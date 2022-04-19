    Перекрёсток мнений

Аноним, 13-04-2022 #2[ru]

Что путинская Россия имеет за первый месяц войны? Гражданской авиации больше нет. Автопрома больше нет. Туризма больше нет. Фондового рынка больше нет. Продажа доллара запрещена. Логистики грузов больше нет. Оппозиции и свободы слова больше нет. У РЖД дефолт. Кинотеатров больше нет. Интересно что к этому добавится в мае?

Аноним, 13-04-2022 #3[ru]

Тут аноним номер два поинтересовался, а что будет в мае? Отвечаем: а ничего не будет! Будет одно сплошное телевидение! А там: Соловьевы, Скабеевы и прочие пачками! И все они будут нам рассказывать, как хорошо нам живётся.

Аноним, 14-04-2022 #4[ru]

Вести с российско-украинских фронтов: укры утопили ракетным ударом береговых служб флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва». Наши разбираются: куда смотрела противоракетная оборона флота? Почему допустили, что взорвался боезапас крейсера?

Аноним, 14-04-2022 #5[ru]

Говорят, там бушует шторм и шёл проливной дождь. Вот и недосмотрели...

Аноним, 14-04-2022 #7[ru]

Они там чем смотрят? На глазок или по приборам? Как можно «просмотреть» ракетный удар по крейсеру? На нём, говорят, 500 матросов и офицеров. Во главе – адмирал. Одних адъютантов – 6 человек. И всё же «просмотрели»?

Аноним, 14-04-2022 #1[ru]

При уровне профессионализма в правительстве, это не анекдот – а наша безумная реальность... Валя Матвиенко тут недавно вдруг узнала, что Россия не умеет производить даже гвозди. Казалось бы, что проще? А они нам рассказывают про какое-то импортозамещение...

Аноним, 14-04-2022 #2[ru]

ЦБ установил курс доллара к рублю, по которому скупает валюту. Но не продаёт. И зачем нам этот курс?

Аноним, 14-04-2022 #3[ru]

У нас всё ненастоящее. И курс рубля – тоже.

Аноним, 14-04-2022 #5[ru]

На чёрном рынке доллар стоит 110 рублей. А будет – все 200.

Аноним, 16-04-2022 #7[ru]

И правильно сделают, что запретят доллар. Зачем нормальному российскому человеку доллар? Только соблазн один.

Аноним, 16-04-2022 #8[ru]

Доллар в России – средство сбережения. Рубль же постоянно падает.

Аноним, 13-04-2022 #1[ru]

Как же достал уже всех этот Кара-оол, из-за него республика на последнем месте во всем!

Аноним, 13-04-2022 #3[ru]

«Надеемся, что спецоперация в Украине в ближайшие дни или в обозримом будущем достигнет своих целей или закончится путем переговоров» – Дмитрий Песков. А в чем была цель спецоперации? Неужели разбомбить города, убить людей, собрать ковры со стиральными машинками и подарить западу более 300 миллиардов долларов? Захарова на полном серьёзе заявляет, что воюем из-за рецепта борща. Лавров говорит, что воюем с гегемонией США. Кадыров рвётся освобождать Донецк и Луганск (от кого?). Ощущение, что находишься в сумасшедшем доме.

Аноним, 14-04-2022 #8[ru]

Говорят, у Шойгу обширный инфаркт. Последствия несчастия с «Москвой».

Аноним, 14-04-2022 #9[ru]

А правда, что арестованы 20 генералов, которых обвиняют в хищении бюджетных средств?

Аноним, 14-04-2022 #10[ru]

Кто-то сказал: где Шойгу – там воровство.

Аноним, 14-04-2022 #11[ru]

Не из-за крейсера «Москва» слёг Шойгу, а из-за генералов. А вдруг следы приведут к нему?

Аноним, 14-04-2022 #12[ru]

Следком РФ: «два боевых вертолёта ВСУ незаконно вторглись в воздушное пространство Российской Федерации». А вот в отличие от них мы вторглись в Украину абсолютно законно. И делаем там всё абсолютно законно... Не надо путать!

Аноним, 15-04-2022 #14[ru]

КШВ махает нунчаками. И что может означать такое поведение?

Аноним, 15-04-2022 #15[ru]

Это какой-то обряд он исполняет с целью устрашения – скоро выборы городских депутатов. Думает так всех запугать и собрать вокруг себя своих сторонников.

Аноним, 15-04-2022 #16[ru]

Минобороны опровергло информацию об инфаркте у Шойгу. Он дома «работает с документами».

