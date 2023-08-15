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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 30, 15 августа / Простые решения вечной проблемы в условиях кризиса
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№30, 15 августа 2023 года.

Простые решения вечной проблемы в условиях кризиса

Простые решения вечной проблемы в условиях кризиса
Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как чиновники борются с алкоголизмом...

В последнее время на страницах мэрии Кызыла в соцсетях вновь разразилась очередная антиалкогольная кампания. Периодически публикуются мнения известных (в узких кругах) людей на тему борьбы с алкоголизацией населения. В основном, если свести все их пространные рассуждения по этому вопросу, то можно вычленить два варианта решения проблемы алкоголизма: запретить продажу спиртных напитков и устроить принудительную трудотерапию для пьющих.

Что тут сказать. Если эти «известные люди» считаются у нас элитой общества, то страшно становится за будущее нашей страны и республики... Похоже, в голове у них пульсирует одна (и та прямая) извилина, имеющая два положения: «запретить» и «наказать».

С нетерпением буду ждать, когда чиновники мэрии поинтересуются их мнением по решению проблемы загрязнённости наших улиц собачьим и человечьим дерьмом. Видимо, единственным способом решения они предложат запретить собакам и людям гадить. Что может быть проще: запрети – и нет проблем! А кто не сдержится и всё-таки где-то обделается, то тут же 10 лет каторги без права переписки! Ну, а собак можно просто расстрелять на месте «преступления». И улицы сразу же станут чистыми. Про то, что в Кызыле нет общественных туалетов, я уверен, никто и не вспомнит. Про то, что для собачников не создано ни одного места для выгула своих питомцев – это тема за гранью понимания. По секрету сообщу любителям простых решений: а вот если ещё запретить людям дышать, то в итоге кислорода станет больше! Вот заживём тогда!

Так и про алкоголизм: никто не интересуется мнением настоящих учёных, занимающихся именно этой проблемой. Никто не спрашивает: а почему в Туве алкоголизм в такой запущенной форме при таком ограничении торговли алкогольной продукции? А в соседней Хакасии (при свободной чуть ли не круглосуточной продаже алкоголя в каждом доме) такой проблемы почему-то нет? Интересно, а как с алкоголизмом боролись в других странах? И что из этого вышло? Помог ли хоть в одной стране мира когда-нибудь запрет на продажу алкоголя?

Возникает также вопрос: а зачем нынешним властям нужны новые ужесточения в продажах алкоголя? Про бывшего губернатора всё было ясно и так: такова природа бутлегерства – оно не может приносить доход в условиях свободного рынка. Только всевозможные запреты приводят к сверхприбылям теневого алкогольного бизнеса. Если хотите узнать историю становления криминальной чёрной семьи, посмотрите любимый фильм Шолбана Кара-оола «Однажды в Америке», повествующий про эпоху «сухого закона» в 30-х годах прошлого века. Там всё рассказано про получение первого капитала, про их ценности, про их «братство». Неужели высокопоставленные чиновники соблазнились лёгкими деньгами, и решили повторить путь бывшего руководителя? Или они просто выполняет некие тайные договорённости с ним, продолжая культивировать криминальную почву для существования бутлегерства?

Если возвратиться к вопросу борьбы с алкоголизмом, то могу высказать своё мнение простого малоизвестного обывателя. Проблема вовсе не в том, что алкоголь легкодоступен. А в том, что у жителей Тувы отсутствует понимание своего места в социальной жизни.

Люди, во-первых, не знают, для чего они живут. В школах этому не учат, востребованных профессий не дают. Преподают только общие знания, в основном в дальнейшей жизни, не имеющие практической ценности. Выпускники выходят в жизнь с полной дезориентацией, в которой алкоголь выступает как средство анестезии от суровой реальности.

Вердикт: нужно пересматривать учебную программу в сторону востребованности в реальной жизни, чтобы люди хоть немного понимали, куда они, повзрослев, попадут.

Во-вторых, подобным «потерянным» людям помогло бы какое-нибудь стабильное, но хорошо оплачиваемое рабочее место, которое помогло бы с уверенностью смотреть человеку в будущее. В Туве такие рабочие места могут обеспечить только государственные службы. Но места там сильно ограничены, в основном они заняты роднёй руководства. И на всех желающих мест явно не хватит. Причём распределяются они не по выставленным оценкам в школьном или университетском аттестате, а по блату и родственным связям.

