Сергей Конвиз: Нас ждёт долгий период выживания

Вы, наверное, помните мои выступления в газете о пандемии коронавируса. Я тогда критиковал власти за формальный демонстративный подход к борьбе с вирусом и использование COVID-19 для подавления прав и свобод граждан. И вот, похоже, всё разрешилось само собой. Более двух лет безуспешной борьбы с COVID-19 закончилось тихим забвением страшной пандемии, когда российские войска вошли в Украину. Повестка дня вмиг поменялась – тут же были сняты все запреты, введённые в связи с пандемией. Просто одна напасть в момент сменилась другой. Более трагичной и менее управляемой. Хоть и рукотворной.

События на Украине, начавшись весьма неожиданно и стремительно, очень быстро перешли в новую фазу – бои принимают позиционный характер, когда противоборствующие стороны бьются с каждый населённый пункт, улицу или дом. Это напоминает нам то, что мы знаем о боях в Сталинграде во время Великой Отечественной войны. Судя по всему, главным дефицитом стали люди, умеющие убивать профессионально. Причём нехватка бойцов ощущается с обеих сторон. Украина не скрывает, что готова принять помощь от всех. Для этого она создаёт у себя иностранный легион, куда могут вступить все желающие неграждане этой страны. По некоторым сведениям, таких «легионеров» уже набирается более 20 тысяч бойцов, концентрирующихся в странах, поддерживающих Украину и подвергающих Россию санкционному давлению. Кроме того, в СМИ сообщалось, что оказать поддержку ВСУ изъявили желание талибы из Афганистана, запрещённые в РФ.

Как известно, в России наёмничество официально запрещено законодательством. Тем не менее, наш звёздный земляк министр обороны Шойгу заявил о 16 тыс. «добровольцах» с Ближнего Востока, якобы изъявивших желание «безвозмездно» повоевать в Украине. Путин разрешил Минобороны РФ оказать им содействие в доставке на Украину, чтобы они могли участвовать в спецоперации России в составе частей ЛНР и ДНР. При реализации подобного сценария можно предположить, что на стороне обеих сил будут воевать наёмники. Это, безусловно, ужесточит условия ведения боевых действий и повлияет на сроки спецоперации.

Президент Путин на встречи с работницами Аэрофлота пообещал, что срочники вооружённых сил РФ не будут направляться на Украину – там будут воевать исключительно профессиональные военные: офицеры и контрактники. Однако следом украинская сторона придала гласности сведения, согласно которым на территории Украины были пленены российские солдаты-срочники. Разразился скандал – Путин поручил провести проверку этого факта. Все понимают, что эти призывники сами, без воли высокого командования, приехать на Украину и воевать там не могли. В этом плане тень подозрений падает на министра обороны Шойгу, который либо обманул президента Путина, либо сам «не в курсе», что происходит в российской армии.

Тем временем в Туву прибывают первые гробы с телами погибших воинов из Тувы. На время подготовки газеты известно о пяти погибших на Украине. Это Ахмет Бурушпел-оолович Маады, Содунам Сергеевич Шалык, Адыгжы Хулер-оолович Куулар, Павел Васильевич Князев и Хуреш-оол Тиил-оолович Монгуш.

А пока солдаты воюют, разгорается информационная война. Российские власти запретили вещание радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь», признанного «иностранным агентом». Прокуратура и Роскомнадзор РФ «прошлись мелким гребешком» и немотивированно, без предъявления каких-либо претензий ограничили доступ даже к сайту газеты «РИСК». По всей видимости, решение принималось чохом, «на всякий случай». Редакция газеты решила пока не вступать в полемику с властями и удалила с сайта весь текущий номер газеты, уведомив об этом Роскомнадзор. Однако в ответ не поступило никакой реакции. Кстати, как и по другим СМИ, чья деятельность была заблокирована. Видимо, в Роскомнадзоре пока не знают, как на это реагировать.

В этом плане для нас будет очень важен судебный процесс по иску к прокуратуре и Роскомнадзору редакции радиостанции «Эхо Москвы». А пока объявлено, что с 14 марта будут заблокированы ведущие мировые интернет-площадки. В ведомстве пояснили, что зафиксировали 36 инцидентов в YouTube, еще 18 инцидентов – в Facebook, 13 – в Instagram, девять ограничений коснулись Twitter, семь – TikTok. Кроме того, Роскомнадзор зафиксировал четыре «иных ограничения в отношении СМИ в виде присвоения отметок о недостоверности публикуемой информации, маркировки о подконтрольности государству и исключения страниц из списка рекомендаций». В Googlе выявили два инцидента в виде ограничения доступа к возможности скачивания приложений СМИ.

Но и заграница не осталась в долгу – уже сейчас известно, что Роскомнадзор раскрыл число ограничений Запада против российских СМИ и политиков, общественных деятелей и организаций. Если верить РИА «Новости», сейчас действует более 80 ограничений. Под персональные санкции попали ведущие пропагандисты России – Соловьёв, Киселёв, Скабеева, Симоньян и др. Введён полный запрет на вещание в Европе и Америке российских Russia Today и Спутник. В этом плане напомню, что Интернет – детище американцев. Поэтому они в любой момент могут нас отключить от него. Для цивилизации в России это будет катастрофой.

