тайну, попробуем размотать эту историю с конца. Я думаю, что вряд ли кто поверил в нечеловеческую доброту начальника правительственной автобазы, душевность и бескорыстие начальника ГАИ Светышева, его начальника министра внутренних дел Полякова и министра земельных дел, которые почти задаром из человеколюбия организовали почти законную передачу в обход закона какому-то, пусть даже очень хорошему водителю два шикарных автомобиля. Водителей много – а машины все на счету. Начальства у нас в Туве столько, что никаких машин не напасёшься. А тут – такая щедрость за казённый счёт!

А когда стали искать виновных, то никого, кроме Сылдыса, не нашли. Как будто он сам себе всё это организовал. Всем же понятно, если бы Сылдыс возил задницу не Кара-оола, а кого другого, то Следственный комитет быстро бы запрещённое в России «АУЕ» обнаружил. И все эти министры и начальник автобазы со Светышевым пошли бы как соучастники преступления. Которое, скорее всего, организовал владелец этой самой задницы, которая каталась в этих авто. Тут же дураку понятно, что подобное провернуть без воли главы правительства было невозможно. А Кара-оола с его министрами и прочими следствие в этом преступлении не узрело. И суд спокойно это проглотил. А ведь должен был вернуть дело назад в прокуратуру, поскольку водитель автобазы не имел ни денег, ни влияния на начальника автобазы, ГАИ, а также министров правительства Тувы, чтобы провернуть такое дельце. По силам это было только Кара-оолу. Но он почему-то остался в стороне. Его даже в качестве свидетеля не допросили. Побоялись.

А теперь смотрите: все кругом белые и пушистые, а мотать срок будет простой нищий водитель, в карманах которого гуляет ветер и на которого кто-то (наверное, вы догадались – кто) решил оформить государственные авто для последующего присвоения. Ему не то, что две супер-пупер навороченные машины купить, ему не по карману даже костюм приличный носить. Вина его состоит лишь в том, что он не смог отказать дарге, когда тот распорядился временно оформить машины на него.

Вот именно это меня и возмущает. Настоящие преступники, чьи имена совсем не секретные, остались в стороне. Как назвать следователей и прокуроров, которые якобы в интересах государства и законности возбуждали уголовное дело и ни разу не спросили горемыку невинного, для кого он старался-подставлялся и за это сел на скамью подсудимых? И как назвать ГАИшного начальника Светышева и его генерала Полякова, которые, нисколько не сомневаясь, оформляли документы на эти машины?

Все они – как бы законопослушные граждане, а преступником выставили зитц-председателя? Что тогда это за следствие, прокуратура и суд, которые за деревьями не видят леса и сажают невиновных, лишь бы поставить «галочку»? Где наш честный и неподкупный прокурор Дябкин? Или ему всё же кто-то что-то поднёс, и он вдруг ослеп? В конце концов, почему ФСБ изображает из себя непорочную деву, наивно хлопающую глазками? Или этой конторе не по силам размотать такой несложный клубок продажных правоохранителей, чиновников и судей? А пока они все будут друг друга покрывать, невиновный Сылдыс-болван, будет прикрывать своей трусостью Дябкина, Полякова, Светышева, Ултургашева, следователей и известного своей жаждой обогащения Кара-оола, который, скорее всего, эту кашу и заварил.

Ладно, Сылдыс – особь бессловесная, ему не жалко своей жизни. Допустим, руководители МВД и прокуратуры давно погрязли в коррупции. Предположим, судьи – послушные орудия криминальной власти. А ФСБ своего имени не жалко? Они там настолько утратили профессионализм, что их коллеги из Москвы вынуждены прилетать в Кызыл и своими силами проводить операцию по зачистке республики от лидеров криминальных группировок Тувы. Потому как щупальца Кара-Шериг протянулись и до УФСБ Тувы. Так что сердцевина организованной преступности в Туве не уничтожена – она в правоохранительной системе.

Очень вредная тувинка

(прочитано 2 раза)

0
risk-inform.ru/article_10159.html

Остальные материалы номера 17:
Материалы по теме:
» Распродажа родины своему же населению (№13, 14 июня)
» Почему тувинские чиновники боятся уголовника? (№10, 24 мая)
» Виктор Тунёв: высокооплачиваемые танцы с властью Тувы (№10, 24 мая)
» Могущество власти или Почему мы так бедно живём? (№3, 5 апреля)
» Анатомия китайско-тувинской коррупции (№2, 18 января)
» Тува: территория кривых зеркал (№1, 11 января)
» Телеразборки (№49, 14 декабря)
» Авгиевы конюшни тувинской коррупции (№49, 14 декабря)
» 100 дней на вершине власти: Что глава успел сделать? (№28, 20 июля)
Жадность губит
Комментариев: 2
Прокурор Боровков и его игры в прятки с преступностью
Прокурор Боровков и его отношения с Законом
Материал входит в разделы тематического архива:

«Музыкантов я не бил, а просто требовал сыграть «Как на кладбище Митрофаньевском». А раз они слов не знают, я их и наказал за упущение в работе» (из объяснительной).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru