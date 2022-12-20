Итоги уходящего года: медленное погружение в трясину

Вооружённое противостояние, как правило, содержит в себе определённую логику. Прослеживается она и в ходе спецоперации России в Украине. Военные действия на линии боевого соприкосновения войск показали, что сломать лобовыми атаками сопротивление ВСУ генералу Суровикину пока не удаётся. Да и, судя по всему, вряд ли удастся в ближайшее время. Потому была избрана тактика изматывающих ракетных ударов по тылам Украины, в результате которых российская армия последовательно и планомерно ракетами морского и воздушного базирования уничтожает энергосистему Украины, погружая страну в холод и тьму. Многие города Украины, в том числе такие, как Киев, Чернигов, Харьков и Одесса, погрузились в холодный мрак. Российская пропаганда тем временем бравирует такой ситуацией, обещая, что украинские власти очень скоро будут вынуждены принять предложения Путина о капитуляции, чтобы спасти свой народ. Однако, похоже, такие действия российской армии не только сплачивают украинцев вокруг Зеленского, рейтинг которого держится на беспрецедентно высоком уровне, но и приводят к другим, достаточно неожиданным для нашей стороны последствиям.

ЗАКРЫТИЕ УКРАИНСКОГО НЕБА МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬ ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ

Ранее американцы демонстративно воздерживались от поставок Украине танков, самолётов, систем ПВО и дальнобойного вооружения. Президент Незалежной Зеленский обратил внимание президента США Байдена на колоссальный ущерб инфраструктуре ТЭЦ и ТЭС и беспрепятственные бомбардировки вооружёнными силами России энергетической инфраструктуры Украины. И, в конце концов, похоже, добился своего: реакция Байдена оказалась неожиданной для нашего руководства. Видя, как ситуация меняется в пользу российских войск, власти США объявили о поставках ВСУ нового дальнобойного оружия и систем Patriot. Руководитель СНБО Незалежной публично объявил, что никто им не указ и если понадобится, они готовы атаковать объекты в России без согласования с кем-либо. А Европа в рамках поддержки украинской стороны немедленно наладила поставки в Украину генераторов и мобильных систем отопления, тёплую амуницию для бойцов ВСУ, утеплённые палатки и другие средства борьбы с холодом.

Ни для кого не секрет, что массированными поставками оружия в Украину США практически исчерпали запас переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Stinger и противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, рассчитанный на несколько лет. И настало время для принятия новых решений. Сообщение о том, что Вашингтон намерен в самое ближайшее время передать Украине, по крайней мере, одну батарею зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot произвело в России впечатление разорвавшейся бомбы, хотя очевидно, что эта система – средство обороны. И никакой опасности объектам в России и боевым порядкам МО РФ на линии боевого соприкосновения не угрожает. Как сообщило агентство Associated Press со ссылкой на высокопоставленных чиновников, американские власти готовы осуществить поставки уже в ближайшие дни.

В США на дежурстве таких комплексов стоит больше тысячи. Как полагают эксперты, о сроках поставки систем ПВО в Украину российская сторона, скорее всего, узнает только тогда, когда они уже будут находиться на боевом дежурстве в Украине. Эксперты опасаются, что поставка систем ПВО Patriot, если их будет достаточно для решения оборонительных задач защиты территории в тылу Украины от ракетных атак Суровикина, может очень сильно изменить картину и характер боевых действий.

Радиус действия таких батарей – 160 км. Эффективность поражения воздушных целей – от 40 до 89%. Они в состоянии эффективно уничтожать как самолёты и беспилотники, так и крылатые ракеты. Эти системы без труда могут прикрыть от ракетных обстрелов Киев и другие важные города Украины. Польша уже заявила, что готова установить зенитные комплексы на своей территории.

Российская пропаганда пытается успокоить общественность, заявляя, что МО РФ будет считать поступившие в Украину системы Patriot «законными целями» и безжалостно уничтожать их. Однако в такое верится слабо, поскольку подобные заявления министра обороны Шойгу мы слышали, но реализовать угрозы ему до сих пор не удавалось. Вместо этого он только лишь отступил из Херсона на левый берег Днепра.

