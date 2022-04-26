Бестыжая бестия

или Зачем иностранная золотодобывающая компания прикормила брачную аферистку?

Люди бывают разные. Как говаривал классик, «человек – это звучит гордо!». Но не всегда и не везде. Человек – существо разумное. Гомо сапиенс. И уже в силу этого ему должны быть свойственны такие качества, как доброта, честность и справедливость. Но не всегда эти качества гарантируют благополучную жизнь. Часто бывает, что человек подлый и коварный процветает, а честный и прямой от этого даже может пострадать. Чаще всего бывает, что на поверку с виду приличный человек в душе оказывается оборотнем и злодеем. Так что можно смело полагать, что с виду вполне благопристойный человек на самом деле оказывается существом по своей натуре подлым, хитрым и изворотливым. Это как бы издержки цивилизации. Последствия чудовищной мутации, которую переживает человечество в своём прогрессе.

Однако в нём бушуют не только отрицательные пороки, но и порывы душевности, мудрости и человеколюбия. К примеру, какие родители не любят своих детей? Большинство из них души в своих чадах не чают и делают всё от них зависящее, чтобы дети были сыты, обуты, одеты, получили достойное образование, профессию, создали семью и были счастливы. Причём в этом стремлении замечена закономерность: чем менее образованы люди, тем они, как правило, душевнее и человечное. То есть менее склонны к разного рода махинациям, обманам и другим подобным мерзостям. Нет, я совсем не против того, чтобы люди получали хорошее образование, были обеспечены и довольны жизнью. Просто люди по-разному используют полученные образование и профессиональные навыки. Это как на войне. Одни с оружием в руках защищают Родину, а другие используют оружие для того, чтобы убивать себе подобных без всяких благородных целей. И чем больше и свирепее это у них получается, тем лучше их состояние души. Одни используют кухонный нож для приготовления пищи, а другие при первой возможности вонзают его в спину своему сородичу. И где та грань, когда очевидное благо переходит в непременное зло?

Подобные мысли посетили меня, когда я узнал одну бытовую историю взаимоотношений близких людей. Он и Она создали семью, у них в браке родилась Дочь. Все трое были материально обеспечены, любили друг друга и считали себя чуть ли не самыми счастливыми людьми в мире. Супруги работали на золоте. Она – юристом в «Тардан Голд», Он – начальником участка на прииске на Дальнем Востоке. Она работала в обычном режиме, Он – вахтовым методом. Возвращался домой на пару недель раз в квартал. Жена, как правило, встречала его с горячими объятиями на машине в аэропорту Красноярска, и они вместе возвращались в Кызыл. И такая семейная идиллия длилась годами. У неё зарплата была вполне достойной, – всё же шведская компания «Тардан Голд» – не какая-нибудь захудалая шарашка, золото добывает. У него вообще оплата труда была всегда в несколько раз большей – всё же начальник золотоносного участка. Это вам не работяга с лопатой. А поскольку жили они дружно, доверие между ними было обоюдное. Она свободно распоряжалась семейным бюджетом, поскольку ему зарплата перечислялась на банковскую карту, которой пользовалась жена. Она же, будучи профессиональным юристом и проживая дома, управляла финансами семьи и занималась семейной недвижимостью: покупала, продавала и обменивала имеющееся имущество семьи. Дочка, окончив среднюю школу, отправилась к бабушкам в другой город за Саянами, где получает образование.

И всё было бы хорошо и до сегодняшних дней, если бы однажды через пару дней по возвращению мужа с прииска между ними не возникла перебранка. В ходе которой Она совершенно неожиданно для него предложила ему убраться из квартиры и больше не претендовать на супружеское ложе, поскольку они уже два года как разведены мировым судом. И в доказательство представила ему соответствующее решение суда. Сказать, что муж, оказавшийся уже как два года не мужем, обалдел – значит, не сказать почти ничего. А когда Он заявил, что никуда не уйдёт, поскольку у них всё имущество – совместно нажитое в браке, она огорошила его ещё больше, пояснив, что всё «совместно нажитое» на самом деле уже принадлежит только ей, поскольку она всё оформила на себя уже после того, как состоялось решение суда о разводе. И теперь у него из всего совместно нажитого имущества осталась только дочь – всё остальное ушлая жёнушка официально закрепила как свою единоличную собственность.

