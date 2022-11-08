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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 18, 8 ноября / АПК – стратегическое направление развития Тувы
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№18, 8 ноября 2022 года.
    Думы о будущем Тувы

АПК – стратегическое направление развития Тувы

АПК – стратегическое направление развития Тувы

Агропромышленный комплекс республики, как показывает исторический опыт, всегда занимал ведущее место в экономике Тувы, имея более высокий по сравнению с другими регионами удельный вес в валовом общественном продукте. Его ведущая роль в экономическом и социальном развитии республики, по всей видимости, будет сохраняться и в дальнейшем. Она определяется не только задачами обеспечения населения продовольствием, но и решением проблемы занятости коренного населения республики, а также сохранением традиционной его культуры.

Несколько цифр, наглядно характеризирующих место и значение АПК в экономике республики. В 80-е годы прошлого столетия продукция АПК составляла свыше 40% совокупного общественного продукта в республике. А на предприятиях и организациях АПК работали 39% всех работающих в народном хозяйстве республики. Сегодня эти показатели сократились почти в восемь раз!

Среднегодовое производство зерна за 1986-1990 годы составляло 135,6 тыс. тонн. К концу 80-х годов в республике производилось 75 тыс. тонн молока, мяса 23,6 тыс. тонн в убойном весе. Производство товарного мяса на душу населения составляло 77 кг при душевом потреблении населения республики – 64 кг. Республика полностью обеспечивала себя мясом и молочной продукцией, при этом осуществляя его поставку в общесоюзный фонд.

Кроме того, агропромышленный комплекс республики обеспечивал в значительной степени занятость населения, что имеет важнейшее значение для социального развития республики и обеспечения приемлемого уровня безопасности граждан. По официальным данным статорганов, в начале 90-х годов в сельском хозяйстве работали более 35 тысяч человек без учета занятых людей на перерабатывающих предприятиях. В настоящее время численность занятых в сельском хозяйстве, согласно данным статистики, – всего около 6 тысяч человек.

Сегодня этот важнейший сектор экономики развален в результате непродуманной экономической политики наших региональных властей. В то время как в других регионах положение совсем иное. Именно это и является основной причиной роста бедности и высокой фактической (а не официальной) безработицы.

В настоящее время, по данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, производство мяса в убойном весе на душу населения составляет около 38 кг при его душевом фактическом потреблении – 61 кг. Как видно, душевое товарное производство мяса сократилось вдвое. В результате республика не обеспечивает потребности населения в мясной продукции за счет собственного производства. Молочной продукцией столица республики и районные центры обеспечиваются в основном за счет завоза из соседних регионов. Производство зерновых культур составляет порядка 10-15% от среднегодового уровня 1986-1990 годов. Промышленное производство мяса птицы и яиц прекращено из-за фактического закрытия птицефабрики.

Таким образом, в результате непродуманной аграрной политики властей республика оказалась в прямой зависимости от соседних регионов по обеспечению продовольствием из-за значительного сокращения объемов перерабатывающих предприятий. За последние годы в отчетах статистики перестали показываться объемы промышленной переработки мяса, что, видимо, означает прекращение этого производства. Из общего производства молока на переработку в молокоперерабатывающие цеха поступает около 3% молока, а производство муки составляет менее 2% от реализованных объемов зерновых культур.

До сих пор не решён вопрос по закупке и переработке шерсти, которая во многих случаях просто выбрасывается и уничтожается. Разрушены предприятия и распродано оборудование по первичной обработке шерсти, по производству ковровых изделий и т.д. Такая же ситуация с кожсырьем. Овчинно-шубная фабрика, на которой обрабатывалось кожевенное сырье, овчины и производились меховые куртки и дубленки, ликвидирована.

Сейчас уже очевидны основные причины роста бедности населения и другие негативные тенденции в социально-экономическом развитии республики, которые напрямую связаны с развалом агропромышленного комплекса. Исходя из этого, на мой взгляд, и следует начинать восстановление экономики республики именно с аграрно-промышленного производства.

Во-первых, необходимо восстановить материально-техническую базу агропромышленного комплекса республики, изменив для начала инвестиционную политику Правительства РТ.

Из статистических данных видно, что за 2010-2020 годы 41% от общего объема инвестиций в основной капитал по республике было направлено на развитие предприятий по добыче полезных ископаемых. А на развитие сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства и обрабатывающих производств выделено всего 1,66 млрд. рублей, что составляет всего 1,8% от общих объемов инвестиций.

При такой инвестиционной политике развал агропромышленного комплекса был ожидаемым и неизбежным. До 2007 года в республике работали мясокомбинаты, молокозаводы, макаронная фабрика, пивзавод, шерстомоечные и прядильные производства, ковровая и овчинно-шубная, швейная и швейно-трикотажная фабрики, а также другие предприятия, которые удалось сохранить в тяжелейшие годы перехода на рыночную экономику. Да были проблемы в инвестиционных и оборотных средствах, отсутствие которых не давало решать все проблемы этих предприятий. Но эти проблемы можно было искоренить, потому что в последние 15 лет существовали реальные возможности для их решения.

Однако за эти годы ликвидировалось больше предприятий пищевой и легкой промышленности, чем создавалось новых. По разным причинам прекратили хозяйственную деятельность мясокомбинат ООО АПК «Урянхай», Кызылский пивзавод, цех по производству макаронных изделий, Кондитерская фабрика в Кызыле и много других малых и средних цехов в районах республики.

Полностью ликвидированы в период 2009-2012 годы предприятия легкой промышленности республики: ОАО «Тыва алгы» и ОАО «Саянские ковры», Кызылская швейная фабрика и Ак-Довуракская швейно-трикотажная фабрика, которые обеспечивали выпуск натуральной шерсти, шерстяной пряжи, ковров и ковровых изделий, овчины шубной, меховых курток и швейные изделия.

Во-вторых, необходимо устранить допущенные перекосы в территориальном развитии республики, предоставив приоритет в развитии села. Село сегодня находится в состоянии глубочайшего упадка, который вызван отсутствием четкой, долгосрочной государственной политики развития села. Удельный вес инвестиций в основной капитал, направленных за последние десятилетия на развитие сельских муниципальных районов, составляет 5-7% от общего объема инвестиций, за исключением районов, где реализуются проекты по добыче полезных ископаемых. Органы местного самоуправления лишены финансовых и других ресурсов для развития сельских территорий. Имеющиеся диспропорции в социальном и экономическом развитии городов и сельских населенных пунктов из года в год усиливаются.

Все это привело к оттоку населения из сельских территорий в районные центры и в столицу республики. Эти негативные процессы не остановить, если не изменить бюджетную, инвестиционную политику в пользу сельских территорий и не укрепить финансовую основу местного самоуправления.

Социальное обустройство села, развитие сельского хозяйства и перерабатывающих сельскохозяйственное сырье производств могут стать реальной основой для выхода Тувы из сегодняшнего критического положения в экономике и социальной жизни. Возможности возрождения агропромышленного комплекса Тувы, безусловно, имеются. Только нужны воля и желание нашей региональной власти. Но эта проблема не решается на основе отдельных решений, а требует комплексного подхода, включающего в себя возрождение села.

Продолжение следует.

Валерий Салчак,
ветеран труда.

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