Наши стратеги сейчас упражняются в догадках, какие конкретно модификации систем Patriot будут поставлены Украине, и кто ими будет управлять – американские инструкторы или обученные в Европе украинские операторы. Patriot – это американский зенитный ракетный комплекс, состоящий на вооружении Армии США и армий стран-союзниц. Он производится группой американских компаний во главе с «Рэйтеон». Комплекс считается универсальным средством противовоздушной обороны на средних и больших высотах. Кроме того, Patriot должен был обеспечивать противоракетную оборону на уровне армии США. Впервые на вооружение он был принят в 1982 году. Пуск одной только ракеты оценивается в сумму около $3 млн. Известно, что одна батарея Patriot стоит миллиард долларов и для управления ею необходимо до 90 военнослужащих. Их обучение может продлиться до 3-6 месяцев. Но когда оно началось, неизвестно.

Украина и без того очень сильно расстроила российскую сторону ударами по аэродромам и нефтехранилищам в Энгельске, Рязани и Пскове своими глубоко модернизированными советскими беспилотниками. Если американцы прикроют территорию Украины с неба, борьба переместится из глубоких тылов на линию соприкосновения. Если поставки систем Patriot будут синхронизированы со снабжением украинской армии дальнобойными (до 150-300 км) ракетами к РСЗО M142 HIMARS, уже зарекомендовавших себя в ходе спецоперации РФ, это может сильно изменить характер боевых действий в Украине, склонив чашу весов в пользу Незалежной. Если же они будут дополнены поставками других эффективных видов вооружений НАТО, то характер военных действий на линии боевого соприкосновения может кардинально измениться.

УКРАИНА ГОТОВИТСЯ К ЯДЕРНОМУ УДАРУ

Президент России и пропаганда РФ на протяжении всей спецоперации в Украине неоднократно давали понять о готовности применения ядерного оружия в случае, если России не удастся обычными вооружениями достичь желаемого. Индия и Китай к таким предупреждениям отнеслись откровенно и нескрываемо негативно. И потому теперь большинство экспертов считают маловероятным подобный сценарий развития событий. Но после того, как США заявили о намерении поставить в Украину системы Patriot, ядерная риторика на российском ТВ заметно усилилась. Сюжеты с подготовкой к боевому дежурству российских межконтинентальных баллистических ракет стали составной частью пропагандистских программ. Правда, судя по всему, они никак не влияют на намерения Запада продолжать поставки современного оружия в Украину. Там воспринимают всё это как ядерный блеф Путина и в него мало верят.

Однако многие украинцы пытаются подготовиться на случай, если российское руководство всё же решит нанести ядерный удар. В Украине полагают, что, если Россия захочет это сделать, она к такому сценарию готова. И приводят пример: когда-то в Украине никто не верил в то, что Россия примет решение о начале спецоперации в Украине. Однако это произошло. Поэтому власти Украины начали подготовку к возможному ядерному удару. Правительство Украины выпустило руководство о том, что нужно делать в случае ядерного удара или аварии на АЭС. В нем говорится, в частности, что «ни в коем случае нельзя смотреть на вспышку от взрыва. Надо лечь на землю лицом вниз, ногами в направлении места удара. После того, как пройдёт взрывная волна, рекомендуется двигаться перпендикулярно направлению ветра. Добравшись до укрытия, надо избавиться от верхней одежды, а также заклеить все окна и двери в помещении клейкой лентой».

Украинцев убеждают, что ядерный взрыв – это не смертельный приговор. И ради сохранения своей государственности и свободы можно пережить и это.

И ПОБЕДА, И ПОРАЖЕНИЕ ДОРОГО ОБОЙДЁТСЯ РОССИЯНАМ

А тем временем в МО РФ приходит понимание, что на поставках систем Patriot и дальнобойных ракет к РСЗО M142 HIMARS, а также 155-милиметровых гаубиц М777 США не остановится. Там осознают, что они готовы воевать «до последнего украинца». К тому же ситуация усугубляется намерением стран Запада создать международный уголовный трибунал по Украине, чтобы тот вынес вердикт в отношении организаторов спецоперации России в Украине и о размере компенсации за причинённый Украине ущерб. Об этом страны «Большой семерки» заявили на своём саммите 12 декабря. А это – отдельная непростая тема. Судите сами.

