    Перекрёсток мнений

Аноним, 26-10-2022 #3[ru]

А помните время, когда Крым ещё был украинским? Россия входила в большую восьмёрку, на парад приезжали руководители ведущих держав, доллар по 35, санкций нет, а Россия дружит с Украиной, США и Европой. Визы в США выдавали, за репосты не сажали. Страшное было время, ребята! Путин всё поправил. Молодец, горжусь!

Мышлявцев, 26-10-2022 #5[ru]

Кириенко транслирует мысль, что нужна «народная война». Главпропагандистка Симоньян – что «мобилизация – это наказание» (например для неплательщиков алиментов). Так и не могут определиться – народная война или наказание (смертная казнь?) для «плохих ребят»?

Аноним, 27-10-2022 #7[ru]

Путин встретился с президентом Гвинеи-Бисау. Это страна ТОП‑1 в Африке по наркотрафику. Ещё интересные факты об этом государстве: население страны равно Новосибирску; Законы не запрещают есть человечину, мало того, там живут племена-людоеды; Это одна из беднейших стран мира; В стране нет ни одного кинотеатра; Зарплата меньше 50 долларов; B стране нет ни одной электростанции; Покойников хоронят прям в полу дома, где земляные полы; Более 50% населения не умеют писать... Другие страны встречаться с Путиным почему-то не рвутся...

Аноним, 27-10-2022 #8[ru]

Ничего смешного. Путин, наконец, решил учиться ремеслу управления. Лучше поздно, чем никогда. Президент Гвинеи-Бисау Сисоку Эмбало согласился провести для него мастер-класс, и рассказать секреты управления «великой державой» типа Гвинеи или России. Сисоку, кстати, известен, как гуманист. Ещё ни одного гражданина Гвинеи он не съел сырым.

Аноним, 27-10-2022 #9[ru]

Путин сделал всё, чтобы взвинтить цены на газ в Европе. Сначала сократил поставки. Потом остановил «Северный поток». Потом не действующие газопроводы были взорваны. Каков результат? С конца августа ЦЕНЫ на газ в Европе УПАЛИ в 3,5 раза.

Аноним, 27-10-2022 #10[ru]

Путин: Россия в чужой дом не лезет. А кто зашёл на территорию Украины, вторгся в дом соседа, убивает там людей и отжимает территории?

Аноним, 27-10-2022 #11[ru]

Психиатрам, прослушавшим речь Путина, понадобилась помощь психиатров.

Аноним, 26-10-2022 #1[ru]

Высоцкий – это не совсем «свежий анекдот», но похоже для нас всегда актуальный. Что тогда государство жило не для людей, что сегодня. Родина жрет своих детей!

Аноним, 26-10-2022 #1[ru]

Давно уже назревает. И в комментариях не раз проскальзывало: «Мочить этих вороватых сук».

Аноним, 26-10-2022 #3[ru]

Ховалыг – просто жалкий ... Никакой он не государственный деятель и глава Тувы. А просто мелкий, жалкий трус и [лгун]. Всем врет и врет, ни за что не хочет отвечать.

Аноним, 26-10-2022 #8[com]

Это значит, что настоящий рулевой в Туве – Шойгу. Остальные так, бегунки...

Аноним, 26-10-2022 #9[ru]

Рискачи правы в одном: с фольклором шутки плохи.

Аноним, 26-10-2022 #13[ru]

Почему ни один из кандидатов на должность Мэра не представил свою программу? Не сказал, что он собирается сделать? Неужели никому не интересно, что будет происходить с их любимым городом в ближайшие годы? Они что, коты в мешке?

Аноним, 26-10-2022 #14[ru]

Розовая надежда, что мнение рядовых жителей Тувы на что-то влияет. Учитывая содержимое статьи, судьбу Кызыла решат Шойгу и Кириенко. Кто глубже лизнет, тот больше баллов заработает.

Аноним, 27-10-2022 #16[ru]

Фунтикову нужно быть осторожным. В этой гнилой компании трудно оставаться человеком. Вспомните судьбу Пешкова, директора мебельной фабрики. Сначала он поднял фабрику из руин. Когда дела пошли на лад, его «приказали» в мэрию, на повышение, так сказать. А через некоторое время он застрелился. И кто же был «мэром»? Ну, конечно же, Хованык. Это свора негодяев и преступников с хорошей крышей. Все они националисты законченные. Фунтиков, беги из этой клоаки! Беги!

