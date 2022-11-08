    Коротко

Власти Тувы заявили о «перевыполнении» плана на мобилизацию

«Как доложил военный комиссар Тувы Демир-оол Артына, сверх запланированного отработали военкоматы Чеди-Хольского, Тандинского, Пий-Хемского, Каа-Хемского и Кызылского районов, – говорится в заявлении республиканского правительства. – Все остальные муниципальные образования также на 100% справились с поставленными перед ними задачами».

Пока только часть семей мобилизованных тувинцев получили обещанное властями топливо. По три тонны каменного угля привезли 41% семей, значащихся в списках, дрова – 65% семей, сообщили в министерстве труда и соцполитики Тувы.

«Произведены выплаты в размере 5 тыс. рублей на 745 детей по 386 заявлениям. Данные по оставшимся 106 детям сейчас уточняются, – отметили в правительстве со ссылкой на министра труда Эдуарда Сандана. – В школах горячее питание получают 284 ребёнка мобилизованных. В детские сады устроены 50 детей дошкольного возраста из 82, нуждающихся в обеспечении местами».

Незаконное казино нашли около управления МВД по Туве

В Кызыле нашли подпольное казино. Оно располагалось неподалеку от регионального управления МВД.

«С августа по октябрь 2022 года в одном из помещений здания №23 по улице Комсомольская в Кызыле проводились азартные игры с использованием игрового оборудования вне игорной зоны», – сообщили в СК РФ по Туве 3 ноября.

Здание находится в самом центре города. Примерно в 160 метрах от него, на соседней улице Ленина, располагается управление МВД по Туве.

Путин подписал закон: убийцы, насильники, грабители и наркоторговцы теперь могут стать Героями России

Президент России Владимир Путин подписал закон, который отменяет запрет на призыв по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления.

Тем же законом определены исключения, когда призыв на военную службу граждан с непогашенной судимостью невозможен. В частности, мобилизации не подлежат граждане, имеющие судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, за совершение террористического акта, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного судна, либо водного или ж/д транспорта, незаконное обращение с ядерными материалами, госизмену, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти.

Мобилизация добивает экономику

В сентябре темпы падения ВВП РФ ускорились до 5% с 4% месяцем ранее, сообщило Минэкономразвития.

Промышленный спад стал рекордным с начала войны: на 3,1% сократился выпуск на фабриках, заводах и сырьевых месторождениях, хотя еще в августе промышленность держалась почти на уровнях прошлого года (-0,1%).

Вслед за выпуском посыпались перевозки грузов: их объем уменьшился на 7,2% год к году – рекордно с пандемии Covid-19. Оптовая торговля пережила полноценный коллапс (на 22,4% в сентябре), а темпы падения розничной ускорились до 9,8%. Реальные располагаемые доходы россиян схлопнулись на 3,4% по итогам третьего квартала – вчетверо больше, чем во втором.

Мобилизация, в результате которой 300 тысяч человек уехали в армию, а еще 700 тысяч – за рубеж, – это «бомба под экономикой», отмечает профессор МГУ Наталья Зубаревич: «Мы теряем наиболее квалифицированное городское мужское население, которое предпочитает уехать, чтобы не быть мобилизованным».

Россия обогнала Эфиопию по доле инфицированных ВИЧ

В настоящий момент по данным Роспотребнадзора ВИЧ выявлен у 1% населения – инфицированы до 1,5 млн. российских граждан.

Согласно государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ в России, до 2030 года ожидается еще 660 тысяч новых случаев.

По данным ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, среди населения в возрасте от 15 до 49 лет доля инфицированных ВИЧ составляет 1,5%, что выше, чем в отдельных странах Африки: 0,9% в Эфиопии, 0,7% в Конго, 1,1% в Чаде и Либерии, 1,3% в Нигерии (по данным ООН).

Почти половина россиян заявили об отсутствии сбережений на «чёрный день»

Большинство россиян планируют свои расходы на минимальный срок, а у 47% граждан нет сбережений на «черный день». Это следует из опроса сервиса SuperJob.

Почти каждый пятый респондент – 18 процентов опрошенных – рассказал, что, лишившись всех источников дохода, смог бы прожить на накопленные деньги один-два месяца, 15 процентов – заявили, что сбережений хватило бы на срок меньше месяца. От трех до шести месяцев за счет финансовой подушки безопасности продержались бы 9 процентов опрошенных, от полугода до года – 6 процентов. Только 5 процентов респондентов смогли бы жить без доходов больше года.