Не секрет, что как руководство Украины, так и Путин исходят из противоположных умозаключений по поводу того, кто выйдет из этого противоборства победителем. Не станем спорить по этому поводу – до её окончания ещё далеко и результат спецоперации не очевиден. Но проблема состоит в том, что в любом случае окончание боевых действий означает для России огромные финансовые затраты.

Если Путин окажется сильнее, и Россия выйдет из этой ситуации победителем, то она уже взяла на себя обязательства по восстановлен6ию городов, промышленности, транспортной и энергетической инфраструктуры Украины, разрушенных в ходе спецоперации. Тогда нам придётся в течение 5-10 лет потратить на восстановление соседней страны от $300 млрд. до $500 млрд. Если же победа будет за украинцами, то Зеленский уже оценил размер репараций, которые возложат на нас, в размере от $700 млрд. до $1 трлн.

Но это только начальные размеры необходимых средств для восстановления Украины. Спецоперация продолжается, и её размеры могут значительно вырасти. А о необходимости этих трат можно судить по затратам на восстановление Чечни и Грозного, которые Россия несёт по окончанию чеченской войны до сих пор. В том и в другом случае это будет непосильной ношей для населения страны. И нам её придётся нести много лет.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ, ТЕМ БЕЗРАДОСТНЕЕ

К тому же с нефте-газовыми доходами, которые составляют до половины доходов бюджета РФ, у нас в стране намечается серьёзная проблема. Страны Запада ввели потолок цен на российскую нефть в $60 за баррель. Российская пропаганда очень смеялась над этим ходом Запада. Эксперты в один голос уверяли, что «потолок» приведёт к обратному результату – стремительному росту цен на российскую нефть марки Urals до $150. Однако реальность опровергла их ожидания – российская нефть вместо роста ещё сильнее упала в цене. Наши «союзники» Китай, Индия и Турция не преминули воспользоваться ситуацией и принялись скупать нашу нефть по дешёвке.

19 декабря страны Евросоюза после долгих переговоров установили потолок цен на газ. За 1 мегаватт/час договорились платить не больше 180 евро, или 1900 долларов за кубометр. Это ограничение будет действовать с 15 февраля, и первое время не будет распространяться на внебиржевые сделки. Кстати говоря, нынешняя цена составляет 1199 долларов за кубометр.

И это – только первые шаги по мерам сокращения доходов России от экспорта. Затем ожидаются аналогичные меры по ограничению наших доходов от экспорта цветных металлов, удобрений и леса. Цель таких ограничений – удержать российские ресурсы на рынке, при этом избежать скачков цен и одновременно сократить доходы России. В таких условиях платить репарации Украине или просто восстанавливать её города будет чрезвычайно сложно. Если вообще возможно.

А ситуация в России и без того весьма непростая. Самый типичный и с виду безобидный пример – ситуация с авиаперевозками. Как известно, после введения санкций в отношении России мировые лизинговые компании отозвали свои самолёты, которые летали «под крылом» российских авиакомпаний. Это подавляющая часть нашего авиапарка. Но руководство страны вернуть самолёты отказалось, и они перешли под юрисдикцию России. Однако захват самолётов не прошёл даром. Последнее сообщение: на днях более тысячи пассажиров iFly не смогли улететь из Москвы в Египет. Перевозчик объяснил задержки рейсов закрытием неба Иордании и попросил разрешить полёты через Сирию. Ещё столько же туристов ждут вывозных рейсов, сообщила РБК пресс-служба перевозчика. 10 декабря власти Иордании потребовали от iFly предоставить страховой сертификат, выпущенный в Лондоне. Из-за санкций получить такой документ невозможно – сообщил перевозчик.

И это только один частный случай. Думается, после Нового года подобных казусных случаев станет намного больше. И не только в части авиасообщений.

В общем, ситуация со спецоперацией России в Украине меняет облик и становится более предсказуемой и менее оптимистичной для нас. И как в такой ситуации не вспомнить заявление депутата Государственной Думы РФ от партии «Единая Россия» актера Дмитрия Певцова, который, отвечая на вопрос, в чём главное качество русских, заявил: «Наши умеют любить, дружить и умирать, да ещё в таком количестве. Вот, наверное, в этом наша сила». Не знаю, как кого, а меня такие заявления известных людей совсем не радуют. Ладно, любить, ладно, дружить, но «умирать в таком количестве»... Разве в этом смысл жизни? Разве в этом повод для гордости?

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.