Сергей Конвиз: Истерика вокруг контрнаступления ВСУ нарастает

Идёт второй год военной спецоперации Путина и Шойгу в Украине. Честно сказать, конца края этой СВО не видать. В течение первой половины спецоперации президент Путин неоднократно на публику, почти что официально, успокаивал нас, что «всё идёт по плану». И многим в это верилось. Хотя, что это за планы, до сих пор толком никто, кроме, наверное, президента и его министра обороны, так до сих пор и не знает.

НАС НИКОМУ НЕ СБИТЬ С ПУТИ – НАМ ВСЁ РАВНО, КУДА ИДТИ!

Минобороны РФ одно время в зимний период лютых морозов намеревалось поставить власть Украины на колени тотальным разрушением энергетической инфраструктуры. Однако следует признать, что массовое разрушение теплостанций и линий электропередач украинцы перенесли стойко. Создали мобильные восстановительные бригады на транспорте и на предприятиях генерации, запаслись электрогенераторами и выстояли. После этого нашему верховному главнокомандующему не оставалось ничего иного, как отодвинуть на задний план генерала Суровикина, который должен был осуществить на Украине «Армагедон», и поручить руководство СВО начальнику Генерального штаба ВС РФ генералу Герасимову, чтобы уже он осуществил долгожданный перелом в ситуации на линии боевого соприкосновения. Но и эта мера также не дала ощутимых результатов.

Единственным местом, где наши войска проявляли активность, оставался город Бахмут (на российский манер – Артёмовск). Но даже сейчас, спустя девять месяцев после начала осады этого городка с численностью населения (до начала СВО) в 88 тыс. жителей, в основном проживающем в частном секторе, ситуация остаётся сложной. А судя по тому, как командующий ЧВК «Вагнер» Пригожин, увешанный звёздами Героя всех дружественных России стран, торжественно рапортует о взятии каждого отдельно стоящего здания, можно понять, почему благополучной осаду этого городка назвать невозможно.

Наверное, Бахмут Пригожин всё же когда-нибудь возьмёт, невзирая на огромные, доходящие до 90%, потери личного состава. Но победа эта будет, скорее всего, «пиррова», потому что в целом она демонстрирует возможности российских войск на украинском театре военных действий.

Как известно, в начале марта Герасимов начал полномасштабное наступление на позиции ВСУ. Об этом было не одно сообщение. Теперь о наступлении молчат, поскольку его результаты оказались совсем не такими, на какие рассчитывало командование. Тут невольно задумаешься, правда ли, что мы на самом деле «всерьёз ещё не начинали»? И что нам в этом мешает?

А КАК... ВОЕВАТЬ?

Что в настоящее время происходит в наших штабах, нам неизвестно. Однако по истерии, которую устроили в телевизоре наши пропагандисты, совершенно очевидно, что в ближайшее время российские войска ни в какое наступление не пойдут. В основном войска заняты тем, что готовят тотальную оборону от ожидаемого контрнаступления ВСУ.

Однако главная интрига времени – когда и где начнётся украинское контрнаступление. На прошлой неделе российские СМИ муссировали «утечку» секретных документов Пентагона, касающихся ближайших планов украинского командования. Дело дошло до того, что посол РФ в США заявил Госдепартаменту, что в случае контрнаступления ВСУ «нет никакого сомнения в способности российской армии разгромить противника». И потому «дипломаты призывают руководство Соединённых Штатов прекратить накачивать киевские власти оружием и деньгами». Очень странная практика, когда дипломаты подменяют военных накануне готовящегося контрнаступления ВСУ. Совершенно очевидно, что подобное вряд ли произведёт впечатление на американские власти. Это только подольёт масла в огонь военного противостояния.

Как известно, лучшая оборона – это наступление. Совершенно очевидно, что измотать противника и победить его, находясь в глухой обороне, невозможно. К тому же, если верить говорунам на государственном телевидении, у нас до сих пор нет никакой ясности по многим позициям. Не совсем понятно, на каком участке линии боевого соприкосновения противник намерен прорвать нашу оборону. Будет это на юге в Запорожской или Херсонской областях или на севере в Донбассе. Достоверно известно лишь то, что Залужный создал свежую бронетанковую группировку численностью от 40 до 60 тыс. штыков, оснащённых западным оружием и обученных на полигонах стран НАТО. Но, скорее всего, направление главного удара ВСУ нашим генералам неизвестно. Поэтому они вынуждены окапываться по всей линии боевого соприкосновения.

