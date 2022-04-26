«Мы попадем в рай, а они – просто сдохнут!» ©
 Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться https://risk-inform.com, https://riskinform.blogspot.com или https://t.me/riskinform"

Поиск по сайту
Навигация
Случайная картинка
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 94
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 23
User Пользователей: 0
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК» за 2022 год / № 6, 26 апреля / Что полезнее: ломать или строить?
Версия для печати
A- | A | A+  12pt
№6, 26 апреля 2022 года.
    Редакторская колонка

Что полезнее: ломать или строить?

Что полезнее: ломать или строить?

Когда выйдет этот номер газеты, пойдёт третий месяц так называемой «спецоперации» России в Украине. Не стану забегать вперёд и предполагать, как будет выглядеть конец этой бойни. Просто возьму на себя смелость выразить свои чувства по этому поводу. Не думаю, что кто-то насмелится спорить со мной в том, что в истории России события, произошедшие после 24 февраля 2022 года, останутся позорным пятном. Тем не менее, подавляющее большинство россиян до сих пор поддерживают эту «спецоперацию». Мало того – даже по большей части надеются на её успешное завершение. Для меня это как-то странно. И даже не странно, а дико, что убийство одних людей другими кто-то может считать делом благородным.

Признаюсь: мне бывать в постсоветской Украине не доводилось. Донбасс знаю по временам, когда работал ещё в Госснабе: мы получали оттуда большой реестр продукции. Кстати, даже в конце 80-х там никаких проблем с общением на русском языке не было. Но, тем не менее, не верю, что в стране, избравшей подавляющим большинством голосов своим президентом еврея, может восторжествовать какой-то там нацизм или антисемитизм. Пусть меня в этом кто-нибудь попробует переубедить. На сей счёт кроме деклараций и пропаганды никаких доводов не слышно. Но даже если бы там что-то и было такое – это внутреннее дело украинцев. Наверное, многие помнят, что в одной африканской стране тамошний президент до самой своей смерти увлекался людоедством. И ничего, никто туда со своей «спецоперацией» не встревал. Потому что есть такое понятие – «суверенитет». Поэтому лично я никакого здравого смысла в военных действиях наших войск в этой стране, где, кстати, в подавляющем большинстве своём живут братья-славяне, не вижу.

И, тем не менее, правительственные СМИ РФ утверждают, что в России 81% опрошенных ВЦИОМ респондентов военные действия России в Украине поддерживают. И это, признаться, меня сильно озадачило. Всё же у нас население выращено на лозунгах типа «Миру – Мир!». А убийство в любом виде претит нормальному человеку и противоречит православной вере. И вот я, воспользовавшись случаем, спросил у одного из самых компетентных социологов: правда это или очередной официальный фейк? Его ответ меня удивил. Оказалось, что в некотором роде это правда. Только процент поддержки уже не 81, а где-то в районе 64%. Но всё равно много – более половины. И я поинтересовался, как может быть такое в нашей стране, победившей фашизм и всегда выступавшей за мир? Ответ меня откровенно озадачил. Во-первых, сказал социолог, многое зависит от того, как поставлен вопрос. А во-вторых, тайна зарыта в психологии человека. К примеру, если опросить россиян, какую команду по футболу они поддерживают: россиян или бразильцев, то подавляющее большинство ответят – российскую! Хотя никто не станет спорить, что сборная Бразилии играет гораздо лучше и профессиональнее, чем сборная России. Но свою сборную в России поддерживает большинство, потому что они – НАШИ! Точно также к солдатам РФ отношение совсем иное, чем к защитникам Украины, хотя те в этой мясорубке защищают свою Родину, а наши воюют с какими-то непонятными «нациками».

Но от общих рассуждений давайте перейдём к реалиям. Несмотря на то, что у нас в стране не введено военное положение и не отменена норма в Конституции РФ, запрещающая цензуру, стало опасно публиковать или просто выражать собственное мнение о том, что происходит в Украине. Теперь в России на журналистов и политиков всё чаще составляют административные протоколы по новой статье о «дискредитации» вооружённых сил РФ. Статья 20.3.3 КоАП РФ появилась 4 марта 2022 года. По некоторым опубликованным в СМИ сведениям, по состоянию на 22 апреля в России составлено уже не менее 1258 административных протоколов о т.н. «дискредитации» армии. На днях за высказывания в Америке был арестован известный в России и мире журналист и политик Кара-Мурза. Меня не прельщает роль политического заключённого. К тому же от этого во многом зависит судьба моих друзей, единомышленников и родных. Поэтому я в своих высказываниях постараюсь быть аккуратным, чтобы не давать никому повода для репрессий. Однако буду стараться информировать читателей о том, что происходит на Украине и в России, опираясь на официальные источники.

В четверг, 21 апреля 2022 года, по гостелевидению показали, как главнокомандующий вооружёнными силами РФ президент Путин приказывал нашему замечательному земляку министру обороны РФ Шойгу отменить штурм «Азовстали». И вместо штурма заблокировать завод «так, чтобы муха не пролетела». При этом он напомнил Шойгу, что «это тот случай, когда мы должны думать». А затем поправился: «мы всегда должны думать, но в данном случае – тем более». Конечно, это обидное замечание в адрес нашего земляка, которого ранее, до этой «спецоперации», мы считали человеком неглупым. Скажем прямо – это многих озадачило. С одной стороны, очевидно, что Путину к 9 мая необходим хоть какой-то повод для объявления победы на Украине. И взятие Мариуполя таким поводом могло бы стать. А с другой стороны, если не удалось Украину взять ни за три дня, ни за два месяца, то какой уж тут «триумф», учитывая подавляющее преимущество российской армии над украинской и в численности, и в оснащённости армии?! Или тут ключевой фразой следует считать указание Путина министру обороны «мы должны думать», перед тем, как что-то делать?

Если верить слухам, циркулирующим в Москве, скорее всего, именно Шойгу до начала ввода войск в Украину предоставил Путину информацию о том, что Украина готова пасть к его ногам, встречая российские войска освободителей с цветами и хлебом-солью. Но она почему-то этого не сделала. И даже не приняла к сведению пожелание Путина отстранить официальную власть и подчиниться некой новой гражданской или военной власти. Дело дошло до того, что даже министр иностранных дел дружественной нам Турции Чавуш-оглу вынужден был отгородиться от этого, заявив: «Призыв президента РФ к украинским военным взять власть в стране в свои руки неприемлем». Да и сами украинские военные, судя по всему, сдавать президента Зеленского не намерены. Они стоят насмерть до последнего солдата. В том числе и в Мариуполе, от которого остались одни руины.

Но дальше тянуть паузу с отсутствием Шойгу в медийном пространстве после гибели флагмана Черноморского флота крейсера «Москва» было, по крайней мере, неприлично. Даже если поверить в официальное заявление Минобороны о том, что на крейсере из экипажа в 500 моряков всего один погибший. Кстати, таких потерь российский флот не нёс со времён русско-японской войны 1905 года. Особенно с учётом того, что сегодня у Украины вообще нет флота. Поэтому, наверное, официально распространена версия того, что он затонул от взрыва боезапаса, который, в свою очередь, произошёл от неизвестно откуда взявшегося пожара. Не сомневаюсь, что за кадром Путин спросил Шойгу про то, как тот лихо «брал» фанерный Рейхстаг и показывал ему американское кино про Афганистан, выдавая его за действия российских войск в Сирии. А заодно спросил, куда подевалось шестикратное увеличение военного бюджета страны.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: кто должен ответить за то, что Путина ввели в заблуждение относительно перспектив военных действий в соседней стране? Кто довёл ситуацию до того, что сам президент вынужден в прямом эфире, как когда-то Кутузов, давать указания министру обороны, как управлять войсками и о чём следует «думать», прежде чем отдавать приказы? Впрочем, в показанном по телевизору эпизоде есть и положительное. Оно состоит хотя бы в том, что министр обороны нашёлся. А то его отсутствие в информационном пространстве России порождало множество ненужных слухов от инфаркта до ареста. Ещё было бы неплохо отыскать и публично показать по телевидению начальника Генерального штаба ВС РФ. Тогда бы вообще наступил полный порядок.

