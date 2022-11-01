    Коротко

Новый батальон из Тувы отправился на выполнение боевых задач

В Туве 29 октября проводили мотострелковый батальон, сформированный из мобилизованных жителей республики. Об этом рассказал глава региона Владислав Ховалыг.

«Они отправляются для выполнения задач, поставленных Верховным главнокомандующим, Президентом Российской Федерации В.В. Путиным. Это обеспечение безопасности и защиты нашей Родины», – отметил он.

По его словам, бойцы после мобилизации прошли месячную военную подготовку на базе 55-й мотострелковой бригады. Владислав Ховалыг пожелал им выполнить с честью свой долг и возвращаться с победой.

Неизвестные подожгли городской военкомат в Кызыле

Неизвестные подожгли здание городского военкомата в Кызыле. Предположительно, в окно деревянного здания бросили бутылку с зажигательной смесью, сообщает Shot.

О возгорании одноэтажного здания по улице Рабочей сообщил 60-летний сторож. По его словам, примерно в два часа ночи загорелось окно, огонь распространился на площадь около 2 квадратных метров, однако пожар быстро потушили. Здание также охраняли двое полицейских. Кроме того, на входе была установлена пожарная сигнализация, которая оказалась неисправна. На месте обнаружили осколки от стеклянной бутылки, медицинская маска и тряпка, пропитанная горючим.

При этом в пресс-службе главного управления МЧС по Туве предварительной причиной пожара назвали «неосторожное обращение с огнем».

Это второй случай поджога здание военкомата в Туве с начала мобилизации. 1 октября неизвестные пытались поджечь здание военного комиссариата Кызыльского района в селе Каа-Хем. Всего с начала мобилизации в России совершено 36 атак на административные здания.

Урожай зерновых сократился в Туве почти на 30%

Урожайность овощных и зерновых культур резко упала в Туве в 2022 году. Власти списали это на засуху.

«Уборочная площадь в Туве составила 41 тыс. га, что на 18,3% меньше посевной площади. При этом урожайность овощных на 13% меньше уровня прошлого года, зерновых – на 27%», – заявил глава республики Владислав Ховалыг в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, несмотря на «наращивание парка» техники и «поддержку аграриев», «засуха внесла свои коррективы».

Более того, возникли проблемы с заготовкой кормов для скота, но, по словам министра сельского хозяйства Тувы Сергея Ондара, «резервы на республиканском и муниципальном уровне сформированы».

Дважды преступник? Артём Усс объявлен в России в розыск

Задержанный в Италии сын красноярского губернатора Александра Усса Артем объявлен в России в федеральный розыск по делу об отмывании денег. Его заочно арестовал суд в Москве.

Минюст США обвинил Артема Усса и еще четверых граждан России в уклонении от санкций и отмывании денег, США добиваются его экстрадиции из Италии.

Губернатор считает обвинения Вашингтона в адрес сына «политическими». Обвинения российской стороны он пока не комментировал.

По версии Минюста США, Усс и другие россияне участвовали в схемах по реализации нефти из Венесуэлы с использованием подставных компаний и криптовалют, а также закупали на Западе военные технологии и электронику двойного назначения, которую запретили поставлять в Россию.

В Туве снимают ограничения по объёму продажи угля физлицам

В Туве снимают ограничения по объёму продажи угля физическим лицам на разрезах Тувинской горнорудной компании (ТГРК). Об этом заявил глава региона Владислав Ховалыг.

Ранее физлица не могли купить более 5 тонн угля. Также отменяется требования предоставить при покупке документы на жильё.

Кроме того, ТГРК рекомендовано заключить агентские договоры с топливными складами для реализации каменного угля населению. Координацию этой работы обеспечат минтопэнерго республики совместно с муниципалитетами.

«Поручил направить копию решения оперштаба в Администрацию Президента РФ, в Правительство РФ (вице-премьеру А. В. Новаку), мэру Москвы С. Собянину, как руководителю госкомиссии, координирующей работу регионов по повышению безопасности», – отметил Ховалыг.