Что же до вероятного наступления наших войск в Украине, то никаких признаков его не ощущается. Более того, не затухает скандал, связанный с минимальным обеспечением снарядами частей ЧВК «Вагнер». А поскольку даже после утечки информации об этом в СМИ у Пригожина снарядов не прибавилось, значит, проблема носит повсеместный общефронтовой характер. А без снарядов, патронов и ракет идти в наступление против хорошо вооружённого противника себе дороже. Это в принципе и показало мартовское наступление. Неся серьёзные людские потери, наши войска продвинулись местами на 200-300 метров. Если подобными темпами освобождать территорию всей Украины и идти до Карпат, как заявлено некоторыми важными персонами, то нам и 10 лет не хватит. А если такие города с миллионным населением, как Харьков, Киев или Львов освобождать также лихо, как Бахмут, то нам и 50 лет окажется недостаточно. На каждый город.

Совершенно очевидно, что при планировании СВО наши генералы, мягко говоря, облажались. Но у нас, как выяснилось, «короткая скамейка» генералов, которыми можно было бы заменить тех, кто сегодня с ситуацией на линии соприкосновения огня не справляется. Сейчас очевидно, что нужно думать, кем пополнять войска, каким снабжать оружием, как перестраивать промышленность страны, чтобы обеспечить армию всем необходимым, как налаживать отношения с теми странами, которые могут нам помочь в ходе СВО. И как решать финансовые проблемы страны.

КИТАЙЦЫ НЕ ВИДЯТ ПРИЧИН ДЛЯ ВОЕННОЙ ПОМОЩИ РОССИИ

В этом плане наши стратеги возлагали надежды на Китай. В Россию приехал Си Цзиньпин, и начались известные всем «китайские церемонии». Все с придыханием ждали, когда наш «китайский друг» в ответ на соглашение о новом газопроводе из РФ в КНР пообещает поддержку оружием и стратегическим сырьём. Но ничего, кроме вежливости, получить от него не удалось. Более того, Си даже отказался от ещё одного газопровода. По-видимому, он всё же по-прежнему ориентируется на США. Поэтому ради России ссориться с Америкой не собирается.

Так что вряд ли можно назвать случайностью (или ошибкой?) заявление постоянного представителя КНР в ЕС Фу Цуна в преддверии визита президента Франции Макрона и главы Еврокомиссии Ляйен в КНР от 5 апреля в интервью газете «The New York Times»: «Китай не поддерживает российское вторжение в Украину, не оказывает Москве военную помощь и не признает аннексию украинских территорий, включая Крым и Донбасс». Масла в огонь подлило и его пояснение, что заявление Москвы и Пекина, сделанное до известных событий в Украине, о «безграничной дружбе» – «это не более чем риторика». Как и комментарии по поводу восторженных заявлений об итогах визита Си в Россию, что в целом «критики неверно интерпретируют отношения Китая и России».

Заканчивая тему Китая, должен отметить: Пекин – основной благоприобретатель от обострения взаимоотношений России и Запада. Фактически ничем не рискуя, не неся никаких финансовых или имиджевых потерь, Китай без лишней шумихи пользуется тем, что России сейчас по сути некуда девать свои природные ресурсы: газ, нефть, уголь и металлы. И под шумок, как бы делая нам одолжение, по дешёвке скупает всё это, наращивая свой экономический потенциал.

Что же до проблемы Тайваня, то надежды российских властей на то, что территориальный Китай начнёт свою спецоперацию на Тайване, наподобие РФ в Украине, и развяжет междоусобную войну, эксперты считают необоснованными. По крайней мере, в обозримом будущем ничего подобного точно не произойдёт. Уже сейчас известно о том, что руководство Китая стремится создать такие социально-экономические условия в своей стране, чтобы тайваньцы сами согласились мирным путём объединиться с континентальным Китаем.

ЧТО ЛУЧШЕ: ГРУБАЯ ИЛИ МЯГКАЯ СИЛА?

В общем, руководство КНР в настоящее время стремится делать то, что не захотели российские власти делать в отношениях с Украиной.

