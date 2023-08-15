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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 30, 15 августа / Свежий анекдот
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№30, 15 августа 2023 года.
    Свежий анекдот
Свежий анекдотА зачем чиновников пересаживать на отечественные автомобили, если они имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте?

* * *

В России каждый рабочий день заводится одно уголовное дело о госизмене и шпионаже. Это чаще, чем в СССР после Сталина.
Странно, конечно. Советские репрессии вернулись, а вот самого вкусного мороженого по 28 копеек так и не появилось. Где-то нас явно обманули!

(прочитано 71 раз)

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