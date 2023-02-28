Куда ведёт судно капитан Ховалыг?

Когда цели, средства и команда неочевидны

В предыдущем номере я обещал остановиться на проблеме внутренней политики правительства Тувы. Кто уже настроился на разговор, читайте.

ОБЪЕКТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОВАЛА ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

Внутренняя политика – понятие не совсем ясное для большинства граждан. Многие её связывают с деятельностью органов внутренних дел. То есть с полицией. Однако это не совсем так. В первую очередь это, конечно, решение кадровых вопросов, выстраивание взаимоотношений с обществом, то есть с представительными органами власти, партиями и общественными объединениями. В том числе и с теми, кто представляет интересы национальных меньшинств. Недавно заместителем главы по внутренней политике назначен Айдын Чюдюк. А до этого кто только этим вопросом ни занимался. В общем, по мнению большинства, эту самую внутреннюю политику вёл сам глава республики Владислав Ховалыг. О ней, собственно, и будет идти речь ниже.

Начну с самого простого и понятного всем – с кадровой политики. Вряд ли кто станет спорить с тем, что при Ховалыге процесс формирования команды определённо зашёл в тупик. Далеко ходить не надо, достаточно вспомнить, сколько должностей сменил выше упомянутый А.Чюдюк, прежде, чем он стал заместителем Ховалыга. Он за эти полтора года поменял то ли четыре, то ли пять кресел – посчитать непросто. Понятно, что за пару месяцев работы в должности невозможно ни команду собрать, ни программы составить, ни получить какой-либо конкретный положительный результат. Наверное, поэтому лихорадило не только всё правительство, но и муниципалитеты. За полтора года Ховалыг сумел проиграть битву за кресло мэра столицы, рассорился с депутатами Тере-Холя и п. Каа-Хем, поэтому пришлось соответствующие Хуралы распустить и формировать снова. К тому же главе так и не удалось наладить контакты ни с представителями ветеранов государственной и муниципальной службы, ни с русскоязычной общиной республики. А ведь, откровенно говоря, должность заместителя председателя правительства по внутренней политике предполагает стремление к разрешению конфликтов, а не к их созданию.

Ещё один очень важный показатель исполнения программы по внутренней политике – состояние уровня жизни людей. Тут обстановка абсолютно провальная – Тува и до Ховалыга официально числилась самым бедным регионом России. А с его приходом во власть падение республики в клоаку нищеты только ускорилось. Именно поэтому в Администрации Президента считают внутреннюю политику правительства Тувы провальной и бесперспективной.

ГРЯЗНОЕ ПЯТНО НА ФАСАДЕ КОМАНДЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Другой заместитель – Александр Брокерт – за это время просидел год в статусе исполняющего обязанности первого заместителя, потом получил постоянный статус, но вскоре был разжалован в простые заместители. При этом в каждом переходе он либо терял, либо приобретал новые полномочия. Наверное, поэтому строительный комплекс республики, который он курирует, в 2022 году показал результат в 61% от уровня предыдущего года. Не случайно председатель Общественного совета при Минстрое России С.Степашин недавно сообщил в СМИ, что Тува находится в арьергарде строительства в России. И весьма вероятно в компании с Еврейским АО провалит выполнение программы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Из чего в СМИ появились предположения о скорой отставке Ховалыга.

Впрочем, иного результата от Брокерта было сложно ожидать, анализируя его предыдущую деятельность в правительствах Ооржака и Кара-оола. Он – большой мастер объяснять, почему случился тот или иной провал. Молодец. Только высокая должность скорее требует талантов решать проблемы, чем объяснять объективность их неразрешения.

