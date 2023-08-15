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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2023 год / № 30, 15 августа / Пособие о том, как можно водить суд за нос
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№30, 15 августа 2023 года.
Пособие о том, как можно водить суд за нос

Пособие о том, как можно водить суд за нос

Ещё в апреле 2022 года газета «РИСК» публиковала материал под названием «Бесстыжая бестия», в котором шла речь о юристе золотодобывающей компании «Тардан Голд», которая оказалась замешанной в судебном скандале в роли брачной аферистки. В той публикации, в частности, сообщалось, что супруг аферистки трудился на прииске на Дальнем Востоке, а она – в Кызыле.

«Он – вахтовым методом. Возвращался домой на пару недель раз в квартал. Жена, как правило, встречала его с горячими объятиями на машине в аэропорту Красноярска, и они вместе возвращались в Кызыл. И такая семейная идиллия длилась годами. У неё зарплата была вполне достойной, – всё же шведская компания «Тардан Голд» – не какая-нибудь захудалая шарашка, золото добывает. У него вообще оплата труда была всегда в несколько раз большей».

Так, наверное, супруги и жили бы до сих в счастливом браке, если бы однажды она в запале спора однажды «...не предложила ему убраться из квартиры и больше не претендовать на супружеское ложе, поскольку они уже два года как разведены судом. И в доказательство сказанного представила ему соответствующее решение суда».

Как потом выяснил в ходе судебного разбирательства адвокат А.Язев, эта бестия, проживая с мужем в их общей квартире, воспользовалась отсутствием мужа, находящегося на вахте, и оформила развод с ним, не прекращая отношений и пользуясь его деньгами. Для этого она получала поступающую из суда корреспонденцию, которую утаивала от мужа. А затем, обладая юридическими познаниями, изготовила и представила в суд поддельное ходатайство о согласии мужа в рассмотрении бракоразводного дела без его участия. Потому её муж и знать не знал ничего о разводе. Уже будучи разведённой, она пользовалась банковской картой бывшего супруга, который, как и их дочь, были введёны в заблуждение по поводу своего семейного статуса.

Получив решение суда на руки, обманутый муж обратился в суд, заявив, что ни о каком бракоразводном процессе ничего не знал и никаких ходатайств в суд не писал и не подавал. Вопрос о восстановлении срока обжалования решения суда был непростым, но адвокату удалось доказать, что истица, исходя из собственных корыстных интересов, ввела в заблуждение не только своего супруга, но и суд.

А теперь следует объяснить, почему супруг не согласился на развод. Всё очень просто. После того, как ему стало известно о делишках бывшей супруги, у него не появилось никакого желания восстанавливать брак. Но дело в том, что, когда «он заявил, что никуда не уйдёт, поскольку у них всё имущество – совместно нажитое в браке, она огорошила его ещё больше, пояснив, что всё «совместно нажитое» на самом деле уже принадлежит только ей, поскольку она всё оформила на себя уже после того, как состоялось решение суда о разводе». Таким образом, у него из всего совместно нажитого имущества осталась только дочь – всё остальное ушлая жёнушка официально закрепила как свою единоличную собственность. И теперь, чтобы восстановить справедливость раздела имущества, ему было необходимо отменить тот липовый развод, после которого она переоформила всё нажитое на себя, а затем уже снова в соответствии с требованием закона провести раздел между нею, собой и повзрослевшей дочерью. Речь идёт о квартире, автомашине и гараже. Всё это брачная аферистка попыталась присвоить, оставив «за бортом» бывшего мужа и дочь.

Следует отметить несколько наиболее ярких штрихов абсолютной бесстыжей наглости брачной аферистки. Бывшая жена в суде утверждала, что именно муж написал ходатайство о рассмотрении бракоразводного дела в его отсутствие. И даже пыталась настаивать на проведении почерковедческой экспертизы. А когда судья в проведении экспертизы ей отказала, сославшись на то, что нет никакой нужды в специальных познаниях, чтобы определить, что в ходатайстве текст написан совершенно другим почерком, она тут же переобулась и заявила, что это муж её обманул, подсунув ей ходатайство, написанное по его просьбе третьим человеком. Правда, на решение суда эта её хитрость повлиять уже не могла. Их развели по-новому.

Кстати, она к тому времени, имея фиктивный развод, умудрилась выйти замуж за гражданина Батоева. Он, узнав о её брачных историях, передумал с ней совместно проживать и выставил её из дома. Уже в ходе раздела имущества эта бестия попыталась вывести из сферы раздела имущества и гараж, заявив во встречном иске, что подписанные ею договора купли-продажи квартиры и гаража, имеющиеся в материалах дела, были мнимыми. Правда, зачем она обманывала государство, подписывая и регистрируя их, выяснить так и не удалось, поскольку она в суд больше не является. Вместо неё врать в суд является её мать, показания которой по понятным причинам идентичны.

А в целом ситуация в бывшем семействе такова: ни дочь, ни бывший муж иметь с ней дело и просто даже общаться не хотят. Дочь считает поведение своего отца честным и последовательным, а мать презирает за ложь и измену. Странно смотреть, но дочь совсем не похожа на мать – она спокойна, желает справедливости и как можно меньше слышать о матери. С отцом же у неё полное взаимопонимание.

Адвокат брачной аферистки Артемьева, как может, пытается затянуть процесс, постоянно изыскивая повод для отложения судебного заседания. Однажды она даже заявила о подложности уточнённого заявления, поданного дочерью. И тогда дочь, проживающая за Саянами, была вынуждена сама прибыть в суд, чтобы подтвердить свою подпись и снять подозрения с представителя о подложности.

Судебное следствие, которое длится уже более пяти лет, вскоре будет продолжено. Будем надеяться, что справедливость будет восстановлена.

Редакция

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risk-inform.ru/article_10659.html

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