Достаточно вспомнить, как наш «Газпром» продавал в Украину газ по ценам выше, чем при торговле с Германией. Результат не замедлил сказаться – Украина стала стремительно дрейфовать от нас в сторону Европы. А когда наши власти стали играть козырем в виде Российского Черноморского флота, Украина тут же запросилась в НАТО. СВО привело к тому, что из Америки и Европы в Украину всё усиливающимся непрерывным потоком потекло современное западное оружие, которого там никогда не было: тяжёлые танки, БМП, бронетранспортёры, гаубицы и установки РСЗО. И как финал – вступление в блок НАТО ранее являвшейся нейтральной Финляндии.

Наличие разногласий между КНР и Тайванем также приводят к перевооружению тайваньской армии современными видами оружия. Для руководства КНР это не секрет. Оно понимает, что продолжение эскалации взаимоотношений будет иметь такие же последствия, как в случае с Украиной. Там решительно не хотят такого поворота событий. В КНР наверняка помнят последствия вторжения китайской армии во Вьетнам. Повторять печальный опыт неожиданного для него поражения с заведомо более слабым и малочисленным противником там не хотят.

Надеяться на то, что Си ввяжется в затяжную войну с Тайванем, было бы самонадеянно. Особенно учитывая, что у Китая огромный положительный опыт мирной экономической экспансии, в том числе в отношении российских Дальнего Востока и Сибири. Все знают, что если где-то китайцы зашли и затвердили своё присутствие, «выдавить» их оттуда практически невозможно. Самый простой пример – деятельность китайской горнорудной компании «Лунсин». Ни для кого не секрет, что эта компания разрушает экологию Тоджи, взятками и коррупцией разрушает госаппарат Тувы и её налоговую службу. Однако сразу после возбуждения уголовного дела всё руководство китайской компании покинуло Россию, заменив менеджмент на других таких же авантюристов, тем самым оградив прежнее руководство от уголовного преследования.

КАК ПОСТАВИТЬ БОЛЬШУЮ НЕПОВОРОТЛИВУЮ СТРАНУ НА ВОЕННЫЕ РЕЛЬСЫ?

Но вернёмся в Россию. Специальная военная операция, рассчитанная в своё время на период от нескольких дней до недель, продолжает пожирать не только жизни военнослужащих, но и материальные и финансовые ресурсы. Кто бы что ни заявлял, но очевидно, что в прошлом такой суперпрофицитный федеральный бюджет нашей страны сегодня трещит по швам. Иначе наши войска были бы обеспечены в Украине всем необходимым. И не пришлось бы тогда губернаторам российских регионов собирать и отправлять в войска подержанные автомобили, квадрокоптеры, носки и гречку.

Уже сейчас во многих регионах страны, в том числе и в Туве, ощущается дефицит финансовых средств на оплату труда врачей и педагогов. Эксперты бьют тревогу: по итогам года дефицит бюджета ожидается в районе не менее 7 трлн. рублей. Для всех очевидно: доллар по цене более 82 рублей при хоть и медленно, но всё же растущей мировой цене на нефть – это результат стремления Минфина РФ любым путём свести бюджетные концы с концами.

Ситуация в зоне СВО требует принятия мер по увеличению числа воинов. Как известно, частичная мобилизация в сентябре прошлого года прошла через пень-колоду. И вызвала, мягко говоря, нежелательные ассоциации в обществе. Но СВО требует большего числа солдат. Однако поток желающих проявлять патриотизм с оружием в руках в боевых порядках заметно уменьшился. В связи с этим возникла необходимость менять порядок призыва в армию, чтобы сделать его более эффективным. И российская власть пошла ва-банк.

В срочном порядке были приняты поправки в закон «О военной службе», которые должны устранить проблемы в сфере воинского учёта, обнаруженные в ходе мобилизационных мероприятий осенью. Пришлось забыть обещания, что воевать с Украиной будут «только профессиональные военные».

Народной священной войны с Украиной не получилось. Осенью, узнав о мобилизации, большая часть молодёжи призывного возраста устремилась за границу. Полгода назад выяснилось, что без закрытия границ решить проблему комплектования боевых частей в Украине очень трудно. И, чтобы не опозориться в очередной раз, на прошлой неделе Дума срочно – во втором и третьем чтениях за одно заседание – принимает поправки в закон, которыми вводится электронный реестр военнообязанных и рассылка электронных повесток.

Это что-то вроде того, когда в конце XVI века Иван Грозный запретил переход в Юрьев день крепостных крестьян от помещика к помещику. Этими поправками после получения повестки устанавливается автоматический запрет на выезд за границу, отменяется действие водительских прав в случае неявки в военкомат, вводится запрет на покупку и продажу недвижимого имущества призываемого и блокируется возможность брать кредит. То есть законно устанавливается натуральное крепостное право для определённой категории лиц.

Актуальность принятия этих поправок подтверждается тем, что уже на следующий день после голосования в Госдуме за него срочно проголосовал Совет Федерации. Единственный сенатор, набравшийся смелости отказаться от одобрения поправок – наша Людмила Борисовна Нарусова, проголосовавшая «против». Все остальные дружно приветствовали поправки, превращающие призывников в крепостных, проголосовав «ЗА»! Так что теперь власти очень быстро смогут призвать в армию любое количество призывников.

МЫ ЗА ЦЕНОЙ НЕ ПОСТОИМ?

Другая интрига СВО – людские потери в ходе боевых действий. Минобороны осенью сообщало о потерях, которые тогда составляли менее 6 тыс. военнослужащих. С тех пор военное ведомство хранит гробовое молчание по этому поводу, сообщая лишь о потерях живой силы в ВСУ. Однако, если верить американским источникам, в ФСБ России считают, что реальное количество убитых и раненых со стороны России в Украине составляет около 110 тысяч человек. А Минобороны по версии сотрудников ФСБ, в своих отчётах не учитывает потери среди бойцов Росгвардии, ЧВК «Вагнер» и военных, отправляемых в Украину через Чечню.

Издание Reuters со ссылкой на другой документ из утечки сообщало, что, по оценке американских военных, Россия потеряла от 189,5 до 223 тысяч человек, из которых убитыми – от 35,5 до 43 тысяч. Согласно этому документу, потери Украины составляют от 124,5 до 131 тысячи человек, из которых убитыми – от 15,5 до 17,5 тысяч.

Сейчас можно сколько угодно спорить, правильные цифры или не совсем сообщают о наших потерях западные СМИ. Но если бы Минобороны считало все потери, а министр Шойгу не отмалчивался о них по полгода, споров на эту тему не было бы вообще. А так... Стыдно смотреть, как вторая армия в мире топчется на одном месте без возможности принести необходимую народу победу в борьбе с нацизмом и милитаризмом. И чем бравурнее Соловьёв и Скабеева докладывают о высоком моральном духе наших бойцов и надвигающейся победе наших войск над «укронацистами», тем меньше в это верится.

В последнее время всё чаще идут разговоры о перемирии, на которое не соглашается президент Украины Зеленский. В этом плане примечательно заявление хозяина, в принципе, самого профессионального и эффективного подразделения ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина. Он на днях заявил: «Для власти и для общества в целом сегодня необходимо поставить какую-то жирную точку в СВО. Идеальный вариант – это объявить о завершении СВО, сообщить всем о том, что Россия достигла тех результатов, которые планировала». Далее поясняет, почему он пришёл к такому выводу: «Россия отрезала Азовское и большой кусок Чёрного моря, захватила жирный кусок территории Украины и создала сухопутный коридор в Крым. Теперь остаётся только одно: намертво закрепиться, закогтиться». Правда, из того, что он заявил, неясно, а где же провозглашённые «демилитаризация и денацификация Украины», с которыми мы начинали СВО? Неужели необходимость в них отпала? Или изначально они были придуманы «для отмазки»?

Но тут, мне кажется, проблема ещё и в том, что Зеленскому нужен мир на его условиях, то есть на условиях, когда российские войска покинут территорию Украины в границах 1991 года, а Путину нужна «стабилизация», при которой граница будет проходить по линии боевого соприкосновения на сегодняшний день. И пока оба уступать не намерены. Но за Зеленским весь западный мир, а с нами только Белоруссия, президент которой занимается тем, что просит деньги и взамен обещает невнятную поддержку. Все остальные боятся гнева Байдена и реально помогать в боях на Украине не собираются.

Так что в ближайшее время нам ждать не то, что мира, даже перемирия не приходится. СВО по оценке многих экспертов может продлиться не только 2023 год, но и последующие 3-5 лет. Поэтому нужно готовиться к тому, что для продолжения СВО нам придётся туже затягивать пояса.

Впрочем, об этом поговорим в следующем номере газеты.

Всегда с Вами, Сергей Конвиз.