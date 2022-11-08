    Обзор прессы

ГЛАВА РЕСПУБЛИКИ РОДИЛ МЫШЬ

С некоторых пор образование в Туве находится в фокусе губернаторского внимания. Случилось это после того, как республика скандально провалила подготовку школ к началу учебного года. Скандал случился такой, что президент Путин дал указание соответствующим службам разобраться, кто в Туве провалил капитальный ремонт целого ряда школ. Как известно, сразу после этого Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту затягивания ремонта школ и под удар критики попали глава республики Ховалыг, зампред по социальным вопросам Хардикова и министр образования Храмцов. Ховалыгу было необходимо срочно определить козла отпущения, и он остановил свой выбор на министре. Хотя главная причина неготовности школ состояла в отсутствии финансирования ремонта школ в нужном объёме. И тут по идее ответственными должны были стать министры финансов и экономики и лично глава правительства.

Но по понятным причинам уход министра-гастарбайтера по сути ничего не изменил. Только оставил неприятный осадок в отношении главы, который готов расстаться с любым человеком из своей команды. И даже, если потребуется, отдать его под суд, лишь бы остаться в стороне. В этом Ховалыг очень напоминает своего предшественника Кара-оола, который по очереди таким же образом сдавал правоохранителям министров строительства и руководителей Госстройзаказа.

И вот новый этап борьбы за выживание – «Глава Тувы поручил разработать систему повышения качества образования». Сделал он это «на встрече с руководством Министерства образования РТ и отдельными представителями педагогического сообщества». Как сообщает «ТП», «основной темой разговора стало низкое качество общего образования в республике и поиск путей исправления такого положения дел». Вряд ли кто станет спорить с тем, что Ховалыг явно не относится к тому числу лиц в республике, кто разбирается в системе образования. И в образовании он разбирается гораздо меньше, чем в строительстве. Хотя, положа руку на сердце, отнести его к специалистам по делам строительства было бы тоже большим преувеличением. Всё же, как ни крути, а «Богусовтаптаром» инвестиционный процесс не заканчивается...

На совещании прозвучало, что в Туве «функционирует 175 школ, из которых 100 характеризуются низким качеством преподавания». Об этом говорят «низкие баллы по итоговой аттестации школьников». В связи с этим глава «попросил присутствующих открыто высказаться по поводу причин подобной ситуации». Желающих поделиться «мнением и конкретными предложениями» оказалось немного. Не так давно перенёсшая инсульт «министр образования И.Биче-оол» рассказала о шагах, «которые начала предпринимать с начала своего недавнего назначения». Другие выступающие «среди которых были вице-премьер Е.Хардикова, начальник отдела общего образования минобра С.Монгуш, директор лицея №15 Кызыла Е.Берзина, директор школы №1 Шагонара Е.Спирина и директор школы №8 Кызыла Л. Андалаева» назвали основной проблемой образования в Туве и плохих знаний учеников «низкую компетентность учителей».

Хардикова доложила, что «разрабатывается план выхода из сложившейся ситуации», который будет предусматривать «реформирование системы переподготовки и повышения квалификации учителей и усиление работы по профориентации учеников 10-11 классов». Кроме этого, она предложила «повышать уровень мастерства учителей-стажистов, транслировать их опыт через уроки-срезы, конкурсы». Нужно отметить, что ничего нового в предложениях зампреда правительства не имелось. Всё это мы многие годы слышали с разных трибун. А тем временем качество преподавания неуклонно падало и достигло некоего дна, которое мы наблюдаем сегодня.

Свой вклад в обсуждение темы не мог не внести глава правительства Ховалыг, который считает, что «необходимо выработать методы, которые позволят в короткие сроки исправить ситуацию с имеющимися кадрами, так как времени и ресурсов на их замену нет». И начать эту работу нужно «с анализа качества образования в каждом кожууне». А по результатам этой работы следует «выбрать «пилотные» муниципалитеты, где есть существенные пробелы и начать оказывать им адресную методическую помощь». Таким образом, Ховалыг переложил ответственность за качество образования на муниципальный уровень. Как говорится, «гора родила мышь». Чтобы прийти к такому «гениальному выводу», никакого совещания собирать нужды не было. Кстати говоря, у министра Храмцова было больше задумок по реформированию тувинского образования, чем у нового министра Биче-оол. Так что с изменениями в тувинской системе образования, которое множит малограмотных безынициативных выпускников, придётся подождать.

НЕУЖЕЛИ ДУС-ХОЛЬ ПОЛУЧИТ НОВЫЙ ИМПУЛЬС РАЗВИТИЯ?

Как известно, «солёное озеро Дус-Холь является одной из главных достопримечательностей Тувы». Ежегодно туда прибывают «тысячи туристов». В настоящее время «на озере ведут деятельность 34 пансионата, функционирует 52 объекта размещения». Как подсчитали эксперты, «имеется 1126 койко-мест пребывания». Правда, качество оказываемых услуг там находится на примитивном уровне.

Но «владельцы пансионатов планируют дальше совершенствовать территорию и предоставляемые услуги». На встрече «Агентства по туризму Тувы с владельцами пансионатов обсуждались вопросы создания единой концепции развития озера». Кроме того, было предложено «создать ассоциацию пансионатов Дус-Холя». По итогу встречи «договорились через 2-3 недели собраться снова и теперь вести уже предметный диалог».

ТУВА: КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ГЛАВЫ ВЫПРАВЛЯЕТСЯ?

«ТП» сообщила о новом назначении в правительстве Тувы – «А.Чюдюк назначен исполняющим обязанности заместителя председателя Правительства Республики Тыва по внутренней политике». Нужно признать, что назначение обнадёживающее. Общее мнение на сей счёт – глава республики В.Ховалыг перестраивает свою, откровенно говоря, весьма странную кадровую политику. И это у него уже второе подряд назначение, не вызывающие недоумения в тувинском обществе. Первым было назначение министром топлива и энергетики В.Фунтикова. И вот – назначение Чюдюка на должность зампреда по внутренней политике, которая долгое время была бесхозной.

Хотя и тут можно немного подискутировать в том плане, что для назначения Фунтикова министром не обязательно было увольнять зампреда правительства Тагба, который явно был на своём месте. Да и Чюдюка следовало поставить на внутреннюю политику ещё весной, а не ждать, когда он «значительно нарастит опыт государственной и муниципальной службы». Может быть, тогда бы у Ховалыга не случился такой «облом» в эпопее с назначением мэра Кызыла.

УГОЛЬНОМУ БАРДАКУ В ТУВЕ НЕТ КОНЦА-КРАЯ

Еженедельник сообщил, что «правительство региона в очередной раз договаривается с ООО «ТГРК». И снова на повестке дня «вопрос обеспечения углём 80% населения Тувы, попавшего в угольную зависимость от компании-монополиста». Как помнится, ранее глава республики пошёл на поводу у ТГРК и узаконил угольный беспредел монополиста, потребовавшего у потребителей угля доказательств потребности в чёрном топливе. Тогда наше беспомощное руководство Тувы ввело квоту на уголь не более чем в 5 тонн на одно домохозяйство и потребовало документального подтверждения прав собственности на жилые дома, которые подлежат отоплению углём в зимнее время. А заодно закрыло глаза на ограничения по времени и тоннажу транспорта по отгрузке угля населению. А недавно опять «проглотило» очередное повышение стоимости угля для частников. В общем, на фоне провальной подготовки республики к работе в отопительный период и многих других опрометчивых решений главы Ховалыга угольный беспредел создавал определённое напряжение во взаимоотношениях общества и власти. И с этим нужно было что-то решать. И вот случилось невозможное: «по решению оперативного штаба республики горнорудной компании рекомендовано снять ограничения по объёму продажи физическим лицам (не более 5 тонн угля в руки). Также власти считают совершенно неправомерным требовать у покупателей на разрезе документы на жильё».

