    Свежий анекдот

А зачем чиновников пересаживать на отечественные автомобили, если они имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте?

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В России каждый рабочий день заводится одно уголовное дело о госизмене и шпионаже. Это чаще, чем в СССР после Сталина.Странно, конечно. Советские репрессии вернулись, а вот самого вкусного мороженого по 28 копеек так и не появилось. Где-то нас явно обманули!