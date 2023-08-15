    Перекрёсток мнений

Аноним, 09-08-2023 #1[ru]

«Наши президентские выборы – это не настоящая демократия, а дорогостоящая бюрократия. Путин будет переизбран в следующем году с более, чем 90% голосов», – заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью New York Times. «Мы бы хотели обоссать ваши лица, но боюсь до каждого просто не дотянемся», – хотел добавить пресс-секретарь президента, но пока почему-то постеснялся. Подождём ещё пару месяцев...

Аноним, 09-08-2023 #2[ru]

Да не ты и не вы для Африки «сделали многое». Это в своё время Советский Союз сделал, да, да... Не надо подмазываться. Ты же Советский Союз ненавидел вчера, вместе с олигархами ельцинятами. А сегодня?? Ай-ай-ай, как нехорошо врать... А всё же Чубайсу убежать кто позволил?

Аноним, 09-08-2023 #3[ru]

Юлик Гусман убежал в Америку. Вовик Познер убежал... Ой чё деится-то... Про Борю Минца и друга Чубайса и говорить не стоит. Поехали охранять бочки варенья и коробки печенья. Ну да, особо важное задание. А ты не знал?

Аноним, 09-08-2023 #4[ru]

Путин обратился к чиновникам: «...семьи участников СВО – это наши семьи, дети участников СВО – это наши дети». Вот как-то так... А все остальные граждане твоей страны, они чьи?

Аноним, 12-08-2023 #5[ru]

Вы только вдумайтесь. Страна богатейшая, более 50% мировых запасов ВСЕГО. А сидит в ней царь, тратящий миллиарды долларов на яхты и замки своих подельников, триллионы рублей на СВО. Самые нищие в мире старики. Самые бедные в мире дети. И ведь находятся же те, кому это кажется неким величием!

Аноним, 09-08-2023 #1[ru]

Всю ночь и весь день идет проливной дождь. Вангую: завтра начнется (вне) очередное нытье в правительстве, что «все мосты снесло, все дороги размыло, из-за дамбы, которую мы (не) строим уже 20 лет, уплыло пара деревень. Ну и без света осталось половина республики. Но мы не виноваты! Оно само! Мы выражаем очень-очень глубокую озабоченность и обещаем в следующую пятилетку обязательно всё исправить! Ждите и верьте нам!»

Аноним, 09-08-2023 #1[ru]

Лучше про аферы Чпокерта напишите!

Аноним, 09-08-2023 #2[ru]

У Брокерта ВИЧ инфекция. Он болен, хватит про него писать. Дайте ему отдохнуть и пытаться лечиться.

Аноним, 09-08-2023 #3[ru]

Оказалось, что Чпокерт тоже шпилил жену своего босса. Поэтому его уволили.

Аноним, 09-08-2023 #4[ru]

Чпокарь – это грязь общества! Его надо и нужно опозорить, наказать, прищучить! Совращать малолетних, создавать и распространять порнографические материалы в том числе с малолетними! Где хваленный СК? Где полиция??? Теперь-то он не госслужащий, пусть его накажут!

Аноним, 09-08-2023 #5[ru]

Так вот оказывается, чем они там на этой йоге занимаются.

Аноним, 09-08-2023 #7[ru]

#4 А что, госслужащий разве лицо неприкосновенное?

Аноним, 09-08-2023 #13[ru]

Вечером 7 августа ТГ-канал «Образ будущего» поделился долгожданной новостью: «Сенатор Нарусова добровольно-принудительно и по соглашению сторон уходит из СФ осенью. Пенсия, Бали, Нетания, Сен-Мало, Канны, Монте-Карло и счёт в Дойче Банке. Тыва ликует». Не рано ли они возликовали? Сама Нарусова, похоже, другого мнения о ситуации.

Аноним, 09-08-2023 #16[ru]

Чпокарь думал что всех переиграет, и он останется на своем месте. Но все сосамба. Еще умудряется в комментарии пролезть как Чёрт!

