Кто и зачем разрушает природу Тувы?

Вот уже больше 20 лет власти республики растрачивают свои усилия и ресурсы на решение вопросов по строительству железной дороги и разработке месторождений минерально-сырьевых ресурсов республики. А в это время мы наблюдаем развал сельского хозяйства, обрабатывающих производств и строительного комплекса Тувы. Как следствие – снижение жизненного уровня большинства населения, рост безработицы, бедности и преступности, деградация общества. И что удивительно – этот развал происходит на наших глазах, однако большая часть населения республики не проявляет к этому никакого интереса. К счастью, ещё есть люди, которые не могут с этим смириться и выступают против массовой распродажи природных богатств Тувы. Отрадно, что недовольные таким бардаком не только возмущены происходящим, но и создают общественные организации, призванные сохранить нашу уникальную природу. Они требуют изменения экономического курса Правительства РТ, который может привести к экологическим проблемам. Как раз для решения этой проблемы и было создано Региональное Общественное Движение «ЗА ТУВУ!».

Время показало, что осуществляемая Правительством Тувы стратегия развития республики за счет создания горнорудных компаний не оправдала себя. Это понятно всем, кроме нашего правительства. О несостоятельности и пагубности этой политики постоянно указывают читатели газеты «РИСК» в своих репликах и отзывах.

Должен отметить: даже не будучи экономистом, несложно понять несостоятельность выбранного нашим правительством пути. Последние пятнадцать лет это подтверждают. Закономерно возникают вопросы к нашим чиновникам, которые руководят республикой.

Вопрос первый. Разве можно обеспечить экономическое развитие региона, уничтожая и разграбляя его природу? Как можно достичь развития, если мы сами стремимся разрушить среду своего обитания, среду обитания растительного и животного мира республики?

Да мы можем получить кратковременную выгоду в виде дополнительных налогов в бюджет республики в период работы этих горнорудных предприятий. Но то, что шахты, разрезы и горнодобывающие предприятия рано или поздно закроются, исчерпав запасы недр, очевидно. Как известно, минеральные природные ресурсы относятся к невозобновляемым источникам ресурсов. И что мы будем делать через 20-30 лет? Мы имеем горький опыт по «Тувакобальту» и «Туваасбесту», они нам оставили массу социальных и экологических проблем, которые до сих пор не решены. А ведь это результат деятельности только двух относительно небольших предприятий. В стратегии Правительства РТ прописана по всей территории республики деятельность более 20 гораздо более крупных горнорудных компаний. Разве печальные уроки в нашей истории не известны нашему правительству и парламенту республики?

Планы социально-экономического развития Тувы, которые сегодня пытается реализовать наше правительство, превращают Туву в сырьевой придаток международных и российских компаний по добыче минеральных ресурсов. Главная цель таких инвесторов, вкладывающих свои средства в разработку месторождений, заключается в одном – получение максимальной прибыли за счет бесконтрольной хищнической эксплуатации природных ресурсов. Интересы республики, нужды населения их не волнуют.

Наглядным примером может служить отношение угольных компаний к нуждам населения. В целом производство угля, вроде, растет. Но цены на их продукцию не падают, а даже растут. И правительство Тувы ничего поделать с этим не может. Хозяева угольных предприятий открыто игнорируют обращения главы республики вспомнить о совести и призывы умерить аппетиты. Мало того, вопреки заклинаниям В.Ховалыга уголь впервые в истории Тувы стал недоступным для рядовых жителей. Сейчас условия диктуют угольные компании, а не власти республики. И вряд ли эту тенденцию можно будет изменить в ближайшие годы. А тем временем правительственная Стратегия, превращающая всю территорию республики в карьеры и шахты, окончательно изменит природный ландшафт, уничтожит растительный и животный мир Тувы. Негативные воздействия на окружающую природу, пастбища и пашни, загрязнение водного и воздушного бассейна республики могут разрушить сложившийся вековой уклад жизни коренного населения республики. Для меня очевидна ошибочность выбранной нашими властями экономической политики.

Разрушение среды обитания людей приведет к изменению исконных видов, форм хозяйственной деятельности, уклада жизни населения. Что создаст угрозу самому существованию малочисленного этноса, так как с укладом жизни непрерывно связаны такие понятия как культура, язык и история нашего народа. Сегодня наша природа, леса, реки и озера обеспечивают средствами существования тысячи наших граждан, многие из них живут в основном только за счет своей земли и даров природы. Пушнина, мясо диких зверей, рыба, орехи, грибы и ягоды не только обеспечивают поддержку в решении продовольственных вопросов, питание для многих семей, но и приносят доходы от их продажи на рынке. Не учитываются и не принимаются во внимание существенные положения.

Вопрос второй. Почему наши чиновники не осознают тот факт, что в республике проживают в основном буддисты, для которых окружающий мир: горы, реки и все живое – святы? Что, разрушая окружающий их мир, они, по сути, уничтожают дух своего народа? Это не только неуважение к своей культуре и своему народу. Это преступно. В принципе никто не против освоения наших месторождений, если это проводится в интересах всего народа и в ограниченных масштабах. Без хищнического и массового разграбления богатств Тувы. Однако решения по этому вопросу нашими властями принимаются без учета мнения населения. И даже, скорее всего, вопреки мнению народа. В республике, где основные жители – буддисты и шаманисты, согласно мировоззрению которых разорение природы считается оскорблением Духа Неба и Духов Природы. Такие действия наших руководителей не могут не вызывать отторжения. Это указывает на оторванность наших правителей от своего народа и незнание (скорее всего, игнорирование) традиций и культуры своего народа. Впечатляют масштабы планируемых к освоению месторождений полезных ископаемых. Согласно им вскоре на территории Тувы предусматривается освоение более 20 месторождений полезных ископаемых. Трудно представить последствия их деятельности, размеры невосполнимого ущерба природе Тувы, если эти проекты будут реализованы.

Думаю, нам необходимо задуматься над проблемой приведения к власти ответственных людей. Таких, которые будут чувствовать свою персональную ответственность перед народом за возможные последствия подобных действий. Ни для кого не секрет, что последствия от деятельности горнорудных предприятий будут катастрофическими для Тувы. Пока мы все молчаливо наблюдаем, как разрушается уникальная природа Тувы, в том числе природа Тоджинского и Тере-Хольского кожуунов, где до последнего времени более и менее она сохранялась в первозданном виде. Уже ни для кого не секрет, что происходит массовое уничтожение флоры и фауны Тувы. Тысячи жителей республики, у которых дары природы являются источниками их питания и доходов, лишаются этих ресурсов.

Пора всем понять пагубность бездействия наших органов власти на обращения своих граждан. Разработанные экономистом-практиком Салчаком В.Б. альтернативная Стратегия развития Тувы и Программа возрождения села без всяких оснований и доводов игнорируются. Наша региональная власть, голословно заявляя о стремлении работать во имя нации, на самом деле не хочет менять свою политику. Их не интересуют проблемы республики и народа. Изменить ситуацию можно только объединив все свои силы, в первую очередь это во многом зависит от активности и принципиальности коренной интеллигенции республики.

О. Шын,

Сопредседатель Регионального общественного экологического Движения «За Туву!»