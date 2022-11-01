Проблема угля и конкурс на мэра по телефону

В то время, когда события вокруг спецоперации в Украине принимают всё более скандальный характер, а президент Путин обменивается со своими визави на Западе угрозами перспективы ядерной войны, в Туве всё более-менее буднично и прагматично. Отправка на фронт мобилизованных никого особенно не взволновала. И даже убийство нашего земляка в Новосибирске ни к каким последствиям в республике не привело.

Как выяснилось, никто толком не интересуется, какие военные потери понесла Тува в ходе спецоперации. Редкие люди, как-то связанные с армией, полагают, что на фронте погибло до 110 служащих в Минобороны РФ, и до 15 бойцов из Росгвардии. Для мобилизованных связали тёплые носки и свитера, добавили к ним десяток раций и приборов ночного видения, выдали по 100 тыс. рублей на одного мобилизованного. И успокоились. Занялись своими текущими делами. Чиновники в связке с «талантливыми предпринимателями» по-прежнему работают на свой карман, реализуя «Богусовтаптар».

В этом плане самым пронырливым оказался и.о. первого зампреда правительства Брокерт, который даже утвердил целый план проведения совещания 25 октября «По вопросу согласования проекта трёхстороннего договора между ООО «Бастион», ГАУ Центр энергоснабжения и юридическими лицами (застройщиками) в части оплаты выполненных работ на реконструкцию ВЛ-10кВ фидер 20-15 и фидер 20-16 на сумму в 51,485 млн. руб. за счёт средств ИБК, построенных в целях технологического присоединения комплексной застройки микрорайонов «Спутник» и «Полигонная» г. Кызыла». Кстати, в этом документе прописан представитель ООО «Бастион». Это никто иной как наш славный знакомый уголовник Богусов. Можете себе представить вовлечённость в финансовые интересы криминального предпринимателя Богусова первого заместителя председателя правительства, который собирает представительное совещание и разрабатывает план, чтобы более 51 млн. рублей поскорее попали в карман прохиндея.

Но не спецоперация и не финансовые интересы находились в фокусе внимания главы республики В.Ховалыга. И даже не строительство его заимки на Малом Енисее. На самом деле его чрезвычайно волновали два вопроса: обеспечение внезапно подорожавшим углём граждан республики и работа по «выдавливанию» из мэрии г. Кызыла Карима Сагаан-оола.

Первую проблему, похоже, Ховалыг породил самостоятельно, когда занялся решением угольного вопроса. Тут он совершил роковую ошибку, когда решил использовать свой губернаторский ресурс для наведения мостов дружбы с олигархом Дерипаской. Похоже, он решил просто купить алюминиевого короля предоставлением ему квоты на экспорт угля в обмен на снижение стоимости угля для населения. Но случился простой арифметический просчёт. Ховалыг договорился с зампредом правительства РФ Новаком на предоставление ООО ТГРК квоты на 400 тыс. тонн угля для экспорта в 2022 году. Объём, прямо скажем, не ахти какой. Правда, при цене, эквивалентной 24 тыс. рублей за тонну, маржа даже с учётом 50% скидки у ТГРК оказывалась приличной – почти в 5 млрд. рублей. Но дело в том, что Ховалыг элементарно не учёл, что ТГРК в настоящее время не в состоянии добыть более 600 тыс. тонн угля в год. При этом потребность только Кызылской ТЭЦ почти 200 тыс. тонн угля за отопительный сезон. Так что Ховалыг своим решением подыграть олигарху фактически оставил в зиму население без угля, поскольку сорвать контракт на поставку угля на экспорт Дерипаска не может. А создать трудности для приобретения угля населением – пожалуйста. Поэтому разрез в разгар закупа угля населением взял и коварно поднял цену на свой уголь.

Теперь угольный рынок республики лихорадит, как никогда в истории функционирования Каа-Хемского угольного разреза с 1960‑х годов. Да, действительно, когда-то при директорах Кара-ооле В.Х. и Ковалёве А.И. разрез добывал в год до миллиона тонн угля. Но после того, как разрез перешёл под крыло Дерипаски, в результате «оптимизации» затрат на производство для него добыча 600 тыс. тонн стала считаться большим достижением. Да и то из этих 600 тыс. тонн, как правило до четверти, не кондиция, добытая из Южного карьера.

Но ещё более негативно для Ховалыга складывается ситуация вокруг назначения мэра г. Кызыла. Поначалу Ховалыг планировал усадить в это кресло своего давнишнего партнёра по извлечению финансовых средств на незаконной торговле земельными участками в г. Кызыле известного в республике криминального бизнесмена Сергея Богусова. Эта крепкая мужская дружба не очень разборчивого в средствах чиновника и бизнесмена с бандитским прошлым началась ещё тогда, когда Ховалыг занимал должность мэра г. Кызыла, а Богусов скрывался от преследования правоохранителей. Тогда Ховалыг и Богусов, говорят, заработали не так много, но зато благодаря талантливому авантюристу Н.Суртаеву между ними завязались взаимовыгодные деловые отношения, в результате которых у Сергея Богусова за Саянами появился торговый центр, а Ховалыг обзавёлся в Кызыле вполне пристойным коттеджем. Нужно отдать должное обоим мужчинам: Ховалыг никогда не отрицал своих коррупционных связей с Богусовым, а Богусов даже бравировал ими и при случае непременно с гордостью рассказывает, как чиновник кормится с его рук.

