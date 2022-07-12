Органы не ошибаются? Даже если в деле задница Кара-оола?

Если тебе чего-то очень хочется и если у тебя есть деньги, ты пойдёшь и купишь, так ведь? И никакого в этом нет подвоха. А тем паче преступления. Вот и я об этом. Но несколько дней назад за это вот самое невинное действие Кызылский городской суд отправил на нары на целых четыре года, можно прямо сказать, почти невинного человека. И даже больше скажу: суд отправил этого без вины виноватого, ну, назову его, к примеру, Сылдыс. Так вот этого Сылдыса держат теперь в СИЗО и стращают, чтобы он не вздумал апелляцию подавать. А апелляции боятся, так как дело шито белыми нитками.

Ладно, так-то мне этого Сылдыса даже, можно сказать, почти и не жаль. Мне за законы российские обидно – жалко смотреть, как над ним измываются.

А дело было как? А дело было так.

Сылдыс, виновность которого ещё как бы окончательно не установлена и который пока как бы невиновен, работал себе на автобазе и возил на джипе начальство. И надо же – случилось у него желание купить эту машину. Вот и пошёл он к начальнику автобазы и про своё желание рассказал. Начальник оказался человеком на редкость добрым и отзывчивым. И продал ему машину по заранее оговорённой цене. А что такого? Просто и начальники бывают понимающими и добрыми людьми. Сылдыс быстренько деньги внёс и побежал в ГАИ регистрировать машину. И там начальство оказалось чутким и щедрым. Так что ему машину без всяких проволочек оформили в собственность и выдали госномера. Как известно, аппетит приходит во время еды. В общем, Сылдыс присмотрелся и заметил в автобазе ещё один похожий джип. И очень он ему понравился. Даже больше, чем первый. И он опять шасть к начальнику, и говорит: не губи меня, дорогой начальник. Очень хочется ещё одну машину! Так хочется, что кушать не могу! А начальник снова проявил добросердечие к водиле и поинтересовался: а почём? В общем, в цене сошлись. Даже без участия Минземимущества Тувы, которое, собственно, и является хозяином этого автомобиля, поскольку эта автобаза – государственная.

И всё бы хорошо, однако и в бочке мёда бывает ложка дёгтя. Начальство в республике поменялось. И как-то совсем некстати вдруг зашевелись правоохранители. И пришли к Сылдысу с вопросами: с чего это ты, друг, взялся коллекционировать казённое добро? И зачем твоей заднице враз два джипа? И как ты собираешься на них ездить? Хорошо хоть про деньги не спросили. Мол, откуда у тебя такие миллионы? Сылдыс толком объяснить свои желания не смог и как результат – возбудилось уголовное дело по ст. 159 УК РФ «мошенничество». По этой статье же ему присудили целых четыре года тюремного срока с конфискацией автомобилей и оплатой штрафа. Вот и пришлось Сылдысу сменить гражданскую одежду на чёрную робу зека.

И он задумался: то ли обжаловать приговор, то ли согласиться с ним от греха подальше?

А проблема в том, что если почти невиновный Сылдыс не захочет мотать срок, то ему придётся назвать самое страшное сейчас уже почти секретное имя в его жизни. Мне не страшно, и я его назову – Шолбан Валерьевич Кара-оол. Да-да, тот самый Кара-оол, который ранее 14 лет наводил ужас на всех жителей республики, а теперь протирает штаны девятым заместителем спикера Госдумы Володина. Почему? А тут всё просто: наш незатейливый Сылдыс как раз и возил в этом джипе задницу Кара-оола.

Ну а теперь, когда я раскрыла эту страшную тайну, попробуем размотать эту историю с конца. Я думаю, что вряд ли кто поверил в нечеловеческую доброту начальника правительственной автобазы, душевность и бескорыстие начальника ГАИ Светышева, его начальника министра внутренних дел Полякова и министра земельных дел, которые почти задаром из человеколюбия организовали почти законную передачу в обход закона какому-то, пусть даже очень хорошему водителю два шикарных автомобиля. Водителей много – а машины все на счету. Начальства у нас в Туве столько, что никаких машин не напасёшься. А тут – такая щедрость за казённый счёт!

А когда стали искать виновных, то никого, кроме Сылдыса, не нашли. Как будто он сам себе всё это организовал. Всем же понятно, если бы Сылдыс возил задницу не Кара-оола, а кого другого, то Следственный комитет быстро бы запрещённое в России «АУЕ» обнаружил. И все эти министры и начальник автобазы со Светышевым пошли бы как соучастники преступления. Которое, скорее всего, организовал владелец этой самой задницы, которая каталась в этих авто. Тут же дураку понятно, что подобное провернуть без воли главы правительства было невозможно. А Кара-оола с его министрами и прочими следствие в этом преступлении не узрело. И суд спокойно это проглотил. А ведь должен был вернуть дело назад в прокуратуру, поскольку водитель автобазы не имел ни денег, ни влияния на начальника автобазы, ГАИ, а также министров правительства Тувы, чтобы провернуть такое дельце. По силам это было только Кара-оолу. Но он почему-то остался в стороне. Его даже в качестве свидетеля не допросили. Побоялись.

А теперь смотрите: все кругом белые и пушистые, а мотать срок будет простой нищий водитель, в карманах которого гуляет ветер и на которого кто-то (наверное, вы догадались – кто) решил оформить государственные авто для последующего присвоения. Ему не то, что две супер-пупер навороченные машины купить, ему не по карману даже костюм приличный носить. Вина его состоит лишь в том, что он не смог отказать дарге, когда тот распорядился временно оформить машины на него.

Вот именно это меня и возмущает. Настоящие преступники, чьи имена совсем не секретные, остались в стороне. Как назвать следователей и прокуроров, которые якобы в интересах государства и законности возбуждали уголовное дело и ни разу не спросили горемыку невинного, для кого он старался-подставлялся и за это сел на скамью подсудимых? И как назвать ГАИшного начальника Светышева и его генерала Полякова, которые, нисколько не сомневаясь, оформляли документы на эти машины?

Все они – как бы законопослушные граждане, а преступником выставили зитц-председателя? Что тогда это за следствие, прокуратура и суд, которые за деревьями не видят леса и сажают невиновных, лишь бы поставить «галочку»? Где наш честный и неподкупный прокурор Дябкин? Или ему всё же кто-то что-то поднёс, и он вдруг ослеп? В конце концов, почему ФСБ изображает из себя непорочную деву, наивно хлопающую глазками? Или этой конторе не по силам размотать такой несложный клубок продажных правоохранителей, чиновников и судей? А пока они все будут друг друга покрывать, невиновный Сылдыс-болван, будет прикрывать своей трусостью Дябкина, Полякова, Светышева, Ултургашева, следователей и известного своей жаждой обогащения Кара-оола, который, скорее всего, эту кашу и заварил.

Ладно, Сылдыс – особь бессловесная, ему не жалко своей жизни. Допустим, руководители МВД и прокуратуры давно погрязли в коррупции. Предположим, судьи – послушные орудия криминальной власти. А ФСБ своего имени не жалко? Они там настолько утратили профессионализм, что их коллеги из Москвы вынуждены прилетать в Кызыл и своими силами проводить операцию по зачистке республики от лидеров криминальных группировок Тувы. Потому как щупальца Кара-Шериг протянулись и до УФСБ Тувы. Так что сердцевина организованной преступности в Туве не уничтожена – она в правоохранительной системе.

Очень вредная тувинка