В Туве возбудили дело после инцидента на шахте

В Туве возбуждено уголовное дело по факту инцидента на угольное шахте, в результате которого получил травмы работник. Инцидент произошёл 11 сентября, в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

По данным следствия, при загрузке горной массы машинист погрузочно-доставочной машины придавил корпусом работника того же участка. В результате последний получил травмы, причинившие тяжкий вред здоровью.

Дело открыто по статье «нарушение требований промышленной безопасности, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». «В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего события, назначены экспертизы, осуществляется сбор характеризующего материала», – добавили в ведомстве.

Стоимость бесплатного обеда в школах Тувы увеличили на 20 рублей

В Туве стоимость бесплатного горячего обеда для учеников начальной школы составит 85,25 рубля, что на 31% больше действовавшей ранее цены 64,56 руб. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В министерстве образования республики пояснили, что стоимость обеда выросла в связи с ростом цен на основные продукты питания. Кроме того, в районах, приравненных к территориям Крайнего севера, стоимость школьного обеда вырастет ещё больше.

«В частности, в школах Монгун-Тайги обед будет теперь стоить 98 рублей 3 копейки, в Тоджи и Тере-Холя – 93 рубля 77 копеек», – отметили в правительстве.

Добавим, что всего бесплатным горячим питанием в школах Тувы обеспечены почти 30 тыс. детей.

В Туве председатель райадминистрации принял недоделанный мост

И.о. председателя Тере-Хольского района понесёт уголовную ответственность за подписанные акты выполненных работ по возведению моста, содержащих недостоверные сведения.

Как выяснилось, в июне прошлого года администрация Тере-Хольского района заключила муниципальный контракт с индивидуальным предпринимателем на строительство временного мостового перехода через реку Каргы в местечке Узун-Чыл Тере-Хольского района. Сумма контракта составила свыше 600 тыс. рублей, работы должны были завершить в октябре 2021 года.

В мае текущего года и.о. председателя райадминистрации, зная о неполном объеме и ненадлежащем качестве работ, подписал документы, на основании которых подрядчику были необоснованно перечислены денежные средства на указанную сумму.

Сенат Польши признал российские власти «террористическим режимом»

Сенат Польши принял резолюцию, в которой называет власти России «террористическим режимом». Об этом сообщается на сайте органа. Резолюцию приняли единогласно, в голосовании приняли участие 85 депутатов.

В документе сенат «решительно осуждает российскую агрессию и призывает все страны, выступающие за мир, демократию и права человека, признать власть Российской Федерации как террористический режим», сообщается на сайте.

Украину в документе называют страной, которая защищает свободу и демократию.

13 октября аналогичную резолюцию приняла Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ). «По мере того, как агрессия развивается, достигая новых уровней насилия и разрушений, российский режим подтверждает свою истинную террористическую природу», – говорилось в докладе.

Госдума приняла закон, разрешающий мобилизовывать граждан с непогашенной судимостью за тяжкое преступление

Госдума приняла в третьем чтении закон, который отменяет запрет на призыв по мобилизации граждан, имеющих неснятую или непогашенную судимость за совершение тяжкого преступления. Об этом сообщает «Интерфакс».

При этом мобилизации не подлежат граждане, имеющие судимость за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, за совершение террористического акта, организацию незаконного вооруженного формирования, угон воздушного судна, либо водного или ж/д транспорта, незаконное обращение с ядерными материалами, госизмену, посягательство на жизнь государственного деятеля, насильственный захват власти и др.

Согласно поправкам к закону, граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу в организациях Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов в качестве гражданского персонала, при объявлении мобилизации продолжают проходить альтернативную гражданскую службу.

Путин подписал указ о включении в Общественную палату лётчика Ярошенко, приговорённого в США к 20 годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков

Президент России Владимир Путин подписал указ о включении в состав Общественной палаты РФ летчика Константина Ярошенко. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе Ярошенко указан как правозащитник и общественный деятель.

Летчика Константин Ярошенко в сентябре 2011 года был приговорен в США к 20 годам тюремного заключения. Россиянин был задержан в Либерии в мае 2010 года. Его обвинили в сговоре с целью ввоза в США крупной партии кокаина. Сам мужчина отрицает свою вину.