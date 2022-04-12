Импортозамещение по медицине

Широко зашагало импортозамещение по медицине. Раньше таблетки в разных нидерландах закупали, а теперь у себя налаживаем. Точно такие же, по виду фиг отличишь. Правда, нидерландскую выпьешь и через 15 минут чувствуешь, что полегчало. Наша таблетка, доктор говорит, тоже действует, но медленнее. Надо, говорит, постараться не дать ей покинуть организм хотя бы сутки. И тогда она сработает.

Вообще, население слишком завышает требования к власти по части медицины. Ведь для чего у нас существует власть? Чтобы обеспечивать государственные интересы! А государственные интересы могут и не совпадать с интересами пациентов.

Да и пациенты, по правде говоря, слишком привередливые стали. Избаловались на импорте. Отечественные изделия им, видишь ли, не нравятся. От бинтов у них гноится, от матрасов пролежни. Некоторые доходят до наглости – аппарат искусственного дыхания им подавай, чтобы воздух мог в лёгкие качать.

Патриотизм совсем потеряли. Отцам и дедам портянками раны перевязывали. И ничего – в войну фашистов победили! Не этих, а тех. А теперь вот опять. Потерпеть надо. Вот закончится спецоперация и займётся власть проблемами медицины – и станет полегче.

Сколько потерпеть? Ну кто ж знает? Господь терпел и нам велел. Предкам всю жизнь зубы без заморозки клещами тащили, а какую державу отгрохали! Правда, развалилась скоро. Меньше человеческой жизни – 70 лет всего прожила.

Но мало прожила, потому что недостаточно патриотов в тогдашней власти было. Нынче у нас иначе. Патриот на патриоте. Что в кабинете министров, что в Думе. Целеустремлённые, упитанные, белоснежные импланты во весь рот. У некоторых в два ряда. Чтобы тщательнее пережёвывать. Следят за здоровьем. Молодцы. Родине нужны здоровые патриоты. Энергичные и жизнерадостные. Они россиян обещают вскоре к истокам вернуть. К экологически чистым средствам лечения. К подорожнику и дубовой коре.

И, судя по стремительно меняющемуся ассортименту аптек, обещания сдержат.

Николай Травкин