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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 19, 15 ноября / Тува может превратиться в «территорию экологической катастрофы»
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№19, 15 ноября 2022 года.
    Думы о будущем Тувы

Тува может превратиться в «территорию экологической катастрофы»

Постоянно читаю вашу газету. Меня задела за живое статья «Кто и зачем разрушает природу Тувы?» сопредседателя Регионального общественного экологического Движения «За Туву!».

Живу в соседней республике – Хакасии. Раньше каждый год приезжал в Тоджу, там живут мои знакомые. Тоджа – уникальный уголок девственной природы. Этот уголок должен быть природным парком.

В последний раз был там год назад. Невооруженным глазом видно, что варварски уничтожается природа республики. Особенно – Тоджи, которую называют жемчужиной Тувы. Там уже несколько лет хозяйничают китайцы. Открыли компанию и добывают цветные металлы. Кроме китайцев строится еще одно горнорудное предприятие, которое будет добывать медь, золото и много других металлов. Осуществляет сплошную рубку леса еще одна компания. Там же работают золотодобывающие артели.

Считаю, что в Туве никакие горнорудные комбинаты не нужны. Несколько сотен или даже тысяч рабочих мест ничего для местных жителей не дадут.

Меня удивило отношение местных жителей и их равнодушие, когда разрушается среда их обитания. По словам местных жителей, раньше оленеводы кочевали вместе с оленями по всей территории Тоджи. Сейчас эти маршруты перекрыты в связи со строительством горнорудных компаний. И не только – там появились территории, где построены зоны отдыха, куда нельзя даже близко приближаться. Вот так идет постепенная ликвидация традиционного вида хозяйствования коренных тоджинцев.

В статье написано, что власти республики планируют построить около 20 крупных горнорудных компаний на всей территории республики. Если это на самом деле случится, Тува в будущем превратится в территорию экологической катастрофы. В результате река Енисей может потерять свою былую мощь вплоть до полного высыхания. А это – реальная угроза для всех людей, проживающих на территории Хакасии и Красноярского края. Надо этот вопрос ставить на федеральном уровне – обмеление Енисея угрожает нормальному функционированию крупнейших гидроэлектростанций Сибири.

Есть такой проект – «Енисейская Сибирь». Надо жителям этих 3-х регионов объединиться для защиты природы. Из Тувы надо сделать сибирские, даже всероссийские лечебницы, национальные парки.

Очевидно, что все это делается ради наживы хозяев этих зарубежных и российских компаний и связанных с ними коррупционных чиновников Тувы. Не отдадим им наше будущее!

Ваш читатель, Н. Григорьев

(прочитано 95 раз)

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risk-inform.ru/article_10327.html

Остальные материалы номера 19:
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Комментариев: 14
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