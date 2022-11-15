    Перекрёсток мнений

Аноним, 09-11-2022 #3[ru]

Проблемы решаются войной тогда, когда дипломатия бессильна, слаба или коррумпирована.

Аноним, 09-11-2022 #6[ru]

Россия считала, что Украина к войне не готовится. А оказалось, что пока Шойгу брал фанерный Рейхстаг, проводил танковые биатлоны и парады, укропы зарывались в землю и строили бетонные укрепления.

Аноним, 09-11-2022 #7[ru]

Зачем было начинать спецоперацию с армией, возглавляемой сереньким строителем? Неужели другого министра обороны не могли найти?

Аноним, 11-11-2022 #12[ru]

...Переговоры президента России в критические дни ухода из Херсона с главами Армении и Центральноафриканской республики пугают больше, чем сама трагедия Херсона. Я даже не поверил сначала этой новости, настолько она невероятна...

Аноним, 09-11-2022 #3[ru]

Военкор Стешин сообщил, что военные ВС РФ начали заражаться от мышей в зоне СВО. Куда смотрит Небензя?! Почему о боевых комарах он предупредил, а о боевых мышах нет?

Аноним, 09-11-2022 #6[ru]

Путин же предлагал военным взять власть в Украине. А те не захотели. Вот тебе и «спецоперация».

Аноним, 09-11-2022 #2[ru]

Ну, кто бы мог подумать, что наша армия настолько бессильна? Кто бы подумал, что её так пограбили в последние лет 10-15? Кто бы подумал... А казалось, что и думать-то некому – все заняты воровством.

Аноним, 09-11-2022 #4[ru]

Путин думал, что Украина испугается российского ядерного оружия и сдастся. А оно, оказывается, нерабочее.

Аноним, 09-11-2022 #6[ru]

Подведем промежуточные итоги: в мае секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал, что Россия останется в Херсоне «навсегда»; 30 сентября в регионе прошел референдум; По состоянию на 9 ноября 2022 года «навсегда» продлилось меньше 41 дня; Херсон был единственным областным центром, который Россия взяла под свой контроль в ходе СВО.

Аноним, 09-11-2022 #7[ru]

Обожаю этот жанр: – мы стабилизировали фронт – мы бьем противника день за днем – на фронте одни успехи – победа неизбежна. НО ХЕРСОН ОСТАВЛЯЕМ...

Аноним, 09-11-2022 #9[ru]

Сначала было наступление, а потом жест доброй воли под Киевом и Черниговом. Потом отступление в Харьковской области. Теперь Херсон. И очевидно, что в отличие от наступления, отступление – это НАВСЕГДА. Есть только один вопрос: зачем надо было все это затевать? Сколько людей – русских, украинцев, остались бы живы, если бы кому-то в голову не пришло начать все это 24 февраля.

Мышлявцев, 10-11-2022 #12[ru]

«Клянусь защищать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, верно служить народу», – такую строчку произносил президент при (вне) очередном вступлении в должность.

Мне не понятно: зачем, зачем принимали в состав РФ несчастный Херсон?! Пьяный в коммуналке вломился в одну из соседских комнат: а мне ее бабушка завещала. Протрезвел. Выбил с досады стекла, разбил лампочку. Пробормотал: «время трудных решений». Забрал бюстик бабушки и, не попрощавшись, ушел.

Аноним, 10-11-2022 #13[ru]

Судя по всему, рубежи на левом берегу Днепра не такие и выгодные. Поэтому окопы начали рыть уже на севере Крыма. Спутники зафиксировали обновление и рытьё новых траншей на севере Крыма: возле Армянска и Чонгара. Да уж, поиск выгодных рубежей – дело непростое...

Аноним, 09-11-2022 #1[ru]

На пожаре в ночном клубе в Костроме сгорел российский военный Александр Редников, ранее добровольно воевавший против Украины. В Кострому он вернулся после ранения в ногу, чтобы её подлечить. Пожар в клубе устроил другой российский военный, устроив фейерверк в помещении. А теперь представьте, сколько будет разных «фейерверков», когда все выжившие вернутся домой...

