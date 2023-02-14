Сергей Конвиз: От событий в Украине наступает усталость, но отступать некуда

ТУРЦИЯ: ПРИРОДНАЯ СТИХИЯ И ЧИНОВНАЯ ХАЛАТНОСТЬ ПОРОДИЛИ СТРАШНУЮ КАТАСТРОФУ

В ночь на 6 февраля мощное землетрясение и последовавшие за ним эхо-толчки привели к гибели людей и значительному ущербу сразу в нескольких провинциях Турции и Сирии. Поэтому внимание всего мира обращено к этим странам, где число жертв мощного землетрясения достигло более 33 тысяч. При этом число раненых насчитывается свыше 80 тысяч. И, по заключению экспертов, эта печальная статистика может удвоиться. По мнению заместителя генсека ООН Мартина Гриффитса, масштабы бедствия – и реакция на него – беспрецедентны. «То, что произошло здесь в понедельник... было самым страшным событием за последние сто лет в этом регионе», – сказал он. Землетрясение стало самым сильным с 1939 года. Турецкий учёный-геофизик Ахмет Эрджан сравнил мощность землетрясения на юго-востоке страны со взрывом 130 атомных бомб. Его последствия ликвидируют более 113,2 тыс. спасателей из десятков стран. Однако печаль постепенно уступает место гневу: правительство Турции и лично президент Эрдоган подвергаются жёсткой критике за низкое качество строительства, неготовность к чрезвычайной ситуации и неспособность остановить мародёрство.

До этого, 30 января, глава министерства энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез сообщал, что в Стамбуле 14 и 15 февраля должен пройти саммит по проекту газового хаба. Успех такого проекта сделал бы Турцию одной из важнейших держав в Азии и Европе как в экономике, так и в политике. Для РФ этот проект также выгоден для обхода санкций ЕС. Одновременно проект должен был накануне выборов укрепить достаточно шаткое положение Эрдогана в стране. Оппозицию внутри страны, Евросоюз и США его кандидатура из-за неучастия Турции в санкционном режиме против России не устраивает. Пытаясь обыграть оппозицию и выиграть выборы, Эрдоган ускорил проведение следующих президентских и парламентских выборов и назначил их на 14 мая. Но землетрясение сломало его планы.

По иронии судьбы, в начале нулевых сам Эрдоган был избран на волне народного недовольства правительством, которое не справилось с последствиями землетрясения 1999 года и экономического кризиса 2001-го. Теперь пришло время турецкому обществу выставить счёт Эрдогану за то, что за прошедшие годы он не провёл работу над ошибками и не подготовил страну к новому удару стихии. Эрдогана обвиняют не только в галопирующей инфляции за 60%, но и в том, что он игнорировал предупреждения учёных относительно возможных природных катаклизмов и не подготовил силы гражданской обороны к ликвидации последствий ЧС. В частности, о том, что землетрясение неизбежно, ещё в 2006 году предупреждал директор Евразийского института наук о Земле в Стамбульском техническом университете Окан Туйсуз. Но он впоследствии был подвергнут остракизму и уволен. И вот теперь учёные снова предсказывают, что в стране уже в ближайшие годы может произойти ещё одно и более мощное землетрясение. На этот раз может пострадать Стамбул с населением 15 млн. человек.

А ещё его обвиняют в неспособности пресечь беспорядки: работающие в Турции немецкие и австрийские спасатели приостановили работу из-за мародёрства и стрельбы в районе катастрофы. Так что президент Эрдоган, занимающий этот пост на протяжении двух десятилетий, может потерять власть. Для России это может иметь катастрофические последствия.

ОБОРОТЫ ВОЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ УКРАИНЫ НАРАСТАЮТ, НЕСМОТРЯ НА ЯДЕРНУЮ УГРОЗУ

На фоне этого ЧС президент Украины Владимир Зеленский ударился в турне по Европе, где он достаточно успешно ускоряет предоставление военной помощи Украине со стороны его западных союзников. В преддверии его турне власти Германии одобрили передачу Украине ещё 178 танков Leopard 1 в дополнение к поставкам 14 танков Leopard 2. Танки Leopard 1 A5 сначала отправят в Нидерланды и Данию, где им будет произведена техническая доработка – тяжёлые стальные башни будут заменены на лёгкие алюминиевые, заменены электроника, система прицеливания, средства связи и пушки на более высокоточные и дальнобойные. Как говорят специалисты, перевооружение может занять до года.

