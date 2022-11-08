Фальстарт Ховалыга или Кто будет следующим главой республики?

Пока в Украине идёт спецоперация, финал которой теперь очевиден, в Туве в публичном пространстве происходит раскол элит. И связан он с дележом кресла мэра столицы. Глава республики Владислав Ховалыг, получив из рук президента Путина свою сегодняшнюю должность, очень быстро забыл про свои прожекты, связанные с борьбой за экологию, проведением газификации, снижением цен на уголь и электроэнергию и развитием сельского хозяйства. Всё это как-то очень быстро отошло не то что на задний план, а вообще было забыто напрочь. Настолько, что теперь уже и не верится, что он это всё обещал сначала Путину, а потом – населению республики.

Мы вдруг увидели прежнего мэра Кызыла Ховалыга, которого кроме личного благосостояния и бессрочного правления ничего не интересует. Про обогащение пока говорить не будем. Просто вспомним, что в области финансов Ховалыг прославился криминальными связями с отъявленными уголовниками и внедрением в сферу управления принципа «Богусовтаптар», который заключается в безвозмездной передаче спекулянтам при попустительстве прокуратуры лучших земельных участков г. Кызыла и Кызылского кожууна. А те потом перепродают эту землю по цене более чем в 2 млн. рублей за 10 соток.

ОПЕРАЦИЯ «УБРАТЬ КОНКУРЕНТОВ»

Но я сейчас не об этом. Наш сегодняшний глава отличается от всех своих предшественников Ооржака и Кара-оола тем, что он, в отличие от них, с первых месяцев после инаугурации главным приоритетом сделал борьбу за пожизненное правление республикой. Так ему понравилась эта «вожделенная» должность. Поэтому он стал внимательно вглядываться в своё окружение, пытаясь предугадать, кто метит в его кресло или кого могут выбрать в АП. Кого следует «подрубить» на ближайших подступах к трону. Как все помнят, сам Ховалыг когда-то 10 лет просидел в кресле мэра, а затем, после небольшого перерыва, когда Кара-оол никак не соглашался расстаться с вожделенным креслом, обустроился в кресле главы республики.

И это невзирая на то, что удачным правление Ховалыга в городе назвать язык не поворачивается. Тогда он был вялым, безынициативным чиновником, от желания которого мало что зависело. Всем, даже самыми мелкими делами, руководил брат главы Юра Кара-оол, которого он смертельно боялся. Карим Сагаан-оол в этом отношении был гораздо более самостоятельным. Тому были веские основания. Но для Ховалыга этого было достаточно, чтобы понять: Сагаан-оол ему не товарищ. Поскольку кто-кто, а уж он-то реально может стартовать с должности мэра на главную чиновную должность республики. И Ховалыг объявил Сагаан-оолу беспощадную внутриэлитную войну, несмотря на то, что знал о неформальных отношениях мэра с главным нашим земляком Шойгу. Благо подошли выборы нового состава городского Хурала, который назначает мэра. Ховалыг посчитал, что если ему удастся сформировать лояльный ему городской совет, то он вполне сможет руками депутатов убрать с доски фигуру Сагаан-оола, оставаясь как бы «ни при чём». И он увлечённо занялся выборами депутатов горхурала. А сделать это было несложно, поскольку избирательная система Тувы под руководством уголовника Фортуны давно проржавела, коррумпирована до самого дна и за достаточно небольшие деньги в состоянии исполнить любой заказ.

Так началась селекция депутатов. Потребовалось 26 человек, которые, став депутатами, были бы готовы исполнить любой каприз «сверху». При этом было совсем не важно, что они из себя представляют. Годились и рафинированные бюджетники – врачи, учителя и спортсмены – и люди с криминальным прошлым. Главное качество, которое от них требовалось – это безупречная безусловная лояльность лично главе республики. К тому же требовалось от них совсем немного: лишь проголосовать за предложенную Ховалыгом кандидатуру в мэры.

