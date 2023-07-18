Сергей Конвиз: У России друзей становится меньше, а ядерная катастрофа – всё реальнее

Прошло уже достаточно времени после военного мятежа Пригожина и его ЧВК, а страсти по этому поводу не утихают. И отрыжка от него ощущается как во внутренних делах России, так и в международных отношениях. Наши «партнёры» почувствовали слабость российской власти и пользуются этим.

ВИЗГИ ИЗ-ПОД КОВРА

Из обрывочных часто нелогичных обрывков информации, порой из иностранных СМИ, мы узнали, что 29 июня президент РФ Путин встречался в Кремле с 35 мятежниками ЧВК «Вагнер» во главе с их создателем Евгением Пригожиным. Хотя 3 июля Песков публично заявил, что ему об этом «ничего не известно». Как потом рассказал сам Путин, при обращении к командирам ЧВК многие из них ему кивали, как бы соглашаясь с ним. Но когда президент предложил наёмникам перейти под крыло Минобороны, Пригожин, который на встрече находился ближе всех к Путину, ответил за всех: «Нет, ребята не согласны». И это невзирая на то, что Путин предложил им воевать под руководством их легендарного командира, Героя России, полковника в отставке А.Трошева (позывной «Седой»). С тем, похоже, и разошлись. Хотя куда они после встречи с президентом подевались из Кремля – для нас большой секрет. Что, впрочем, позволило Путину заявить, что бунтовщики выразили ему свою преданность.

Поскольку ни Пригожин, ни его командиры никак публично не комментировали эту встречу, что в Кремле на самом деле произошло и о чём они договорились, доподлинно неизвестно. По крайней мере, после этого ни Пригожин, ни его командиры публично ничего не заявляли. И вообще исчезли из медийного пространства. Зато известно, что они вернули Минобороны более двух тысяч единиц техники и вооружения, в том числе танки Т-90, Т-80, Т-72Б3, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», а также 2,5 тысячи тонн боеприпасов и около 20 тысяч единиц стрелкового оружия.

Затем появились слухи о том, они были задержаны сотрудниками ФСБ. Именно поэтому ранее такой разговорчивый Пригожин и безмолвствует. Как, впрочем, и генерал Суровикин, о котором депутат-генерал Картополов лаконично сообщил, что «он на службе». В блогосфере циркулирует информация, что генерал «Армагедон» хоть и не участвовал в событиях 24 июня, но знал о готовящемся мятеже. Однако, куда следует, об этом не доложил.

И это – далеко не все внезапные «пропажи» среди российского генералитета. В коридорах власти шушукаются ещё, по крайней мере, о 13 генералах, местонахождение которых после путча широкой военной общественности неизвестно. По некоторым данным, просочившимся из недр министерства, после мятежа Пригожина, в частности, были доставлены для допроса заместитель Суровикина генерал-полковник Андрей Юдин и замначальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев. Затем военных отпустили, но ограничили им свободу передвижения. Сейчас они, отстранённые от должностей, находятся под наблюдением. Среди других – генерал-полковник Михаил Мизинцев, ранее занимавший пост замминистра обороны РФ. Это он руководил штурмом Мариуполя в начале СВО, а с апреля 2023 года перешёл в ряды ЧВК «Вагнер».

МОДА НА ПРАВДУ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

В эту ситуацию «подлил масла в огонь» отстранённый командующий 58-й армией, что воюет на Херсонском направлении, генерал-майор Попов. Официальных сообщений Минобороны на сей счёт не поступало, что порождает различные слухи. Но если ему верить, а не верить генералу оснований нет, он был отстранён от командования приказом министра обороны из-за того, что отказался врать при докладе начальнику генерального штаба Герасимову относительно ситуации на линии боевого соприкосновения.

Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов публично обратился к своим подчинённым, подтвердив факт своего отстранения по решению «старшего начальства». Обращение генерала опубликовал в своём телеграм-канале депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией генерал Гурулёв. По его версии, генерал заострил внимание на «самой главной трагедии современной войны»: на отсутствии у российский войск возможностей контрбатарейной борьбы с противником и станций артиллерийской разведки. А также сообщил о «массовой гибели и увечьях наших с вами братьев от артиллерии противника».

От него, видимо, по-прежнему ждали победных реляций о несокрушимой решимости наших командиров перейти в наступление, сломить противника и дойти западных границ Украины. После подобного заявления молодого, но уже опалённого битвами генерала, к тому же пользующегося авторитетом в войсках, «старшие начальники почувствовали как опасность». И теперь 58-й армией командует другой офицер – генерал-лейтенант Денис Лямин. Конечно, такая ситуация в войсках не может радовать верховного главнокомандующего.

Думается, ситуация с Пригожиным и генералами прояснится через неделю-другую. Но что не вызывает сомнений – в военной элите России бродят призраки военного переворота. ФСБ принимает меры, чтобы опыт пригожинского «марша выходного дня», поставившего Кремль «на уши», с захватом ставки Южного военного округа и похода на Москву, в ближайшее время не повторился. И потому мы, скорее всего, очень скоро станем свидетелями этой развязки.

САММИТ НАТО: МНОГО ШУМА ИЗ НИЧЕГО

А тем временем наши потенциальные противники из числа стран-членов НАТО собрались в Вильнюсе на свой саммит, итоги которого в России ждали с тревогой. Основная тема обсуждения никакого секрета не содержала. 31 руководитель стран Запада собрались для обсуждения мер, направленных на поддержку Украины в противостоянии с Россией. Поэтому центральной фигурой, к кому было обращено внимание на саммите, являлся президент Украины, который вёл себя в Вильнюсе очень уверенно. Естественно, роль главного кукловода и «решальщика» осталась у президента США Байдена.

