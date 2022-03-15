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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2022 год / № 10, 15 марта / Угольный кризис в Туве: Имеются отдельные недостатки на местах
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№10, 15 марта 2022 года.
    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Угольный кризис в Туве: Имеются отдельные недостатки на местах

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ НА ЗАПРОС

Прокуратурой республики рассмотрено Ваше обращение по вопросу превышения на территории республики предельных цен на твердое топливо, обеспечения населения углем.

Организованными прокуратурой республики проверками выявлены факты завышения предельных цен при реализации угля. По инициативе прокуроров г. Кызыла, Барун-Хемчикского и Бай-Тайгинского районов 4 хозяйствующих субъекта привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ в виде предупреждений и штрафов на общую сумму 55 тыс. руб. Цены на твердое топливо приведены в соответствие с предельными ценами.

В феврале текущего года факты превышения предельных цен на уголь установлены в деятельности топливных складов, расположенных на территории г. Кызыла и Улуг-Хемского района. Указанное послужило основанием для внесения указанными прокурорами хозяйствующим субъектам представлений об устранении нарушений закона, а также возбуждения в отношении последних дел об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ.

Кызылским межрайонным прокурором директору ООО «ТГРК» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона и превышения установленной Правительством республики цены на твердое топливо.

Кроме того, проведенными органами прокуратуры республики проверками выявлены нарушения требований законодательства о муниципальной собственности при передаче и использовании топливных складов.

Прокурором Барун-Хемчикского района с выходом на место нахождения топливного склада, установлено, что муниципальное имущество не используется, уголь на объекте отсутствует. По факту неэффективного использования муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления, отсутствия муниципального контроля прокурором Барун-Хемчикского района директору МУ МПП ЖКХ г. Ак-Довурак, председателю администрации г. Ак-Довурак внесены представления. По итогам рассмотрения актов реагирования возобновлена работа топливного склада в г. Ак-Довурак, осуществлена поставка угля для реализации населению.

Факты неэффективного использования муниципального имущества выявлены также прокурором Тандинского района. В целях устранения нарушений прокурором района руководителю органа местного самоуправления внесено представление которое находится на рассмотрении.

В настоящее время на исполнении прокуроров находится задание прокуратуры республики о проведении проверок соблюдения органами местного самоуправления законодательства о государственной и муниципальной собственности, в рамках которого также будет дана оценка законности передачи и использования топливных складов.

Кроме того, проверками выявлено, что на территории 9 муниципальных образований в топливных складах в наличии имелся уголь в объеме не более 30 тонн. В целях устранения нарушений прокурорами руководителям органов местного самоуправления внесены представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Принимая во внимание наличие признаков ограничения конкуренции в целях дачи оценки законности постановления Правительства Республики Тыва от 28.01.2022 № 33 «О временном ограничении вывоза угля за пределы Республики Тыва» прокуратурой республики 31.01.2022 направлена информация в Управление ФАС по Республике Тыва (на рассмотрении).

По итогам рассмотрения информации Кызылского межрайонного прокурора руководством ООО «ТГРК» установлена возможность реализации угля для юридических лиц в выходные дни с 08.00 до 19.00 часов. Вместе с тем, в настоящее время не решен вопрос о возможности приобретения гражданами в выходные дни твердого топлива на угольном разрезе.

Указанное послужило основанием для информирования прокурором республики Правительства республики в целях принятия дополнительных мер направленных на разрешение ситуации по реализации ООО «ТГРК» угля для населения республики.

Проведение надзорных мероприятий в целях выявления нарушений при осуществлении поставщиками транспортных перевозок и реализации населению угля продолжено. Вопросы бесперебойного обеспечения населения топливом находятся на контроле прокуратуры республики.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства О.Ю. Единосяк

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risk-inform.ru/article_9982.html

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Требуем снизить цены на уголь!
Комментариев: 1
Куда уходит уголь с Каа-Хемского разреза?
Уголь из кипрского офшора по-дешевке
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Даже странно, что слово «пандемия» в своё время не запретили. Был бы какой-нибудь, я не знаю, спецнасморк.

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