Но теперь Украина не ограничивается запросами танков и настаивает на поставках современных систем ПВО и истребителей F-16. Как известно, президент США Байден недавно заявил, что США не будут поставлять Украине истребители F-16. В компании Lockheed Martin, которая производит F-16, говорили о своём намерении нарастить производство истребителей, чтобы в случае необходимости поставлять их в третьи страны, которые «захотят помочь с разрешением конфликта» на Украине. О намерении поставить истребители уже заявили некоторые страны НАТО, в том числе Польша, Голландия и Дания. К примеру, Нидерланды имеют около 40 самолётов F-16 и переходят на более современные F-35. Кстати, в связи с переходом на новейшие самолёты размер поставок Украине истребителей F-16 может кратно возрасти. И тогда мы утратим превосходство в небе Украины. Именно поэтому, по мнению американских политиков, отправка истребителей имеет смысл.

В ответ Россия направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД С.Лавров в очередной раз отметил, что «любые такие грузы станут законной целью для российских военных». Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что страны НАТО «играют с огнём», поставляя оружие. Пресс-секретарь президента РФ Песков отмечал, что «действия Запада не способствуют успеху российско-украинских переговоров» и будут иметь лишь негативный эффект.

На днях наш земляк министр обороны РФ С.Шойгу заявил, что страны НАТО, поставляющие Украине наступательное вооружение, «пытаются затянуть конфликт». «Для этого они приступили к поставкам тяжёлого наступательного вооружения, открыто призывают Украину захватывать наши территории. Фактически такие шаги втягивают страны НАТО в конфликт и могут привести к непредсказуемому уровню его эскалации».

Правда, в подобные угрозы мало кто верит. И к переговорам с Путиным никто не готовится. На Западе считают, что никакими угрозами ситуацию уже не исправить. В связи с этим Россия вновь напомнила Западу, что располагает ядерным оружием, которое готова применить. Однако в ответ на это на Западе приводят давнишнее заявление премьер-министра Англии Черчилля, который пояснял, почему нельзя реагировать на ядерный шантаж. Его соображения состояли в том, что если хоть раз поддаться подобному шантажу, то придётся всю оставшуюся жизнь жить в страхе возможной ядерной войны. Тогда останется только ждать, когда наступит ядерный коллапс, который уничтожит весь мир. В таком случае он уж обязательно наступит. Наверное, следуя логике бывшего премьер-министра Великобритании, Запад решил вести войну с Россией «до победного конца», невзирая на опасность применения Путиным ядерного оружия перед лицом возможного поражения.

А пока Запад, несмотря на предупреждения со стороны властей России, продолжает вооружать Украину высокоточными ракетами с дальностью стрельбы до 150 км. И демонстративно декларирует легальность обстрелов Крыма со стороны ВСУ как составной части Украины. Таким образом, Западом перед Зеленским поставлена задача полного освобождения Крыма. Это очень беспокоит российские власти. Хотя на данный момент у Украины недостаточно сил для того, чтобы занять полуостров.

СКРОМНЫЕ УСПЕХИ АРМИИ РОССИИ. КАК ИХ УЛУЧШИТЬ?

Министр Шойгу сообщил, что «российские войска заняли семь населённых пунктов на донецком и запорожском направлениях: Соледар, Клещеевку, Подгорное, Краснополье, Благодатное, Лобковое и Николаевку» с численностью населения от нескольких десятков до 300 человек каждое.

Шойгу утверждает, что в январе «вооружённые силы Украины потеряли более 6,5 тысячи человек, 341 танк, 26 самолётов и 7 вертолётов». При этом и МО РФ также потеряло много вооружений. Но в контексте военных действий это уже не так важно. На линии боевого соприкосновения наступает переход от длительной паузы к активным действиям. Российская сторона торопится улучшить свои позиции до того, как в Украину поступит очередная крупная партия западных вооружений.