Вердикт: если уж государство не способно обеспечить людей стабильной высокооплачиваемой работой, то нужно позволить развиваться частному бизнесу. Основы предпринимательства, кстати, можно было бы как раз включить в школьную и вузовскую программу обучения. Почему-то в России успешными предпринимателями становятся не больше 3% населения, в то время как в других странах «частниками» являются больше половины жителей.

В-третьих, алкоголь является средством психологической разгрузки от ежедневного стресса. Повышенная преступность в алкогольном опьянении как раз и является выплеском накопленной агрессии, которая просто сдерживается человеком, находящимся в постоянном стрессе.

Вердикт: нужно развивать и рекламировать всевозможные психологические службы. По возможности бесплатные или хотя бы не дорогие. Потому что если сеанс психотерапевта будет дороже бутылки водки, то вряд ли к ним будут выстраиваться большие очереди.

В-четвёртых, часто алкоголь выступает у нас как способ досуга. Люди просто не знают, чем ещё можно заняться во внерабочее время с друзьями и родными. В Туве вообще не развита сфера развлекательных услуг. Рестораны, ночные клубы – это пожалуйста. А что ещё? Боулинг – недешёвое развлечение (в сравнении с ценой алкоголя), кинотеатр, театр – разовое развлечение на любителя. Выезды на природу – можно, но на свой страх и риск (да и не отменяет алкоголя). Выходы в город – пару раз за всю жизнь можно устроить (и то только в столице – про культурные прогулки в районах промолчу).

Традиционно в Туве досугом считаются занятия спортом. Хотя они не для всех подходят по состоянию здоровья. Да и вообще, физкультура – это скорее отдельный вид времяпровождения, полезная отдушина от монотонной рабочей рутины, а не отдых. А вот спорт высоких достижений, который у нас частенько путают с физкультурой, вообще вреднее любого алкоголя. Во всяком случае, я не припомню ни одного 100-летнего профессионального спортсмена, в отличие от долгожителей-алкоголиков, которые частенько живут дольше своих спортивных собратьев-трезвенников.

Вердикт: нужно развивать сферу развлечений. Не только для детей, но и для взрослых. Закономерность-то простая: чем больше видов развлечений в шаговой доступности задёшево, тем меньше будет уровень алкоголизма.

Ну, и наконец, в-пятых, существует около 10% от всех потребителей алкоголя, которые больны этим в медицинском смысле. Они не могут избавиться от этой зависимости самостоятельно, поэтому могут уйти в неконтролируемый запой на несколько дней-недель.

Вердикт: тут уже без помощи профессиональных врачей не обойтись. Но нужно, понимать, что никакое лечение не поможет, если излечённого пациента просто выпустить обратно в тот же серый безрадостный мир. Так что без решения предыдущих четырёх пунктов лечение, по сути, бесполезно.

Конечно, сегодня общая обстановка в стране не способствует тому, чтобы бросить пить. И все мои благие пожелания в сегодняшней реальности – это простое сотрясание воздуха. Единственный вариант спасения от алкоголизма, который предложил наш президент – это пойти и умереть за Родину. Как он выразился, вы всё равно мрёте от водки или в ДТП, а так хоть какую-то пользу стране принесёте. Про то, что наоборот – это страна должна приносить пользу своим гражданам, и вообще, государство должно служить интересам народа, а не народ умирать во благо государства – это уже рассуждения на грани экстремизма и терроризма. Похоже, культ смерти становится в России главной идеологией. А в школах вместо мирных прогрессивных занятий воспитывают солдат, чётко и бездумно выполняющих приказы командиров.

От такой перспективы, действительно, остаётся только напиться и забыться. К тому же, по расследованиям СМИ, за последние полтора года доля алкоголиков больше всего выросла как раз в среде высших чиновников. То есть людей, лучше всех разбирающихся в настоящей реальности, в отличие от основной массы населения, смотрящей на мир через розовые очки пропаганды.

В любом случае, страна прочно встала в колею, ведущую в пропасть, и, похоже, этот путь не обратим. Если для вас миграция в другую страну не вариант, то нужно как-то пытаться создавать вокруг себя свой собственный маленький мирок, в котором вам будет комфортно. Поменьше контактировать с больными частями общества, чаще проводить время в отрыве от текущих событий. И тогда, возможно, вам не понадобится алкоголь для выхода из депрессии.

О. Шын

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Комментариев: 69
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