Аноним, 10-08-2023 #17[ru]

Тувинский Панин-Дзюба, еще йогу устраивал с так называемыми друзьями. Теперь понятно, чем они там на этой йоге занимались, обпившись кара-колы...

Аноним, 10-08-2023 #18[ru]

Главный кара-кольщик теперь его тоже презирает. И высмеивает при любом удобном случае. Короче, анал полный!

Аноним, 10-08-2023 #20[ru]

С чьими женами спал этот негодяй? Огласите, пожалуйста, весь список...

Аноним, 10-08-2023 #23[ru]

Там целый клуб любителей йоги. Рядом с местом, где песенки распевают под балалайки. Видимо, это так у них секретно называется прелюбодеяние. Просто йога...

Аноним, 10-08-2023 #27[ru]

Йога для избранных б**дунов возле криминального морга.

Аноним, 11-08-2023 #32[ru]

Там целая секта в этом клубе «любителей йоги и не традиционных ценностей».

Аноним, 11-08-2023 #34[ru]

Дима Крапивин ни дня не работал! Дорос только до гомоуслад греческих мыслителей! Еще и х...ню про уважаемых людей пишет!!

Аноним, 12-08-2023 #35[ru]

Больной ВИЧ инфекцией Чпокерт от злости обливает грязью уважаемых людей и пишет про них гадости!

Аноним, 12-08-2023 #37[ru]

Уважаемый Александр Брокерт здоров! Хватит писать лажу в анонимках.

Аноним, 09-08-2023 #1[ru]

Традиционные скрепы нашей республики: 7 августа в правоохранительные органы Тандинского района поступило сообщение о совершении иных действий сексуального характера в отношении малолетнего воспитанника детского оздоровительного лагеря. Безнаказанность порождает новые преступления! За прошлое изнасилование никто пока не сел, а полицаи преследуют тех, кто посмел о преступлении сообщить в СМИ. Да и люди молчат – значит, всё нормально. Господь, жги! Тут уже некого спасать!

Аноним, 09-08-2023 #2[ru]

Дмитрий Глуховский (признан российскими властями иностранным агентом), великий русский писатель, один из самых популярных авторов в России и, среди россиян, по всему миру, приговорен к 8 годам тюрьмы за свои антивоенные высказывания. По счастью, заочно. В школе мы узнавали, как Достоевский – великий русский писатель XIX века – был приговорен к смертной казни, которая была заменена каторгой и ссылкой. Глуховский значительно опережает Достоевского – на тот же возраст – по продажам и мировой славе, но, конечно, только столетия покажут, сколько проживут «Метро 2033», «Текст», «Пост» и другие книги. Тут надо бы добавить до чего дошла российская власть, преследующая выдающихся людей России. Что да, они окончательно ох*ли, но это всё и так понятно.

Аноним, 12-08-2023 #3[ru]

Самые упавшие валюты мира к доллару США за год. Ливанский фунт +896%, Доллар Зимбабве +886%, Венесуэльский боливар +427%, Сирийский фунт +418%, Аргентинский песо +114%, Ангольская кванза +98%, Российский рубль +63%, Суринамский доллар +57%, Турецкая лира +51%, Пакистанская рупия +31%, Лаосский кип +27%.

Аноним, 12-08-2023 #4[ru]

Количество граждан Таджикистана в России в 2023 году перевалило за 3 миллиона человек. А всё население Таджикистана составляет 10 миллионов человек, то есть треть населения страны уже переехала в Россию. И это без учета мигрантов, получивших российское гражданство – 336 тысяч с 2020 года. И вид на жительство – 128 тысяч. Поэтому, когда всякие паникеры говорят вам, что в России проблемы с демографией – не верьте им. Слава Аллаху – всё хорошо!

Аноним, 09-08-2023 #1[ru]

Так и надо гадкому Чпокерту! Скоро его осудят за изнасилования, а также создание и распространение порнографии!!

Аноним, 10-08-2023 #2[ru]

Так что же сгубило этого не потопляемого господина, б**дство или все же коррупция? Или и то и другое вместе?

Аноним, 11-08-2023 #3[ru]

Никому на хрен не нужен этот Брокерт. Это не человек, это отродье, и цена которому – х** мышиный!

