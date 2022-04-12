    Обзор прессы

ОТЧЁТ СДАН – ОТЧЁТ ПРИНЯТ! А ЧТО ТОЛКУ?

Россия считается как бы демократическим государством, в котором власть подотчётна обществу. В рамках этого постулата региональные власти раз в год сочиняют некий меморандум про заботу о народе и ездочатся по городам и весям с этой лапшой, вешая её на уши покорным бюджетникам в школах, больницах и клубах. Этот политический цирк повторяется из года в год. Он изрядно всем надоел, поскольку его участники по привычке дружно кивают друг другу головами, не вдаваясь в суть написанного на бумажке приглаженного со всех сторон текста. Как сообщила «ТП», «6 апреля глава Тувы Владислав Ховалыг подписал отчёт правительства республики об итогах деятельности в 2021 году». По заведённому Кара-оолом порядку теперь чиновники правительства обязаны проехаться по указанным им адресам. И там с придыханием зачитать текст, поговорить с народом, а затем вернуться к главе правительства и с точно таким же придыханием рассказать ему, как вверенный ему народ горячо принял к сердцу этот отчёт и поклялся во всём следовать заветам великого Ховалыга. Больше никакой морально-политической нагрузки это сочинение не несёт, кроме того, что отнимает кучу времени у тех, кто разъезжает по республике, и тех, кого сгоняют для выслушивания этого бредового текста.

Если верить этому отчёту, в деятельности правительства в заданном периоде «позитивных фактов достаточно». Но это не снижает ответственности с должностных лиц «на встречах с народом» «рассказывать в эти дни о своей работе жителям республики на сходах и встречах с трудовыми коллективами». При этом глава предупреждает, что «встречи с народом не должны превращаться в перечисление одних только успехов и в самопиар», но важно «честно и открыто говорить о том, что не удалось сделать и почему». Более того: необходимо разъяснять, «как выправить ситуацию на таких участках, чтобы получить нужный результат».

Пикантность ситуации состоит в том, что «отчёт правительства о работе в 2021 году совпал с подведением итогов работы Владислава Ховалыга на посту Главы республики». Так что это в некотором роде, с одной стороны, коллективный отчёт правительства. С другой – это личный доклад Ховалыга о проделанной за год работе. И, как ни крути, он брал на себя обязательства на встрече с Путиным под телекамеры, и теперь важно донести, что он обещал сделать, и что уже получилось за год его деятельности. Проблема в том, что реально население республики никаких подвижек на себе за этот год не почувствовало. А по некоторым показателям жизнь заметно усложнилась по сравнению с той, что была до Ховалыга. К примеру, правительство оскандалилось с углём. Вместо понижения цены на уголь население получило в разгар зимы дефицит угля, сопровождаемый, естественно, ростом цены за топливо.

Таких примеров недееспособности сегодняшней республиканской власти можно привести несколько. Но главное даже не в этих трудностях. Людей возмущает, что за все эти безобразия никто не понёс наказания. Даже министр топлива Кажин-оол, организовавший угольный коллапс, никак не пострадал. Строительная отрасль республики демонстрирует стагнацию и развал, но ни министр строительства Хунай-оол, ни первый зампред Брокерт никакой ответственности за ситуацию в отрасли не несут. А ведь они в правительстве трудятся уже давно – со времён Кара-оола. А это говорит о торжестве круговой поруки в органах власти, когда никто ни за что не отвечает.

ПОБЛИЖЕ К ПРИРОДЕ

Большой резонанс в республике получила информация о том, как похитили сотни миллионов бюджетных средств, списанных на якобы имевшее место обустройство мест отдыха кызылчан на станции «Тайга». О результатах расследования, почему земля, отведённая для личного водителя главы республики, была благоустроена за бюджетные средства под похотливый отдых чиновников, до сих пор ничего не известно. И вот – первая ласточка – «Станцию отдыха «Тайга» продолжают переформатировать в горнолыжный комплекс». А занимается этим вопросом лично «Глава Тувы Владислав Ховалыг», который на той неделе «посетил Пий-Хемский район». Но его почему-то интересовали не поля и фермы – «рабочая поездка главы началась со станции «Тайга».

