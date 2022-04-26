Непорочный Сагаан-оол как лицо немытого Кызыла

Известно давно, что самый лучший дворник в Туве – это ветер. Шутка, прозвучавшая из уст одного тувинского КВНщика, актуальна сегодня как никогда. Ведь действительно: ну кто так ещё сможет оперативно вымести весь мусор и вмиг, хоть и ненадолго, сделать город чистым? Конечно, весенний порывистый ветер. А вот для нашего градоначальника Сагаан-оола задача по наведению и поддержанию чистоты в Кызыле – невыполнимая миссия. Впрочем, невыполнимые для него все элементарные нормы благоустроенного города: такие, как освещение улиц, обеспечение транспортной доступности, безопасности и прочее, и прочее. Именно поэтому многие горожане проявляют свою заботу о городе, в котором живут. Коллективы передовых предприятий столицы не подкачали – молодцы. Молодцы все без исключения кызылчане, кто в той или иной мере принял участие в очистке нашего любимого города. Благодаря им столица в Центре Азии становится чище. А нашему «заботливому» мэру сейчас не до этого всего. Не волнуют его заботы жителей неродного ему города. Мучает его сейчас лишь один вопрос: как бы сделать так, чтобы продлить срок своих полномочий ещё на очередной период. И снова ничего не делать для горожан.

Многие читатели возразят мне. Мол, Николаевич, да как же так?! Ведь только слепой не видит, до какого ужасного состояния довёл наш некогда цветущий Кызыл этот «управленец». На то и существует наш еженедельник, чтобы каждый раз указывать Сагаан-оолу, как и что надо делать. Критикуешь – предлагай. Предлагаешь – делай! Я бы и рад немедленно начать управлять нашим небольшим, но уютным городом. Засучив свои крепкие хозяйские руки, я бы навёл чистоту и порядок в городе. И с собаками бездомными разобрался бы, и с неосвещёнными и не асфальтированными улицами тоже. Поверьте, я знаю, как сделать комфортнее нашу с вами жизнь в городе. Только сейчас я немного занят. Весенне-полевые работы на приусадебном участке никто, знаете ли, не отменял. Да и выборы в городской хурал официально пока никто не объявлял.

Тем временем на днях на просторах всемирной паутины на одной из страниц городской администрации появилась некая заметка, вызвавшая у меня недоумение. Она-то и натолкнула меня на мысли о том, почему наш мэр так озабочен предстоящими выборами. Сама «заметка о мальчике» содержит в себе много хвалебной информации в адрес нашего еженедельника. Много лестных отзывов посвящено и главному редактору. Оно и понятно. Ведь откуда, как не со страниц нашей газеты, мэр и его подопечные черпают идеи по улучшению наших с вами условий пребывания в городе. В отличие от моих мыслей, опубликованный материал явно носит заказной характер и написан, что называется из-под палки, по принуждению. Суть его заключается в том, что уже сейчас некие аналитики пророчат, что «у команды мэра Сагаан-оола очень хорошие шансы провести в Хурал от пяти до десяти своих кандидатов. Это очень хороший результат с точки зрения дальнейших переговоров и согласований». Но позвольте, товарищи! Во-первых, выборы официально не объявлены. Во-вторых, по Уставу города в хурале числится 26 человек. На какие, простите меня, шансы вы намекаете? Что могут решить каких-то пять, да даже десять человек из команды нынешнего мэра? Не зря народная мудрость гласит: каков поп, таков и приход. Ведь сегодня в команде мэра, откровенно говоря, собрались в основном некомпетентные в области управления городским хозяйством люди. Да и сам мэр, каким бы недалёким он ни был, скорее всего, понимает, что во всех элементарных вопросах он – слабак. Именно поэтому от такого «руководятла» постоянно и бегут специалисты. Не случайно в мэрии значатся вакансии и постоянно требуются люди на работу. Видимо, даже родственников, желающих занять кресло руководителя какого-нибудь департамента и желающих работать под руководством Сагаан-оола, осталось не так много. Ну и, наконец, в-третьих, раз уж у нашего мэра «всё схвачено», о чём так помпезно раструбили работницы его пресс-службы, то будьте любезны огласите, пожалуйста, весь список тех от 5 до 10 сподвижников мэра, которые без проведения официальных выборов уже «обеспечили» себе место в городском хурале. И, кстати говоря, готовых к каким-то дальнейшим переговорам и согласованиям. Странно всё это, конечно. Уверен, что всем нашим читателям будет интересно знать их фамилии. Мы даже готовы поразмыслить над ними и опубликовать их поименно. Так сказать, чтобы народ уже знал «своих героев», за кого он будет вынужден отдать свой голос.

