Что полезнее: ломать или строить?

Когда выйдет этот номер газеты, пойдёт третий месяц так называемой «спецоперации» России в Украине. Не стану забегать вперёд и предполагать, как будет выглядеть конец этой бойни. Просто возьму на себя смелость выразить свои чувства по этому поводу. Не думаю, что кто-то насмелится спорить со мной в том, что в истории России события, произошедшие после 24 февраля 2022 года, останутся позорным пятном. Тем не менее, подавляющее большинство россиян до сих пор поддерживают эту «спецоперацию». Мало того – даже по большей части надеются на её успешное завершение. Для меня это как-то странно. И даже не странно, а дико, что убийство одних людей другими кто-то может считать делом благородным.

Признаюсь: мне бывать в постсоветской Украине не доводилось. Донбасс знаю по временам, когда работал ещё в Госснабе: мы получали оттуда большой реестр продукции. Кстати, даже в конце 80-х там никаких проблем с общением на русском языке не было. Но, тем не менее, не верю, что в стране, избравшей подавляющим большинством голосов своим президентом еврея, может восторжествовать какой-то там нацизм или антисемитизм. Пусть меня в этом кто-нибудь попробует переубедить. На сей счёт кроме деклараций и пропаганды никаких доводов не слышно. Но даже если бы там что-то и было такое – это внутреннее дело украинцев. Наверное, многие помнят, что в одной африканской стране тамошний президент до самой своей смерти увлекался людоедством. И ничего, никто туда со своей «спецоперацией» не встревал. Потому что есть такое понятие – «суверенитет». Поэтому лично я никакого здравого смысла в военных действиях наших войск в этой стране, где, кстати, в подавляющем большинстве своём живут братья-славяне, не вижу.

И, тем не менее, правительственные СМИ РФ утверждают, что в России 81% опрошенных ВЦИОМ респондентов военные действия России в Украине поддерживают. И это, признаться, меня сильно озадачило. Всё же у нас население выращено на лозунгах типа «Миру – Мир!». А убийство в любом виде претит нормальному человеку и противоречит православной вере. И вот я, воспользовавшись случаем, спросил у одного из самых компетентных социологов: правда это или очередной официальный фейк? Его ответ меня удивил. Оказалось, что в некотором роде это правда. Только процент поддержки уже не 81, а где-то в районе 64%. Но всё равно много – более половины. И я поинтересовался, как может быть такое в нашей стране, победившей фашизм и всегда выступавшей за мир? Ответ меня откровенно озадачил. Во-первых, сказал социолог, многое зависит от того, как поставлен вопрос. А во-вторых, тайна зарыта в психологии человека. К примеру, если опросить россиян, какую команду по футболу они поддерживают: россиян или бразильцев, то подавляющее большинство ответят – российскую! Хотя никто не станет спорить, что сборная Бразилии играет гораздо лучше и профессиональнее, чем сборная России. Но свою сборную в России поддерживает большинство, потому что они – НАШИ! Точно также к солдатам РФ отношение совсем иное, чем к защитникам Украины, хотя те в этой мясорубке защищают свою Родину, а наши воюют с какими-то непонятными «нациками».

Но от общих рассуждений давайте перейдём к реалиям. Несмотря на то, что у нас в стране не введено военное положение и не отменена норма в Конституции РФ, запрещающая цензуру, стало опасно публиковать или просто выражать собственное мнение о том, что происходит в Украине. Теперь в России на журналистов и политиков всё чаще составляют административные протоколы по новой статье о «дискредитации» вооружённых сил РФ. Статья 20.3.3 КоАП РФ появилась 4 марта 2022 года. По некоторым опубликованным в СМИ сведениям, по состоянию на 22 апреля в России составлено уже не менее 1258 административных протоколов о т.н. «дискредитации» армии. На днях за высказывания в Америке был арестован известный в России и мире журналист и политик Кара-Мурза. Меня не прельщает роль политического заключённого. К тому же от этого во многом зависит судьба моих друзей, единомышленников и родных. Поэтому я в своих высказываниях постараюсь быть аккуратным, чтобы не давать никому повода для репрессий. Однако буду стараться информировать читателей о том, что происходит на Украине и в России, опираясь на официальные источники.