Аноним, 15-04-2022 #17[ru]

Ну да, как Ельцин в своё время тоже – «работал с документами». Помню, как вице-президент Тувы Мельников нам врал, что у Ельцина «крепкое мужское рукопожатие», когда тот лежал в реанимации прединфарктном состоянии.

Аноним, 15-04-2022 #19[ru]

КШВ реально всех достал уже. Из-за него уехало из Тувы столько умных и талантливых людей, высококлассных специалистов в разных областях! Тува осталась без кадров, это то сожженное поле, что оставил после себя КШВ.

Аноним, 16-04-2022 #20[com]

Да Айдыс Сат сейчас – достойная замена и Ховалыга и Брокерта. Он готов бороться с коррупцией. По крайней мере так он декларирует на встречах. Он говорит, что знает ситуацию и что творится в строительном комплексе. И обещает в будущем убрать коррупционные организации.

Аноним, 16-04-2022 #23[ru]

Скоро Шойгу – «всё»! Тогда Ховалыг развернётся. Или не развернётся?

Аноним, 16-04-2022 #24[ru]

Ховалыг каким робким мэром был, таким стал и губернатором. Ни рыба, ни мясо.

Аноним, 16-04-2022 #25[ru]

Подождите, Шойгу уволят, Карлик превратится в ничто – вот и Ховалыг начнёт разворачиваться. Мало не покажется. Он только с виду такой.

Аноним, 13-04-2022 #2[ru]

«В рунете разглядывают военную форму добровольцев из Тувы» – а вы в курсе, что НАЕМНИКИ – это уголовное преступление в России? УК РФ Статья 359... Именно поэтому они прячут свои лица.

Аноним, 13-04-2022 #3[ru]

Вижу новости о погибших на бессмысленной бойне парнях 18-19 лет. И думаю с высоты своего уже вполне солидного возраста: родились в бедных семьях в маленьких городах, ничего хорошего в жизни не видели – и сгинули за гроши... Погибнуть в 19 лет в 2022 году, не увидев и не попробовав в жизни ничего слаще морковки – как это жутко.

Кынев, 13-04-2022 #4[ru]

Эпоха пышных похорон началась. Афганистан уже случился. Боинг сбили ещё раньше. Дефицит начинается. Осталось дождаться очередной перестройки...

Аноним, 13-04-2022 #5[ru]

«YouTube по требованию Роскомнадзора заблокировал видео с песней «Хотят ли русские войны» – чем ближе крах государства, тем безумнее его власти...

Аноним, 15-04-2022 #7[ru]

Жалко парней. Гибнут не за понюшку табака.

Аноним, 15-04-2022 #8[ru]

На Украину едут парни из бедных тувинских семей – жить не на что. А Путин обещал за каждого убитого 7 млн. семье.

Аноним, 13-04-2022 #1[ru]

В строительном блоке просто ужас с кадрами. Министр там, так сказать, ни рыба не мясо. Брокерт вообще только по лыжам специализируется и ничего ему не интересно кроме этого. Этакая сборная солянка балбесов, проходимцев и неучей, которые не в своей тарелке там торчат.

Аноним, 14-04-2022 #3[com]

Говорят, что на Айдыса Сата администрация президента уже обратила внимание как на альтернативную замену, как в Калининградской области.

Аноним, 15-04-2022 #5[ru]

Что строительство, что сельское хозяйство – сплошное воровство. В правительстве никто ничего толком не соображает.

Аноним, 16-04-2022 #6[com]

Министр экономики Сат обещает, что искоренит коррупцию в Туве, вот кого надо ставить главой Тувы.

Аноним, 16-04-2022 #7[ru]

Очень странно: зачем Ховалыгу Брокерт? Он же в строительстве ничего не понимает. Никогда в жизни ни на одной стройке ни бригадиром, ни прорабом не работал. Совершенно бесполезный человек.

Аноним, 16-04-2022 #8[ru]

7й, не скажи. А кто мзду со строителей собирать будет? Уюсов и Крапивин напрямую будут носить Ховалыгу? Вряд ли.

Аноним, 17-04-2022 #9[ru]

Брокерт – он по лыжам и девочкам специалист! Да и ещё попеть там в караоке разное мастак.

Аноним, 13-04-2022 #1[ru]

Кто может быть хуже дурака? Ответ: инициативный дурак!

Аноним, 14-04-2022 #2[com]

КШВ уже делает ставку по замене Ховалыка на Сат А. Ведутся переговоры в кремле. Сат договорной и голодный.