Но Богусов рано заявил о своих мэрских амбициях. И журналистам не составило труда раскопать его криминальную историю с судимостью за уголовные прегрешения, деятельность в бандах «Героя» и Быкова. Когда всё это стало достоянием общественности, на Богусове как на мэре столицы пришлось поставить крест. Тогда возникла другая фигура – министра ЖКХ Мергена Мынын-оола. Правда, и с ним дело не заладилось. Блогеры тут же ухватились за то, что Мерген на должности министра за год ничего положительного не свершил. А на прежней должности директора комбината «Благоустройства» показал себя человеком корыстным, но совсем не деловым. Мало того, оказалось, что и он тоже бывший кадр из банды «Героя», только немного напомаженный. Кстати, большой друг и подельник Богусова. В общем, и от этой кандидатуры Ховалыгу тоже пришлось отказаться.

О третьей кандидатуре от Ховалыга – министре топлива и энергетики – думаю, распространяться не стоит, поскольку это был заведомо технический кандидат, ни на что не претендующий. Но Ховалыгу был необходим реальный кандидат, которого можно было бы представить Кремлю как подходящую кандидатуру на мэрство в столице. Так в последний момент он остановил свой выбор на депутате Аясе Лопсане. Кстати, его решение было настолько неожиданным, что застало врасплох самого претендента – тот на момент принятия Ховалыгом решения являлся членом конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра... То есть фактически Лопсан умудрился за бортом лимита времени, отпущенного для предоставления пакета документов, представить их самому себе...

И сразу на Лопсана обнаружился вал компромата, в котором участие в убийстве в составе банды «Героя» – только незначительная часть. Оказалось, что он изрядно «наследил» в Агентстве ипотечного кредитования, где они с супругой ловко обирали желающих получить ипотеку. Вспомнилась ему и работа в городском хурале, где они на пару с Казанцевой «шустрили» в делах по оформлению документов на земельные участки.

Возникает закономерный вопрос: почему глава республики Ховалыг при подборе кандидата на кресло мэра, подбирал такие неудачные непроходные фигуры? И все – из бывших подручных «Героя»? Ведь сам Ховалыг, как известно, в отличие от его предшественника Кара-оола в бандитских разборках заметен не был. Но сейчас любое его предложение было связано с криминалом. Почему? И чем ему не нравится прежний мэр Сагаан-оол? По крайней мере, он не бандит и справлялся с городскими заботами уж точно не хуже, чем сам Ховалыг в бытность мэра.

А ларчик, как говорится, просто открывался. Так уж случилось, что Карим Сагаан-оол – креатура нашего замечательного земляка министра обороны Сергея Шойгу. Однако Ховалыга усадил в кресло главы господин Кириенко с одной задачей – «отжать» у Шойгу республику. Уже потому Сагаан-оол стал неугоден.

Ни для кого не секрет, что выборы городских депутатов «провернули» чиновники правительства. Теперь они всем обязаны именно Ховалыгу, который их отобрал и с помощью ловких рук Фортуны рассадил по депутатским местам. Так что стоит главе махнуть рукой и указать пальцем на любого негодяя, будь он бандит или мошенник, и тот непременно получил бы должность мэра. При этом Ховалыг, видимо, решил, что Шойгу в связи с неудачами в Украине ослаб, и ему не до Тувы. Поэтому он не станет настаивать на кандидатуре Сагаан-оола. Но он и тут ошибся. Украина – Украиной, а личные отношения Путина и Шойгу значат многое.

Точно как это произошло, толком никто не знает, но после того, как Шойгу 21 октября позвонил Ховалыгу и сказал ему всего два предложения, никакой интриги с назначением мэра Кызыла уже не стало. Ховалыг собрал у себя всех кандидатов, и вместо того, чтобы объявить о своём решении и поздравить Лопсана с вожделенной должностью, он отделался дежурной фразой о том, что должен победить достойнейший. У Лопсана при этом был откровенно похоронный вид, Сагаан-оол же вёл себя, как ни в чём не бывало. А когда в 15 часов собралась конкурсная комиссия, то оказалось, что кандидатов осталось только два, и среди них Лопсана и Мынын-оола уже нет. Среди претендентов остались технический кандидат Фунтиков и реальный кандидат – Сагаан-оол. Остальное – дело техники.

Я ещё вернусь к этой теме после оглашения итогов конкурса 3 ноября.

Кондрат Пчёлкин