В российских СМИ этот саммит получил большое освещение. Почему-то обсуждался один вопрос: примут Украину в НАТО или подождут с этим решением? Хотя не было никаких сомнений в том, что в настоящей ситуации Украина не может стать членом НАТО по одной простой причине – наличии на её территории военного конфликта. И до тех пор, пока военное противостояние не прекратится, она не сможет стать членом НАТО, поскольку такое запрещает Устав северо-атлантического союза. Принятие Украины в альянс в то время, когда она ведёт боевые действия с РФ, означало бы, что уже все страны НАТО переходят в состояние войны с Россией. А это – третья мировая война. Чего пока все стараются избегать, поскольку она неизбежно приведёт к ядерному конфликту США и России.

ЯДЕРНЫЕ ФАНТАЗИИ ДО ДОБРА НЕ ДОВЕДУТ

Между тем некоторые военкоры на государственных каналах уже обсуждают тему «ограниченного ядерного конфликта» между Россией и странами НАТО. А он на их взгляд вкратце таков: Украина получает самолёты F-16 и использует в качестве «площадок подскока» аэродромы Польши или Румынии. Военное руководство РФ принимает решение о нанесении тактического ядерного удара из Белоруссии по этим аэродромам. США, Англия и Франция отвечают тактическими ядерными ударами по расположениям войск МО РФ на территории Украины и ядерному арсеналу РФ, который недавно был размещён в Белоруссии. За это время власти России и США приходят к некоторому консенсусу и приостанавливают взаимные удары ядерными боеприпасами.

Сразу скажу: я в подобный вариант военных действий сторон не верю по двум причинам. Во-первых, трудно представить себе, чтобы стороны после нанесения даже каких-то «ограниченных ядерных ударов» были в состоянии остановиться и о чём-то договориться. Во-вторых, за ударами тактического ядерного оружия неминуемо последуют с другой стороны пуски стратегических ракет с ядерными зарядами. Просто не будет никакого времени для передышки и переговоров.

Более того: в связи с тем, что Путин разместил ядерное оружие в Белоруссии, то же самое может сделать и Запад, разместив своё ядерное оружие в Польше, Румынии, Прибалтике или даже в Украине. И тогда подлётное время до Питера составит несколько минут, а до Москвы – чуть больше. За это время ни о чём договориться будет невозможно. Однако в целом мир с 24 февраля движется к неуправляемому ядерному хаосу, по крайней мире, в Европе. Так что сейчас самое время прислушаться к совету Шойгу и на всякий пожарный перенести столицу России подальше в Сибирь. А заодно избавиться от московского чиновничества.

КОГДА У ЗАПАДА КОНЧАТСЯ БОЕПРИПАСЫ ДЛЯ УКРАИНЫ?

Другой тревожный факт – решение США о предоставлении Украине кассетных боеприпасов. Многие считают их запрещёнными к применению, поскольку они при выстреле взрываются не все, оставляя на поле боя часть неразорвавшихся зарядов, опасных для населения. Однако западные страны исходят из того, что Украина действует на собственной территории и вправе выбирать любое оружие для защиты своих интересов. При этом Байден обосновал своё решение тем, что у Украины закончились обычные боеприпасы 155 калибра. И потому США, чтобы не ослаблять возможности ВСУ, вынуждены поставить Украине эти снаряды. Они, кстати, уже стреляют по нашим позициям.

Это ещё раз подтверждает тот факт, что западные партнёры готовы финансировать и снабжать оружием Украину столько, сколько потребуется. И в этом страны Запада едины. А ждать, что они, в конце концов, устанут и прекратят помогать Украине, кажется наивным. Похоже, у союзников Зеленского запас прочности немалый...

ЕСЛИ ДРУГ ОКАЗАЛСЯ ВДРУГ...

Саммит НАТО запомнился ещё и тем, что в его преддверии изменилось поведение нашего друга президента Турции Эрдогана. Сначала он вопреки договорённостям с Путиным вернул президенту Зеленскому пять командиров национального полка «Азов»(запрещённая российскими властями террористическая организация), которые были пленены в Мариуполе. Затем он публично заявил, что поддерживает вступление Украины в блок НАТО. Не успели переварить эти метаморфозы нашего «друга», как он заявил, что черноморская зерновая сделка «ООН – Турция – Украина – Россия» будет пролонгирована даже в случае выхода из неё России. При этом Путин заявил, что РФ выходит из этой сделке, поскольку она в сегодняшнем виде не соответствует интересам России.

Фактически это можно расценивать как удар Путину под дых. Дело в том, что на самом деле эта сделка не одно целое. Фактически она состоит из двух соглашений. В первой сторонами являются ООН, Турция и Украина, а во второй – ООН, Турция и Россия. В случае выхода из сделки российской стороны будет исполнена первая сделка и не случится вторая. При этом Турция в одиночку в состоянии обеспечить реализацию этой сделки: армия и флот Турции вполне могут стать гарантами прохождения зерновых конвоев из Украины через Чёрное море. Самой Турции зерновая сделка нужна для загрузки турецких мельниц, которые давно работают на завозном зерне.

Но дело сейчас не в зерне, а в надёжности нашего давнего партнёра президента Турции Эрдогана. Из чего можно сделать вывод, что в Чёрном море у нас друзей больше нет.

Владимир Путин 14 июля заявил, что у России ещё есть время для принятия решения по зерновой сделке – выходить из неё, или остаться, невзирая на то, что Россию снова «кинули». Но смею предположить, что наш президент в любом случае из зерновой сделки выйти не сможет, поскольку в данном случае от позиции Путина по сделке ничего не зависит. Она состоится в любом случае, хотели бы мы этого, или нет. Мне кажется, что ранее нам в лицо так нагло не плевали.

До встречи.

Сергей Конвиз