В четверг, 21 апреля 2022 года, по гостелевидению показали, как главнокомандующий вооружёнными силами РФ президент Путин приказывал нашему замечательному земляку министру обороны РФ Шойгу отменить штурм «Азовстали». И вместо штурма заблокировать завод «так, чтобы муха не пролетела». При этом он напомнил Шойгу, что «это тот случай, когда мы должны думать». А затем поправился: «мы всегда должны думать, но в данном случае – тем более». Конечно, это обидное замечание в адрес нашего земляка, которого ранее, до этой «спецоперации», мы считали человеком неглупым. Скажем прямо – это многих озадачило. С одной стороны, очевидно, что Путину к 9 мая необходим хоть какой-то повод для объявления победы на Украине. И взятие Мариуполя таким поводом могло бы стать. А с другой стороны, если не удалось Украину взять ни за три дня, ни за два месяца, то какой уж тут «триумф», учитывая подавляющее преимущество российской армии над украинской и в численности, и в оснащённости армии?! Или тут ключевой фразой следует считать указание Путина министру обороны «мы должны думать», перед тем, как что-то делать?

Если верить слухам, циркулирующим в Москве, скорее всего, именно Шойгу до начала ввода войск в Украину предоставил Путину информацию о том, что Украина готова пасть к его ногам, встречая российские войска освободителей с цветами и хлебом-солью. Но она почему-то этого не сделала. И даже не приняла к сведению пожелание Путина отстранить официальную власть и подчиниться некой новой гражданской или военной власти. Дело дошло до того, что даже министр иностранных дел дружественной нам Турции Чавуш-оглу вынужден был отгородиться от этого, заявив: «Призыв президента РФ к украинским военным взять власть в стране в свои руки неприемлем». Да и сами украинские военные, судя по всему, сдавать президента Зеленского не намерены. Они стоят насмерть до последнего солдата. В том числе и в Мариуполе, от которого остались одни руины.

Но дальше тянуть паузу с отсутствием Шойгу в медийном пространстве после гибели флагмана Черноморского флота крейсера «Москва» было, по крайней мере, неприлично. Даже если поверить в официальное заявление Минобороны о том, что на крейсере из экипажа в 500 моряков всего один погибший. Кстати, таких потерь российский флот не нёс со времён русско-японской войны 1905 года. Особенно с учётом того, что сегодня у Украины вообще нет флота. Поэтому, наверное, официально распространена версия того, что он затонул от взрыва боезапаса, который, в свою очередь, произошёл от неизвестно откуда взявшегося пожара. Не сомневаюсь, что за кадром Путин спросил Шойгу про то, как тот лихо «брал» фанерный Рейхстаг и показывал ему американское кино про Афганистан, выдавая его за действия российских войск в Сирии. А заодно спросил, куда подевалось шестикратное увеличение военного бюджета страны.

В связи с этим возникает закономерный вопрос: кто должен ответить за то, что Путина ввели в заблуждение относительно перспектив военных действий в соседней стране? Кто довёл ситуацию до того, что сам президент вынужден в прямом эфире, как когда-то Кутузов, давать указания министру обороны, как управлять войсками и о чём следует «думать», прежде чем отдавать приказы? Впрочем, в показанном по телевизору эпизоде есть и положительное. Оно состоит хотя бы в том, что министр обороны нашёлся. А то его отсутствие в информационном пространстве России порождало множество ненужных слухов от инфаркта до ареста. Ещё было бы неплохо отыскать и публично показать по телевидению начальника Генерального штаба ВС РФ. Тогда бы вообще наступил полный порядок.

Однако, похоже, российско-украинский фронт скоро придёт в движение. Не исключено, что вот-вот начнётся второй штурм Донбасса. Косвенно об этом сообщили министры обороны и иностранных дел России. Но в том, что подготовка операции затягивалась, нет ничего удивительного: ставки слишком высоки. Специалисты полагают, что если нашим войскам не удастся сейчас освободить от ВСУ весь Донбасс, то на третье наступление может просто не хватить сил и средств без введения военного положения с объявлением мобилизации. При этом, по всему видно, что после двух месяцев кровопролитных боёв желающих отправлять своих детей и мужей на украинский фронт заметно поубавилось.

