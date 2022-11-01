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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 17, 1 ноября / Свежий анекдот
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№17, 1 ноября 2022 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотОдин из кандидатов в мэры даёт предвыборное интервью:
– Почему вы решили стать мэром?
– Да вы посмотрите, что творится, все погрязли в коррупции, взяточничестве, безделье, разврате и распущенности!
– И вы планируете со всем этим бороться?
– Я хочу в этом участвовать!

(прочитано 106 раз)

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А знаете ли вы, что Василий Блаженный, рядом с собором которого теперь даже в трусах фотографироваться нельзя, был известен как Василий Нагой, потому как был «Христа ради юродивым» и ходил по Москве голым?

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