Однако, похоже, российско-украинский фронт скоро придёт в движение. Не исключено, что вот-вот начнётся второй штурм Донбасса. Косвенно об этом сообщили министры обороны и иностранных дел России. Но в том, что подготовка операции затягивалась, нет ничего удивительного: ставки слишком высоки. Специалисты полагают, что если нашим войскам не удастся сейчас освободить от ВСУ весь Донбасс, то на третье наступление может просто не хватить сил и средств без введения военного положения с объявлением мобилизации. При этом, по всему видно, что после двух месяцев кровопролитных боёв желающих отправлять своих детей и мужей на украинский фронт заметно поубавилось.

Я не стану распространяться насчёт того, как проводится «спецоперация». С одной стороны, я не полководец (впрочем, как и Путин с Шойгу), с другой – теперь уже не в этом дело. Военная составляющая была важна на первом этапе «спецоперации». А теперь на все процессы, в том числе общественные, больше влияет состояние экономики, продовольственного и медикаментозного рынков, поскольку руководство западных стран полагает возможным задушить экономику России санкциями и восстановить население против Путина и его ближайшего окружения. Как сообщают в СМИ, сейчас готовится новый, шестой по счёту пакет санкций в отношении России. Они и так уже разорвали почти все технологические цепочки производства в РФ товаров и услуг, до которых смогли дотянуться. И тут оказалось, что наша страна за последние 15-20 лет была настолько активно втянута в мировое разделение труда, что мы не то, что «Мерседесы» или «Тойоты», многие лекарства и бумагу, даже сахар и подсолнечное масло не в состоянии производить самостоятельно.

Недавно с интересом посмотрел передачу на РБК, где один «авторитетный юрист» предлагал принять закон, позволяющий показывать в наших кинотеатрах ворованные фильмы. При этом он пояснил, что в мировой истории бывали «пираты», которые «незаконно грабили корабли», и «каперы», которые занимались тем же, но имели на то официальные индульгенции своих правителей. Он их причислил к «волонтёрам». Мол, если в России будет принят соответствующий закон, то нам не будут страшны никакие санкции... Но кино – оно и есть кино. Не всё на нём держится. Хотя мне жаль моего оскароносного американского родственника, снявшего в 2001 году фильм, который в российском прокате значится как «Шестой элемент» – он лишится полагающихся ему отчислений от проката своего фильма. Но дело же не в нём – он человек далеко не бедный. У нас всё дошло до того, что власти официально дозволяют воровать иностранное имущество и чёрное называть белым. «Первой ласточкой» был закон, в соответствии с которым российские игристые вина стали называться «Шампанским», а заграничные, в том числе французские – «Игристыми винами», хотя всем известно, что шампанское было изобретено в Англии и запатентовано во Франции. И на самом деле шампанским всегда во всём мире считалось «игристое вино, произведённое во французской провинции Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке (шампанирования)». Мне лично это было известно ещё в ТИАСУРе от преподавателя Вентизенко, который во время подготовки научной диссертации в аспирантуре год стажировался во Франции. Узнав об этом, я ещё подумал: а зачем всё ставить с ног на голову? Все же знают, что шампанское – французское вино... Оказалось, авторы этого закона далеко глядели – теперь в связи с санкциями все готовятся к «параллельному импорту». Это когда можно будет покупать всё необходимое, минуя волю владельца лицензии. Кстати, сейчас у нас уже так поступили с самолётами, которые находятся в лизинге. И намерены поступить аналогично с водными судами. Куда мы по этой скользкой дорожке придём? Будем употреблять всё украденное без разрешения законного лицензиата?

