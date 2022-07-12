Программа по возрождению села (основные механизмы). Часть 4

Блок № 3. Создание благоприятных условий для развития аграрного бизнеса в республике.

Шаг девятый. Необходимо установить долгосрочные льготы по уплате федеральных (в части поступления в региональный бюджет), региональных и местных налогов сроком, по крайней мере, на 10 лет компаниям, сельскохозяйственным кооперативам, фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, участвующим в реализации Программы.

Обоснования и пояснения.

Известно, что уровень сельскохозяйственного производства напрямую влияет на состояние продовольственной безопасности любой страны. Однако аграрный сектор в нашей республике – это не только производство и сфера применения труда, но и среда обитания значительной части населения. Сегодня почти половина населения республики, которое проживает в сельской местности, находится в значительно худших условиях по качеству жизни по сравнению с городским населением. Именно это является причиной оттока молодежи и людей трудоспособного возрасти из сельских территорий, в результате создается напряженная ситуация в их трудоустройстве, обеспечении жильем, объектами социальной сферы в столице республики.

Создавшаяся ситуация является следствием неверно выбранной стратегии развития республики и несбалансированного пространственного развития, вызванного ошибками бюджетной и инвестиционной политики в республике. Если на государственную поддержку всего агропромышленного комплекса (основной отрасли экономики Тувы) из бюджета республики расходуются менее 1,5 процента всех расходов, а доля инвестиций в основной капитал сельского хозяйства составляет всего 0,3 процента от объема инвестиций, то становится понятной причина нынешней критической ситуации в АПК и на селе. В результате такой непродуманной политики в трудной социально-экономической ситуации оказалась сама столица республики, где с каждым годом усиливаются проблемы безработицы, преступности, ухудшается санитарно-экологическое состояние и т.д., вокруг которой бесконтрольно растут одноэтажные застройки, не обеспеченные ни социальной, ни производственной, ни коммунальной инфраструктурой.

Выход из нынешнего положения есть – это смена приоритетов в экономической политике Правительства РТ в пользу развития села. Безусловно, сам факт объявления развития села приоритетом в экономическом развитии Тувы является хорошим сигналом для бизнеса и инвесторов, указывающий главные направления развития предпринимательства. Долгосрочные налоговые льготы и различные меры государственной поддержки из Фонда возрождения села, безусловно, позитивно повлияют на привлечение местных предпринимателей и предпринимателей из других регионов для развития сельского хозяйства, сферы переработки и агропродовольственной продукции на территории республики. Создание благоприятных условий будет, безусловно, способствовать развитию конкуренции среди инвесторов и предпринимателей за участие в реализации Программы.

Развитию сельского хозяйства будут также способствовать складывающиеся проблемы в продовольственном обеспечении населения в мире, и эти проблемы будут только усиливаться в будущем. Об этом давно говорят эксперты многих международных организаций.

Решение на освобождение от налогов для сельхозпроизводителей практически не окажет отрицательного влияния на доходы консолидированного бюджета республики, поскольку доля налоговых поступлений, которые сегодня уплачиваются сельскохозяйственными кооперативами и фермерами мизерны.

Шаг десятый. Правительству РТ целесообразно проработать в федеральных органах власти вопросы о предоставлении преференций для закупки импортного оборудования по переработке шерсти, овчины и кожевенного сырья для организации современных предприятий легкой промышленности Тувы. Также необходимо проработать вопросы об обеспечении доступности участников Программы к государственным закупкам в целях устранения имеющихся барьеров.

Обоснования и пояснения.

В действующих нормах федерального законодательства имеются некоторые ограничения на государственные закупки импортного оборудования. Для Тувы требуются технологии по обработке шерсти, овчин и кожевенного сырья в небольших объемах, т.е. нужны современные технологии для малых и средних предприятий с учетом объемов наличного сырья. Малые, современные технологии выпускаются во многих зарубежных странах, в частности, в Китае, Турции и т.д. Необходимо согласовать эти вопросы в федеральных органах власти. Конечно, имеются и другие варианты решения таких вопросов, но желательно получить поддержку на государственном уровне.

Шаг одиннадцатый. Требуется корректировка направлений в государственной поддержке животноводства, обеспечивающей, прежде всего, стимулирование развития товарного производства и повышение эффективности господдержки АПК.

Для этого необходимо ввести субсидии для сельскохозяйственных производителей за отгрузку скота на убой на перерабатывающие предприятия. При этом необходимо обеспечить формирование экономически выгодных закупочных цен за отгруженную и поставленную на переработку продукцию, увязав их с уровнем действующих на рынке цен с учетом затрат на ее переработку и реализацию.