Я не стану распространяться насчёт того, как проводится «спецоперация». С одной стороны, я не полководец (впрочем, как и Путин с Шойгу), с другой – теперь уже не в этом дело. Военная составляющая была важна на первом этапе «спецоперации». А теперь на все процессы, в том числе общественные, больше влияет состояние экономики, продовольственного и медикаментозного рынков, поскольку руководство западных стран полагает возможным задушить экономику России санкциями и восстановить население против Путина и его ближайшего окружения. Как сообщают в СМИ, сейчас готовится новый, шестой по счёту пакет санкций в отношении России. Они и так уже разорвали почти все технологические цепочки производства в РФ товаров и услуг, до которых смогли дотянуться. И тут оказалось, что наша страна за последние 15-20 лет была настолько активно втянута в мировое разделение труда, что мы не то, что «Мерседесы» или «Тойоты», многие лекарства и бумагу, даже сахар и подсолнечное масло не в состоянии производить самостоятельно.

Недавно с интересом посмотрел передачу на РБК, где один «авторитетный юрист» предлагал принять закон, позволяющий показывать в наших кинотеатрах ворованные фильмы. При этом он пояснил, что в мировой истории бывали «пираты», которые «незаконно грабили корабли», и «каперы», которые занимались тем же, но имели на то официальные индульгенции своих правителей. Он их причислил к «волонтёрам». Мол, если в России будет принят соответствующий закон, то нам не будут страшны никакие санкции... Но кино – оно и есть кино. Не всё на нём держится. Хотя мне жаль моего оскароносного американского родственника, снявшего в 2001 году фильм, который в российском прокате значится как «Шестой элемент» – он лишится полагающихся ему отчислений от проката своего фильма. Но дело же не в нём – он человек далеко не бедный. У нас всё дошло до того, что власти официально дозволяют воровать иностранное имущество и чёрное называть белым. «Первой ласточкой» был закон, в соответствии с которым российские игристые вина стали называться «Шампанским», а заграничные, в том числе французские – «Игристыми винами», хотя всем известно, что шампанское было изобретено в Англии и запатентовано во Франции. И на самом деле шампанским всегда во всём мире считалось «игристое вино, произведённое во французской провинции Шампань из установленных сортов винограда методом вторичного брожения вина в бутылке (шампанирования)». Мне лично это было известно ещё в ТИАСУРе от преподавателя Вентизенко, который во время подготовки научной диссертации в аспирантуре год стажировался во Франции. Узнав об этом, я ещё подумал: а зачем всё ставить с ног на голову? Все же знают, что шампанское – французское вино... Оказалось, авторы этого закона далеко глядели – теперь в связи с санкциями все готовятся к «параллельному импорту». Это когда можно будет покупать всё необходимое, минуя волю владельца лицензии. Кстати, сейчас у нас уже так поступили с самолётами, которые находятся в лизинге. И намерены поступить аналогично с водными судами. Куда мы по этой скользкой дорожке придём? Будем употреблять всё украденное без разрешения законного лицензиата?

Да, не стану оспаривать, что Россия находится в страшнейшей со времён Гражданской войны международной изоляции. Но мне кажется, всё же, думая о последствиях для страны в долгосрочном плане, нужно искать выход не в сиюминутных сомнительных решениях, а оценивать их с точки зрения приемлемости для последующих поколений россиян. Сегодняшняя власть не вечна. Придут новые люди, и им будет необходимо налаживать отношения с цивилизованным миром. Но на них будет давить груз ответственности за сегодняшние решения российских властей. Россия – богатая ресурсами страна. В ней живут талантливые работящие в большинстве своём люди. Но даже этого может не хватить для того, чтобы быстро восстановить экономический потенциал страны и поднять жизненный уровень населения. Как говорится, ломать – не строить. Душа не болит. Но думать о будущем молодого поколения стоит. А то мы можем незаметно для себя вдруг оказаться в технологическом средневековье.

Сергей Конвиз