Страна встаёт на «военные рельсы», но не поспевает за изменениями в мире

25 октября президент Путин провёл заседание координационного совета при правительстве РФ по обеспечению нужд армии. Он заявил, что «перед страной стоят серьёзные вызовы», её экономика находится «под беспрецедентными ограничениями», к которым необходимо привыкать. Поэтому механизмы управления государством в целом и экономикой в частности стоит пересмотреть. Из чего эксперты сделали неутешительный вывод о том, что российско-украинский конфликт – это всерьёз и надолго. Поэтому в настоящее время главное – быстро и эффективно обеспечивать российскую армию всем необходимым.

ПОД МОБИЛИЗАЦИЮ ПОПАДУТ ВСЕ

Очевидно, что теперь экономике страны необходимо перейти на «военные рельсы». То есть уйти от «стандартных бюрократических процедур». А поскольку на фронте не хватает живой силы, а ряды российских добровольцев, в общем и целом, исчерпаны, Государственная Дума РФ в срочном порядке в третьем, окончательном, чтении приняла закон, отменяющий запрет на призыв по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Решение своевременное – многие молодые юноши, не желающие идти воевать, уехали за границу. К примеру, только в Узбекистан в июле-сентябре из России уехали почти 190 тысяч наших соотечественников, это в полтора раза больше, чем в первом полугодии. А сколько уехало в Монголию, Армению и Казахстан? Говорят, под миллион. А это всё мобилизационный ресурс.

Как сообщают СМИ, в России поддержка спецоперации снизилась до 25% опрошенных, при этом 67% к ней относятся критически. В сентябре российское общество испытало резкое ухудшение настроений. Количество тех, кто говорит о «прекрасном настроении» сократилось до 7% (с 15% в июле), о «нормальном ровном состоянии» до 45% (с 65% в июле). Выросло количество тех, кто говорит о «напряжении и раздражении» (с 17% до 32%) и о «страхе и тоске» (с 4% до 15%). Эксперты сообщают, что такого резкого одномоментного ухудшения настроений не было за всё время наблюдений. В итоге позитивные настроения в конце сентября лишь немного преобладали над негативными, подобное соотношение в последний раз наблюдалось в 2000 году. Это характеризует скептическое отношение населения РФ к военному решению украинской проблемы.

На прошлой неделе Шойгу объявил, что частичная мобилизация в стране закончена, что набрано 300 тысяч новобранцев. Из них почти половина (143 тысячи) была мобилизована в малонаселённом Центральном военном округе, к которому относится и Тува. 82 тысячи мобилизованных были направлены в зону проведения «специальной военной операции». 218 тысяч мобилизованных проходят подготовку в учебных центрах и на полигонах. Однако думать, что этим всё закончится, рано. Фронт требует новых бойцов. Поэтому новый закон разрешает перевод граждан, проходящих альтернативную гражданскую службу, на должности гражданского персонала в вооружённые силы РФ в период мобилизации. Также депутаты приняли в третьем чтении закон, определяющий статус добровольцев, которых приравняли к контрактникам. Ещё с лета было известно о вербовке заключённых на украинский фронт – этим занимался Пригожин. Теперь стало известно, что такую вербовку начало и Минобороны РФ. Она происходила в колониях, где отбывают наказание бывшие сотрудники силовых структур.

Но на фронте острая нехватка не только солдат и офицеров, но и военной техники. В первую очередь – танков. По сведениям Минобороны РФ, ждут ремонта более 80 танков Т-62 и Т-64. Они требуют не только капитального ремонта, но и модернизации. Главный танковый завод страны – Уралвагонзавод – ремонтирует порядка 28 танков в месяц. На заводе не хватает специалистов. В связи с этим в августе Уралвагонзавод перешёл на особый режим работы для выполнения гособоронзаказа. Рабочих привлекают к сверхурочным работам в будни и выходные. Для детей сотрудников завода открыли 14-часовые группы в детсадах, которые работают шесть дней в неделю. Уралвагонзавод разместил 401 вакансию по 37 специальностям.

