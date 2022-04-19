Кызыл: Тёмный период правления «градоболванчика»

Кызылчане уже давно устали от безразличия властей к бедам и жалобам граждан. Они всё больше понимают: спасение утопающих – дело рук самих утопающих. В прошлом номере я затронул тему свалок на территории бывших химических складов возле Аэропорта Кызыла и на территории вокруг артели старателей ОЙНА. Знаю точно, наш прозревший мэр внимательно стал следить за моим творчеством и предпринимает попытки хоть как-то исправить положение в городе в части наведения чистоты, порядка и благоустройства. Но ключевое слово здесь – предпринимает. Потому что свалки эти только разрастаются с неимоверной скоростью. И поверьте мне, пройдёт совсем немного времени, как бытовым мусором будут завалены оба берега нашего могучего Енисея, одной из чистейших рек Сибири. Однако наш градоначальник упорно не хочет замечать обращений граждан ни по этому поводу, ни по поводу наведения чистоты в самом городе.

Тем временем в Кызыле то там, то тут начинает пропадать электричество. Можно, конечно же, всю вину возложить на ветер, хотя специалисты в один голос говорят, что виной всему плохая организация работы коммунальных служб Кызыла. Оно ведь и понятно. Ведь наш градоболванчик лишь по бумагам числится «квалифицированным энергетиком». На деле же он не в силах не то что разобраться в двух проводах – где фаза, а где ноль, но и розетку у себя дома этот Сагаан-оол починить самостоятельно не может. Впрочем, низкий уровень знаний не мешает управленцу Сагаан-оолу заниматься имитацией бурной деятельности. Он, словно затычка, готов засунуть нос в каждую дырку и даже туда, куда его совсем лезть не просят. Сказывается школа его родного дяди Шолбанчика, большого болванчика. Ведь тот тоже, будучи «специалистом широкого профиля», брался за решение всех вопросов аборигенов. Плоды такого чуткого руководства до сих пор расхлебывает нынешний Глава Тувы.

Что же касается народонаселения, то каждый из вас, уважаемые читатели и жители стольного града Кызыла, видит повсеместную «работу» чиновников городской администрации. Суть её в основном сводится к тому, чтобы рассказать обывателям о том, что вот мы красим урны, чиним остановки. Как говорится, «каждый суслик агроном». Но решить по-настоящему важную проблему никто из этих самых «сусликов», включая мэра нашего города, не в состоянии.

На днях ко мне обратились жители печально известного дома в Кызыле, который расположен по адресу улица Дружбы 3/7. Носителем дурной славы он стал по нескольким причинам, главная из которых такова: «Данный многоквартирный жилой дом построен в нарушение санитарных и технических норм и правил, признан аварийным и подлежащим сносу». Это официально установлено компетентными службами, именно такое заключение было вынесено в ходе проведения совместной экспертной комиссии после осмотра данного дома. Оговорюсь сразу, дом этот совсем новый, введённый в эксплуатацию всего лишь в 2013 году. Тем не менее, для проживания сегодня он полностью не пригоден.

Вдаваться в подробности, что в нём сделано не так и кто в этом виноват, я не стану. На это есть экспертное заключение. Да и срок привлечения к ответственности лиц, подписавших акты ввода дома в эксплуатацию, уже истёк.

Скажу лишь то, что на самом деле полы в нём прогибаются при ходьбе, в некоторых кухнях нет окон, отсутствуют раковины. А там, где эти раковины стоят, отсутствует система канализации. Жители этого трёхэтажного дома не стали мириться с такими условиями проживания и вот почти целое десятилетие потратили на то, чтобы дом был признан аварийным и подлежащим сносу, а потому квартиросъёмщики подлежат расселению. Вот на этом-то моменте хочется остановиться более подробно.

Куда только жители дома по улице Дружбы ни обращались: были жалобы и в Приёмную Президента страны, и в прокуратуру республики, и Кызылский городской суд. Хождения по инстанциям и многочисленные обращения за помощью не остались без внимания – как известно, вода камень точит. Надзорные и судебные органы приняли во внимание все изложенные жильцами доводы, изучили заключения экспертных комиссий и также пришли к выводу о том, что в настоящее время, данный дом подлежит сносу и расселению из него жильцов. При этом предоставить новые жилые помещения обязали Минстрой РТ и мэрию Кызыла. Так как именно чиновники местного самоуправления ответственны за принятие и реализацию программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Такому решению Государственных органов жильцы злополучного гипсокартонного дома были рады, как никогда. Ведь действительно: если представить их адские условия выживания в данном доме, где с крыши постоянно бежит вода, стены и окна в морозы промерзают насквозь, отсутствует какая-либо шумоизоляция, а при включённой стиральной машине весь дом так и ходит ходуном, то всем становится страшно.

