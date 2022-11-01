Свежий анекдот
Один из кандидатов в мэры даёт предвыборное интервью:
– Почему вы решили стать мэром?
– Да вы посмотрите, что творится, все погрязли в коррупции, взяточничестве, безделье, разврате и распущенности!
– И вы планируете со всем этим бороться?
– Я хочу в этом участвовать!
– Почему вы решили стать мэром?
– Да вы посмотрите, что творится, все погрязли в коррупции, взяточничестве, безделье, разврате и распущенности!
– И вы планируете со всем этим бороться?
– Я хочу в этом участвовать!
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