Особый подход государственной поддержки требует развитие овцеводства и коневодства, что требует введение минимальных цен на баранину и конину. Это необходимо для того, чтобы, во-первых, поддержать традиционные национальные отрасли сельского хозяйства, и, во-вторых, создать условия для обеспечения выхода на межрегиональные и международные рынки с этими экологически чистыми продуктами питания.

Обоснования и пояснения.

В настоящее время субсидии на поддержку животноводства выделяются в основном на стимулирование увеличения поголовья скота. Этого недостаточно для создания и развития товарного производства, ориентированного на продовольственный рынок. Сегодня производители сельскохозяйственной продукции не имеют стимулов для поставки скота на переработку, в результате простаивают или не загружены мощности созданных в республике перерабатывающих предприятий и цехов.

Необходимо ввести субсидии за отгрузку продукции на переработку по выгодным закупочным ценам, что решает не только проблему загрузки перерабатывающих мощностей в республике, но также заставит перекупщиков, которые сегодня являются монополистами на мясном рынке, учитывать интересы производителей.

Ценовое вмешательство на рынке продовольствия посредством поддержки внутренних цен на сельскохозяйственную продукцию крайне необходимо. Сегодня стало невыгодным производство и выращивание скота, доходы от которого не обеспечивают минимальные потребности животноводов. Это и есть одна из основных причин оттока молодежи и в целом трудоспособного населения из сел. Для нашей республики – это главнейший вопрос.

Особый подход в плане государственной поддержки требуют традиционные отрасли животноводства – овцеводство и коневодство. В частности, следует предусмотреть минимальные цены на баранину и конину, в случае снижения которых ниже минимальных проводятся меры государственной поддержки. Именно эти отрасли реально могут обеспечить выход республики на региональные и международные рынки мяса.

Следует отметить, что проблемы агропромышленного комплекса республики связаны не только с недостаточными размерами государственной поддержки. Для республики актуальны вопросы эффективного использования выделяемых средств господдержки. При хозяйственном, рачительном использовании имеющихся ресурсов можно было решить многие вопросы. По информации Минфина РТ, за 2006-2021 годы государственная поддержка агропромышленного комплекса республики возросла с 43,6 млн. рублей до 681,1 млн. рублей (рост в 16 раз), а производство валовой продукции сельского хозяйства – в 2,5 раза. Если исключить ценовой фактор (повышение цен на сельхозпродукцию за этот период), то реальный рост валовой продукции сельского хозяйства, по моей оценке, составляет около 8-9 процентов за 15 лет, что практически можно оценить как стагнацию сельскохозяйственного производства в республике. По обрабатывающим предприятиям агропромышленного комплекса республики ситуация еще катастрофичнее – допущено сокращение производства не только в физических объемах, но также и в стоимостных показателях по сравнению с 2006 годом из-за развала предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию. Без принятия жестких мер по контролю над эффективным использованием средств, выделяемых на развитие агропромышленного комплекса, не решить имеющихся проблем хищения, расточительства и коррупции.

Шаг двенадцатый. Обеспечить восстановление пищевой и легкой промышленности республики. В настоящее время предприятия и предприниматели, занятые на переработке сельхозпродукции несут дополнительные затраты в связи с высокими тарифами на электроэнергию, ценами на ГСМ и другими факторами объективного характера, что негативно влияет на их конкурентоспособность на региональных рынках.

Необходимо ввести дополнительную государственную поддержку (субсидии) перерабатывающим производствам, зерновым и овощным хранилищам, а также холодильным установкам агропромышленного комплекса на компенсацию части затрат на электроэнергию и ГСМ.

Обоснования и пояснения.

Без восстановления перерабатывающих производств невозможно решить проблему продовольственного обеспечения местных рынков за счет собственной продукции и обеспечить развитие сельского хозяйства. По сравнению с предприятиями соседних регионов наши предприниматели и предприятия несут дополнительные затраты в связи с более высокими тарифами на электроэнергию, ценами на горюче-смазочные материалы, а также с повышенным уровнем оплаты труда, связанными с районными и северными коэффициентами, что негативно влияют на конкурентоспособность наших производителей и переработчиков. Эти факторы должны быть учтены при формировании мер государственной поддержки АПК.

Публикации следующих блоков Программы по возрождению села (основные механизмы) будут продолжены в сентябре текущего года.

Ветеран труда Валерий Салчак