Но ни Министерство строительства, ни чиновников городской администрации, ни самого градоначальника Сагаан-оола эти катаклизмы, происходящие в отдельно взятом доме, похоже, не волнуют и даже, видимо, не касаются. Минстрой и мэрия Кызыла установили срок расселения жильцов данного дома до 30 декабря 2025 года. О чём и известили всех проживающих в нём. В реальности же картина такова, что до сих пор там остаются жить десятки семей, каждой из которых грозит вполне реальная опасность. Например, на прошлой неделе в одной из квартир уже обрушилась кровля. И только по счастливой случайности в этот момент никого из жильцов дома не было. Не ровен час, такое же может случиться в любой квартире на втором этаже. Или произойдёт пожар из-за постоянно замыкающей электропроводки.

Как можно жить в таких условиях? Можно ли жить в доме, где каждую минуту может произойти ЧП: обрушится крыша, или он «сложится», как карточная постройка – спросите вы, уважаемые читатели? Но люди живут, точнее сказать, выживают, и руки в борьбе за свои права не опускают, продолжая с завидной регулярностью осаждать закрытые для них двери столичной Мэрии и министерства строительства. Оно и понятно. Ведь чиновничьей рати во главе с их начальником Сагаан-оолом не понять чаяний простых жителей Кызыла. Они-то живут не в аварийных домах, подлежащих сносу. Вот лично я бы со стыда сгорел.

Именно поэтому вопрос о переселении людей из аварийного дома по улице Дружбы 3/7 взят под личный контроль прокурора Тувы, который, кстати говоря, не побоялся встать на защиту интересов горожан. Он решил через суд обязать чиновников провести расселение жильцов дома до конца этого года. Но без решения суда требование прокурора для нашего мэра – пустой звук, поскольку у него родной дядя Шолбанчик никто иной, а девятый зампред ГосДумы. Поэтому чихать хотел этот клерк на предписание прокуратуры.

Иначе, как расценить постановление мэрии за подписью одного из заместителей о том, что всем без исключения жителям гипсокартонного дома предложено переехать в другую многоэтажку, также признанную аварийной? Естественно, от такого щедрого предложения люди отказались. Спасибо, один раз мы уже переехали. И вот тут бы нашему градоначальнику, как он о себе думает: умному, прозорливому и заботливому – взять, да и проявить свои таланты. Решительным ударом кулака по столу потребовать от своих многочисленных заместителей, начальников отделов и прочих специалистов в срочном порядке изыскать квартиры для людей и оперативно их переселить. Тут тебе почёт и уважение среди избирателей! Люди бы на всех углах и перекрёстках из уст в уста передавали важную новость о том, что действительно мэр Сагаан-оол – лучший начальник всех времен и народов. Ну, или на худой конец, пока идёт достройка этих новых квартир, наш мэр мог бы пустить бедных людей к себе домой, в свои хоромы. Там бы им, наверное, понравилось жить больше, чем в гипсокартонной свежепостроенной аварийной развалюхе. Благо недавно отстроенный двухэтажный особняк мэра с видом на Енисей со значительной площадью позволяет это сделать для него безболезненно. Да и соседи у нашего мэра тихие, спокойные состоятельные люди: сестра главного дорожника Тувы да бывший главный доктор по женской линии Хапуя – тоже могли поддержать его начинание. Как раз неподалеку и сквер Семейный, построенный за наш с вами счёт. Вот тут бы и ребятишки этих самых переселенцев смогли бы резвиться сколько душе угодно, а не бегать по грязному болоту. Да и моя писанина была бы не так актуальна.

Всё это, конечно, из области фантастики. Сами понимаете. Наш мэр не знает, что делать с бездомными собаками, как навести порядок и чистоту в городе или как его сделать светлым, уютным и безопасным. Не имеет он элементарного понимания, что значит простое человеческое слово «сострадание». Ну этакий болванчик наш Сагаан-оол. Именно поэтому вместо реальных дел, которыми бы он смог завоевать себе славу, почёт и уважение среди нас, кызылчан, он только и занят тем, что ничего не делает. Лично мне судьба этих людей совсем не безразлична. Поражает их сила воли и настойчивость идти до конца в этой борьбе. В ежедневной схватке с властью они думают о том, чтобы на тебя или твоих детей в очередной раз не обвалился потолок. Или, спускаясь по лестнице, не провалиться вместе с нею вниз. В ежедневном вынужденном хождении по мукам, точнее сказать, по кабинетам чиновников, которые зачастую не желают видеть этих людей. Именно поэтому, пожелать им хочется только выдержки и терпения.

Естественно, что на адресованный чиновникам мэрии вопрос о том, сколько ещё таких домов построено и введено в эксплуатацию в Кызыле, внятного ответа явно не услышу. Как не услышат и жители некоторых аварийных новостроек. Народ говорит: «Ничто не вечно под луной». Подходит время восседания и Сагаан-оола в мэрском кресле к концу. Конечно же, в 108-летней истории Кызыла это будет самым грязным и тёмным пятном. Но уверен: о нём быстро забудут. Всему своё время.

А.Н. Борщёв