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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 6, 14 февраля / Свежий анекдот
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№6, 14 февраля 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотКремль приказал готовить бомбоубежища по всей России. Команду подготовить убежища к использованию получили МЧС, Минобороны и гражданские министерства.
Пусть уж сразу весь план покажут, по которому у них всё идёт. А то становится как-то тревожно...

* * *

Вспомнился анекдот, как наш шулер попал в Англию и был приятно удивлён, что там игра в карты построена на доверии. «И тут мне, – рассказывает он, – масть-то и попёрла!»
А чего вспомнилось? Да, вот, прочитал, что президент Путин освободил депутатов и сенаторов от обязанности обнародования деклараций.

(прочитано 90 раз)

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Остальные материалы номера 6:
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– Вот у меня мужыг так мужыг. Пролил пиво на столе – вытер НОСКОМ!

Шутка 2013 года

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