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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 18, 8 ноября / Перекрёсток мнений
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№18, 8 ноября 2022 года.
    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Цитаты Владимира Путина

Аноним, 02-11-2022 #1[ru]

А.Д. Сахаров: «В дураке вызревает гигантская биологическая энергия. Его не одолевают ни совесть, ни сомнения... Самолюбие его безмерно, мораль ему неведома. Он может сделать всё, что угодно. Особенно влечёт дурака страсть к разрушению, к переделке мира».

Аноним, 02-11-2022 #2[ru]

У нас страна безбожников-язычников, которые не знают божьих законов. Например, как тот тувинец-БУДДИСТ, который поехал в Украину убивать людей. Он даже не в курсе, что буддизм запрещает убийство всего живого. Как-то не видел ни разу, чтобы немусульмане отмечали мусульманские праздники. Или чтобы мусульмане ходили в христианские церкви. Это только чиновники от религии (патриархи, муфтии, ламы) ходят дружно на все государственные мероприятия, особенно с участием Путина.

Аноним, 02-11-2022 #3[ru]

Вчера Пригожин потребовал заблокировать YouTube. Сегодня потребовал возбудить дело против Беглова. Скоро Пригожин станет назначать министров. Путин скатывается всё глубже... А власть в стране переходит к откровенному бандиту-рецидивисту. Но главное – что у нас не 90-е.

Аноним, 02-11-2022 #4[ru]

№3: «Есть комментарии? Нет? Обоссались? Тогда закройте свои рты! Десятки моих парней гибнут каждый день, потому что твари, которые недовольны наемниками, сидят с розовыми жопами на теплых диванах и разглагольствуют перед телевизором. Давайте, дерзайте смельчаки! Берите автоматы и убивайте!» – Евгений Пригожин ответил журналистам на вопрос: не боится ли он быть привлечёным к уголовной ответственности за создание ЧВК. У будущего президента России началась очень яркая предвыборная кампания...

Аноним, 02-11-2022 #7[ru]

Путин заявил, что Россия готова поставлять зерно в беднейшие страны безвозмездно. Интересно, а он в курсе, что в России около 16 млн. человек живут за чертой бедности?

Аноним, 03-11-2022 #8[ru]

Путин призвал россиян объединиться против давления Запада! Только вот рядовой россиянин должен будет «объединяться и терпеть» на 33 квадратных метрах, а призыватель будет «терпеть», тратя на себя из казны только официально почти 20 миллиардов в год...

Аноним, 04-11-2022 #9[ru]

Путин подписал указ о единовременной выплате 195 тысяч рублей мобилизованным и военнослужащим по контракту. Почему единовременной, а не ежемесячной? Потому что средний срок жизни мобилизованного на войне не превышает 30 дней?

Аноним, 04-11-2022 #10[ru]

Путин заявил, что «в Мариуполе люди в течение 30 лет жили в условиях сумасшедшей, идиотской пропаганды». В течение 30 лет жили. А потом пришёл наш «русский мир» – и всех убил. Напомню: в результате российского вторжения в Мариуполе разрушено 90% зданий. Погибли, по разным оценкам, до 22 000 человек.

Аноним, 04-11-2022 #11[ru]

Аберрация сознания по-нашему: Украинцы умирают, потому что они ненавидят русских, которые пришли на территорию Украины их убивать и захватывать их земли. Россия любит украинцев, поэтому она пришла их убивать, чтобы заставить оставшихся в живых украинцев любить Россию.

Свежий анекдот

Аноним, 04-11-2022 #1[ru]

Анекдот (или быль): Шойгу докладывает: «Весной мы послали 50 тысяч солдат. Укры всех убили. Летом мы послали ещё 100 тысяч. Укры всех убили. Осенью мы снова пошлём 300 тысяч. Может быть, у них патроны закончатся?»

Проблема угля и конкурс на мэра по телефону

Аноним, 02-11-2022 #1[ru]

Судя по вытекающему сценарию, победить должен Сагаан-оол. Тогда что дальше? Его старт в Главы Республики?

Аноним, 02-11-2022 #2[ru]

«БогусовтапТыр» в действии. Растащат скоро всю республику по винтикам.

Аноним, 02-11-2022 #3[ru]

Бой мышей под ковром, пока кошкам некогда. Или пока Титаник тонет, некоторые крысы пытаются урвать последний кусок. Лучше бы учились плавать, пока есть время...

Аноним, 02-11-2022 #4[ru]

Если Богусов с Суртаевым близкие родственники, то получается, «Богусовтаптар» захватил все в республике. И земли, и стройки.

Аноним, 03-11-2022 #5[ru]

В Тыве невозможно делать никакой бизнес, кроме «Богусовтаптара». 15 лет уже как продолжается эта утопия. Ни один нормальный здравомыслящий предприниматель не будет вкладывать в этот регион деньги по причине чудовищной коррупции и беспредела со стороны властей. Ни для кого не секрет, что Тыва является самым нищим регионом в стране. Здесь отсутствует полностью экономика, здесь огромная преступность, тотальная алкоголизация населения. Даже захолустный провинциальный Минусинск выглядит по сравнению с Кызылом просто Лас-Вегасом. Городом, который уничтожила бездарная бестолковая власть.

Аноним, 03-11-2022 #6[com]

Даёшь независимого Саган-оола! Это начало конца.

Аноним, 03-11-2022 #7[com]

Тува – коррупция. Тува – сажа. Тува – преступность. Тува – бедность. Тува – бескультурье. Тува – Ховалыг. Что дальше?

Аноним, 03-11-2022 #11[com]

В селах Тувы невозможно купить качественный алкоголь. В районах почти нет ни легальных кафэшек, ни магазинов с лицензией – их невозможно получить. Потому везде торгуют по домам и киоскам шмурдяк, которым травятся. В Кызыле вечером тоже трудно и дорого что-то купить нормальное. Вы – правительство и другие руководители, специально травите жителей?

Аноним, 04-11-2022 #12[ru]

В горсовете всего оказалось 4 нормальных депутата. Остальные – это безвольный марионеточный сброд, состоящий из учителей, врачей и одноклеточных тупиц спортсменов-каратистов и борцов. Фамилии их перечислять не нужно, позорная кучка безликих глупых людишек, серая карикатурная масса.

Аноним, 04-11-2022 #13[ru]

Самый депрессивный и бесперспективный регион – это Тыва. Нормальные умные люди уехали отсюда давным-давно. Остались только люмпены, бродячие собаки и те, кому просто некуда и не на что ехать

Аноним, 04-11-2022 #14[ru]

Сагаан-оол опять стал мэром... Ну этого и следовало ожидать, если уж Ховалыг не смог подобрать нормальную замену. Он вместо Сагаан-оола подсовывал откровенный криминал.

Аноним, 04-11-2022 #15[ru]

Тунев опять издевается над населением Тувы: получив по программе ИПСЭР десятки миллионов рублей, этот «товарищ» принялся разливать из под крана обычную воду, выдавая ее за полезную кристальную минеральную. Да и назвал ее в честь некой Тайганы. Известное имя, не правда ли? Каков шельма хитер? Однако, впаривает народу всякое фуфло.

Аноним, 04-11-2022 #16[ru]

В Туве сейчас творится полное безвластие. Такого бардака не было даже при Ооржаке. Везде какие-то проходимцы, мошенники, «Богусовтаптары» и «Якушевтаптары».

Аноним, 04-11-2022 #17[ru]

Кроме как воровать через «Богусовтаптар» эти товарищи ничего делать не умеют. Жульё законченное – просвистели народу про газ, свет и уголь.

Аноним, 04-11-2022 #18[ru]

Глава города Казанцева. Более карикатурной личности, пожалуй, не найти.

Страна встаёт на «военные рельсы», но не поспевает за изменениями в мире

Аноним, 02-11-2022 #3[ru]

Хочу окончательно закрыть споры о том, как много россиян поддерживают [Роскомнадзор]. Просто небольшой статистический срез: у знакомой сын ходит в школу. Обычную школу в России. В классе 30 человек. Из них только её сын против [Роскомнадзор], 28 человек – за, а одна девочка пока ещё не определилась.

Аноним, 02-11-2022 #7[ru]

Какая разница, закончилась мобилизация или нет? Какая разница, подписал Путин указ об этом или нет? Что вы докопались до этой бумажки? Неужели и так не ясно, что пока он сидит в Кремле, эта заваруха будет продолжаться, а баранов будут по-прежнему отправлять на убой?!

Аноним, 02-11-2022 #9[ru]

У 1% самых богатых россиян 59% национальных богатств. Среди них 83 миллиардера с $320 млрд. У 70% россиян лишь 7% национальных богатств. Многим не хватает даже на еду. При этом вторые сами покупают носки и бронежилеты, а затем едут умирать в Украину, чтобы сохранить власть первых... Как объяснить этот парадокс?

Аноним, 02-11-2022 #12[ru]

Когда и чем закончится эта [Роскомнадзор]? Я думаю, что она уже закончилась поражением России. Правда, масштабы его нам еще неизвестны. И от того, какими они будут, многое будет зависеть, что может произойти с Россией потом – после окончания спецоперации. Но никакого сценария выигрыша тут нет. Его даже нет в рассуждениях вот той партии тотальной войны, которая сегодня призывает всех идти на фронт. Потому что совершенно непонятно, где может быть эта победа.

Коротко

Аноним, 02-11-2022 #1[ru]

Шолбан Кара-оол: «Это мои земляки, которые пойдут под пули ради нас, ради своей Родины. Поэтому они заслуживают с нашей стороны искреннего и справедливого отношения к себе и своим семьям. Нельзя их ранить равнодушием и высокомерием, надо делать все, чтобы дух их был на высоте». Другими словами о мобилизованных надо говорить, как о покойниках – либо хорошо, либо ничего... Интересно, а когда Шолбан Валерьевич ведет баранов на скотобойню – тоже с ними ласково разговаривает?

Аноним, 02-11-2022 #2[ru]

Ребрендинг «шарашек». В Госдуму внесут законопроект о создании «конструкторских бюро мобилизационного типа», куда в обязательном порядке будут призываться научные работники, сообщил вице-спикер Госдумы Чернышов на встрече с молодыми учёными. Надеюсь, перспективы молодых учёных в России всем понятны?

Аноним, 03-11-2022 #6[ru]

Путинский друг-олигарх Чемезов 17 марта 2022 года: «Ростех» наладит массовое производство гражданских самолётов в жёсткие сроки. Знаете, сколько с тех пор в России выпущено гражданских самолётов? Ноль.

Сергей Конвиз: Отношение к людям со времён «Норд-Оста» не изменилось

Аноним, 02-11-2022 #1[ru]

Народ в России всегда был расходным материалом. Ничего не меняется веками. Главный принцип любого российского военачальника – «бабы еще нарожают». А народ в общем-то и не против – как бараны на бойню покорно идут на непонятную [Роскомнадзор]. А потом выжившие лет через 10 не смогут объяснить своим детям «а что это было?»...

Аноним, 04-11-2022 #3[ru]

Помните рассуждения, что мобилизация опасна для власти? Мол, вооружённые люди могут на Кремль пойти. А они безоружные на пулемёты ВСУ идут. Такая вот загогулина, понимаешь... Люди в России – это скот, и они с этим согласны.

Аноним, 04-11-2022 #4[ru]

Шойгу докладывает Путину 28 октября: 82 тысячи мобилизованных уже отправлены в зону боевых действий. Путин, 4 ноября: боевые задачи выполняют 49 тысяч мобилизованных. Куда делись остальные?! Стадо озаботилось пропажей 30 тысяч собратьев???

Перекрёсток мнений

Аноним, 04-11-2022 #1[ru]

Куда-то делся этот слизняк Суртаев. В азимуте, говорят, давненько его не видели.

Аноним, 05-11-2022 #2[ru]

Этот слизняк до сих пор бегает от военкомата и своих многочисленных кредиторов. Только в Тыве такие проходимцы пригождаются.

Кто и зачем разрушает природу Тувы?

Аноним, 03-11-2022 #1[ru]

По-моему, никакого освоения месторождений полезных ископаемых в ближайшем будущем не предвидится. Просто ни один нормальный инвестор в Россию не будет вкладывать ни рубля. А российскому бизнесу не до освоения новых месторождений. У них сейчас одна задача – обеспечить армию танками, снарядами, ракетами, самолетами, бронежилетами, трусами и носками. Вот после [Роскомнадзор], сидя на руинах, начнем думать – «а чо делать дальше?»

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