Аноним, 09-11-2022 #2[ru]

Мобилизованные из Орла пожаловались на то, что им выдали рвущиеся рюкзаки, ломающиеся ножи и неудобные берцы. На то, что их вообще отправили умирать и убивать ради желания Путина войти в историю, мобилизованные не пожаловались...

Аноним, 09-11-2022 #3[ru]

На «священной войне» за «традиционные ценности» что-то пошло не так: российский военный обратился к Кадырову с просьбой прекратить изнасилования кадыровцами сослуживцев из «ЛНР» и «ДНР». «Мы все с уважением относимся к чеченским братьям, но имеют место неоднократные факты сексуального насилия над нашими бойцами. Это уже предел», – сказал он.

Аноним, 09-11-2022 #4[ru]

Соловьёв посоветовал призывникам думать о Родине, а не жаловаться государству. Из тёплой студии он обвиняет мобилизованных в слабой подготовке: «Ты будешь рассказывать: и командир у тебя не тот, и тебя не так подготовили. А ты сам как готовился? Ты считаешь, что тебе все должны? А что ты должен государству? Что ты должен родине? Мы же эти вопросы никогда не задавали». А ведь надо было как? Сам потренировался, сам себе шмотки купил, сам нашел своей жене нового хахаля в тиндере, заказал памятник на кладбище и поехал. Главное – большой черный мешок не забыть!

А че сам-то не в окопах, гражданин пропагандон? Соловьёв зарабатывает в год как минимум 53 млн. рублей. На эти деньги можно обеспечить больше 300 пенсионеров.

Аноним, 11-11-2022 #1[ru]

Смешно рассуждать о качестве образования, когда депутаты Госдумы вводят в программу обучения военную подготовку, и 14-летних детей хотят отправить на работу, а 18-летних – на фронт. Зачем образование, если будущее одно – сдохнуть в степях Украины (если патриот) или сдохнуть в тюрьме (если иноагент)?

Аноним, 09-11-2022 #2[ru]

Просто вначале вся элита Тувы, а потом и народ поняли, что Ховалыг [болтун], взяточник и трус. И никаких связей в Москве у него нет, кроме мошенника Суртаева...

Аноним, 09-11-2022 #3[ru]

Да, действительно, Кара-оол и Ховалыг оставили Кызыл без земли и имущества. Но, тем не менее, тут есть ещё за что побороться – всякие разрешения, согласования и прочее. Всё, что принадлежит муниципалитету. Так что если к мэрии подойти с умом, ресурсы у неё имеются. Иначе что бы Ховалыг так вцепился в должность мэра, что даже рассорился с Конвизом?

Аноним, 09-11-2022 #4[ru]

Через мэрию идут солидные деньги. Мэрия может разрешить или запретить на своей территории строительство. В конце концов, в мэрии работает много народу. Так что полномочия там есть. Ими только надо толково распорядиться.

Аноним, 09-11-2022 #5[ru]

Тут дело не только в земле, деньгах и полномочиях. Главное – Ховалыг с треском на глазах всей республики проиграл Сагаан-оолу борьбу за кресло мэра. Учитывая его сложные отношения с Шойгу, это может означать его скорый уход с должности.

Аноним, 09-11-2022 #6[ru]

Конвиз, Ооржак и Оюн обеспечили Ховалыгу год назад спокойное избрание на должность главы. А в этот раз он решил всё сделать самостоятельно, на свой взгляд. Не смог подобрать приличного кандидата в мэры и обделался. Слушать нужно старших товарищей...

Аноним, 09-11-2022 #7[ru]

Действительно: всякого рода Суртаевы очень сильно подмочили репутацию Главы. Неужели он не видел, кого берет себе в советники?

Аноним, 09-11-2022 #8[ru]

А ведь впереди – выборы депутатов Верховного Хурала. Если не найдёт себе хороших толковых попутчиков, это будут его последние выборы.

Аноним, 09-11-2022 #9[ru]

На выборы в верховный Хурал КШВ опять подсуетится и поставит туда, как всегда, своих каратистов, шахматистов и прочий спортивный ресурс.

Аноним, 09-11-2022 #10[ru]

Ховалыга отправят в отставку в течение нескольких месяцев. Спецслужбам дано поручение следить за каждым государственным рублем, потому что Ховалыг и его окружение сейчас начнут через Сергея Богусова, Роберта Доржу и других коммерсантов беспорядочно расхищать деньги.

Аноним, 09-11-2022 #12[ru]

Хорошее название статьи – «Фальстарт Ховалыга». Точно сказано.

Аноним, 09-11-2022 #13[ru]

Сотрудники правительства диву даются, насколько тупы Ховалыг и Уран-оол. Сагаан-оол оказался умнее Владислава Ховалыга. И несколько месяцев через посредников окучивал Конвиза, Ооржака и других тяжеловесов. В результате просто переиграл Ховалыга и подготовил его отставку.

Аноним, 10-11-2022 #14[ru]

А не проще правоохранителям уже заняться Богусовтаптаром и не ждать, когда они скомуниздят деньги? Предотвратить заранее этот процесс.

Аноним, 10-11-2022 #15[ru]

С такой командой единомышленников как у ХВТ, долго не проработаешь. А самое главное, что эта команда не настроена ни на какую конструктивную работу, там все по принципу басни Крылова про лебедя, рака и щуку. Вот и выборы мэра отлично показали, что в этой партии был поставлен шах и мат.

Аноним, 10-11-2022 #18[ru]

Что полезного было сделано новым правительством за более чем уже 1,5 года? Слышно только про угольные коллапсы, рост цен на все, дизель в Тыве уже 75, как так? Совсем уже охренели, власть ничего не контролирует! На днях господин Брокерт был замечен на угольном разрезе вместе с Иргитом, наверное он теперь его интересы лоббирует, правительство вместе с криминалом заодно?

Аноним, 10-11-2022 #19[com]

Если Сагаан-оол найдет общий язык с политической и бизнес-элитами, то быть ему в ближайшее время главным.

Аноним, 10-11-2022 #20[ru]

А что за бизнес-союз господина Брокерта с Иргитом? Или это какая то новая коалиция?

Аноним, 11-11-2022 #28[ru]

ХВТ уже 2 раза проиграл. Первый – это выборы в горхурал. Там теперь сторонников КШВ 90%. Благодаря слаженной работе Чюдюка и Грицюка второй раз проиграл выборы мэра – результаты голосования все знают, почти все проголосовали «ЗА». Выборы в ВХ в следующем году, с такими профи результат очевиден уже сейчас, так что как-то так, уважаемые господа присяжные заседатели.

Аноним, 12-11-2022 #38[ru]

Тыву федеральный центр заваливает деньгами, но результата от этих денег не видно совсем. Кызыл с каждым годом выглядит все хуже и хуже, печальнее и печальнее. А причина в том, что в Тыве тотальная коррупция. Деньги по программам ИПСЭР не исключение – растворились, как сахар в стакане с чаем в карманах всяких Иргитов, Доржу, Туневых.

Аноним, 09-11-2022 #1[ru]

Сейчас один только сплошной «Богусовтаптар», по-другому эти люди зарабатывать не умеют. Зачем им создавать какие-то производства – им проще хапнуть по-быстрому и все. Поэтому Тыва и обречена на вечную разруху.

Аноним, 09-11-2022 #2[ru]

Читаю статьи Салчака и удивляюсь: почему Ховалыг к нему не прислушивается? Почему не пригласит к себе и не посоветуется? Ведь он много бы толкового мог предложить. Я Ховалыга не понимаю.

Аноним, 09-11-2022 #3[ru]

Тут всё понятно. Заниматься сельским хозяйством сложно. И не факт, что будет успех. А «Богусовтаптар» – это живые деньги без напряга. Прямо в карман главы. Удобно. Эффективно. Надёжно. Выгодно. Так держать, Владислав Товарищтаевич!

Аноним, 10-11-2022 #5[ru]

Такие люди, как Салчак, не нужны власти. Им нужны такие, как Богусов.