К сожалению, «спецоперация» привела к тому, что для людей в России и Туве отсутствует свобода получения информации о том, что творится в мире. Телевидение заполнено программами пропаганды войны, в которой простому человеку трудно разобраться. Почитайте недавнее интервью профессора геофака МГУ Натальи Зубаревич, которая полагает, что за перемирие выступает огромное количество людей. Хотя опросы ФОМа говорят, что даже по Москве неправильным решение о начале спецоперации признают только 25%, а в России – 17%. И это – результат оболванивания людей, у которых до сих пор не выветрилось имперское сознание времён СССР, широко распространённое в стране. Если ранее многие считали, что можно многое перетерпеть, «лишь бы не было войны», то сейчас они переобулись под лозунгом борьбы с неким фашизмом в центре Европы. Теперь даже воззвание «миру – мир!» официально дозволено считать уголовно-наказуемым фейком.

Пока официальная пропаганда по всем государственным телеканалам ведёт борьбу за умы простых граждан, коллективный Запад сделал упор на переформатирование умов среднего класса и ведущих бизнесменов России. Их будущее напрямую связано с позицией президента Путина. Только от него, собственно, и зависит, как долго и безапелляционно российские войска будут проводить «спецоперацию» в Украине. У олигархов арестовывают заграничные имущество и счета в банках, у бизнесменов средней руки в стране сам собой сдыхает их мелкий бизнес типа строительства или торговли. Пообщайтесь с руководителями этих предприятий и поймёте, что многие из них хотят продать свой бизнес и уехать. К примеру, Сергачёв уже выставил свою торговую фирму на продажу. Пройдёт совсем немного времени, и его примеру последуют другие.

У меня в Москве племянник занимается газификацией. Разговаривал с ним. Оказывается, у нас всё оборудование по этой части выпускает и поставляет в Россию немецкая компания Bosch, которая уже предупредила своих контрагентов в РФ, что в связи с решениями властей Германии ничего в Россию поставлять не может. Как известно, наш новый глава Ховалыг объявил о программе газификации республики стоимостью в 8-9 млрд. рублей в течение трёх лет. Теперь на ней придётся поставить крест. И даже не потому, что стоимость газификации вырастет в 2-3 раза – просто нечем будет её реализовывать.

По информации на ТВ, в Европе после введения санкций цены на продукты питания выросли на 20-23%, у нас – на 50-100%. И это – только начало. Люди бросились в магазины, чтобы запастись самым необходимым. В связи с этим хочу посоветовать: не запасайтесь мукой, сахаром и гречкой. Этих продуктов будет достаточно. Если у Вас имеются излишки свободных денег, покупайте импортное – оно, скорее всего, скоро исчезнет из торговли. На дворе весна. Если есть возможность, сажайте картошку, морковку и свеклу, заводите кур и свиней. Это поможет Вам выжить в сложные времена. Наша пропаганда, которая обещала победу над Украиной в 2-3 дня, теперь прогнозирует окончание военных действий до сентября т.г. Но кризис – дело инерционное. Думаю, нам следует готовиться к затягиванию поясов на 2-3 года, никак не меньше.

А тем временем официальный курс доллара США поднялся с 93 рублей до 116 рублей, то есть на 24%. Но купить его можно только по цене не менее 130 рублей за доллар. И то в ограниченных количествах. Уже сейчас ЦБ РФ сообщил об инфляции в России на уровне 11%. Будут ли печатать деньги ради поддержки ДНР и ЛНР – вопрос открытый. О том, чтобы содержать всю Украину не может быть и речи, ведь 40-миллионный народ, это Вам не 40 тыс. южных осетин. Нам их просто не прокормить. Более того, экономисты полагают, что даже Донбасс Россия не сможет поддерживать в тех же объёмах поддержки, что и в случае с Крымом. Ему, кстати, в прошлом году уже сократили бюджетные трансферты. В любом случае сейчас страна несёт коллективную ответственность за решения власти. И то, насколько массово мы будем поддерживать «спецоперацию» в Украине, зависит, насколько долго затянется этот рукотворный кризис.

Редакция газеты «РИСК» решила приостановить выпуск газеты до окончания так называемой спецоперации в Украине. Ориентировочно – на два месяца. Будем надеяться, что к тому времени ажиотаж вокруг действий российской армии за пределами РФ спадёт. В любом случае мы найдём способ довести правду до тех, кто привык черпать её из газеты «РИСК» и доверяет ей. Мы очень дорожим нашими читателями, и не может уступать его империи лжи, которая льётся из пропагандистских передач по телевизору.

Я с вами не прощаюсь, дорогие читатели газеты «РИСК».

Всегда открытый для вас, Сергей Конвиз.