Аноним, 11-08-2023 #5[ru]

После Брокерта еще долго придется подчищать помойку, которую он оставил после себя.

Аноним, 11-08-2023 #7[ru]

Смешно. Не построили железную дорогу в нулевые, когда страна купалась в деньгах, не построят и сегодня, когда все деньги уходят на производство снарядов и ракет. А китайцы ни одного юаня не дадут на разграбление местных жуликам – они лучше подождут с десяток лет и построят дорогу по ровной степи Кызыл-Пекин, без всякого заезда в Курагино. Учите китайский язык – пригодится.

Аноним, 12-08-2023 #1[ru]

Показания на тывинском языке – хитрая уловка. Ей пользуются все уголовники. Этим тварям пожизненное давать нужно. Развели сопли. Самый «гуманный» суд в мире. Твари мерзкие и продажные.

Аноним, 09-08-2023 #1[ru]

Их родные богатейшие Тыва, Якутия, Бурятия лежат в руинах, пребывая в статусе колонии Москвы. А тувинцы, якуты, буряты лезут в Украину – чтобы их, в лучшем случае, БЛЕСТЯЩЕ взяли в плен. Не в ту сторону едете...

Аноним, 09-08-2023 #2[ru]

Любимым приемом террористов была закладка двух бомб в оживленном месте. Первая бомба убивала и ранила большое количество случайных прохожих. Вторая взрывалась, когда на место трагедии приезжали врачи, пожарные и спасатели. Вот так и по Покровску Донецкой области: было выпущено две ракеты «Искандер» – в 19:15 и 19:52. Вторая ракета специально для врачей, пожарных и спасателей. 7 убитых, 67 раненых...

Аноним, 09-08-2023 #3[ru]

Ой, чего-то Шойга медальки спрятал. Одни планки. Как скромно, как мило... комсомолец...

Аноним, 09-08-2023 #4[ru]

В России в течение четырёх дней подожгли 31 военкомат. Генпрокуратура заявляет, что всем поступали указания по телефону. Доверчивым гражданам обещали решить вопрос с кредитами. Тут возникает вопрос, как так получилось, что в самой сплоченной стране можно легко сподвигнуть человека на поджог? Учитывая, что это люди из разных городов и социальных групп: самой старшей поджигательнице 82 года, самой молодой – 17 лет. Не очень сходится...

Аноним, 09-08-2023 #5[ru]

Грозный и Мариуполь стали городами-побратимами. Соответствующее соглашение подписали мэр Грозного Хас-Магомед Кадыров и гауляйтер Мариуполя Олег Моргун. Символично, что оба города в своё время были разрушены нами – в 1995 году Грозный и в 2022 году Мариуполь. https://t.me/chtddd/66481

Аноним, 09-08-2023 #6[ru]

Шойгу рассказал о «кратно возросших угрозах» России от Польши и Финляндии. А о том, что в его родной Туве у 68% населения в 21-м веке нет канализации, не рассказал.

Аноним, 09-08-2023 #7[ru]

Шойгу заявил, что имеется план создать польско-украинское соединение для «оккупации Западной Украины». Вот это чудеса – Украина 8 лет бомбила Украину, а теперь Украина хочет оккупировать Запад Украины.

Аноним, 10-08-2023 #11[ru]

«Как в целом можно оценить российскую внешнюю политику?» – спросили как-то у Виктора Черномырдина. «Ну – нас никто не может упрекнуть в добрых намерениях!» – не задумываясь, ответил ЧВС.

Аноним, 12-08-2023 #12[ru]

Я человек не военный, поэтому имею право на глупые вопросы. Вот один из них: а почему, собственно, беспилотники надо уничтожать именно над Москвой, в Москва-Сити, на Карамышевской набережной, на Комсомольском проспекте? Неужели лучшего места для этого на протяжении всего маршрута полета от украинской границы до центра столицы не нашлось? Кто и зачем так долго ждёт? Или есть какой-то особый кайф в том, чтобы сбивать их именно в центре Москвы, чтобы дети порадовались фейерверку?