Фигура Брокерта уже давно в республике стала нарицательной, особенно после опубликования фотографий в обнажённом виде пьяным в компании, скорее всего, девиц с низкой социальной ответственностью. Первый зампред – это не бродяга с улицы, не хулиган с бутылкой водки за пазухой. Он в некотором роде публичная личность, олицетворяющая власть. И если бы Ховалыг стремился поднять уровень доверия населения к его правительству, он бы давно избавился от такого компрометирующего власть чиновника, даже если это был бы не его первый заместитель. А так у всех складывается впечатление, что для главы республики подобное антиобщественное поведение – некая норма. Ховалыга можно было бы как-то понять, если бы у Брокерта как-то спорилась работа. Однако аморальный чиновник, проваливший свой участок работы и не уволенный за это – это пятно на том, кто его назначил и держит в этом кресле.

ПРОКЛЯТОЕ МЕСТО МИНИСТРА ЭНЕРГЕТИКИ

Не менее наглядный пример – кресло министра энергетики. И здесь Ховалыг проявляет чудеса манипулирования. В наследство от Кара-оола ему достался Роман Кажин-оол. Профессионал энергетики и большой мастер превращать бюджетные средства в личные. Для большинства населения он воспринимается, как вор с большой дороги. Ховалыг с большим трудом пришёл к мысли, что такой работник ему не нужен. И уволил. Назначил на его место другого – Мергена Дагба. Вселяло оптимизм то обстоятельство, что одновременно Мерген получил статус зампреда правительства. Это говорило о придания особой значимости проблем энергетики в республики. Однако министр-зампред не продержался и четырёх месяцев – подал прошение об отставке. И это говорит о многом.

На его место был назначен профессиональный энергетик Владимир Фунтиков. Но и он продержался в должности только два месяца. На его место был назначен практически не имевший отношения к энергетике выпускник Казахско-Турецкого университета Эдуард Куулар, который до того, как попасть в правительство Тувы, за короткий срок с 2005 года сменил дюжину кресел. Сначала два года проработал каким-то специалистом в Агентстве «ЕНКА». В 2007-2008 гг. занимал должность коммерческого директора в ООО «ВиАйПи Консалтинг» в г. Москве. В 2008 году – специалист по логистике отдела по работе с заказчиками ООО «Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания». С конца 2008 по 2013 года трудился в мэрии г. Кызыла у Ховалыга экономистом. С 2012 году исполнял обязанности заместителя начальника ГБУ РТ «Управления капитального строительства». Начиная с 2017 года, трудился замдиректора по логистике в Управлении федеральной почтовой связи сначала в Туве, затем в Иркутской области. Но не прижился и там, затем снова в 2021 году вернулся к Ховалыгу в должности начальника отдела учёта электроэнергии АО «Тываэнергосбыт». Ну а потом Ховалыг забрал его в правительство Тувы. Если не считать пару месяцев его беззаветного труда в Энергосбыте, Куулар никогда не имел ни малейшего отношения к энергетике. И вот он – в должности министра энергетики республики.

Оглядываясь на его послужной список, не приходится удивляться, почему республику трясёт от проблем с углём, с высокими тарифами на электроэнергию и в целом с ситуацией в энергетике. Кто-то может возразить мне, что работа в Энергосбыте – это тоже опыт деятельности в сфере энергетики. Да, наверное. Но тогда и сторожа в Минфине с таким же успехом можно называть финансистом. А курьера в Роскосмосе – космонавтом. Безусловно, стремление к перемене мест – в наше время качество положительное. Однако демонстрирование качества попрыгуна-стрекозла для министра – не самый лучший способ служения народу. Летуны, готовые ехать в любую даль на ловлю счастья и чинов, вряд ли могут принести пользу обществу. В связи с этим нельзя не отметить пассивность работы ФСБ по РТ в согласовании выпускника турецкого заведения на должность министра ключевой отрасли жизнеобеспечения...

НУЖНЫ ВЕРНЫЕ, А НЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ?

А чтобы было более понятно, как сегодня формируется правительство Тувы, обращу внимание читателей газеты на министерство образования. Ховалыг долго терпел доставшуюся ему в наследство от Кара-оола министершу Солангы Тамчай, хотя то, что она творила, не лезло ни в какие ворота. Наконец, его терпение кончилось, и он в октябре 2021 года пригласил из Красноярска выпускника педагогического ВУЗа с опытом работы Алексея Храмцова.