Теперь уже нет никаких сомнений, что наши военные готовились к блиц-кригу в Украине. И потому наша оборонка не была готова к мобилизации промышленности. В СМИ опубликованы сведения о том, что в Елабуге собираются строить завод по сборке иранских дронов. Думается, подобное производство следовало строить не через год после начала СВО, а, по крайней мере, как минимум за год до неё.

Генералы, которые выступают в российских пропагандистских программах, уже не скрывают, что в действующих войсках не хватает средств связи и высокоточного оружия. В Интернете распространены видео тувинских мобилизованных, которые заявляют, что у них нет даже патронов. А если Запад уступит просьбам Зеленского и поставит Украине в достаточном количестве средства ПВО, бронетранспортёры «M2 Bradley», тяжёлые танки и истребители, общая картина боевых действий в Украине может очень резко измениться.

Впрочем, уже сейчас видеоматериалы из Украины о том, как вооружены наши земляки и как там они себя чувствуют, порождают тревогу в Туве. Уж если землякам самого министра обороны страны так воюется, то, что там происходит с другими военными?

А теперь давайте подумаем о том, что нам предстоит увидеть на поле боя в Украине, сможет ли долго сопротивляться малочисленная и слабо вооружённая армия Украины против второй армии мира? Да, действительно, наша армия потеряла в ходе СВО большое количество вооружения, восполнить которое можно со временем. Как признают военспецы, наша армия отстаёт от украинской в экипировке, оснащении высокоточными дальнобойными ракетами и средствами связи. Очень сильно отстаёт в космической разведке. Судя по заявлениям наших земляков, в войсках элементарно не хватает дисциплины и порядка. Генерал Гурулёв (депутат Госдумы от ЕР) в прямом эфире программы «60 минут» предлагает арендовать у Китая их спутники, закупать иранские дроны и снаряды из Северной Кореи.

Другой активный участник пропагандистских телепередач полковник в отставке Коротченко из журнала «Национальная оборона» предлагает в ответ на атаку российских «Северных потоков» разрушать газо-нефтепроводы, принадлежащие западным странам. Всё это демонстрирует не только состояние нашей армии, но и настроения среди тех, кто «в курсе событий».

УДАСТСЯ ЛИ ОСТАНОВИТЬ РОССИЮ?

Известный военный эксперт генерал Ивашов полагает, что нашей армии противостоит коллективный Запад, возможности которого по поставкам современных вооружений Украине несравнимы с нашими. Однако они не спешат вооружать Зеленского самым современным оружием. Судя по всему, они не спешат к сокрушительной победе ВСУ над МО РФ. Скорее всего, им нужна не столько победа, сколько максимальное истощение российских войск и нашей экономики, создание обстановки тревоги в нашем обществе. Поэтому Запад даёт Киеву оружия ровно столько, чтобы уравнять боевые возможности сторон. И готов направлять в Украину инструкторов и наёмников до тех пор, пока сами украинцы не пройдут подготовку и не смогут управлять западными образцами артиллерии, танками, системами ПВО, самолётами и даже подводными лодками. Потому что их цель – не столько победа в Украине, сколько максимальное ослабление военной и промышленной мощи России до такой степени, чтобы она была не в состоянии сопротивляться воле Запада.

Но, как выяснилось, давали неверные прогнозы не только российские власти: западные спецслужбы, готовясь к событиям в Украине, ошиблись в одном очень серьёзном вопросе. У них был расчёт на то, что большая часть населения России негативно отнесётся к перспективе быть убитыми в кровопролитном противостоянии со своими братьями-славянами. На самом деле случилось обратное: подавляющая часть населения поддержала военные действия России в Украине. Даже перспектива скорой гибели наших парней на украинских полях и в населённых пунктах их не пугает. И перспективы длительного противостояния в Украине население России до сих пор не настораживали. А это означает, что даже после окончания боевых действий на полях сражений Украины в России мало что изменится. В обществе зреет понимание, что поражение в СВО приведёт к развалу Российской Федерации. И этого боятся больше, чем смерти.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз