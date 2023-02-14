    Свежий анекдот

Кремль приказал готовить бомбоубежища по всей России. Команду подготовить убежища к использованию получили МЧС, Минобороны и гражданские министерства.Пусть уж сразу весь план покажут, по которому у них всё идёт. А то становится как-то тревожно...

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Вспомнился анекдот, как наш шулер попал в Англию и был приятно удивлён, что там игра в карты построена на доверии. «И тут мне, – рассказывает он, – масть-то и попёрла!»А чего вспомнилось? Да, вот, прочитал, что президент Путин освободил депутатов и сенаторов от обязанности обнародования деклараций.