И эта часть задумки Ховалыга по борьбе с Сагаан-оолом удалась! Состав городского Хурала определился незадолго до дня голосования, когда Ховалыг лично встретился с каждым кандидатом в депутаты и допросил по поводу отношения к работе городской мэрии и лично мэра Сагаан-оола. После этой встречи состав хурала был определён – в него попали только те, кто дал клятву верности и выразил своё неудовольствие деятельностью Карима Сагаан-оола. А те, кто недостаточно рьяно клеймили мэра позором, в хурал не попали. Осталось лишь только довести выборы до логического конца, и дело было бы в шляпе: вероятный конкурент был бы оставлен за бортом политической борьбы. Выборы прошли «как по маслу», и путём несложных манипуляций с избирательными бюллетенями подчинённых Фортуны Ховалыг получил полностью подконтрольный себе представительный орган городской власти. Осталась малость – с позором изгнать из мэрии вдруг ставшего таким ненавистным политического конкурента.

ТРУДНЫЕ ПОИСКИ КАНДИДАТА В МЭРЫ

Но тут-то вдруг и появились проблемы... Хотя поначалу ничто не предвещало беды: только что избранный горхурал собрался на своё первое заседание и объявил конкурс на замещение должности мэра Кызыла. Однако при этом депутаты единогласно выразили действующему мэру Саган-оолу своё недоверие и отправили его в отставку, назначив и.о. мэра его первого заместителя. Более того – отправили в Москву «телегу», сообщив, что мэр Сагаан-оол не пользуется доверием ни одного депутата городского Хурала. Стало очевидным, что оставлять в кресле мэра Карима Сагаан-оола они не собирались...

Правда, и фамилии того, кто должен победить в конкурсе, никто не знал. Ну, разве что кроме хозяина хурала, главы республики Ховалыга. Да и тот, похоже, также ещё не определился, поскольку его главная фигура – криминальный бизнесмен Богусов, имеющий с ним общий карман, оказалась, мягко говоря, очень прилично подмоченной. Богусов уже почти мнил себя мэром столицы, когда были преданы огласке факты о его судимости и участии попеременно в двух бандах: Героя в Кызыле и Быкова в Красноярске. В прессе появились публикации о том, как он пытался обмануть банк и службу судебных приставов, как учинил в Абакане фиктивное банкротство. Да и сегодняшние махинации с земельными участками при соучастии главы республики ему авторитета не добавили даже среди таких беспринципных депутатов. В общем, от кандидатуры Богусова пришлось отказаться.

Следующей кандидатурой Ховалыга мог бы стать другой криминальный бизнесмен Тунёв, на которого пролился денежный бюджетный дождь. Но и от него пришлось отказаться, когда в прессе были опубликованы данные, как он, будучи привлечённым к уголовной ответственности за вымогательство, скрывался в Красноярске, пока его дело не выкупил Кара-оол.

Тогда очередь дошла до Аяса Лопсана, который заявлял о своих амбициях ещё до выборов. Но и Аяс тоже оказался человечком с червоточиной. Выяснилось, что и этот кандидат от Ховалыга ранее состоял в банде Героя и даже, по некоторым сведениям, участвовал в убийстве сына министра образования республики Конгара. Также широкой аудитории напомнили, как этот махинатор умудрился разорить Агентство ипотечного кредитования, которое его буквально обогатило. Как он участвует в афере по строительству Буддийского Храма, «работая» по схеме 4х2. Эта схема, когда смета строительства безосновательно увеличивается в четыре раза, а затем подрядчики половину возвращают ему наличными.

ШОЙГУ ПОДУМАЛ, И ХОВАЛЫГ РЕШИЛ...

Но не народная молва сломала схему Ховалыга. Дело оказалось совсем в другом. Когда администрация президента запросила в УФСБ справку на всех претендентов, то в ней оказались отражёнными все те факты, о которых говорилось выше. А в отношении Лопсана стало известно ещё и об его отчаянной приверженности к спиртному. Обо всём это узнал и Шойгу. А когда он от доверенных лиц услышал, что всё, о чём пишут газеты и блогосфера, сущая правда, кандидатура Лопсана отпала окончательно. И вот наступил критический момент, когда решалась судьба мэра. Ховалыг вызвал к себе на беседу всех четырёх претендентов – Аяса Лопсана, Карима Сагаан-оола, Мергена Мынын-оола и Владимира Фунтикова. Ожидалось, что он после этой встречи определится на кандидатуре. И ею станет ни кто иной, как Лопсан.