Думаю, всем понятно, как воспринял эту «новость» муж. Как известно, в результате развода обычно больше всего страдают совместные дети. Можете себе представить состояние их дочери, когда она узнала про аферу свой матери. В её юном сознании никак не укладывалось, что можно тайно развестись и два года сохранять супружеские отношения, пользуясь заработной платой обманутого супруга и постепенно без спешки переоформляя совместно нажитое имущество на себя. Неизвестно, как мать после этого объяснялась с дочерью, но с этого момента произошёл разрыв отношений между ними. При этом дочь решительно встала на сторону обманутого отца, осуждая мать за коварство, алчность и бессовестность.

Но как всё это удалось провернуть наглой беспринципной профурсетке настолько незаметно для бывшего супруга, спросите Вы, уважаемый читатель? Не стану утруждать читателей фантазиями и сошлюсь на судебные вступившие в законную силу решения. Как выяснил обманутый обобранный до нитки муж, весь фокус аферистки состоял в том, что она, обратившись в суд за разводом, указала в заявлении один и тот же адрес мужа и свой – в Кызыле по ул. Лопсанчапа. А поскольку муж, как правило, большую часть времени находился на вахте, то судебную почту она получала сама, расписываясь за мужа. И это не вызывало сомнений у суда. Мало того, чтобы муж ничего не узнал, она следом представила в суд фальсифицированное ходатайство мужа о рассмотрении дела без его участия. И суд, не сомневаясь в искренности и порядочности истицы, вынес решение и отправил его мужу по тому же адресу.

Дождавшись, когда решение вступит в законную силу, находящаяся в состоянии бальзаковского возраста разведённая жена-юрист в ЗАГСе оформила все необходимые документы. Таким образом, она получила статус свободной женщины, обременённой приличным имуществом, на которое её бывший муж и дочь уже не могли претендовать, поскольку уже по закону не имели на него никаких прав. К этому времени одинокая женщина получила повышение по службе в «Тардан Голд» и обзавелась новым мужем, приобретя фамилию, которую по понятным причинам обозначим как «Матоева». Но перевести непосильно нажитым трудом всё полученное от первого брака имущество на фамилию очередного мужа Матоева уже не успела – обманутый мужчина обратился за помощь к известному в Кызыле юристу, который занялся распутыванием клубка имущественно-гражданских прав авантюристки с юридическим профилем.

Самым сложным было восстановить срок обжалования судебного решения о разводе, поскольку оно состоялось более двух лет назад. Эта тардан-голдовская бестия хорошо изучила сложившуюся в России судебную практику, в соответствии с которой, как правило, суды отказывают в восстановлении срока исковой давности по делам подобной категории. К тому же можете себе представить: приходит мужчина в суд и говорит: прошу восстановить срок обжалования решения о разводе, поскольку я о нём только что случайно узнал... Его спрашивают: ваш адрес регистрации? Он подтверждает тот адрес, что записан в деле. Тогда возникает другой вопрос: а вы согласны с разводом или хотите, что бы суд обязал вашу бывшую жену продолжать исполнять супружеские обязанности? Он реагирует адекватно: с этой сукой я бы на один гектар не сел, не то, что лёг. Тогда, говорит судебная инстанция, извините – сначала определитесь, чего хотите, а потом уж приходите. И тут совсем непросто человеку, не отягощённому юридическим образованием, объяснить, что у него имеется дочь, имущественные права которой затрагиваются. Что бывшая супруга умудрилась не только снова выйти замуж, переменив фамилию, но и переписала всю семейную собственность на себя, «кинув бывших мужа и дочь». В общем, мороки будь здоров. Да и нормальному мужику может быть даже неловко рассказывать, как его нагло обвела вокруг пальца его бывшая жёнушка. И тут уже приходится надеяться только на квалифицированного адвоката, который убедит суд верить ему, а не профуре. Но ему повезло: он нанял хорошего адвоката. Защитник не только сумел восстановить сроки, но и признать развод фиктивным. Затем по закону повторно развести не желающих жить совместно супругов. А затем по справедливости разделить имущество между сукой-матерью юристкой из «Тардан Голд» Матоевой, бывшим мужем и их дочерью-студенткой, которая в одночасье лишилась родной матери.