Да, не стану оспаривать, что Россия находится в страшнейшей со времён Гражданской войны международной изоляции. Но мне кажется, всё же, думая о последствиях для страны в долгосрочном плане, нужно искать выход не в сиюминутных сомнительных решениях, а оценивать их с точки зрения приемлемости для последующих поколений россиян. Сегодняшняя власть не вечна. Придут новые люди, и им будет необходимо налаживать отношения с цивилизованным миром. Но на них будет давить груз ответственности за сегодняшние решения российских властей. Россия – богатая ресурсами страна. В ней живут талантливые работящие в большинстве своём люди. Но даже этого может не хватить для того, чтобы быстро восстановить экономический потенциал страны и поднять жизненный уровень населения. Как говорится, ломать – не строить. Душа не болит. Но думать о будущем молодого поколения стоит. А то мы можем незаметно для себя вдруг оказаться в технологическом средневековье.

Сергей Конвиз

(прочитано 427 раз)

+5
risk-inform.ru/article_10038.html

Остальные материалы номера 6:
Материалы по теме:
» Утянет ли Сергей Шойгу на дно Шолбана Кара-оола? (№5, 19 апреля)
» Импортозамещение по медицине (№4, 12 апреля)
» Спецоперация в Украине: победа или поражение? (№3, 5 апреля)
» Свежий анекдот (№3, 5 апреля)
» О новом «общественном договоре» между Путиным и населением (№2, 29 марта)
» Наша жизнь после победы над Украиной – личный взгляд (№2, 29 марта)
» Обзор прессы (№1, 22 марта)
» Свой взгляд на «спецоперацию» России в Украине (№1, 22 марта)
» Цитаты Владимира Путина (№1, 22 марта)
» Россия готова к волне безработицы? (№10, 15 марта)
» Сергей Конвиз: Нас ждёт долгий период выживания (№10, 15 марта)
» «Спецоперация на Украине»: Мы за ценой не постоим? (№10, 15 марта)
» ЗАЯВЛЕНИЕ (№9, 7 марта)
» Свежий анекдот (№9, 7 марта)
» Цитаты Владимира Путина (№8, 1 марта)
» Хотели уничтожить Украину, а подвели под удар Россию... (№7, 22 февраля)
» Месть домашнего тирана (№6, 15 февраля)
» Цензура без суда и следствия (№5, 8 февраля)
» Промежуточные результаты эскалации (№4, 1 февраля)
» Сергей Конвиз: События 2014 года в Украине нам ещё аукнутся... (№4, 1 февраля)
» Навстречу войне (№3, 25 января)
» Сергей Конвиз: Населению Тувы нужно готовиться к затягиванию поясов (№3, 25 января)
» Ультиматум Москвы (№2, 18 января)
» Военно-полицейский восторг (№1, 11 января)
Опрос «Как вы думаете, вернётся ли Россия к прежнему уровню экономического достатка?»
До конца года всё вернётся, как было. (0 голосов)
0.00%
Пока не победим всех внешних и внутренних врагов, лучше жить не станем! (3 голоса)
12.50%
Уровень жизни упадёт, но не критично. (1 голос)
4.17%
Нас ожидает полный коллапс и разруха, как в 90-х годах! (17 голосов)
70.83%
Не знаю. (3 голоса)
12.50%
Всего ответов: 24
Опрос «Поддерживаете ли вы «специальную военную операцию» на территории Украины?»
Да! До полного разгрома противника! (3 голоса)
9.68%
Частично. Заберём восточную Украину, и хватит. (0 голосов)
0.00%
Нет! Россия должна полностью вывести войска с территории Украины. (25 голосов)
80.65%
Не понимаю, что происходит. (3 голоса)
9.68%
Всего ответов: 31
Материал входит в разделы тематического архива:

Россия – это когда министр, чей семейный доход более 35 миллионов, говорит старикам с пенсией 10 тысяч – «у нас нет бедных пенсионеров».

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Blogspot Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Top.Mail.Ru