Но проблемы у нас наблюдаются не только на танковых предприятиях. 22 октября на Пермском пороховом заводе, производящем заряды к реактивным системам залпового огня «Град» и «Смерч», а также заряды двигателей ракет класса «воздух-воздух», произошёл взрыв. В единой дежурной диспетчерской службе Перми подтвердили гибель людей во время ЧП. Это уже второе такое происшествие на этом производстве за время спецоперации.

Мобилизации не избежали даже дети! Студентов 143 из 192 российских колледжей привлекли к пошиву одежды и снаряжения для военных. Об этом сообщается на сайте прокремлёвского движения «Мы вместе». В Бурятии труд учащихся Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления используют для производства маскировочных костюмов для снайперов. В Забайкалье учащихся Краснокаменского промышленно-технологического заставили шить одеяла. В Свердловской области в колледже «Родник» студенты с ограниченными возможностями здоровья шьют балаклавы для военных. В Костроме студентов Колледжа бытового сервиса заставили шить для военных термобельё. Получают ли студенты оплату за работу, не сообщается. Не только студенты, но и школьники из разных регионов России 6-10 классов на уроках начали шить одежду для российских военных...

ИЗ ХЕРСОНА ВЫВОЗЯТ ВСЁ, ЧТО ПЛОХО ПРИКРУЧЕНО

Что же до ситуации на фронте, то тут всё без особых перемен. ВСУ медленно, но верно теснят наши войска под Херсоном. А в самом городе не только эвакуировали население. Там демонтировали и вывезли даже памятники полководцу Александру Суворову, флотоводцу Федору Ушакову и создателю Черноморского военного флота Григорию Потёмкину. Поскольку памятникам не страшны смертельные раны, очевидно, что город скоро перейдёт в руки ВСУ. Пример с памятниками – наглядная картинка, что на самом деле происходит на фронтах.

Но и противная сторона тоже не сидит, сложа руки. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг на пресс-конференции заявил, что альянс не может позволить В.Путину победить в Украине, поскольку это станет сигналом для всех авторитарных правителей мира. Поэтому альянс готов поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Он заявил, что альянс выступает за мирные переговоры России с Украиной, но исключительно на условиях Украины. Далее Столтенберг обратил внимание на военные успехи украинцев, которых они уже добились, а также заявил, что беспорядочные удары российской армии по украинским городам являются признаком того, что «Путин терпит поражение на поле боя».

В конце октября министр обороны РФ Шойгу и глава Генштаба Герасимов звонили своим коллегам из НАТО, Индии и Китая, чтобы выразить озабоченность по поводу возможной провокации с применением «грязной бомбы», которую, по их сведениям, готовит Украина. Однако такие заявления понимания за границей не нашли.

ПЕРЛ-ХАРБОР ПО-УКРАИНСКИ

Тем временем, в ночь с 28 на 29 октября в бухте Севастополя дронами-камикадзе были атакованы корабли Черноморского флота РФ. По сведениям зарубежного источника, повреждения получил флагман, фрегат проекта 11356Р «Адмирал Макаров». Попаданиями дрона (или нескольких дронов) были повреждены обе надстройки корабля, выведены из строя радиолокационное оборудование, системы управления огнем, системы связи. Ранены вахтенные. Повреждено транспортное судно, возможно, полузатоплено. Потоплен катер, либо десантный, проекта «Серна», либо ракетный, проекта «Молния». Поврежден тральщик «Иван Голубец». Поверхностные повреждения получили большой десантный корабль, несколько вспомогательных судов. Уничтожено топливохранилище (полупустое) и складские постройки на берегу.

Позже в Минобороны РФ подтвердили повреждения кораблей Черноморского флота. Но успокоили, что разрушения не критичны: незначительные повреждения получили только морской тральщик «Иван Голубец», а также боносетевое заграждение в бухте Южная.

Тем не менее, подвергшиеся атаке корабли задействованы в обеспечении безопасности «зернового коридора» в рамках вывоза с/х продукции из украинских портов, добавили в Минобороны РФ. А потому Россия приостанавливает своё участие в «зерновой сделке», поскольку российская сторона не может гарантировать безопасность гражданских сухогрузов, заявили в МИД России.

