Как выжить маленькой Туве в бушующем океане нестабильности

Валерий Салчак в своих статьях подробно описал текущую ситуацию в Туве. Несмотря на смену губернатора, никаких позитивных изменений в методах руководства не произошло. Владислав Ховалыг похож на некоего случайного человека, которого ненадолго допустили до управления старым ржавым трамваем с заблокированным рулём, двигающимся по рельсам с заранее проложенным маршрутом без всяких развилок, где новый «рулевой» мог бы применить свои способности. Все те же откровенно надуманные губернаторские проекты, созданные ещё Шолбаном Кара-оолом, та же программа экономического развития, ставящая во главу угла строительство железной дороги, массовые рубки лесов и распродажу месторождений полезных ископаемых, почти тот же некомпетентный кадровый состав, тот же набор прожектов, обещающий светлое будущее населению.

Казалось бы, в условиях сегодняшней неопределённости главная задача правительства – это обеспечение продовольственной безопасности, о которой нам рассказывают с энтузиазмом чуть ли не ежедневно. И это вполне посильная задача для аграрной республики, как её всегда выставляют. Это же не запуск космонавта в космос, как при первом президенте республики. И вовсе не сложная задача по построению какого-нибудь «адронного коллайдера». Сельское хозяйство – это, в общем-то, простое привычное для большинства дело, отработанное веками человеческой цивилизации. Но нет! Оказывается и на этот «подвиг» Ховалыг неспособен: недавно он бодро без тени сожаления заявил о падении в Туве урожая зерновых на 30%. В очередной раз нежданная засуха помешала, видите ли. Зато освоить выделенные бюджеты на развитие сельского хозяйства на все 100% никакая засуха им не помешала... Причём, как правило, субсидии выделялись тем, кто не сеет и не пашет. А если что-то и перепадало по назначению, то с явным опозданием, как в случае с комбайнами, которые дошли до хлеборобов под конец уборочной.

Единственное светлое пятно в деятельности Ховалыга – это намерение газифицировать Туву, что решило бы и проблему отопления региона, и избавление республики от угольной сажи. Но и тут дальше громких обещаний дело не пошло. Нулевой уровень газификации Тувы выглядит особенно смешно на фоне злорадства российской пропаганды, радостно вещающей в эфире федеральных телеканалов о замерзающих без «нашего» газа европейцах. По мнению сенаторов, депутатов и чиновников, мы должны гордиться тем, что отрубили от «нашего» газа Европу. А может, лучше было бы гордиться перенаправлением «европейского» газа в Сибирь, в том числе и в Туву?

Валерий Салчак в своей Программе предлагает сделать упор на перераспределение дотаций с добывающего сектора на сельскохозяйственную отрасль. Но, если реально воспринимать российскую действительность без налёта дутого оптимизма, отчётливо видно, что украинская спецоперация движется совсем не по плану. Уже сегодня правительство начинает резко сокращать финансирование «гражданских» статей в пользу силовых. Мне кажется, что пора трезво оценивать текущую ситуацию. Больше не будет «золотого дождя», осыпающего Туву халявой. Шолбан Кара-оол проел тучные годы бюджетного изобилия. Он употребил их, в общем-то, для собственного благополучия и на лоббирование интересов всяких авантюристов. Честно говоря, Ховалыгу сегодня не позавидуешь – вряд ли он запомнится чем-то хорошим в истории республики. Он взошёл на престол в непростое время, не имея вызревших целей, ни верной команды, ни нужных навыков управления в кризисное время. Но ведь никто насильно и не держит на вожделенном кресле?

Тува долгие годы жила на дотации. Наша республика отличается огромной унизительной зависимостью от федерального бюджета. Понятно, что российское законодательство так устроено, что почти все налоги сначала уходят в Москву, а уже оттуда по большой милости распределяются обратно в регионы. Но даже при таком подходе Тува мало отдаёт в общий котёл и намного больше из него просит. Однако никто из сегодняшней правящей элиты не думает о самостоятельном будущем без дойной коровы российского бюджета. Зачем о чём-то думать и что-то делать, если намного проще просто сидеть на распределении дотаций и жить по принципу «кто ничего не делает, тот не ошибается».