Однако ещё до этой исторической встречи Ховалыгу позвонил Шойгу и предложил: если Сагаан-оол не станет мэром по итогам этого конкурса, то он вскоре может стать главой республики... И положил трубку, не дожидаясь ответа. Потом в сети было распространено фото со встречи Ховалыга с кандидатами в мэры. На нём видно хмурое лицо Лопсана, которому, судя по всему, ещё до встречи Ховалыг всё подробно объяснил.

В общем, сразу после этого Лопсан и Мынын-оол с конкурса снялись, отозвав свои заявления, остались недавно назначенный министром энергетики Владимир Фунтиков и Карим Сагаан-оол. Все понимали, что Владимир – кандидат чисто технический, не претендующий ни на что. Так что шансы вновь стать мэром Кызыла у Карима стали абсолютными. Голосование 3 ноября только закрепили это предположение. Его подкрепило решение Президиума «Единой России» поддержать именно кандидатуру Сагаан-оола, а не Лопсана.

В результате голосования из 26 депутатов Карим Сагаан-оол уверенно получил поддержку 20 депутатов. Как сообщили из Хурала, депутаты от ЛДПР и «Новых людей» принципиально не поменяли своего негативного отношения к кандидату и проголосовали «против», а два депутата от КПРФ, и единороссы Лопсан и Баян «воздержались».

«АКЕЛА ПРОМАХНУЛСЯ!»

Казалось бы, выборы мэра закончились триумфальной победой Сагаан-оола и можно на этом ставить точку. Однако...

Это же было не просто голосование «ЗА» мэра или «ПРОТИВ». Фактически это было голосование-референдум по поводу эффективности республиканской власти как таковой. Голосование показало, «кто в доме хозяин». Ховалыг, похоже, рассчитывал, что Шойгу в связи с неудачами на украинском фронте утратил своё былое влияние в партии и администрации президента. Кроме того, Ховалыг рассчитывал на абсолютную лояльность депутатов, готовых по его распоряжению назначить мэром любого, включая его лошадь. Но оказалось, что всё это не работает в системе партийной бюрократии. И тут даже личность претендента не важна. Главное – влияние в Москве, которого у Ховалыга на поверку не оказалось даже на то, чтобы продвинуть своего человека в мэры.

И какие выводы можно сделать из случившегося? Фальстарт Ховалыга наглядно показал, какие шансы у него на продолжение правления в Туве. Говорить о втором сроке при таких обстоятельствах – только время терять. Совершенно очевидно, что теперь Шойгу будет ждать, когда Ховалыг сделает ошибочный ход или у него что-то случится в хозяйстве. Даже малейшей оплошности главы будет достаточно, чтобы «раздуть из мухи слона» и доложить президенту, что он «не справляется» и могут быть проблемы.

Дело в том, что Ховалыг, увлекаясь продвижением в мэры откровенного криминала, не озаботился горизонтальными связями. И фактически отдал в жертву золотого тельца свои отношения со сложившейся элитой республики. Он не придал значения тому, что Кара-оол лишился должности не из личных отношений с кем-то, а потому, что значительная часть республиканской элиты выразила ему вотум недоверия. Но у Кара-оола имелся защитник в лице Шойгу. Поэтому он так долго мог упираться и не уходить. У Ховалыга такого второго «шойгу» нет. Спецоперация с назначением мэра Кызыла показала, что Кириенко даже в аппаратных решениях – слабая поддержка для Ховалыга. Иначе начальник департамента внутренней политики администрации С. Усманов лично бы не участвовал в поддержке Сагаан-оола, не принимал бы его в Москве и не напутствовал.

Анализируя ситуацию, невольно приходишь к мысли, что если глава Ховалыг будет идти прежним курсом, то долго ему в кресле не усидеть.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин