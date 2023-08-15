Свежий анекдот
А зачем чиновников пересаживать на отечественные автомобили, если они имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте?
Странно, конечно. Советские репрессии вернулись, а вот самого вкусного мороженого по 28 копеек так и не появилось. Где-то нас явно обманули!
* * *В России каждый рабочий день заводится одно уголовное дело о госизмене и шпионаже. Это чаще, чем в СССР после Сталина.
Странно, конечно. Советские репрессии вернулись, а вот самого вкусного мороженого по 28 копеек так и не появилось. Где-то нас явно обманули!
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