Впрочем, некоторые товарищи из тувинской интеллигенции в случае чего надеются на помощь Китая. Зачем заморачиваться развитием Тувы, если эту проблему можно отдать на откуп соседним китайским дядям, легко и просто переключившись с одних доноров на других? Хороший план для инфантильных детей. И можно было бы согласиться с ними, если бы не последние события в Китае, связанные с переворотом власти и наступающим экономическим кризисом. Похоже, в ближайшие годы китайцам будет явно не до проблем Тувы.

Может, монголы нам помогут? Кстати говоря, эта единственная страна, которая граничит с нами и отрезает Туву от того же Китая. Но это не самое богатое государство. И вряд ли оно сильно озаботится спасением депрессивного региона. Наверное, единственная «помощь» от монголов – это переманивание наиболее квалифицированных рабочих кадров. Что, кстати, уже и происходит, когда Монголия широко открыла свои границы для убегающих от мобилизации россиян.

Некоторые надеются на помощь нашего знаменитого звёздного земляка Сергея Шойгу – ведь он «так много сделал для Тувы»! Столько раз привозил сюда на отдых самого Путина! Золотистую статую Будды с ликом сестры установил! Отдал немалую часть Кызыла под воинскую часть!.. Что ещё? Посадку семейки Кара-оолов на царство за благо вряд ли кто-то посчитает. А больше ничего на ум и не приходит. В общем, эффективность министра обороны Шойгу мы можем наблюдать и по сегодняшнему состоянию беднейшего региона России, и армии, которой, как убогому бомжу, народ собирает пожертвования на носки, трусы и бронежилеты. Зато дворец в китайском стиле на Барвихе радует глаз. Видимо, там-то и прячутся триллионы рублей, ежегодно выделяемых на снабжение вооружённых сил России...

В случае, когда островок стабильности под названием «Россия» поплывёт в бездну, маленькой Туве следует быть готовой к предстоящей турбулентности.

Хорошо будет, если почувствовавшие свободу всякого рода нацисты, националисты, экстремисты, террористы и прочие «исты» не начнут передел власти и границ. Тогда, скорее всего, старые экономические и логистические связи не оборвутся. Тогда у нас останется электроэнергия от Саяно-Шушенской ГЭС, не прервутся поставки из-за Саян продовольствия и запчастей для поддержания инфраструктуры. Сохранится спрос на уголь и другие ископаемые (то есть источник валюты). А если нет?

Из региональных властей кто-нибудь думает, что будет в случае обрыва электролиний? У нас создан стратегический резерв консервов и сухпайков на случай прекращения поставок продовольствия? На сколько дней хватит топлива, если в Туву перестанут ездить бензовозы? Имеется ли в Кызыле запас «печек-буржуек», если остановится ТЭЦ? Сможет ли МЧС обеспечить население чистой водой, если водопроводы перестанут качать её?

Даже Москва занялась обустройством бомбоубежищ. А у нас хоть что-то делается для предотвращения подобных катастроф, кроме бесконечных заседаний и создания многочисленных «чрезвычайных» комиссий? Все мы помним, как наши власти всем миром с участием федеральных ресурсов спасали от коммунальной катастрофы небольшой посёлок Хову-Аксы с населением в три тысячи человек. До сих пор спасают... А теперь представьте, что случится, когда одновременно рванёт во всех населённых пунктах республики.

Похоже, желание Валерия Балай-ооловича – вернуться к исконному образу жизни – может исполниться без всякого участия властей. Хорошо, что юрты ещё не разучились делать – легко будет встроиться в средневековый образ жизни с любимыми традиционными ценностями...

Наблюдая за действиями чиновников, вспоминается сцена из фильма «Титаник». Когда судно потихоньку уходило на дно, и нижние отсеки уже были затоплены, на верхних палубах оркестр играл весёленькие мелодии. Понятно, капитан с офицерской командой надеются, что им хватит в случае чего спасательных шлюпок: у большинства из них имеются «запасные аэродромы» в других регионах и странах. А что по этому поводу думают остальные жители «Титаника»? До сих пор заворожены виртуозной игрой «музыкантов»...

В условиях полного отсутствия гражданского общества и нежелании правящего класса брать ответственность за будущее Тувы нам остаётся вспоминать поговорку: «Спасение утопающих – дело самих утопающих».

О. Шын