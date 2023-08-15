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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 30, 15 августа / Коротко
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№30, 15 августа 2023 года.
    Коротко

В Туве начали проверку информации о сексуальных играх в детском лагере

Представители исполнительной власти Тувы сообщили об инциденте в одном из загородных лагерей региона. По информации правительства республики, дети практиковали игру, которая сопровождалась действиями сексуального характера.

– Правоохранительные органы организовали проверку, со всеми детьми побеседовали, назначены медицинские экспертизы, – написал на своей странице в социальной сети заместитель председателя правительства Республики Тыва Орлан Сарыглар.

Он отметил, что дети, вероятно, воспринимали происходящее как игру, однако оставлять такие вещи без внимания нельзя: «Будем разбираться, с детьми обязательно будут работать психологи».

В полиции корреспонденту «РГ» заявили, что сотрудники регионального управления МВД не располагают информацией о случившемся в детском лагере, поскольку проверку проводит другое ведомство. В пресс-службе кабмина уточнили: следственные действия начал главк СК. Там пока не комментируют предварительные результаты.

Дорогу из Тувы в Хакасию размыло в третий раз за лето

«Проезд по временной объездной дороге на 61 км автодороги «Абаза – Ак-Довурак» временно закрыт, – сообщила администрация тувинского города Ак-Довурак в соцсетях. – Поднялся уровень воды на реке Ак, объездную дорогу смыло рекой».

В середине июня из-за паводка был разрушен мост на той же трассе. В конце июля проезжую часть также размыло. Объезд был возможен через Кызыл.

В Туве почти все участковые избирательные комиссии возглавляют единороссы

Движение, защищающее избирательные права граждан, изучило, представители каких партий занимают посты председателей участковых избирательных комиссией (УИК) в регионах России.

Выяснилось, что в Туве, которая известна высокими процентами поддержки власти на выборах разного уровня, 93% комиссий возглавляют единороссы. На втором месте идет Амурская область, там 83% УИКов региона возглавляют люди из партии власти.

Для сравнения: в Хабаровском крае у единороссов – 39% комиссий, в Хакасии – 35%. В этих регионах в последние несколько лет были случаи массового протестного голосования.

В Забайкальском и Красноярском краях самое разнообразное партийное представительство среди председателей, но даже там единороссы обладают большинством в процентном соотношении.

«Важным фактом является то, что КПРФ – вторая партия по результатам в большинстве регионов – ущемлена сильнее, чем три другие, а «Справедливая Россия» оказывается на «лучшем счету», – резюмируют исследователи.

Число жертв аварий на дорогах в пяти регионах СФО выросло, в пяти – сократилось

В первом полугодии 2023 года на дорогах Сибирского федерального округа (СФО) произошло почти 7 тыс. ДТП. В них в общей сложности погибли 738 человек, еще около 9 тыс. получили ранения. Показатели по сравнению с аналогичным периодом прошлого года несколько улучшились, но тем не менее в половине сибирских регионов число жертв ДТП выросло. Это Новосибирская, Омская и Иркутская области, а также Республика Тыва.

В Иркутской области рост числа жертв оказался сравнительно небольшим – на два человека, но тем не менее в абсолютных числах (121 жертва) результат оказался наихудшим среди сибирских регионов. Для сравнения: по итогам первого полугодия прошлого года хуже, чем на иркутских дорогах, была ситуация в Красноярском крае (131 погибший) и Кемеровской области (128). Но в 2023 году в этих двух регионах показатели улучшились. В Красноярском крае количество жертв ДТП сократилось до 113, в Кузбассе – до 119.

Самый заметный относительный рост этого показателя зафиксирован в Республике Алтай – с восьми до 14 человек, или на 75%, а также в Туве – с 29 до 42 человек, или на 44,8%.

В ГИБДД объясняют негативную тенденцию геополитическими причинами: международные санкции заставили переориентироваться основные маршруты автомобильных грузоперевозок с запада на восток, на фоне закрытых границ стало гораздо больше и автотуристов – дороги к таким нагрузкам оказались неготовы.

Чудеса учёта зажиточности: В Туве сократилось количество получателей соцугля

В Туве продолжается реализация проекта «Социальный уголь», участниками которого являются многодетные малообеспеченные семьи. Ежегодно им выделяют по 2145 кг каменного угля с Каа-Хемского или Чаданского разрезов или 4,8 куба дров. Как сообщает пресс-служба правительства республики, в этом году углем будут обеспечены 2849 семей, дровами – 122. В 2022 году господдержку получали 3624 семьи.

Причина уменьшения количества семей, получающий соцуголь, заключается в превышении прожиточного минимума у некоторых семей, который влияет на право получение социального угля и дров. У части прежних получателей услуги увеличился доход с получением ежемесячных денежных выплат – на детей от 3-х до 7 лет и ЕДВ от 8-ми до 17 лет.

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