Вот именно поэтому, уважаемые читатели, я и призываю вас проявить свою активную гражданскую позицию. Ведь ещё свежи в памяти многих реальные выборы настоящего народного мэра Кызыла Александра Кашина. Они, как известно, прошли в далёком 1998 году. Ведь тогда у народного кандидата не было ни пресловутого административного ресурса, ни более-менее крупных финансовых источников. Да и дружеских отношений с руководством республики никак не складывалось. Скорее, наоборот. Тем не менее, это не помешало ему провести настоящее честное голосование, в ходе которого именно народ и сделал свой выбор. Но такой фурор Сагаан-оолу, конечно же, вряд ли предстоит пережить. Ведь на самом деле сегодня он, занимая такую должность, не в состоянии решить даже элементарных проблем. Не может ни людей переселить из аварийного жилья, ни освещение наладить в городе, ни обеспечить безопасность граждан. Да что там говорить – обеспечить вывоз собранного горожанами мусора, и то не в состоянии. А туда же лезет. Ещё и на второй срок.

Благодаря вашим комментариям я вижу, что многие из вас разделяют мою позицию в отношении сегодняшнего руководства города. Но есть и те, кто недоволен тем, что я пишу. Ведь, по сути, вместе мы заставляем шевелиться этих засидевшихся чиновников. И заставляем их работать. А ведь им этого ох как не хочется! Вот и в размещённой заметке сотрудники пресс-службы мэрии указывают мне на то, что «регулярные публикации негативного характера ставят своей единственной целью опорочить всю работу мэрии в целом и, в частности, самого Сагаан-оола. Но есть правда, а есть большая ложь. Правда в том, что мэрия как бы её не старался автор под псевдонимом Борщёв опорачивать, работает в штатном режиме. А вот большая ложь заключается в том, что городские проблемы копились десятилетиями, а приписывают их только мэру Сагаан-оолу».

Так вот большая ложь заключается не в том, что я пишу правду, а в том, что Сагаан-оол, совсем недавно обещавший всем горожанам решить проблемы и с пассажирскими перевозками, и с освещённостью улиц, и с наведением чистоты в городе, а также обеспечением безопасности кызылчан, ничего для этого так и не сделал. Как не сделал он ничего полезного ни для людей, ни для самого Кызыла в целом. Хотя, постойте. Если уж и быть честным и откровенным до конца, то некоторые вещи он всё-таки «сделал». Смастрячил для себя неплохой особняк в живописном месте, а рядышком, совсем случайно – парк Семейный для себя родимого отстроил. Вот и всё, чем запомнится лично мне Сагаан-оол на посту руководителя города. А сотрудникам пресс-службы, отрабатывающим свой гонорар, стоит задуматься о том, где они найдут себе работу после того, как их шеф уйдёт в небытие. Ведь Сагаан-оол не вечен в отличие от тех заскорузлых проблем, которые словно спрут опутали наш Кызыл. Но решать их уже предстоит не Сагаан-оолу.

Как известно, цыплят по осени считают. Вот и я не стану разрушать мыльные пузыри и мечты Сагаан-оола. Ну, раз так хочется верить человеку в свою непотопляемость, раз он так уверен в том, что он на верном пути – не будем ему мешать! А лишь, как и прежде, будем указывать на ту уйму ошибок, которые он ежедневно в своей деятельности совершает. А возможно, уверенность Сагаан-оола связана с его дядей Шолбаном, который несколько лет назад и навязал нам вот такого «градоболванчика». Который со своими прямыми обязанностями не справляется, а лишь исполняет только то, что прикажет его дядя Шолбан. Именно поэтому в городе полностью разрушены или до конца приходят в упадок и сфера коммунального хозяйства, и сфера пассажироперевозок.

Впереди нас ждут майские праздники и выходные. Пользуясь случаем, хочу поздравить всех кызылчан с праздником Весны и Труда и с Днём Великой Победы. И помните, дорогие мои читатели, весенний день – год кормит. Так что запасаемся терпением и ждём официального старта предвыборного марафона.

А.Н. Борщёв