Сергей Конвиз: Конфигурация противостояния России и Украины изменилась

На днях произойдёт знаковое событие: полтора года, как Путин начал спецоперацию в Украине. За это время многое изменилось. В том числе – отношение к украинцам и её армии, оснащённой более-менее современным западным оружием. К нашему счастью, Украине до сих пор не передавали самолёты и подводные лодки. Да и современных американских танков Abrams до сих пор на линии боевого соприкосновения войск не было. Но и без этого переломить ход боевых действий нашим войскам не удаётся. А тем временем ВС Украины методично обстреливают беспилотниками Крым и Москву, порождая различные нехорошие слухи.

НОВЫЕ СЛОВА В РИТОРИКЕ ПОЛИТИКОВ

Общеизвестно, президент Белоруссии А.Лукашенко – весьма чуткий к вероятным переменам руководитель. В этом плане примечательно, что он вдруг от ядерной риторики перешёл на другой тон и поручил правительству и МИД Белоруссии предложить соседним странам ЕС обсудить вопросы дружеского сотрудничества. А премьер-министру приказал связаться с властями Польши. «Белоруссии нельзя терять отношения с высокотехнологичным Западом – странами ЕС, включая Польшу», – заявил Лукашенко. Он выступил с инициативой предложить соседним странам, входящим в ЕС, план добрососедства и мира. Согласитесь, ничего подобного мы от него давно не слышали. И это, конечно, неспроста. Скорее всего, он выполняет поручение Путина, от которого он весьма зависит.

Одновременно изменил тон и наш министр обороны Шойгу. Если раньше сам Путин заявлял, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несёт для России никакой дополнительной угрозы, то теперь Сергей Кужугетович вынужден признать, что за время СВО угроза безопасности РФ со стороны стран НАТО возросла. Шойгу подчеркнул, что кратное увеличение угроз военной безопасности РФ зафиксировано на западном и северо-западном стратегических направлениях. И причиной тому стал приём в НАТО Финляндии. Вдобавок угрозу несёт вступление в перспективе в альянс Швеции, которое наверняка состоится в ближайшей перспективе. Кроме того, министр подчеркнул, что после вхождения Финляндии в НАТО протяжённость сухопутной границы России со странами НАТО увеличилась почти вдвое. Теперь в непосредственной близости от границ РФ и Белоруссии дислоцируются порядка 360 тысяч военных, 8 тысяч единиц бронетехники, 650 самолётов и вертолётов Североатлантического альянса. И это порождает новые озабоченности в России.

Страны Запада пытаются уговорить руководство Украины изменить подход к разрешению конфликта на Украине и наконец-таки сесть за стол переговоров с руководством России. Однако общественное мнение в Незалежной категорически против переговоров до тех пор, пока российские войска не оставят все украинские земли в границах 1991 года. Но на такое уже не пойдёт российское общественное мнение, которое требует от Шойгу перехода от обороны к наступлению. К тому же украинские территории включены в состав России, что зафиксировано в новой редакции нашей Конституции. Так что тупик в перспективах российско-украинских переговоров очевиден.

ПОЗИЦИОННЫЕ БОИ СТАНОВЯТСЯ ОЖЕСТОЧЁННЕЕ

Всю последнюю неделю на линии соприкосновения в Украине идут бои, которые, вероятно, определят исход летней кампании. Как сообщают объективные военкоры, обе стороны частично задействовали резервы и достигли ограниченных успехов в своих наступлениях. Российские войска продвинулись на севере на границе Харьковской, Донецкой и Луганской областей и угрожают коммуникациям всей группировки ВСУ восточнее реки Оскол. Украинская армия продолжает давить на бахмутском направлении и на юге страны. Кроме того, ВСУ высадили несколько новых десантов на левом берегу Днепра в Херсонской области.

12 августа ВСУ дважды атаковали Крымский мост. В результате на мост с обеих сторон выстроились очереди из более 1300 автомобилей. По версии Аксёнова, во время первой атаки были сбиты две ракеты, во время второй – ещё одна. В Минобороны РФ утверждают, что российские военные сбили две зенитные управляемые ракеты С-200, переделанные в ударный вариант.

Объективно говоря, ни ВС Украины, ни ВС России, похоже, не рассчитывают на глубокие прорывы: продвижение наступающих войск – как российских, так и украинских – идёт крайне медленно. Причина – обе армии научились обороняться, опираясь на артиллерию, мины и разведывательные дроны, но так и не придумали, как такую оборону преодолевать. Сейчас обе стороны сосредоточены на уничтожении техники (прежде всего артиллерии) и личного состава в надежде «истощить» врага и уже после этого перейти в решительное наступление.

Все понимают, что потенциал российских и украинских вооружённых сил очень разнится. Но реализовать своё преимущество в живой силе и технике Минобороны РФ никак не удаётся. И вряд ли удастся в ближайшее время. Я уже ранее писал, что, по моему мнению, Украина без авиации и в отсутствие господства в воздухе не может эффективно противостоять нашим войскам. И всё держится на эмоциональном порыве бойцов. Хотя, конечно, Великобритания, Франция, Германия и Швеция во многом перевооружили ВС Украины высокоточными крылатыми ракетами типа Storm Shadow, SCALP-EG, TAURUS KEPD и другими, которые в состоянии поражать военные цели на дистанции в 250-500 км. Но без ПВО и самолётов никаких решительных действий ВС Украины не произведёт.

ЗАГАДОЧНЫЙ ВЗРЫВ В ПОДМОСКОВЬЕ

Спустя сутки после трагедии в Сергиевом Посаде, где сдетонировал склад с пиротехникой, версия российских властей о человеческом факторе и бытовом взрыве склада обрастает новыми нестыковками. По их заверениям, давно не работавший с оптикой завод продолжает деятельность. А данные о нём скрыли после начала СВО в Украине. Арестованный технический директор компании «Пиро-Росс» С.Чанкаев продолжает в Сергиево-Посадском городском суде настаивать, что взрыв произошёл не по его халатности, а из-за диверсии. Тем не менее, кто-то же должен нести ответственность за этот взрыв.

Согласно материалам дела, оглашенным в суде, на взорвавшемся складе хранилось около четырёх тонн пороха, переданных с оборонного завода для утилизации. По версии СК, взрыв стал следствием нарушения техники безопасности. Из-за взрыва погибла одна женщина, пострадали 84 человека, пропавшими без вести числятся восемь человек. Телеграм-каналы сообщили, что на месте взрыва нашли более 100 фрагментов тел. Повреждения получили 397 квартир, 20 частных домов, 184 автомобиля. Суд согласился с требованием следствия, отправив директора под арест на два месяца. Он проходит обвиняемым по уголовному делу о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ст. 217 УК РФ).

В то же время журналист М.Крутов опубликовал спутниковый снимок, сделанный 10 августа над территорией завода. На кадре видно, что эпицентр взрыва находился вовсе не в здании «Пиро-Росс», а в соседнем строении. И этот снимок ставит под сомнение версию следствия, что взрыв произошёл на складе «Пиро-Росс».

ВЛАСТНЫЙ КОНФЛИКТ В УКРАИНСКИХ ТЫЛАХ

На фоне боев, не прекращающихся на юге и востоке Украины, а также обстрелов других частей страны в украинских городах развернулась масштабная кампания по благоустройству. С учётом растущего дефицита бюджета и зависимости от внешней помощи перекладывание плитки и озеленение выглядит как минимум несвоевременным. Особенно остро проблема стоит в Киеве, поскольку политический конфликт между офисом президента и Виталием Кличко, возглавляющим город, не прекращается фактически с момента прихода Зеленского к власти.

Специфика киевской городской власти заключается в том, что Кличко совмещает две роли – всенародно избранного мэра и назначаемого президентом главы городской государственной администрации. Офис президента давно стремится ограничить его полномочия, и любые проблемы в городском хозяйстве провоцируют очередной виток противостояния. В начале лета проверка Государственной службы по чрезвычайным ситуациям показала, что в Киеве непригодны для использования около трети убежищ гражданской обороны. Затем стало широко известно о результатах тендеров в одном из районов города, где для укрытий планировалось закупать барабаны «для психологической разгрузки детей» и овощерезки нового образца. Киевская мэрия подверглась жёсткой критике. Ходили слухи, что в офисе президента уже нашли кандидата на смену Кличко в городской администрации, чтобы лишить его реальных полномочий. Но до отставки в очередной раз дело не дошло.

САНКЦИИ ВЕДУТ ЭКОНОМИКУ К КОЛЛАПСУ

А тем временем ситуация на линии боевого соприкосновения напрямую влияет на экономику нашей страны. В августе российская валюта ускорила падение. С начала месяца на Московской бирже доллар подорожал на 6 рублей, а евро – на 5. Это больше, чем за весь июль. Максимум был достигнут в пятницу, 11 августа, когда американская валюта остановилась на отметке 99 рублей. А в понедельник, 14 августа, после открытия биржи, доллар перешёл психологический Рубикон в 100 рублей. Укрепить рубль пока не помогло даже то, что в ситуацию вмешался Банк России – регулятор объявил об отказе от покупки юаней в ФНБ на излишек доходов от экспорта нефти для «снижения волатильности финансовых рынков». Если учесть, что до СВО доллар стоил чуть больше 30 рублей, а теперь – 100, то всем понятно, что эра благополучия для россиян закончилась.

Объективно говоря, противостояние России с Украиной уже многих россиян напрягает. На этом фоне подготовка к перевыборам президента Путина начинает буксовать. Власти нужен показатель абсолютной лояльности населения своему лидеру. А для этого необходима поддержка в 90% и более, чего получить вряд ли удастся, невзирая на вероятные тотальные фальсификации на выборах.

Ещё один серьёзный момент – рост недовольства внешней политикой со стороны наших олигархов, которые попали под западные санкции. Они давно привыкли зарабатывать в России и тратить деньги за границей. На днях США ввели санкции против М.Фридмана, П.Авена и двух других основателя «Альфа-групп» Г.Хана и А. Кузьмичева. Одновременно с ними в список добавлен Российский союз промышленников и предпринимателей. Кроме этого, страны Запада принимают меры, направленные на запрет обхода санкций с помощью ввоза санкционных товаров и услуг методом так называемого «параллельного импорта». Нажим этот осуществляется против Китая, Турции и Центрально-азиатских стран – в первую очередь Казахстана и Киргизии.

Так что с учётом дикого роста стоимости доллара этот ввоз приводит уже не к двойному, а тройному удорожанию санкционных товаров и услуг. Конца-края этой дороговизны не видно. И с этим надо что-то делать, чтобы власти успешно провели выборы в марте 2024 года.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.