Аноним, 28-10-2022 #31[ru]

Ох, и неприятная рожа у этого Грисюка, кто его притащил сюда такого? Не Тунёв ли?

Аноним, 28-10-2022 #4[ru]

Путин подписал указ о включении в Общественную палату летчика Ярошенко, приговоренного в США к 20 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Для тех, кто «не в теме», Поясняю. Это тот самый Ярошенко, которого в Либерии замели на транспортировке грандиозной партии кокаина. Теперь «Общественная палата при Президенте РФ», наконец-то, вдоволь «нанюхается» и ее заседания станут повеселее.

Аноним, 27-10-2022 #1[ru]

Только смена поколения может что-то изменить в Тыве. При нынешних ничего хорошего не будет.

Аноним, 28-10-2022 #2[ru]

Суртаев, как всегда, наобещает, что скоро в Тыве будет рай. Построят много заводов и фабрик. Так же и с его фейк-проектом Монгун, который будет возводиться на месте бывшего Шанхая. Мутная история с мутными земельными темами.

Аноним, 28-10-2022 #3[ru]

1,5 года Суртаевской болтовни про газ, дешевый уголь и электроэнергию. Только позорит имидж правительства.

Аноним, 28-10-2022 #4[ru]

Кадровая чехарда в правительстве показывает полную несостоятельность его что-либо решать.

Аноним, 28-10-2022 #5[ru]

Философия по-суртаевски – это жить красиво, в комфорте за чужой счёт. И рассказывать про то, как космические корабли бороздят просторы вселенной.

Аноним, 30-10-2022 #7[ru]

Непонятно одно: почему местная власть опять пытается привлекать из-за Саян строителей-гастарбайтеров? Отдают им миллиардные заказы на строительство школы, когда местные строители сидят без работы. Повторяется та же история, как у ШВК. Тот все любил приглашать иногородних строителей, ссылаясь на то, что местных просто нет. Власти такими действиями убивают строительную отрасль.

Аноним, 30-10-2022 #8[ru]

Вся эта Суртаевщина ни к чему хорошему не приведёт.

Аноним, 26-10-2022 #2[ru]

Су-30 упал в Иркутске на жилой дом. Второй за неделю, 11 случаев с конца февраля. Простите за цинизм, но в случае ядерной войны есть уверенность, что наши ракеты не только штатно взлетят, но и поразят именно Вашингтон?

Аноним, 26-10-2022 #3[ru]

Алексей Горинов заявил, что из-за войны в Украине гибнут дети. За это его отправили на 7 лет в колонию. Антон Красовский заявил, что украинских детей надо жечь и топить. За это его поругали. Так может быть только в стране, которой правит нацистский режим.

tlg_comm, 26-10-2022 #7[ru]

Здравствуйте, Сергей Семёнович! Респект и уважение к вам и вашей газете! Ваша газета для меня, как путеводная звезда. Показывает «дорогу» и как жить дальше и чем заняться!? Если мы так и жили бы в Туве, было бы страшно и невыносимо... Спасибо, Семеныч! Силернин солунунарны номчуп алырга-ла, бузурел, идегел, быжыг туруш боду-ла тыптып келир-дыр. Четтирдивис!

Аноним, 26-10-2022 #8[ru]

#3, интересно, что предложение избирательно топить украинских детей вызвало недовольство в российских пропагандистских помойках, а вот предложение сбросить в целом на Украину ядерную бомбу ничего подобного не вызвало.

Аноним, 26-10-2022 #10[ru]

Если верить Кремлю, то украинцы: Бомбили свои города. Связывали своих граждан и стреляли в затылок. Воровали у себя стиральные машины и отправляли в РФ. Так как это не помогло, украинцы решили взорвать на своей земле «грязную бомбу». Логично...

Аноним, 27-10-2022 #11[ru]

Из занятого российской армией Херсона исчезли памятники Суворову, Потемкину (+его останки), Маргелову и Ушакову. Одна из версий – вывезены в ожидании боёв за город (сдачи города). Но дело еще вот в чем: если вспомнить объявленную Путиным как цель «денацификацию» Украины. Памятники Суворову и Ушакову спокойно стояли в Херсоне, никакие «неонацисты» их не снесли, не убрали, не увезли. Зато вот теперь есть «замечательный» результат «спецоперации» великого геополитика – были памятники – нет памятников. Этого хотел? Получил?

Аноним, 27-10-2022 #13[ru]

Мобилизованный пробыл две недели на [Роскомнадзор], после чего вернулся домой, но уже в гробу. Родственники чувствуют потерю своих близких в очередной раз, а Путин только улыбается в своём бункере. Знаете, что самое страшное? Эти родственники считают погибшего героем, который воевал за свою Родину – вот это самое страшное. Пока люди будут провожать своих близких с гордостью, то эта [Роскомнадзор] не закончится даже в том случае, когда Украина вернёт свои территории. Победить нужно не только на поле битвы, но и в промытых пропагандой головах.

Аноним, 27-10-2022 #14[ru]

А сыновья премьера Мишустина пойдут воевать? Призывной возраст как раз. Александру 21 год, Алексею – 22. Вот прям из своих квартир за 360 миллионов на Фрунзенской пусть и отправляются в военкомат. Тем более, в Швейцарии учились, а эта страна теперь тоже против нас, знают врага. А знаете, кто ещё учился в Швейцарии? Сын главы Минпромторга Мантурова. 23-летний Евгений Мантуров. И стрелять умеет. Правда, некогда ему умирать за Путина, наверное. Он постоянно на отдых то в Дубай, то в Лондон летает. И по Москве на модной BMW M8 за 15 лямов катается. Ну и нельзя забыть про ещё одного призывника. Внука главы Росгвардии Золотова. Артему Чечихину 22 года, он учился в британской школе. Уже вижу, как дедуля посылает его на смерть, как других мальчишек.

Аноним, 28-10-2022 #16[ru]

Ой, а министр-то картонного войска чегой-то без пинджачка с медальками? Мухи обгадили? Или генеральши-любовницы не успели погладить? Как так, Сегёжа-министр? Без пинджачка в медальках? Ой-ёё... И шпагу с кортиком ещё забыл повесить. Аки ёлка новогодняя!

Аноним, 26-10-2022 #1[ru]

КШВ на своих страницах радуется назначению товарища Си в третий раз генеральным секретарём компартии Китая. Очень странная любовь у него к этой стране. Давно прослеживается, что он смотрит в сторону Китая.

Аноним, 26-10-2022 #2[ru]

Китай, воспользовавшись тем, что Россия слабеет из-за войны с Украиной, может попытаться взять под контроль восточные территории РФ. Об этом предупреждает Forbes, анализируя ситуацию в КНР после съезда КПК: «презрение Китая к слабеющей России едва скрывается и всё нарастает; азиатская Россия открыта для захвата, и никто не поднимет большого шума». Журнал считает такое развитие событий более вероятным, чем попытку военной операции против Тайваня. Forbes отмечает, что на Дальнем Востоке живут «сотни тысяч этнических китайцев».

Аноним, 27-10-2022 #3[ru]

В Китае быстро бы разобрались, куда делись деньги по программе ИПСЭР. Там бы долго философствовать не пришлось.

Аноним, 27-10-2022 #4[ru]

«Форбс» ведь описывает абсолютно реалистичный сценарий. Армия России лежит в украинских полях. Мифы о военной мощи, экономике, разумности, праве, культуре и пр. похоронены там же. Если завтра Китаю вздумается провести свои «референдумы по присоединению к себе земель» на всех территориях от Благовещенска до Красноярска, то Кремлю будет нечем ему возразить. Ядерная разборка с Китаем для Москвы нереальна. Гарнизончики за час разбегутся, а чинуши ЕР встанут в очередь на изменение эпикантуса.

Аноним, 28-10-2022 #5[ru]

ШВК любит все китайское. Постоянно восхищается этим.

Аноним, 29-10-2022 #6[ru]

КШВ постоянно изображает из себя шаолиньского монаха, ушуиста и Кунг-фу панду. Он китайских философов постоянно цитирует, это о чем-то говорит?