Турция ответила, что приложит все усилия, чтобы экспорт зерна из черноморских портов Украины продолжился. «Даже если Россия будет вести себя нерешительно, поскольку она не получила такой же выгоды, мы продолжим наши решительные усилия, направленные на благо человечества», – заявил Эрдоган.

31 октября в СМИ появились сообщения, что 12 гружёных судов идут из Украины в Турцию по морскому гуманитарному коридору в Чёрном море.

Российская сторона на этот демарш со стороны Турции и ООН ответила массированным ракетным обстрелом городов Украины. «Вооружёнными Силами Российской Федерации продолжено нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системам военного управления и энергетики Украины. Цели ударов достигнуты. Все назначенные объекты поражены», – говорится в сообщении Минобороны РФ. Украинские официальные источники подтверждают, что было повреждено 18 объектов, большинство из которых энергетические. Обесточены сотни населённых пунктов в семи областях Украины.

ТОВАРИЩ СИ НАМ БОЛЬШЕ НЕ ТОВАРИЩ

Впрочем, не только Турция продолжает втыкать ножи в спину России, другим значительным событием недели явился съезд Коммунистической партии Китая, на котором друг Путина лидер Си Цзиньпин был переизбран на третий срок. Эксперты отмечают, что лидер Китая уже не относит взаимоотношения с Россией к приоритетным. А это означает, что Китай не будет помогать России выживать в условиях санкций. И это – поворот в наших взаимоотношениях.

Подтверждая новую политику, китайская корпорация Huawei решила прекратить поставки смартфонов в Россию и окончательно уйти из страны, рассказали источники «Известий». По словам гендиректора Telecom Daily Дениса Кускова, Huawei уже перевезла своих сотрудников в Казахстан и Узбекистан.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ТРИЛЛЕР С УЧАСТИЕМ СОБЧАК

А тем временем в России происходили не сказать, что решающие, но знаковые события. Так, к примеру, до 24 декабря арестованы ближайшие помощники дочери тувинской сенаторши Людмилы Нарусовой, крёстной дочери Владимира Путина, теледивы Ксении Собчак. Это бывший главный редактор журнала Tatler Ариан Романовский и коммерческий директор «Осторожно Media» Кирилл Суханов. Их обвиняют в том, что они вымогали 11 млн. рублей у президента госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова. Собчак сообщила, что вся эта история с надуманным вымогательством подстроена против неё и её матери-сенатора. Также она высказала опасения, что её намерены демонстративно арестовать. Поэтому она срочно покинула Россию. Для этого она взяла авиабилет на Дубай, затем другой – в Стамбул, демонстрируя желание покинуть Россию на самолёте. А сама в три часа утра пешком пересекла белорусско-литовскую границу и оказалась вне досягаемости для российских следователей. Она уехала в Белоруссию в тот день, когда правоохранители пришли с обыском в её загородный дом в Московской области. Собчак оказалась на территории Литвы по паспорту Израиля, который она недавно получила.

Тут же начала подниматься шумиха вокруг её матери – сенатора Нарусовой. Бывший сенатор Клинцевич, пытаясь унизить Нарусову и подыграть Шойгу, распространил заявление о скором уходе Людмилы Борисовны из Совета Федерации. Правда, утка прожила недолго. Прошло совсем немного времени, и стало известно, что к крёстной дочери президента России у следствия на самом деле никаких претензий не имеется. Адвокат Собчак Сергей Бадамшин заявил, что у неё «не было и нет статуса подозреваемой или обвиняемой по делу». Вот и вся история – для решения проблемы хватило одного звонка Путину...

Ну и последнее знаковое событие: Президент Путин включил в состав Общественной палаты РФ лётчика Ярошенко, который был приговорён в США к 20 годам лишения свободы за контрабанду наркотиков. В президентском указе Ярошенко назван «правозащитником и общественным деятелем». Как известно, этого лётчика обменяли на американца Тревора Рида, который получил в России девять лет колонии за драку с полицейскими. Как видим, деформация образа мышления происходит в России во всех слоях населения. Ранее в такое вряд ли кто мог бы поверить, учитывая риск для репутации. А теперь подобное – почти что норма.

Редакция