Аноним, 14-04-2022 #3[ru]

Дачные сообщества вокруг города – это мины замедленного действия. Если ими срочно не заняться, они превратятся в такую клоаку, что снесенный «шанхай» покажется раем! А ведь если дачи превратятся в криминальные трущобы, то кто же прокормит Кызыл в условиях надвигающегося апокалипсиса?

Аноним, 14-04-2022 #4[com]

Новый молодой министр экономики на встречах с предпринимателями критикует вышестоящую власть. Становится непонятным его положение в правительстве. Он открыто копает под руководителя.

Аноним, 15-04-2022 #5[ru]

Если что-то случится с Шойгу, то ни Кара-оол, ни Ховалыг, ни Сат республикой руководить не будут. Туву возглавит Андриан Ооржак. Ну, конечно, если они договорятся с Василием Оюном.

Аноним, 15-04-2022 #6[ru]

Конвиз уже готовит очередную смену власти в республике. Оюн и Ооржак его окучивают. Знающие люди полагают, что у Конвиза связи в Москве такие, что Ховалыгу и не снились.

Аноним, 15-04-2022 #8[ru]

Благодаря КШВ Кызыл отстал на 100 лет в развитии! И это никто не сможет опровергнуть!

Аноним, 15-04-2022 #9[ru]

При Кара-ооле в Туве расплодились всякие проходимцы типа Якушева и Богусова – эти ушлые товарищи быстро всю землю расторговали.

Аноним, 16-04-2022 #12[ru]

Семёныч сам себе на уме. И на Ооржака он вряд ли поставит. Скорее – на Оюна.

Аноним, 17-04-2022 #13[ru]

Если объективно сравнивать Оюна и Ооржака, то Оюн конечно в разы респектабельнее будет...

Аноним, 13-04-2022 #2[ru]

В мэрию опять пристроили этого Ултапгашева – абсолютный лодырь и лентяй.

Аноним, 14-04-2022 #3[ru]

У нас развелось столько силовиков, которые ничего не производят, что они, как бешеные псы, начинают искать себе «работу». Конкуренция же! Если сажать настоящих жуликов и воров «кишка тонка», то надо создавать бурную деятельность по команде «фас». Разрешили «мочить» Оюна – и они кинулись на него всей сворой. При этом она не способна победить даже элементарную уличную преступность (помолчим про организованную). Сейчас силовики, видимо, от нечего делать, начали сажать редакторов газет (алтайский «Листок», абаканский «Новый Фокус»), скоро доберутся и до «Риска»... Поможет ли это поднять страну с колен? Вряд ли. Разве только позволит без шума и пыли увести обыдляченный народ по баракам на стройки ГУЛАГа. Мало нам было 20-го века. «Можем повторить» и в 21-м.

Аноним, 15-04-2022 #4[ru]

Оюна можно хвалить или ругать, но дело в том, что он – единственный, кто в Туве смог организовать фермерское хозяйство. И это невзирая на то, что его «мочили» Кара-оол, Боровков, Минсельхоз, налоговая и УФАС. Никто другой бы этого не выдержал. А Василий – он сумел выстоять.

Аноним, 15-04-2022 #5[ru]

Да если бы не Конвиз с Котовщиковым, хрен бы Оюн «выстоял». Сожрали бы за милую душу. Причем там не только Конвиз с Котовщиковым участвовали. Там и Язев, и целая юридическая контора в Красноярске. Была выстроена такая защита, что Боровков «сдулся».

Аноним, 15-04-2022 #6[ru]

Ховалыг в конце концов приберёт птицефабрику к своим рукам и будет продавать земельные участки под коттеджи. Вот увидите. Зачем ему птицефабрика? Одна морока.

Аноним, 16-04-2022 #8[com]

Ховалыг дал добро министру экономики навести порядок в сельском хозяйстве. Наконец-то что-то изменится. А то старикашки в сельском хозяйстве ничего не соображают.

Аноним, 16-04-2022 #11[ru]

Шойгу «накроется медным тазом», в Москве рухнет власть – придут и за Ховалыгом. Конвиз будет общественным защитником на суде. Он уже насобачился на Сарыг-Донгаке, заматерел.

Аноним, 14-04-2022 #1[ru]

Зачем нам вообще нужны избиркомы? Это какой-то пережиток «либерастических» времен. Пора уже избавиться от всех рудиментов позорного горбачевско-ельцинского периода! А всех членов избиркомов отправить на лесоповал – там они смогут принести реальную пользу нашему великому государству!