Но, честно говоря, не это подвигло меня на публикацию. Поражает наглость, бесцеремонность и безграничная алчность юристки из «Тардан Голд». Когда начался процесс по признанию незаконности действий Матоевой, та, используя юридические познания в гражданском судопроизводстве, умудрилась более двух лет волокитить разбирательство. Бегала от суда, как прошмондовка. Прямо скажем, суды от неё просто устали. Чтобы вручить её повестку в суд, её разыскивали участковые уполномоченные и судебные приставы. Им оказывали содействие бывший муж и его представитель в суде. Суду даже пришлось привлекать руководство «Тардан Голд», чтобы они оказали содействие в уведомлении своего работника. Но даже когда усилия суда оказывались успешными, Матоева не являлась в суд, представляя то больничные, то повестки об участии её в других судебных заседаниях, связанных с сомнительной деятельностью компании «Тардан Голд», которую регулярно уличали в нарушениях природоохранного законодательства. Таким образом, за два года судам удалось только дважды обеспечить участие Матоевой в судебных заседаниях. Причём один раз это случилось потому, что секретарь суда случайно обнаружила Матоеву в коридоре городского суда, куда она явилась по другому судебному делу, и с помощью пристава доставила её в зал судебного заседания. В другой раз она изрядно повеселила суд, когда заявила, что ходатайство её бывшего мужа о рассмотрении дела без его участия написал он сам лично и якобы передал ей для приобщения в суде в материалы дела. Она заявила ходатайство о проведении почерковедческой экспертизы, которая по замыслу должна была установить авторство бывшего мужа в написании этого ходатайства. Но она промахнулась, поскольку на это заседание прибыл сам бывший муж и без труда подтвердил, что он к фальшивке никакого отношения не имеет. А также заявил ходатайство о подложности доказательства, так как он его не писал и не мог представлять в суд. Суд расценил его заявление как искреннее. И спросил Матоеву, как она отнесётся к тому, если результаты экспертизы опровергнут её заявление. Тут она, ничуть не смутившись, ошарашила суд, завив, что ввиду новых обстоятельств не настаивает на экспертизе, поскольку её бывший муж мог совершить коварство – попросить кого-нибудь из своих друзей написать это ходатайство с намерением его опорочить, когда наступит разбирательство. А она является жертвой вероломства бывшего мужа, поскольку и мысли не допускала, насколько он хитёр, изворотлив и юридически подкованный гражданин... Это заявление, по сути, и явилось поворотным моментом в деле. У суда к Матоевой веры уже больше не осталось.

Но в ходе судебного разбирательства выяснились и другие весьма нелицеприятные вещи, характеризующие юристку-авантюристку. К примеру, выяснилось, что она пыталась «кинуть» не только бывшего мужа, но и собственную дочь-студентку. Получая в «Тардан Голд» приличную зарплату, не оказывала дочери никакой материальной поддержки. Однажды, когда ей для учёбы понадобился ноутбук, отец предложил матери в складчину купить дочери хороший компьютер. Но мать категорически отказалась участвовать в создании условий для обучения дочери. И пригрозила бывшему мужу, что если он будет настаивать на финансовой поддержке дочери, она обратится в полицию для привлечения его к уголовной ответственности за вымогательство... В зале суда прозвучало и другое. А именно, что она порой в нетрезвом виде звонит дочери по телефону и доводит её до истерики. Вот и получается, что молодая девчонка имеет отца и двух бабушек, которые относятся к ней с любовью, и мать-кукушку, которой почему-то нет дела до своего чада.

Заканчивая, не могу не удержаться от реплики в отношении руководства компании «Тардан Голд», которая держит в своём штате таких откровенно аморальных работников. Вся эта история с мошенничеством юриста руководству и службе безопасности компании должна быть хорошо известна. Не думаю, что они специально подбирают в штат юристов, напоминающих своими действиями и поступками различного рода мошенников и проходимцев. Ведь юрист компании – это её лицо, которое представляет руководство по доверенности в сношениях с контрагентами. Не думаю, что наличие в компании брачной аферистки как-то красит хозяев-шведов. Будет интересно, как на эту публикацию отзовётся дирекция «Тардан Голд». Или их ничуть не смущает наличие в штате мошенников?

Кондрат Пчёлкин