Как считает глава, «туризм в Пий-Хеме можно развивать», в том числе и «за счёт мараловодческого хозяйства», куда правительство Кара-оола ежегодно вбухивало по 100-150 млн. бюджетных средств без какой-либо надежды на возврат в ближайшем обозримом будущем. Деньги там почему-то оседали в карманах местных банд-формирований, которые по заказу то ли правительства, то ли «Единой России» бесчинствовали на федеральной трассе, препятствуя проезду наблюдателей из Красноярского края и Хакасии. И вот, уволив директора предприятия Дуна с недостачей 304 маралов, которых, по всей видимости, загрызли злые волки, Ховалыг пришёл к умопомрачительному по своей гениальности выводу, что «предприятию сегодня требуется ответственный хозяйственник». Если это вдруг случится, «каждый вложенный рубль должен дать эффект». И понятно, почему: «посетителей достаточно». Видимо, спрос на жриц любви у богатого народа есть. Учитывая всё это, «Глава Тувы поставил задачу экономическому блоку правительства внести предложения по перезагрузке маралхоза». Видимо, с проституток – на маралов.

В связи с этим автор публикации напоминает, что «правительство Тувы планирует в 2022 году привлечь около полумиллиарда рублей частных инвестиций на реализацию проектов индивидуальной программы социально-экономического развития республики». Тогда в целом «объём вложений вместе с субсидиями из бюджетов разных уровней составит более 1,5 млрд. рублей».

«В этом году программа предусматривает строительство и модернизацию молочнотоварных ферм, оснащение комплекса по переработке дикоросов мощностью до 260 тонн в год, создание пунктов приёма дикоросов от населения», «продолжается строительство санаторно-курортного комплекса «Чедер», разрушенного прежним составом правительства Тувы. На самом деле из курорта сделали обыкновенную кормушку для нечистоплотных на руку бизнесменов. В настоящее время с курорта кормится личный друг главы правительства Доржу, который разбирается в курортных делах не больше, чем свинья в апельсинах. Тем не менее, он, получив без конкурса на халяву 800 млн. рублей, обещает, что «уже в этом году комплекс сможет принять до 70 отдыхающих». Ключевым тут можно считать слово «до». То есть это может быть и 70, и 40, и даже 5 отдыхающих. Никаких жёстких требований при заключении договоров с Робертом Доржу правительство не ставило. Оно и понятно: свой парень. Поднялся на пару с Кара-оолом, торгуя водкой.

Одновременно автор сообщает о планах в строительстве: «с 2022 года начнутся работы на пяти проектах комплексной жилищной застройки. Они включают 126 многоквартирных домов, два медицинских центра на 150 койко-мест каждый, 12 детских садов и школ, три спортсооружения, два культурно-развлекательных центра». Правительство обещает, что «получат квартиры более 24 тысяч человек». Правда, не сообщает никаких конкретных сроков. Короче, ждите, надейтесь и верьте.

И СНОВА О СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ: ЛОЖЬ, ПОСТАВЛЕННАЯ НА ПОТОК

В публикации сообщается, что «Агропромышленный комплекс республики демонстрирует рост и значимые результаты». Заявление, прямо скажем, спорное. А мнение, что «в последний год этот процесс только ускорился» очень удивляет, поскольку попахивает откровенной пропагандой. Как известно, именно в последний год была растащена птицефабрика «Енисейская», тем самым окончательно лишив республику птицеводческой деятельности. Тем не менее, при этом правительство республики умудрилось отчитаться о «2,6 млн. штук яиц». Птицефабрики нет, а яйца есть! Возникает естественный вопрос, кто эти яйца вынес? Министр сельского хозяйства Ондар, который, если верить криминальным сводкам, больше мастер по наркотрафику?

Глава республики Ховалыг заявляет, что «необходимо, чтобы наши чабаны и фермеры были нацелены на создание высококачественной продукции, с которой можно смело выходить на любые рынки». Заявление хорошее, злободневное, ничего не скажешь. Только на носу посевная кампания, а Минсельхоз никак не может растележиться с выделением средств на посевную, в связи с чем фермеры Тувы входят в весенне-полевые работы без ГСМ и удобрений. Глава рассуждает об «оказании сельским труженикам всесторонней поддержки», однако бюджетные средства часто идут не на поддержку реально работающим фермерам, а родным-знакомым главы, которые и к сельскому хозяйству никакого отношения не имеют. В публикации отмечается, что «в настоящее время регион имеет значительный запас мяса, муки, картофеля и рыбы», а «численность овец и коз достигла 1 млн. 255 тыс. голов». Это, мягко говоря, не соответствует действительности и является продуктом манипуляций. Сообщается: «в 2021 году тувинские аграрии собрали 22 тыс. тонны зерновых, превысив планку 2020 года на 13%». И в эти цифры тоже верится с трудом, поскольку львиная часть этого мнимого урожая – приписки мифического агрария Санникова, через которого, скорее всего, и «отмываются» бюджетные деньги.

Ну, а заявление о том, что «в прошлом году за границу поставлялись мясо и пищевые субпродукты, зерно и иные продовольственные товары местного производства», да в таких объёмах, что «план экспорта продукции АПК был перевыполнен в 4,5 раза», просто изумляет, учитывая, что прошлый год был пандемийным, граница с Монголией была закрыта. К тому же сомнительно, чтобы Монголия покупала у нас «мясо и пищевые субпродукты», которых у соседей в избытке.

АЖИОТАЖ, ПОРОЖДЁННЫЙ ТОТАЛЬНЫМ НЕВЕРИЕМ ВЛАСТИ

Как только началась «спецоперация» России в Украине, Запад объявил нам санкционную войну. Одни кинулись запасаться спичками, сахаром и гречкой, а другие – создавать запасы необходимых лекарств. С экранов телевизоров, радиоприёмников и утюгов пропаганда убеждала население не брать ничего впрок, обещая бесперебойные поставки. Поскольку «в аптеках России, как поясняют в Минздраве РФ, дефицит определённых препаратов связан только со стихийным спросом», однако умудрённые опытом граждане, привыкшие не верить властям, не обращали на это никакого внимания и запасались, запасались, запасались.

Автор публикации в «ТИ» поясняет: «Людей, скупающих таблетки, капсулы, настойки, аэрозоли и прочее, понять можно». Ведь «для многих наличие или отсутствие лекарств – вопрос жизни и смерти». И хотя «руководитель Тероргана Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Тыва Алла Намдак» пытается убедить людей, что «жизненно важные лекарственные препараты останутся доступными для людей», ей никто не верит. Люди уже научились понимать: если гарантируют что-то, значит, этого точно не будет.

А ситуация на самом деле такова, что «большинство препаратов на территории нашей страны сегодня либо производятся, либо пакуются, либо могут быть воспроизведены в экстремальных ситуациях». И в лучшем случае государство может дать человеку не оригинальное лекарство, которое поможет, а «дженерик». С виду то же самое, только не лечит... Да, «Россия сможет наладить собственное производство». Только неизвестно когда и будут ли у препаратов необходимые лечебные качества. Но нужно иметь в виду, что по некоторым заболеваниям «есть пациенты, получающие конкретные препараты от конкретных производителей, которые нельзя заменить дженериками-аналогами». Тогда спасение утопающего – дело рук самого утопающего и его друзей-родственников. И тут никакие заклинания мадам Намдак не помогут, если «иностранные компании всё-таки прекратят поставки необходимых лекарств» в Россию.

Как ранее заверял «Росздравнадзор, к началу апреля обстановка на рынке лекарств в России нормализуется и ажиотажный спрос на препараты снижается». На бумаге, может быть, и снижается, а вот в жизни...