Впрочем, сразу возникли сомнения в действенности таких решений, поскольку власти и раньше «рекомендовали» угольщикам Дерипаски по-человечески относиться к жителям республики, только на олигарха это не возымело никакого действия. Он с помощью судебной системы очень быстро привёл Ховалыга в замешательство и заставил считаться с его собственными интересами. Когда такое безусловно негативное общественное мнение дошло до главы правительства, то «глава Тувы Владислав Ховалыг пояснил, что «рекомендовано» – не совсем верное определение», поскольку теперь, в условиях спецоперации в Украине в соответствии «Указом Президента решения руководителей субъектов России – глав опер-штабов являются обязательными для исполнения». И теперь в условиях российско-украинского конфликта «глава проверяет лично порядок исполнения решений правительства, выезжая на Чаданский и Каа-Хемский участки ТГРК». И «тему обеспечения жителей доступным во всех смыслах углём держит под контролем».

Как известно, в республике «57 тысяч домохозяйств отапливаются углём». А это – «более 80% семей Тувы». И Ховалыг своими непродуманными откровенно популистскими решениями всех их сделал заложниками подозрительных взаимоотношений с угольным монополистом республики. Мало того, что уголь превратился в дефицит, когда он некомпетентно вмешался в деятельность разреза. Заявляя о необходимости снижения цены на уголь для населения, он способствовал тому, что цена на ставший дефицитным уголь ещё и значительно выросла. «ТИ» сообщил, что «представитель регионального исполкома Народного фронта Тувы А.Буланкин подтвердил», что, согласно мониторингу, «в Кызыле и в районах республики поставка угля на топливные склады обеспечивается с перебоями». В связи с чем на угольных складах «выстраиваются очереди». Запасы «топливных складов – у многих это небольшие горки каменного угля, не может обеспечивать в полном объёме спрос жителей». И даже когда очереди рассеиваются, «расслабляться не стоит. Заканчиваются у людей деньги, вот спрос и падает». Но как только «начинают выдавать зарплаты, пенсии, пособия, и снова возвращается угольный бум. Тем более, что с каждым днём становится холоднее. А топлива-то на складах опять нет...»

Как полагает еженедельник, «внутренняя потребность обеспечения углём внутри республики страдает по причине внушительных объёмов внешних поставок ТГРК». Поскольку тувинский уголь, вместо того, чтобы обогревать местное население, уходит на экспорт. Поэтому назрел вопрос «изменения соотношения отгрузки угля на внешний рынок в пользу внутреннего рынка региона». А тут картина недвусмысленная: при добыче в 600 тыс. тонн угля в год ТГРК в этом году заключила контрактов на поставку за рубеж 400 тыс. тонн угля, оставив в республике всего 200 тыс. тонн, которых едва хватит на снабжение ТЭЦ.

При этом «генеральный директор Тувинской горнорудной компании Куликов» без стеснения заявляет, что «в своей деятельности компания придерживается социально ответственных принципов ведения бизнеса и обязательства, взятые на себя, выполняет в полном объёме». Видимо, он как-то специфически оценивает обязательства разреза по обеспечения углём жителей республики. И полагает, что отгрузка некачественного сверхдорогого угля населению после того, как оно выстоит в многочасовых очередях – нормальное явление. И претензий к нему и возглавляемому им коллектива не может быть. Тем более, что, как он считает, «запасов угля для реализации населению достаточно». И как бы считает нормальным, что разрез грузит за Саяны качественный уголь Северного карьера, отгружая при попустительстве контролирующих органов населению всякий хлам с Южного карьера. Более того, невзирая на оценку специалистов, что углём обеспечено только 20% населения, Куликов заявляет, что «объём отгруженного населению угля составляет почти 90%».

И тут просматривается такая картина. Безусловно, поставить на место монополиста и заставить его уважать местное население могут только правительство региона и соответствующие федеральные органы: прокуратура, УФАС, Госстандарт и пр. Координировать эту работу – обязанность главы республики. Один отдельно взятый потребитель с этим монстром не справится. А глава республики Ховалыг в это время занимается откровенной болтовнёй, от которой ничего ровным счётом не зависит. Может, нам обратиться к президенту Путину и председателю правительства РФ Мишустину, если этот орешек Ховалыгу не по зубам?