Нужно признать, что Храмцов оказался весьма деятельным министром с активной жизненной позицией. Он взялся за работу без раскачки. Ввёл прогрессивную пятидневную неделю обучения и другие новации. Работал с огоньком. Однако, не доработав и года, 5 октября 2022 года, накануне Дня Учителя, он был внезапно уволен без объяснения причин. Человек проснулся утром, собрался на работу, а ему сообщили: вы уволены по собственному желанию... Не стану ни хвалить, ни ругать министра – я не специалист в этой области. Но так поступать с приглашёнными кадрами нельзя. Ведь об этом случае узнали многие. После этого вряд ли какой-либо специалист захочет ехать в Туву. А нам реально нужны люди, готовые на свой страх и риск заняться сложным делом. Просто потому, что без этого прогресса не бывает.

Ему на смену пришла Ирина Биче-оол, из биографии которой известно лишь то, что она ранее руководила Тувинско-Турецким лицеем. Она давно находится в дружеских отношениях с женой главы правительства Айланой Ховалыг, и была назначена на должность, скорее всего, именно по её протекции.

Оговорюсь сразу: ничего негативного сказать об Ирине Николаевне не могу. Знаю, по отзывам, что она – профессионал и честный человек. Будучи директором Тыва-Турецкого лицея, учила сына нынешнего главы правительства и его друзей, ныне работающих в правительстве на высоких должностях. Но в контексте этой статьи важны не конкретные качества отдельно взятого министра, а концепция подбора кадров и отношения к ним со стороны главы. Складывается впечатление, что Владиславу Товарищтайовичу нужны не мыслящие талантливые перспективные руководители, а слепые исполнители его воли. Хотя сам он, мягко говоря, человек без твёрдых взглядов, весьма непоследовательный и противоречивый. Это постоянно ставит в тупик его подчинённых. К тому же он относится к категории людей безответственных, не отвечающих за свои слова. И эта молва о нём уже распространилась далеко за пределы правительства Тувы и республики.

ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ

Ни для кого не секрет отношение к Ховалыгу как со стороны нашего замечательного земляка Сергея Шойгу, так и команды бывшего главы республики Шолбана Кара-оола. Они спят и видят, когда Ховалыг покинет свой пост. Наверное, это давно бы уже случилось, если бы позиции Шойгу не подкосил неудачный ход СВО в Украине. В принципе уже известны претенденты на кресло главы – это мэр Кызыла Сагаан-оол, егерь Шойгу Хопуя, бывший главный следователь республики Чудаан-оол, пенсионер ФСБ Дирчин, выходец из тувинской психушки, друг семьи Шойгу, проживающий в Красноярске Подкорытов и давний соискатель губернаторских полномочий депутат Госдумы от ЕР Сокол.

В этом плане любопытна серия фотографий, своеобразная фотосессия друзей Кара-оола в Москве на Послании Президента Федеральному Собранию. Кого там только нет: и сам Кара-оол, и сенатор Оюн, и председатель Общественной палаты Тувы Дамба-Хуурак, и спикер парламента Тувы Даваа и много-много других. Только на них нет, казалось бы, главного действующего лица в республике – главы Ховалыга. Если бы он (или его профильные чиновники) реально занимался проблемами внутренней политики, это должно было бы стать для него сигналом того, что в этой самой внутренней политике что-то не то. А он вместо поиска сторонников в основном занимается окучиванием очевидных реальных врагов. То есть, проще говоря, сдабривает почву ненависти к себе и чувства стаи в стане врагов. Вот это на самом деле и называется внутренней политикой по-ховалыговски.

Для руководителя любого ранга важным качеством является правильный выбор цели, средств её достижения и подбор команды, способной эту цель достичь. Однако с этим у нашего главы очевидная проблема.

Кондрат Пчёлкин